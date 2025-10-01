Protestele pro-palestiniene din Italia amenință să paralizeze căile ferate din Peninsulă
Gândul, 1 octombrie 2025 23:50
Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a debarcat membrii echipajului unei nave din flota de ambarcațiuni plecată din peninsulă cu ajutoare pentru populația din Gaza, anunță Corriere della Sera. Cel puțin 11 ambarcațiuni ale Flotilei Globale Sumud, care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, […]
• • •
Acum 5 minute
00:10
Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor # Gândul
Guvernul Marii Britanii a reluat, miercuri, disputele cu grupul tehnologic american Apple, cerând din nou acces la datele clienților britanici, deși acțiunile au fost criticate inclusiv de președintele SUA, Donald Trump. Ministerul britanic de Interne a cerut, anterior, acces general la Sistemul Avansat de Protecție a Datelor (ADP), ceea ce a generat dispute cu Președinția […]
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine […]
23:40
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii Danezi și se învârte pe loc # Gândul
Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol, potrivit Mediafax. Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron. Pe imaginile surprinse la […]
23:40
Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina. A fost oprită inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume, scrie Reuters. Oficialii ucraineni din domeniul energiei au mai […]
23:40
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Ce grupuri o vor demisă # Gândul
Luni, europarlamentarii vor dezbate, iar joi vor vota asupra celor două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care va putea evalua statutul majorității sale la Strasbourg, scrie AFP, citată de Agerpres. Calendarul acesta a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare. Aceste moțiuni sunt depuse de extrema dreaptă și […]
23:30
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale. Ce a pățit tânăra # Gândul
Mulți oameni muncesc pentru o casă, o mașină sau o vacanță, dar unul dintre livratorii Glovo din România are o altă poveste, emoționantă și chiar dramatică. El muncește și 14 ore pe zi, pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale. În urmă cu doi ani, aceasta a suferit un accident auto groaznic, care i-a […]
Acum 2 ore
23:10
Povestea TRISTĂ a bărbatului care a devenit cel mai bogat om de pe planetă. Ce s-a întâmplat imediat după acest eveniment # Gândul
Chris Reynolds, un american din Pennsylvania, a trăit o experiență incredibilă care i-a schimbat viața, în 2013, însă doar pentru câteva minute. Era o dimineață obișnuită, când și-a verificat contul PayPal și a descoperit șocat că soldul său ajunsese la aproape 92 de cvadrilioane de dolari. Era vorba de o sumă incredibilă, practic de neimaginat, […]
23:00
Electricitate la preț de LUX și export pe nimic. România, țara în care plătim curentul dublu față de Franța și importăm la prețuri halucinante # Gândul
România a ajuns să plătească pe anumite intervale orare cel mai scump curent din Europa, iar situația actuală a sistemului energetic creează riscuri reale pentru consumatori, avertizează ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 […]
23:00
TRUCUL prin care să cureți ecranul televizorului, fără zgârieturi. Cele trei lucruri care trebuie evitate # Gândul
Curățarea ecranului televizorului nu este o acțiune neapărat complicată, cât necesară. Este important să curățați regulat ecranul televizorului pentru a preveni acumularea de praf și murdărie. Astfel, cu doar câțiva pași simpli și obiecte pe care le ai prin casă poți să elimini praful și petele și, în același timp, să protejezi suprafața de eventuale […]
22:50
Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem # Gândul
Gabriel, un tânăr de 23 de ani, și-a ucis fosta iubită, în vârstă de doar 20 de ani și a rănit-o pe mama acesteia, care a fost martoră la întreaga scenă. În urma tragediei, familia fetei a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația celor doi. Crima a avut loc marți, 30 septembrie, în localitatea Spiridonești din […]
22:50
22:40
22:40
Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre retragerea Statelor Unite din conflictul din Ucraina, subliniind că Europa rămâne singură în gestionarea negocierilor și, eventual, a unui conflict militar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Trump s-a retras din povestea asta, iar Europa […]
22:40
A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase # Gândul
E doliu în diplomația românească. Ambasadorul Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase, a murit la 86 de ani. „Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A […]
22:30
22:20
Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles” # Gândul
În ediția din 1 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat politica externă a României, spunând că va fi de acord cu orice propunere de la Bruxelles. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show. „Suntem în forme fără fond, pure și dure, la Bruxelles, în care dacă vor o armată, […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 2 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 2 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”
22:00
Bărbat din București, arestat preventiv, după ce a urmărit o femeie pe stradă și i-a pus cuțitul la gât. Victima a scăpat, cu răni la degete și la gât # Gândul
Miercuri, un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din București, o femeie pe care nu o cunoștea. A atacat-o, punându-i un cuțit la gât. Femeia a reușit însă să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuțitului. Atacatorul este recidivist și este cercetat […]
22:00
TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul # Gândul
Vameșii din Cehia au blocat un șofer român de TIR pe autostrada D1, lângă orașul Lipník nad Bečvou, în regiunea Přerov, pentru că transportatorul nu și-a plătit amenzile primite pentru supraîncărcare. Camionul a fost blocat pe autostradă timp de 6 zile, până când datoria a fost plătită, a informat purtătorul de cuvânt al Vămii din […]
22:00
Ani de zile urșii, liliecii, hârciogii, pârșii și lostrița au SABOTAT securitatea energetică României. Bogdan Ivan: Acum s-au mobilizat și MOLUȘTELE # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezvăluie faptul că marile hidrocentrale ale României sunt blocate, mai nou, de moluște. Ani de zile urșii, liliecii, pârșii, hîrciogii siberieni și lostrița s-au opus dezvoltării infrastrucurii rutietre și energetice a României. Ivan acuză Ministerul Mediului că a descoperit niște moluște și a desenat ca fiind arii protejate locurile în care se […]
22:00
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului” # Gândul
Liderii țărilor din cadrul Uniunii Europene și ai instituțiilor comunitare au stabilit menținerea sprijinului militar pentru Ucraina până la obținerea unei ”păci corecte” în războiul cu Rusia și au analizat opțiuni de utilizare a profiturilor generate de activele ruse imobilizate prin sancțiuni. ”Am finalizat dezbaterea pe tema sprijinului pentru Ucraina. Am discutat despre posibilitatea utilizării […]
21:40
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor # Gândul
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini în cadrul unui nou mecanism de privatizare, ca represalii pentru orice inițiativă europeană de a confisca proprietăți rusești din străinătate, potrivit unei persoane apropiate Guvernului de la Kremlin. Președintele Vladimir Putin a semnat marți un ordin care permite vânzarea rapidă de active deținute de […]
21:40
Industria HoReCa riscă să fie lovită de o nouă MAJORARE a TVA. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor ar putea pune lacăt pe mii de afaceri # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că Guvernul nu are în plan majorarea taxelor în anul 2026, cu excepția TVA-ului aplicat sectorului HoReCa. „În acest moment nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa e un caz aparte”, a afirmat Nazare. Ministrul a precizat că se realizează în prezent o analiză […]
21:30
România urmează să revină la ora de iarnă 2025, după cum se întâmplă în fiecare an. Data la care se dau ceasurile înapoi diferă în funcție de an. Iată data din luna octombrie când se schimbă ora în 2025. Schimbarea fusului orar are loc în fiecare an, în luna octombrie. Din cauza faptului că noaptea […]
21:20
Avertizarea MAE pentru români: Va fi grevă generală în Franța, cu perturbări majore în transporturi, sănătate și educație # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Franța că sindicatele au lansat un apel la grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025. Această mișcare va afecta sectoarele transporturilor urbane și interurbane, transportul feroviar și aerian, învățământul, serviciile publice și sănătatea. Sunt preconizate perturbări importante ale traficului […]
21:20
Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München # Gândul
Trei presupuși membri ai grupului militant palestinian Hamas au fost arestați miercuri în Berlin, pe fondul suspiciunilor că pregăteau atacuri teroriste la obiective evreiești și israeliene din Germania. Conform publicației Der Spiegel, cei trei suspecți sunt un cetățean german de origine libaneză în vârstă de 36 de ani, un libanez de 43 de ani și […]
21:10
Gabriel Zetea, preşedinte al Consiliului Judeţean și liderul PSD Maramureş, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Zetea subliniază că sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de […]
21:10
Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali. Unii dintre ei au ajuns direct la pușcărie # Gândul
Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali. Unii dintre ei au ajuns direct la Penitenciarul Rahova. Cei mai mulți deoarece locuiau ilegal, dar unii dintre ei au comis și infracțiuni, astfel că urmează să–și execute pedeapsa în România. Până la această oră, cel puțin 23 au fost încarcerați în Penitenciarul […]
21:00
Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, miercuri, că va rosti un discurs „la începutul anului 2026” despre doctrina nucleară franceză, care este în curs de „actualizare”. „Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre și doresc să continui să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. În orice caz, există o dimensiune europeană încă […]
20:50
Tot mai mulți români își cumpără case de vacanță în Grecia, unde TVA-ul la locuințe este… zero! Care sunt cele mai căutate zone # Gândul
O garsonieră lângă Bucureşti sau una pe malul Mării Egee? Preţurile nu diferă foarte mult, aşa că tot mai mulţi români care au bani puşi deoparte preferă să-i investească în imobile din Grecia sau din alte ţări unde și clima și climatul economic sunt mai prietenoase. La noi, TVA-ul la locuinţe este de 21%. La […]
20:50
Adio, castane românești. Aceste fructe nu s-au mai făcut în localitatea Tismana, renumită la nivel național pentru producția de castane. Localnicii nu au avut fructe nici măcar de gustare. Localitatea Tismana, din județul Gorj, își cam pierde renumele de patria castanelor. Din cauza secetei, fermierii se uită lung după fructele care i-au făcut celebri în […]
20:30
Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică # Gândul
Prezența din ce în ce mai frecventă a dronelor în mai multe zone din Germania, în special deasupra porturilor, centralelor electrice, companiilor de apărare și instalațiilor militare, a provocat alarmă în rândul autorităților. La Berlin, potrivit Bild, situația este considerată alarmantă, dar surse din domeniul de securitate au declarat că au decis să nu provoace […]
20:30
Andreea Esca, un nou moment în care nu știa că este ÎN DIRECT. „O să mă vadă telespectatorii ca în Tânăr și Neliniștit” / Ce i-a spus vedeta TV partenerei lui Nicușor Dan # Gândul
Andreea Esca a oferit din nou un moment memorabil, de această dată pe scena evenimentului organizat de „Renașterea – Fundația pentru Sănătatea Femeii”. Prezentatoarea, îmbrăcată într-o rochie roz, simbol al luptei împotriva cancerului la sân, nu și-a dat seama că microfonul este deschis și a început un dialog spumos cu cei din jur. Cineva din […]
20:30
Caz șocant în Italia. Româncă, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla # Gândul
Un caz șocant s-a petrecut în Italia. O tânără româncă a fost ademenită într-o ambulanță, apoi a fost jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă chiar de către ambulanțier. Poliția a intervenit după imaginile surprinse de camerele de supraveghere. O escortă în vârstă de 29 de ani, de origine română, a fost agresată și jefuită de […]
20:20
SEC. Curtea de Conturi: Spitalul „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie” # Gândul
Un raport al Curții de Conturi, publicat pe 18 septembrie 2025, arată că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”. În luna septembrie 7 copii cu afecțiuni grave internați aici au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. La începutul […]
Acum 6 ore
20:10
Un pasager american a obținut peste 8 milioane de euro DESPĂGUBIRE, după ce a suferit două accidente vasculare, în timpul unui zbor # Gândul
Un pasager american a obținut circa 8,1 milioane de euro despăgubire, după ce a suferit două accidente vasculare (AVC) legate de un zbor American Airlines, pe ruta Miami-Madrid. Decizia s-a pronunțat la data de 18 septembrie 2025, de către un juriu federal, la aproape patru ani după producerea incidentului petrecut în noiembrie 2021, conform New […]
20:00
Rectificare bugetară pe DATORIE. Aproape 25 de miliarde de lei adăugați la deficit, după ce Bolojan a vorbit de disciplină fiscală # Gândul
Rectificarea bugetară adoptată de Guvern adaugă aproape 24,5 miliarde de lei la deficitul bugetar, însă aceste sume sunt destinate cheltuielilor „esențiale” pe care statul nu le poate evita, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un briefing susținut la finalul ședinței de Guvern. „Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu […]
20:00
Circulația trenurilor ar putea fi BLOCATĂ de CFR Călători, care acuză AFR că nu a plătit compensaţiile. Despre ce sumă este vorba # Gândul
CFR Călători acuză, prin intermediul unui comunicat, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) că blochează sumele care i se cuvin pentru serviciile publice de transport și facilitățile acordate de stat. În acest fel, există riscul întârzierii plăților către furnizori și chiar al blocării circulației trenurilor. „CFR Călatori ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației […]
19:50
Dialog constructiv între autoritățile centrale, locale și mediul de afaceri pentru devoltarea unui hub economic și social. Agenția de presă MEDIAFAX a organizat la Cazinoul din Constanța conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment care a adus la aceeași masă mediul de afaceri, autoritățile și societatea civilă pentru a […]
19:40
O șoferiță de 82 de ani, prinsă BĂUTĂ la volan, pe o stradă din Pitești. Ce sancțiuni a primit venerabila # Gândul
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe o stradă din municipiul Pitești, au anunțat miercuri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Pensionara se afla la volan pe strada Depozitelor, când a fost oprită pentru un control de rutină, iar în urma testării […]
19:40
Directorul general al Conpet, găsit incompatibil de ANI. Dorin Tudora nu mai poate exercita funcția executivă # Gândul
Dorin Tudora nu mai exercita funcția de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de ţiţei prin conducte şi pe calea ferată din România, a anunţat compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Conform documentului, Dorin Tudora se află în perioada de interdicție stabilită de ANI – Agenția Națională de Integritate, ca urmare […]
19:30
19:30
Rafila, fostul ministru al Sănătății, despre cancerul de sân și vaccinul HPV: „Discutăm de boli care pot să ducă la DECES” # Gândul
Astăzi, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Sân, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a subliniat importanța prevenției și depistării precoce în combaterea cancerului la sân, în contextul în care, de azi, vaccinul HPV începe să fie decontat integral pentru femeile și bărbații până în 26 de ani și parțial pentru femeile de […]
19:30
19:20
Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT # Gândul
Premierul slovac Robert Fico nu va participa miercuri la un summit al Uniunii Europene de la Copenhaga, a anunțat biroul său, invocând motive de sănătate legate de tentativa de asasinat de anul trecut. La Copenhaga, premierul Slovaciei Robert Fico urma să participe la o reuniune informală a liderilor statelor Uniunii Europene. În plus, Fico urma să […]
19:20
19:20
19:10
TURCIA se angajează să protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru „prevenirea formării unei forțe teroriste” # Gândul
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că nu va permite fragmentarea Siriei sau afectarea integrității sale teritoriale, în cazul în care încercarea de implementare a unui acord de integrare între Forțele Democratice Siriene conduse de kurzi și Guvernul sirian eșuează. „Am folosit toate canalele diplomatice atât pentru a păstra integritatea teritorială a Siriei, […]
19:00
Trendyol se extinde în România. Platforma turcă a atins pragul de 3.500 de comercianți români # Gândul
Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la 9 luni de la lansarea procesului de înrolare locală. Intrarea gigantului […]
