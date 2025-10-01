Grupul elen OTE: din suma de 70 mil. euro primită de la Digi şi Vodafone pentru Telekom România Mobile, după ce se scad datorii şi alte costuri, rămân 40 mil. euro de distribuit acţionarilor

21:30

Marketplace-ul de origine turcă Trendyol a atins pragul de 3.500 de comercianţi români pe platformă, la nouă luni de la lansarea procesului de înrolare pe plan local. Volumul generat de aceşti comercianţi a crescut la 40% din totalul afacerilor de pe piaţa locală, de la 10% în urmă cu doar patru luni, susţin reprezentanţii companiei. Până la finalul anului, Trendyol şi-a propus să dubleze numărul de parteneri locali, în condiţiile în care există o cerere mare din partea acestora.