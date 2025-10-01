Ministrul Energiei ia în calcul un preț maxim de 1 leu per kilowatt pentru anumiți consumatori

10:30

Statele Unite se află într-o paralizie federală de proporții: de la miezul nopții (7.00 ora României), guvernul rămâne fără finanțare, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord asupra bugetului. Aproximativ 750.000 de angajați federali riscă să fie trimiși acasă fără salariu, iar serviciile publice – de la … The post Haos la Washington: Guvernul SUA a intrat în „shutdown”. Ce servicii au rămas deschise și ce s-a închis appeared first on spotmedia.ro.