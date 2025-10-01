Papa Leon îi critică pe cei care neagă schimbările climatice
Aktual24, 1 octombrie 2025 23:50
Papa Leon al XIV-lea i-a criticat pe cei care minimizează impactul „din ce în ce mai evident” al creșterii temperaturilor, în prima sa declarație majoră privind schimbările climatice, la conferința „Raising Hope for Climate Justice”, care se desfășoară până vineri la Castelul Gandolfo de lângă Roma. Repetând cuvintele predecesorului său, Papa Francisc, noul pontif i-a […]
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:20
Cel mai mare sindicat din Italia solicită o grevă generală în sprijinul flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Aktual24
Proteste au loc miercuri seară în mai multe orașe italiene în sprijinul flotilei care se apropie de Gaza. Acest lucru are loc în contextul în care cel mai mare sindicat din țară a solicitat grevă generală pentru vineri, potrivit Sky News. „Atacul asupra navelor civile care transportă cetățeni italieni reprezintă o problemă extrem de gravă. […]
Acum 2 ore
23:10
Armata israeliană a început interceptarea convoiului de nave umanitare care se îndrepta spre Gaza # Aktual24
Armata israeliană a început miercuri seara interceptarea convoiul de nave umanitare Global Sumud (GSF) care se îndrepta spre Gaza, potrivit organizatorilor călătoriei. Mai mulți membri ai Flotilei Global Sumud (GSF) – o organizație care încearcă să aducă ajutoare în Gaza folosind nave din Marea Mediterană – au postat pe rețelele de socializare că interceptarea Israelului […]
22:50
La ordinul premierului taliban, în Afganistan a fost restabilită conexiunea la internet. Afganii au ieșit în stradă să sărbătorească # Aktual24
Afganii au ieșit, miercuri, în stradă pentru a sărbători restabilirea serviciilor de internet și telecomunicații după ce guvernul taliban le-a închis, provocând critici pe scară largă. Si monitorul de internet Netblocks a declarat că datele rețelei au arătat o „restaurare parțială” a conectivității. O sursă apropiată guvernului a confirmat că internetul a revenit la ordinul […]
Acum 4 ore
22:10
China înlocuiește un înalt diplomat care ar fi fost arestat în iulie și nu a mai fost văzut în public de atunci # Aktual24
Partidul Comunist (PCC), aflat la guvernare în China, l-a înlocuit pe șeful departamentului internațional la două luni după ce acesta a dispărut din viața publică. Liu Jianchao, un oficial influent despre care se spunea că va fi următorul ministru de Externe, ar fi fost reținut în timp ce se întorcea dintr-o călătorie în străinătate la […]
22:00
Trupe franceze au urcat la bordul unui petrolier legat de Rusia, suspectat că ar fi lansat dronele car au forțat închiderea aeroporturilor din Danemarca # Aktual24
Trupe militare franceze a urcat la bordul unui petrolier menționat pe o listă a navelor „flotei din umbră” a Rusiei și suspectat că ar fi o rampă de lansare pentru zboruri misterioase cu drone care au forțat închiderea aeroporturilor din Danemarca săptămâna trecută. Fotografiile au arătat trupe al marinei pe puntea petrolierului, cunoscut sub numele […]
21:50
Stephen King este cel mai des interzis autor din școlile americane, conform unui raport PEN America # Aktual24
Un nou raport privind interzicerea cărților în școlile din SUA îl consideră pe Stephen King autorul cel mai cenzurat, iar țara este împărțită între statele care restricționează activ operele și cele care încearcă să limiteze sau să elimine interdicțiile. Raportul „Banned in the USA” al PEN America (rețeaua internațională de scriitori și profesioniști din domeniul […]
21:30
Trei presupuși membri Hamas arestați în Germania, sub suspiciunea că plănuiau atacuri asupra unor instituții evreiești # Aktual24
Trei presupuși membri ai grupării militante palestiniene Hamas au fost arestați miercuri, sub suspiciunea că ar plănui atacuri asupra instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania, au declarat oficialii. Suspecții urmează să fie prezentați joi în fața instanței. Un judecător va stabili apoi dacă cei trei pot fi ținuți în arest înainte de proces, potrivit AP. […]
21:10
ANALIZĂ. Moldova a interzis 100.000 de conturi false în campanie. România nu a reușit cu 25.000 # Aktual24
„TikTok interzice operațiunile de influență ascunsă, prin care rețele de conturi acționează în mod coordonat și înșelător pentru a influența discuțiile publice pe teme sociale importante”, a precizat rețeaua chinezească de social media TikTok într-un scurt comunicat după ce a șters 100.000 de conturi false care făceau propagandă. Deși rețeaua n-a precizat, propaganda era rusească […]
20:30
Un copil în vârstă de 12 ani din Cluj-Napoca a ajuns, miercuri, la spital, în stare gravă, după ce el și mama sa au fost loviți pe trotuar de un bolid de lux scăpat de sub control. Potrivit martorilor, scrie cluj24, victimele se aflau pe trotuar când au fost lovite de autoturismul care circula cu […]
20:20
Situație incredibilă: Din cauza dronelor ucrainene, Rusia va importa benzină, deși e mare producător # Aktual24
Moscova pregătește importuri de benzină din China și alte piețe asiatice pentru a acoperi deficitul intern tot mai acut, după ce aproximativ 40% din capacitatea de rafinare a fost oprită, a scris publicația pro-guvernamentală Kommersant. Mișcarea vine pe fondul atacurilor ucrainene cu drone și rachete care au perturbat grav rafinăriile ruse — un pilon al […]
Acum 6 ore
20:10
Zeci de directori de top au părăsit companiile lui Elon Musk, Tesla, xAI și X. Motivele includ munca epuizantă și dezacordul cu opiniile politice ale miliardarului # Aktual24
În ultimul an, zeci de directori seniori au părăsit companiile Tesla, xAI și X ale miliardarului Elon Musk. Potrivit surselor FT, mulți angajați au plecat după mai mulți ani pentru a-și urma propriile proiecte sau pentru a lua o pauză din carieră. În același timp, sursele au spus că au observat și o creștere a […]
19:40
Grav afectați de încălzirea globală, ghețarii elvețieni au pierdut un sfert din volum în doar zece ani, avertizează un studiu publicat miercuri, care se exprimă îngrijorări cu privire la accelerarea topirii. În 2025, Rețeaua Elvețiană de Studii Glaciologice (Glamos) a observat din nou o „topire considerabilă” a ghețarilor, apropiată de recordul din 2022. Iarna cu […]
19:40
Președintele Nicușor Dan, deși nu are un început de mandat strălucit, a avut curaj să atace o chestiune de mare importanță pentru România. Războiul hibrid al Rusiei împotriva României. Încununat cu încercarea unor rețele rusești, alături de rețele de corupți românești, de a-l face președinte al României pe Călin Georgescu. O temă care trebuia ridicată […]
19:10
Keir Starmer este considerat cel mai nepopular prim-ministru din istoria Marii Britanii. Ce a mers prost? # Aktual24
Acum un an, Partidul Laburist al lui Keir Starmer a câștigat cea mai mare majoritate în Parlament din acest secol și i-a condamnat pe conservatori, rivalul istoric al laburiștilor, la cea mai gravă înfrângere. Acum, după 15 luni la putere, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din istoria Regatului. Deși liderii anteriori au […]
18:40
Greva generală din Grecia perturbă serviciile din întreaga țară. Nici feriboturile nu mai circulă # Aktual24
O grevă generală națională în Grecia a blocat feriboturile în port și a perturbat transportul public în capitală, miercuri. Lucrătorii din sectorul public și privat protestează împotriva modificărilor aduse legislației muncii din țară. Nu vor circula taxiuri sau trenuri în Atena pe durata grevei de 24 de ore, în timp ce autobuzele și serviciile de […]
Acum 8 ore
18:10
„Operațiune clasică sub steag fals”. Kievul denunță acuzațiile rusești că ar pregăti provocări ucrainene în Polonia # Aktual24
Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării respinge afirmațiile serviciilor secrete ruse privind provocări ucrainene în Polonia, numindu-le „o operațiune clasică sub steag fals”. Declarația vine după ce Serviciul rus de Informații Externe a susținut că Ucraina pregătea un grup de sabotaj și recunoaștere pentru a organiza incidente pe teritoriul polonez, folosind luptători din „Legiunea Libertății Rusiei” […]
17:50
Prima oprire a președintelui Nicușor Dan în prima vizită prezidențială la Timișoara a fost la Societatea Timișoara. Nicușor Dan n-a uitat că prezența sa publică a debutat cu un ONG și este conștient de necesitatea sprijinului societății civile. În fața presei președintele a motivat vizita: „Am făcut prima vizită la Societatea Timișoara pentru că este […]
17:50
„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate – pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării – pentru această situație există și al […]
17:40
Capitalizarea de piață a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de acorduri privind infrastructura AI # Aktual24
Acțiunile au atins un nou record marți, crescând cu aproape 3% și ridicând capitalizarea de piață a producătorului de cipuri peste 4,5 trilioane de dolari. Acțiunile au crescut acum cu aproximativ 39% pentru anul curent și continuă să atragă investitori, pe măsură ce Nvidia își accelerează ritmul de încheiere a tranzacțiilor, consolidându-și poziția în centrul […]
17:40
SURSE Coaliția a decis, PSD este de acord: 10.000 de oameni urmează să fie disponibilizați din primării, anumite localități vor fi reclasificate # Aktual24
Potrivit unor surse politice, coaliția de guvernare discută un pachet amplu de măsuri privind reducerea cheltuielilor din administrație, care urmează să fie decis săptămâna viitoare. Varianta deja parțial agreată prevede eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi din administrația locală, precum și reduceri de cheltuieli, în special în comune, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. Decizia […]
17:10
Orbán își găsește aliați neașteptați în încercarea de a ține Ucraina în afara UE. Surse: Franța, Grecia și Olanda # Aktual24
Viktor Orbán ar putea găsi sprijin în locuri neașteptate pentru încercarea sa de a împiedica aderarea Ucrainei la UE – inclusiv din partea președintelui francez Emmanuel Macron. Înaintea reuniunii liderilor UE de la Copenhaga, pe 1 octombrie, președintele Consiliului European, António Costa, a făcut lobby pe lângă liderii europeni pentru a găsi o soluție la […]
16:50
Sindicatul actorilor de la Hollywood critică debutul „actriței” generate de inteligența artificială, Tilly Norwood # Aktual24
Recentul debut al unei „actrițe” generate de inteligență artificială, numită Tilly Norwood, și laudele producătorului acesteia privind interesul directorilor de studio, au stârnit marți o reacție negativă din partea sindicatului actorilor SAG-AFTRA, care a condamnat înlocuirea actorilor umani cu „artiști sintetici”. Rumoarea de la Hollywood în jurul lui Tilly Norwood, prezentată sâmbătă la o conferință […]
16:40
Rusia rămâne principalul furnizor de combustibil nuclear pentru SUA în ciuda sancțiunilor – Bloomberg # Aktual24
Rusia a rămas anul trecut cel mai mare furnizor de combustibil pentru reactoarele nucleare din Statele Unite. Această situație persistă chiar și după adoptarea legii care interzice importul de uraniu îmbogățit din Rusia, potrivit unui raport al Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA). Conform unui articol publicat de Boomberg, Rusia a furnizat 20% din uraniul […]
Acum 12 ore
16:10
Rusia va dubla finanțarea pentru propaganda de stat în 2026: ”Presa rămâne un instrument cheie de control” # Aktual24
În 2026, Rusia va cheltui de două ori mai mult pentru propaganda televizată decât se planificase inițial, fondurile fiind direcționate către canalele de divertisment și posturile de radio controlate de Kremlin, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării. „Cheltuielile bugetului de stat rusesc pentru canalele TV naționale în 2026 vor ajunge la 106,4 miliarde de ruble (1,27 […]
15:40
Delir al unui înalt oficial de la Moscova privind România: ”Alegerile din Moldova, o rușine și încă un eșec occidental la fel ca în România” # Aktual24
Purtătoare de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, a făcut noi declarații delirante legate de victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Nu este doar o rușine, ci încă un eșec occidental care, la fel ca în România, va intra în cronica haosului occidental. Nu așa funcționează democrația bazată pe lege”, a declarat purtătoarea […]
15:10
Furturi șocante în Argeș de la CFR: cablu industrial gros în valoare de 180.000 de euro. Plus componente de locomotive și materiale din infrastructura feroviară # Aktual24
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au desfășurat miercuri, 1 octombrie, trei percheziții domiciliare pe raza județului Argeș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de delapidare, gestiune frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, un director de vânzări al unei societăți comerciale […]
15:00
Planul ”ingenios” al președintelui Finlandei pentru a confisca activele Rusiei, banii urmând să fie alocați Ucrainei ca ”reparații de război” # Aktual24
Alexander Stubb a salutat propunerea UE de a confisca activele rusești înghețate, cu excepția cazului în care Rusia acceptă să plătească reparații de război Ucrainei. Belgia consideră însă că acest plan este „problematic”. Planul, care câștigă teren în Germania, prevede ca UE să împrumute aproximativ 140 de miliarde de euro în numele tuturor statelor membre, […]
14:40
Scriitorul şi disidentul Paul Goma s-a născut la 2 octombrie 1935, în Orhei, Basarabia, într-o familie de învăţători români. Familia s-a mutat în România după cedarea Basarabiei fostei URSS, în urma Pactului Molotov-Ribbentrop, potrivit www.paulgoma.com, www.iiccmer.ro şi https://uniuneascriitorilor.ro, citate de Agerpres. Încă de pe băncile liceului a început lupta împotriva regimului comunist. Astfel, în 1952, […]
14:10
SUA se află în stare de încetare de plăți. Au fost blocate fonduri de 1,7 trilioane de dolari destinate funcționării agențiilor guvernamentale # Aktual24
Guvernul SUA a a intrat, în mare parte în încetare de plăți miercuri, deoarece diviziunile profunde dintre democrați și republicani au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord de finanțare. Aceasta este a 15-a blocare a activității guvernamentale din 1981. Aceasta va opri publicarea mult așteptatului raport privind locurile de muncă din […]
13:30
În fața secției de poliție, Georgescu se crede Hristos: ”Acuzatorii mei s-au vândut pentru o mână de arginți” # Aktual24
Din nou delir din partea extremistului pro-rus Călin Georgescu în fața IPj Ilfov, miercuri, unde a venit pentru a semna controlul judiciar. El a susținut un nou discurs cu referințe biblice, sugerând că și el a fost vândut cum a fost trădat Hristos pentru ”o mână de arginți”. ”Acuzele aduse mie sunt false, și celor […]
13:20
Ziua Apărătorilor în Ucraina. Zelenski: ”Fiecare încercare de a șterge Ucraina și ucrainenii s-a încheiat cu prăbușirea imperiilor ostile” # Aktual24
Cu ocazia Zilei Apărătorilor Ucrainei, președintele Zelenski a subliniat că Ucraina există pe această planetă datorită meritelor poporului său, a supraviețuit în urma a zeci de tentative de cucerire și va rezista actualei agresiuni rusești. „Astăzi este ziua voastră, ziua a milioane de oameni care își dedică viața Ucrainei. O zi în care ucrainenii își […]
13:10
Cum l-a păcălit Putin pe Trump: Rusia și-a intensificat considerabil atacurile după întâlnirea ”de pace” din Alaska # Aktual24
Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei. Rusia a lansat 5.638 drone cu rază lungă de acţiune şi 185 de rachete împotriva Ucrainei în cadrul unor atacuri nocturne […]
12:20
SUA: Pete Hegseth le-a transmis generalilor de rang înalt „să se pregătească de război” și ”să ne pregătim să câștigăm” # Aktual24
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat la o întâlnire cu cei mai importanți lideri militari din SUA că trebuie să se „pregătească de război”. „Din acest moment înainte, singura misiune a Departamentului de Război recent reformat este aceasta: pregătirea pentru război”, a spus Hegseth în discursul său de la Baza Corpului Pușcașilor Marini Quantico, Virginia, […]
12:10
Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi # Aktual24
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate sustenabilității, reciclarea aluminiului a fost unul dintre principalele subiectele abordate de liderii din industrie. Sesiunea „Aluminiul în acțiune: Cum revin dozele de băuturi în circuit prin reciclare” („Aluminium in Action: How Beverage Cans Are Closing the Circularity Loop”), […]
12:10
Explozie și alertă cu bombă la Munchen: o persoană a decedat, iar festivalul Oktoberfest a fost închis temporar # Aktual24
O explozie produsă în cursul dimineții într-o zonă rezidențială din nordul orașului München a declanșat o amplă intervenție a autorităților germane și a condus la închiderea temporară a celebrului festival al berii, Oktoberfest. Incidentul, soldat cu cel puțin o victimă decedată, a fost urmat de o amenințare cu bombă, ceea ce a determinat evacuarea parțială […]
11:40
Începând de joi, jumătatea sudică a României intră sub cod portocaliu și galben de ploi abundente # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo severă de cod galben și portocaliu, valabilă pentru mai mult de jumătate din țară, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor de la ANM, România va fi afectată de un val de vreme rece și instabilă, cu ploi abundente, vânt […]
Acum 24 ore
11:10
Campania lui Călin Georgescu a costat 20 de milioane de euro, iar în spatele lui se află rețelele de corupție din anii 1990-2000, acuză președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că bugetul real al campaniei electorale a fostului candidat Călin Georgescu ar fi putut ajunge la 20 de milioane de euro. Estimarea a fost făcută pe baza informațiilor primite de la specialiști în consultanță politică. Totuși, potrivit Parchetului General, există dovezi clare doar pentru o sumă de un milion […]
10:40
Se apropie funia de par? Kremlinul a interzis total exporturile de benzină și a limitat livrările de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești # Aktual24
Guvernul rus a anunțat miercuri noi măsuri menite să stabilizeze aprovizionarea internă cu combustibili, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Potrivit unui decret al Cabinetului, citat de agenția Interfax, interdicția asupra exporturilor de benzină – impusă inițial în iulie 2025 – a fost prelungită până la 31 decembrie 2025. Măsura vizează atât exportatorii, […]
10:10
Călin Georgescu continuă să-și bată joc de autorități: deși judecat pentru legionarism, el susține „reromânizarea capitalului”, o idee lansată de legionari, în anii 1940 – VIDEO # Aktual24
Deși anchetat și judecat pentru numeroasele declarații de susținere a Mișcării Legionare, Călin Georgescu dovedește din nou că nu se sinchisește de procese, autorități și legile României, continuând propaganda legionară fără niciun fel de reținere. Astfel, în cadrul recentei emisiuni „Marius Tucă Show”, în contextul în care Georgescu a fost întrebat ce ar fi făcut […]
09:40
Autoritățile franceze au reținut un petrolier suspectat că ar face parte din „flota-fantomă” a Rusiei # Aktual24
Autoritățile franceze au demarat o anchetă asupra petrolierului Boracay, o navă asociată așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, suspectată că a încălcat reglementările europene privind sancțiunile și siguranța maritimă. Nava este în prezent ancorată în largul coastelor Saint-Nazaire, în vestul Franței. Potrivit agenției Reuters, incidentul a început când echipajul Boracay a refuzat să se conformeze ordinelor […]
09:00
România și Ucraina vor produce împreună drone de luptă, pentru apărarea flancului estic al NATO împotriva unei agresiuni rusești # Aktual24
România și Ucraina au decis să colaboreze pentru producția comună de drone de apărare, un pas strategic important pentru întărirea capacității de protecție a forțelor proprii, dar și a aliaților din Uniunea Europeană și NATO. Potrivit Reuters, anunțul reprezintă o reacție directă la tensiunile din regiune și necesitatea consolidării apărării aeriene pe flancul estic al […]
08:50
Mai tari ca Ciolacu: guvernul rus prognozează un deficit bugetar record, de peste 68 de miliarde de dolari, în 2025 # Aktual24
Guvernul rus estimează că deficitul bugetar va atinge 5,7 trilioane de ruble (aproximativ 68 de miliarde de dolari) până la sfârșitul anului 2025, aproape dublu față de previziunile anterioare. Această situație este cauzată în principal de reducerea veniturilor din exporturile de petrol și gaze, în timp ce cheltuielile pentru războiul împotriva Ucrainei rămân foarte ridicate, […]
08:40
A fost virată prima tranșă a cardurilor sociale pentru alimente, în cadrul programului „Sprijin pentru România”, de care beneficiază peste un milion de români # Aktual24
Peste 1,1 milioane de români care beneficiază de carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă a ajutorului de 250 de lei anual, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Astfel, începând cu data de 30 septembrie 2025, pe cardurile a 1.115.773 de beneficiari au fost încărcați câte 125 de lei, suma reprezentând prima […]
08:10
Bacteria care a ucis șapte copii la Spitalul de Pediatrie din Iași, provenea chiar de la chiuveta din secția de Terapie Intensivă # Aktual24
Ancheta legată de tragedia în care au murit șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a adus noi informații îngrijorătoare. Potrivit cotidianului local, Bună ziua, Iași, bacteria responsabilă de aceste decese a fost identificată pentru prima dată în scurgerea unei chiuvete din secția de […]
07:50
Tragedie în Pitești: un tânăr de 18 ani a murit strivit chiar de autoturismul Bolt pe care îl comandase, după ce șoferul a întors pe linie dublă continuă # Aktual24
Un tânăr de doar 18 ani și-a pierdut viața în noaptea de luni spre marți, pe un bulevard din cartierul Trivale, Pitești, după ce a fost victima unui accident cumplit. Băiatul comandase o cursă de ridesharing și aștepta în apropierea blocului în care locuia cu chirie, însă șoferul de Bolt care venise să-l preia a […]
07:40
Se pregătește o invazie? Militarii americani se vor antrena în jungla din Panama, pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre SUA și Venezuela # Aktual24
Cincizeci de militari americani se vor antrena în jungla din Panama în octombrie cu scopul mai ales al ”consolidării securității regionale”, a anunțat marți guvernul panamez, pe fondul puternicelor tensiuni dintre Statele Unite și Venezuela. ”Panama va fi scena unei operațiuni strategice cu Cursul combinat de antrenament pentru operațiuni în junglă”, între 9 și 29 […]
07:20
Paralizie bugetară aproape iminentă în SUA: sute de mii de angajați publici vor fi trimiși în șomaj tehnic # Aktual24
Statele Unite se apropie periculos de o nouă paralizie parțială a guvernului federal, după ce Senatul american a eșuat marți într-o ultimă încercare de a adopta un acord bugetar provizoriu. În lipsa unei soluții legislative până la miezul nopții (ora locală), numeroase servicii federale vor fi oprite, iar sute de mii de angajați publici vor […]
07:10
11 persoane au fost arestate în Serbia pentru că au vandalizat situri evreiești și au pus capete de porc lângă moschei, la instigarea unui „serviciu de informații străin” # Aktual24
Procurorii sârbi au anunțat marți că au interogat 11 persoane reținute sub acuzația de implicare în acte de incitare la ură desfășurate pe teritoriul Franței și Germaniei. Potrivit Ministerului de Interne din Serbia, citat de Associated Press, indivizii ar fi fost implicați în vandalizarea unor situri evreiești și în plasarea de capete de porc lângă […]
Ieri
23:20
Nava marinei italiene, care a însoțit flotila internațională care se îndreaptă spre Gaza, se va retrage pentru a evita „un incident diplomatic” cu Israelul # Aktual24
Marina italiană va înceta să însoțească flotila internațională Global Sumud care încearcă să livreze ajutoare umanitare în Gaza odată ce aceasta se va apropia la 278 de țărm, a anunțat marți Ministerul italian al Apărării. Flotila Global Sumud, formată din peste 40 de ambarcațiuni civile, inclusiv șase nave grecești, care transportă parlamentari, avocați și activiști, […]
