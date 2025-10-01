Ministrul Energiei ia în calcul un preț maxim de 1 leu per kilowatt pentru anumiți consumatori
SportMedia, 2 octombrie 2025 00:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea acelor clienţi vulnerabili care nu-şi permit să-şi plătească facturile şi un mecanism prin care pentru persoanele care au un venit până în 2.500-3.000 de lei să existe un preţ maxim de un leu per kilowatt.
Ministrul Energiei ia în calcul un preț maxim de 1 leu per kilowatt pentru anumiți consumatori
Liga Campionilor: Rezultatele înregistrate miercuri. FC Barcelona pierde, Manchester City se împiedică
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate miercuri, în etapa a 2-a din Champions League. Rezultatele sunt următoarele: Qarabag – FC Copenhaga 2-0 Marcatori: Zoubir '28, Addai '83 Union SG – Newcastle 0-4 Marcatori: Woltemade '17, Gordon '43, '64, Barnes '80 Arsenal – Olympiacos 2-0 Marcatori: Martinelli '12, Saka '90 Barcelona – PSG 1-2 Marcatori: Torres '19
Astronomii care utilizează telescopul spaţial Hubble au observat o stea de tip pitică albă care pare să fi înghiţit un corp ceresc îngheţat asemănător planetei pitice Pluto. Pitica albă, aflată chiar în galaxia noastră, Calea Lactee, la aproximativ 255 de ani-lumină de Pământ, relativ aproape în termeni cosmici, are o masă de aproximativ 57% din
Rooibos, un ceai natural fără cofeină obținut din frunzele arbustului Aspalathus linearis, face parte din patrimoniul Africii de Sud și este consumat de secole de populațiile Khoisan din regiunea montană Cederberg. De-a lungul timpului, proprietățile sale au fost recunoscute, dar un nou studiu a descoperit și alte beneficii pe care acesta le are asupra sănătății,
Expunerea la lumină puternică ne poate ajuta cu depresia de iarnă și ar trebui să începem chiar acum. Cum procedăm
Pe măsură ce zilele devin mai scurte și expunerea la lumina naturală se reduce, multe persoane experimentează schimbări de dispoziție, oboseală sau chiar depresie sezonieră. Specialiștii recomandă expunerea la lumină puternică prin utilizarea unor lămpi speciale, o metodă simplă și eficientă pentru combaterea „tristeții de iarnă" și menținerea energiei și a stării de bine în
Cercetări anterioare au arătat deja că bacteriile din cavitatea orală pot mări riscul cardiovascular, dar un nou studiu mai semnalează un pericol. Oamenii de știință atrag atenția că anumite bacterii și fungi aflate de asemenea în cavitatea bucală pot fi vinovate de declanșarea cancerului pancreatic, una dintre cele mai agresive forme de cancer. În cadrul
Renumita primatologă și activistă pentru protecția mediului Jane Goodall a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, în timpul unui turneu de conferințe în Statele Unite. Institutul Jane Goodall a anunțat miercuri că dr. Jane Goodall, fondatoarea organizației și Mesager al Păcii al ONU, a murit la 91 de ani.
Mister la Palatul Cotroceni, noiembrie 2024. Cel mai important consilier prezidențial susține că a refuzat decorația lui Iohannis
Constantin Dudu Ionescu a reacționat la articolul "Cum a devenit peste noapte un consilier de la Cotroceni susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR", publicat de spotmedia.ro în data 22 septembrie, printr-o postare preluată de cel puțin trei publicații – G4Media, EVZ și Bugetul.ro. În toate articolele, sursa reacției fostului consilier prezidențial e trecută ca
Cât mai durează să traversăm Carpații pe autostradă? Prima porțiune de șosea montană de mare viteză va fi gata cam într-un an
Vom reuși să traversăm Munții Carpați pe autostradă, în România! Nu mai încape nicio îndoială. Singura problemă este că mai durează cel puțin vreo 6 ani! Abia peste aproximativ un an ar urma să se deschidă prima porțiune de șosea montană de mare viteză. Iar după, e de așteptat să mai treacă încă 2
Zelenski negociază un „Mega acord" cu Washingtonul: SUA cumpără drone ucrainene testate pe front, Kievul ia arme americane
O delegație ucraineană a sosit în Statele Unite pentru discuții privind producția comună de drone, în cadrul unui acord propus de Kiev, în valoare de 50 de miliarde de dolari. Delegația de la Kiev este condusă de ministrul adjunct al Apărării, Serhii Boiev, și se va concentra pe aspectele tehnice ale implementării unui program comun
Ministrul Finanțelor: Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026, pentru HoReCa se face o analiză. Precizări despre alte creșteri de taxe și reforma administrației
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa, iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie. Totodată, Nazare a spus că prioritatea în
Horoscop zilnic pentru 2 octombrie 2025.
Subvenția partidelor a rămas neschimbată după rectificarea bugetară. Explicația ministrului Finanțelor
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, de ce nu există în rectificarea bugetară nicio modificare cu privire la subvenţiile partidelor. Nazare a afirmat că, în privinţa subvenţiilor pentru partide, în rectificarea bugetară au fost "operate" două lucruri. "În rectificare am operat două lucruri, am oprit reţinerea pe care
România plătește cel mai scump curent din Europa. Ministrul Energiei: Vindem megawatt-ul în Ungaria cu 1 leu și importăm cu 2.500 de lei
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plăteşte 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franţei este de 61 de euro. Ivan a adăugat că România vinde megawatt-ul în
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prioritizează investițiile finanțate din bugetul național, în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice. „Aceste măsuri au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local", a anunțat ministrul Cseke Attila. Actul normativ prevede
Noi reglementări care facilitează accesul la vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) au intrat în vigoare de la 1 octombrie 2025. HPV este principala cauză a cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate. Potrivit noilor prevederi, persoanele asigurate de ambele sexe, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, beneficiază
Cod portocaliu de vijelii, de joi, în Capitală. Primăria verifică șantierele și panourile publicitare
Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar Administrația Străzilor verifică funcționarea semafoarelor din oraș, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu. Primăria Municipiului Bucureşti anunţă miercuri măsuri pentru siguranţa cetăţenilor, în urma avertizării Cod Portocaliu de vijelii şi rafale puternice de vânt în Capitală, arătând că se verifică şantierele, semafoarele şi panourile publicitare, iar ALPAB
Femeie atacată cu un cuțit pe o alee din Capitală. A scăpat luptându-se cu agresorul, dar a fost rănită
O tânără a fost atacată noaptea, pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei, de un bărbat necunoscut care i-a pus cuțitul la gât, femeia reușind să scape cu viață după ce s-a luptat cu agresorul. Incidentul a avut loc marți, 23 septembrie, în jurul orei 20;50, când victima se deplasa spre casă, pe o
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
Într-un context geopolitic în care România se află în prima linie a apărării europene pe flancul estic, dată fiind poziționarea țării la graniță cu Ucraina, industria noastră de apărare începe să producă nu doar pentru consum intern, ci și pentru securitatea întregului continent, prin tehnologii de vârf capabile să răspundă amenințărilor moderne. Apariția unei companii
DocTalks la Astra Film Festival 2025-Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul
Într-o lume marcată de războaie, violență digitală, ură viralizată online și confuzii identitare, Astra Film Festival aduce în prim-plan DocTalks, programul de dezbateri deschise publicului, care pornesc de la cele mai valoroase și mai puternice filme documentare din festival și se vor desfășura la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu. Programul DocTalks este
"Au trecut 3 ani plini de noi și de voi, plini de tot ce credeam că putem face, plini de tot ce nu ne închipuiam că putem face și, totuși, am făcut. Trei ani plini de râsete, de zumzete, de împlinire, de schimbări, uneori de plânsete și de neputință,
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, a declarat după meciul câștigat cu Slavia Praga (3-0), în Liga Campionilor, că trei goluri înscrise într-o partidă din Champions League ”nu sunt puține”. ”Sunt mulțumit că nu am primit gol. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim lucizi, nu e ușor … The post Reacția lui Cristi Chivu după victoria din Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a postat pe Facebook motivele unei condamnări # SportMedia
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției. Pe 24 septembrie, Sorina Marinaș a dispus condamnarea unui … The post Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a postat pe Facebook motivele unei condamnări appeared first on spotmedia.ro.
Locomotivele electrice ale CFR Călători primesc interzis pe rețea, din cauza restanțelor # SportMedia
Locomotivele electrice ale CFR Călători riscă să nu mai poată circula pe rețeaua feroviară națională, după ce SC Electrificare CFR SA a notificat oficial compania de stat privind interzicerea accesului la infrastructura electrificată. Motivul: facturi neachitate la energia electrică de tracțiune. Informațiile au fost dezvăluite de site-ul Club Feroviar, care a intrat în posesia documentului … The post Locomotivele electrice ale CFR Călători primesc interzis pe rețea, din cauza restanțelor appeared first on spotmedia.ro.
Dormitorul este spațiul cel mai personal dintr-o locuință, locul în care confortul și liniștea trebuie să fie la ele acasă. Iar piesa centrală a acestei camere este, fără îndoială, patul. Alegerea lui nu ar trebui să se rezume doar la design – un pat bun trebuie să îmbine estetica, funcționalitatea și calitatea materialelor. De aceea, … The post Patul pe comandă ideal pentru tine – cum alegi materialele, forma și funcționalitatea appeared first on spotmedia.ro.
Jurnaliștii britanici au anticipat scorul final al meciului FCSB – Young Boys Berna, din Europa League. Publicația Sports Mole consideră că partida se va încheia la egalitate, scor 1-1. „Dificultățile FCSB-ului în fața porții ar putea continua joi, iar șansele lor la victorie vor fi reduse dacă nu vor reuși să îmbunătățească jocul din ultima … The post Scorul final anticipat de britanici înainte de FCSB – Young Boys: Predicția făcută appeared first on spotmedia.ro.
Alegerea unui compresor de aer potrivit necesită atenție la mai mulți factori tehnici și practici, deoarece un echipament nepotrivit poate conduce la performanțe scăzute, consum crescut de energie sau probleme de întreținere pe termen lung. Înainte de achiziție, trebuie evaluate nevoile reale ale activităților pentru care va fi folosit compresorul, frecvența de utilizare, tipul de … The post Ce trebuie să știi înainte să cumperi un compresor de aer appeared first on spotmedia.ro.
Atunci când locuiești într-o casă sau într-un apartament cu spațiu limitat, organizarea devine o provocare, iar alegerea electrocasnicelor potrivite poate face diferența între un mediu aglomerat și unul eficient, în care fiecare lucru își are locul său. Aparatele moderne sunt concepute nu doar pentru a îndeplini o funcție practică, ci și pentru a economisi timp, … The post Cum îți organizezi casa cu aparate care economisesc timp și spațiu appeared first on spotmedia.ro.
Deseori, vara e prea cald pentru a găti în casă, iar grătarul de afară nu face față tuturor poftelor. Și de aici apare ideea unui loc de gătit de vară, chiar în grădină. Dacă vrei să pregătești mâncarea fără să faci drumuri între bucătărie și curte, citește în continuare și află cum poți să-ți amenajezi … The post Cum să creezi un loc de gătit de vară în grădină appeared first on spotmedia.ro.
Alegerea hranei potrivite pentru animalul de companie este una dintre responsabilitățile esențiale ale oricărui stăpân, pentru că de aceasta depinde nu doar starea de sănătate, ci și nivelul de energie, calitatea blănii și chiar comportamentul zilnic al pisicii. În timp ce hrana uscată este ușor de depozitat și are un termen de valabilitate mai mare, … The post Hrană uscată sau umedă? Ce variantă e mai potrivită pentru animalul tău de companie appeared first on spotmedia.ro.
Afecțiunile proctologice reprezintă un grup de probleme medicale care afectează zona rectală și anală, incluzând hemoroizi, fisuri anale, polipi sau alte inflamații locale. Acestea pot provoca disconfort semnificativ, iritații și durere, fiind adesea asociate cu constipația, dieta săracă în fibre sau un stil de viață sedentar. În funcție de severitatea și tipul afecțiunii, simptomele pot … The post Soluții rapide și confortabile pentru afecțiunile proctologice appeared first on spotmedia.ro.
Transformarea unui apartament sau a unei case într-un spațiu deschis care respiră personalitate presupune mai mult decât alegerea culorilor sau a texturilor: este vorba despre modul în care mobilierul, iluminatul și decorațiunile interacționează pentru a crea armonie și funcționalitate. Designerii Iconist pun accent pe flexibilitate și echilibru, astfel încât fiecare zonă a locuinței să fie … The post Iconist – designul care dă suflet locuințelor moderne appeared first on spotmedia.ro.
Consiliul Fiscal: Criza bugetară e auto-provocată. Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% # SportMedia
Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% din PIB, față de 8.67% din PIB anul trecut, dacă nu ar fi fost luate măsurile de ajustare din luna iulie, afirmă Consiliului Fiscal într-o opinie pe tema rectificării bugetare. ”Cele trei mari agenții de rating au reconfirmat riscul suveran al României la un nivel imediat … The post Consiliul Fiscal: Criza bugetară e auto-provocată. Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% appeared first on spotmedia.ro.
Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului # SportMedia
Crăciunul nu are același farmec fără glasul care, de peste 30 de ani, ne cheamă acasă. Ștefan Hrușcă revine și în acest decembrie pe scenele din România, într-un turneu național ce promite nu doar un recital, ci o trăire, o întâlnire cu spiritul autentic al sărbătorii, prin colinde care vindecă și aduc împreună. Turneul „Ștefan … The post Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului appeared first on spotmedia.ro.
Cod galben și portocaliu de ninsori viscolite în zone montane din 6 județe. Informare de vreme rece, în mare parte din țară # SportMedia
Meteorologii au emis, miercuri, alerte cod galben şi cod portocaliu de ninsori, viscol şi strat de zăpadă, valabile joi şi vineri în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece, ploi și vânt în cea mai mare parte a ţării. Astfel, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00, – 3 octombrie, ora … The post Cod galben și portocaliu de ninsori viscolite în zone montane din 6 județe. Informare de vreme rece, în mare parte din țară appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a dat o lovitură financiară majoră înaintea meciului cu Young Boys Berna. Roș-albaștrii au anunțat că vânzarea biletelor și a pachetelor merge excelent. Astfel, Gigi Becali a transmis că FCSB a vândut pachete de 1,2 milioane de euro, iar biletele pentru meciul cu Young Boys vor mai aduce încă 500 de mii de euro … The post FCSB dă o lovitură financiară majoră appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1316 „Situație critică” la centrala Zaporojie. Rusia lovește, Ucraina ripostează cu drone. Trump cere întâlnire Zelenski-Putin # SportMedia
În ziua 1316 de război, Rusia a lovit din nou Harkovul cu bombe ghidate, rănind șase civili și provocând incendii într-o piață și în blocuri, în timp ce pompierii au intervenit toată noaptea. Regiunea de frontieră rămâne una dintre cele mai bombardate, în paralel cu presiunea constantă pe infrastructura energetică a Ucrainei. Cel mai alarmant … The post Ziua 1316 „Situație critică” la centrala Zaporojie. Rusia lovește, Ucraina ripostează cu drone. Trump cere întâlnire Zelenski-Putin appeared first on spotmedia.ro.
Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine # SportMedia
Mai puțini medici români aleg să plece din țară – este concluzia celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul lor a scăzut cu 70%, în ultimul deceniu. Iar experții pun schimbarea pe seama salariilor mai mari, dar și a condițiilor mai bune de lucru. Spitalul din Buhuși, județul Bacău, a fost … The post Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine appeared first on spotmedia.ro.
Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfășurată miercuri, transmit agențiile internaționale de presă. Sinner, victorios după o oră și 13 minute, în care nu și-a pierdut … The post S-a stabilit campionul de la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
Liderii europeni se reunesc azi la Copenhaga cu sentimentul că, acum ori niciodată, trebuie luate niște decizii. Printre altele, vor dezbate cum să intensifice apărarea blocului și de unde să vină banii. Rareori au fost mizele mai mari, cu SUA ezitând în privința sprijinului militar pentru continent și Moscova accelerând provocările la granițele Europei. În … The post 5 lucruri de urmărit la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga appeared first on spotmedia.ro.
Festivalul berii Oktoberfest din München va rămâne închis miercuri cel puțin până la ora 17:00 (18:00, ora României), după ce poliția a anunțat că a descoperit explozibili într-o clădire rezidențială din nordul orașului, care a luat foc și unde o persoană a murit. În cadrul unei operațiuni de amploare, despre care poliția a precizat anterior … The post Explozie în München, o personă a murit: Festivalul Oktoberfest a fost închis appeared first on spotmedia.ro.
Liderii UE, reuniune la Copenhaga pe tema securității și Ucrainei. Nicușor Dan va prezenta dovezi privind anularea alegerilor din 2024 # SportMedia
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru o reuniune informală a Consiliului European, urmată joi de summitul Comunității Politice Europene, unde vor participa zeci de șefi de stat și de guvern. Principalele subiecte de pe agendă sunt războiul Rusiei împotriva Ucrainei, securitatea europeană și consolidarea apărării comune. Întâlnirea are loc pe fondul unor … The post Liderii UE, reuniune la Copenhaga pe tema securității și Ucrainei. Nicușor Dan va prezenta dovezi privind anularea alegerilor din 2024 appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a luat o nouă decizie în privința lui Kevin Ciubotaru. Roș-albaștrii au anunțat public interesul pentru fundașul stânga de la Hermannstadt, dar au refuzat să mai facă o ofertă. Conform DigiSport.ro, FCSB nu se grăbește să-l oferteze pe Ciubotaru. Cei de la FCSB doresc să-l mai studieze pe fundașul stânga, din moment ce acesta … The post FCSB s-a răzgândit în privința lui Kevin Ciubotaru appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală a populației. Care este procedura și cine beneficiază de compensare # SportMedia
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, precizând că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. ”Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi … The post Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală a populației. Care este procedura și cine beneficiază de compensare appeared first on spotmedia.ro.
Tottenham a răspuns solicitării oficiale primite în cazul lui Radu Drăgușin. Mircea Lucescu a cerut ca Drăgușin să fie prezent la meciurile cu Moldova și Austria, chiar dacă nu este refăcut complet. Lucescu dorea să-l reobinuiască pe Drăgușin cu atmosfera de la lot. Totuși, conform Daily Mail, Tottenham a refuzat ferm această variantă, pentru a … The post Tottenham a dat răspunsul în cazul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
Cotația aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităților Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esențiale. Aurul a ajuns la 3.875,53 dolari pe uncie, a cincea zi de creştere a cotaţiei metalului galben, după ce Senatul SUA … The post Aurul a atins un nivel record după blocajul din SUA appeared first on spotmedia.ro.
Haos la Washington: Guvernul SUA a intrat în „shutdown”. Ce servicii au rămas deschise și ce s-a închis # SportMedia
Statele Unite se află într-o paralizie federală de proporții: de la miezul nopții (7.00 ora României), guvernul rămâne fără finanțare, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord asupra bugetului. Aproximativ 750.000 de angajați federali riscă să fie trimiși acasă fără salariu, iar serviciile publice – de la … The post Haos la Washington: Guvernul SUA a intrat în „shutdown”. Ce servicii au rămas deschise și ce s-a închis appeared first on spotmedia.ro.
Facturile la gaz rămân neschimbate până în martie 2026. Ce le recomandă Bogdan Ivan românilor pentru energia electrică # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că schemele de ajutor pentru încălzire, termoficare și combustibili casnici vor fi menținute și în acest sezon, exact ca în anii trecuți. El a dat asigurări că nu vor exista creșteri ale facturilor la gaz, întrucât prețul rămâne plafonat la 120 de lei/MWh până la 31 martie 2026. … The post Facturile la gaz rămân neschimbate până în martie 2026. Ce le recomandă Bogdan Ivan românilor pentru energia electrică appeared first on spotmedia.ro.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că întreg anul electoral 2024 a fost subordonat alegerilor prezidențiale, fapt care a afectat grav economia. Șeful statului consideră că, odată încheiat ciclul electoral, România are șansa de a construi un plan economic pe termen mediu. „Tot ce s-a întâmplat, toate mutările de calendare, de alegeri în sus, în … The post Nicușor Dan: Alegerile prezidențiale din 2024 au blocat economia appeared first on spotmedia.ro.
Presa americană a analizat procesul în care este implicată Simona Halep. Sportiva noastră cere despăgubiri de 10 milioane de dolari din partea companiei Quantum Nutrition, după ce a fost suspendată pentru că a consumat un supliment produs de aceasta. Jurnaliștii de la Tennis Temple au analizat dosarul și explică de ce Simona consideră că e … The post Presa americană, despre procesul Simonei Halep: „Românca nu renunță” appeared first on spotmedia.ro.
