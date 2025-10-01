Jucătorii de la Barcelona au reacționat după ce au pierdut în ultimele minute cu PSG: „Mă simt ca naiba”
Gazeta Sporturilor, 2 octombrie 2025 00:50
Eric Garcia și Frenkie de Jong, jucătorii de la Barcelona, au reacționat imediat după ce catalanii au pierdut în ultimele minute în fața celor de la PSG, scor 2-1, în etapa #2 din Liga Campionilor. Cei doi au început ca titulari duelul cu parizienii, iar Eric Garcia a fost schimbat în minutul 86 de către Hansi Flick. În locul său a intrat Andreas Christensen. ...
• • •
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:40
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi » Laude după Leverkusen - PSV: „Perfect! Strălucit!” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), extrema dreapta de la PSV, a jucat 73 de minute cu Bayer Leverkusen, scor 1-1, în Liga Campionilor. Internaționalul român a primit laude în presa din Olanda.Man a fost titular în premieră în Champions League. A fost a doua apariție în UCL, după ce jucase 10 minute în prima etapă, cu Royale Union, 1-3. În weekend, intrase în repriza a doua cu Excelsior, reușind un assist, în Eredivisie, scor 2-1. ...
00:20
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter! Marcus Thuram, unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa italiană, s-a accidentat și va lipsi la următorul meci din campionat cu Cremonese, programat pe 4 octombrie, de la ora 19:00.Francezul este în pericol să rateze și acțiunea naționalei Franței din această toamnă, conform presei din Italia. ...
00:00
Marko Bojkovic (24 de ani), un cunoscut luptător sârb de MMA poreclit „Distrugătorul de cranii”, a fost implicat, alături de alți colegi de-ai săi, într-un incident în centrul Belgradului, care a dus la apariția unei plângeri penale împotriva sa.Conform sportal.rs, în urma conflictului din capitala Serbiei, împotriva lui Marko Bojkovic și a altor trei persoane a fost depusă o plângere penală pentru infracțiunea de vătămare corporală gravă în complicitate. ...
1 octombrie 2025
23:50
Acum 4 ore
23:30
Sportivul preferat al lui Vladimir Putin a semnat cel mai mare contract din istorie # Gazeta Sporturilor
Internaționalul rus Kirill Kaprizov a semnat cel mai mare contract din istoria ligii americane de hochei!Minnesota și Kirill Kaprizov au semnat un contract în valoare de 136 de milioane de dolari americani, valabil de la sezonul viitor până în 2033-2034. Astfel, sportivul de 28 de ani a doborât recordul conaționalului său, Alexander Ovechkin, care semnase cu Washington un contract de 124 de milioane de dolari pe 13 ani. ...
23:10
23:00
Cea mai bună perioadă din istoria Barcelonei? Golul lui Ferran Torres a deblocat o statistică halucinantă # Gazeta Sporturilor
Golul lui Ferran Torres din Barcelona - PSG a făcut istorie: catalanii au cea mai lungă serie de meciuri cu gol marcat din istoria clubului.Conform celor de la OPTA, golul lui Ferran Torres a consemnat 45 de partide consecutive în toate competițiile cu cel puțin un gol marcat de catalani. Performanța anterioară a fost setată între noiembrie 1942 și februarie 1944 când Barcelona a marcat în 44 de partide consecutive. ...
22:40
Cum percepe conflictul cu fiul ei? Noi informații din anturajul Victoriei Beckham # Gazeta Sporturilor
De câteva luni se vorbește despre neînțelegerile din familia Beckham, apărute între creatoarea de modă, fostul fotbalist și fiul lor cel mare, Brooklyn (26 de ani). Acesta s-a distanțat de familia sa la scurt timp după căsătoria cu Nicola Peltz, iar Victoria (51 de ani) a transmis acum clar că s-a săturat de această luptă internă și va aștepta ca fiul lor să se întoarcă la momentul potrivit . ...
22:40
Anomalia observată în cazul greutății lui Luka Doncic a ridicat două teorii înaintea startului unui nou sezon NBA # Gazeta Sporturilor
Luka Doncic (26 de ani), superstarul lui Los Angeles Lakers, este protagonistul unor discuții înaintea startului noului sezon din NBA, după ce s-au ridicat mai multe întrebări cu privire la greutatea sa. Conform informațiilor oficiale, slovenul este mai greu acum decât în urmă cu un an, când Dallas Mavericks, fosta lui echipă, se plângea de condiția lui fizică. ...
22:00
Roger Federer (44 e ani), câștigător a 20 de trofee de Grand Slam, a fost nominalizat pentru intrarea în Hall of Fame-ul din tenis. Alături de el, pe lista nominalizaților se mai află Svetlana Kuznetsova și Juan Martin del Potro.Legendarul Federer va afla în noiembrie dacă va fi introdus în Hall of Fame, promoția 2026, potrivit Associated Press. ...
Acum 6 ore
21:40
21:40
Cu ce adversare din Superliga a comparat-o Mirel Rădoi pe Rakow: „Defensiv i-aș putea compara cu ei, iar la jocul direct cu formația asta” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare debutului în faza principală Conference League, împotriva polonezilor de la Rakow.Duelul Rakow - Universitatea Craiova din prima etapă Conference League a fost programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
21:30
O statuie funerară a unui bărbat din Egiptul antic, al cărui nume se presupune că ar fi Messi, a fost găsită în necropola Saqqara - descoperire, de altfel, fără precedent. Sculptura îl înfățișează alături de soția sa și de fiica acestora, care ține în mână o gâscă. ...
21:20
Doi arbitri au fost excluși: „Pentru recidivă în formă continuată” » Decizia acestora # Gazeta Sporturilor
Comisia Județeană de Arbitraj Constanța i-a exclus pe Cătălin Ghiță și Valentin Hîțu din arbitraj, după ce aceștia au participat la un joc caritabil între naționala șoferilor români de tir și naționala șoferilor de tir italieni, la Medgidia, deși erau suspendați pentru că au întârziat la un meci oficial.Cei doi au depus contestație. Au fost excluși pentru că ar fi arbitraj mai multe partide fără a fi delegați, după cum a comunicat CJA Constanța. ...
21:10
Ianis și Elena Hagi au postat primele imagini de la botezul fiului lor, născut pe 20 august. Micuțul se numește Giorgios.La 6 săptămâni de la naștere, Elena Hagi a postat primele imagini de la botezul micuțului Giorgios. Soția lui Ianis a născut pe 20 august la Spitalul Clinic Sanador.FOTO. Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat+1 FOTOCei doi au anunțat în februarie că Elena e însărcinată. Cei doi au făcut cununia civilă de Crăciun, în 2023. ...
20:50
Adrian Vasile, antrenorul de la CSM București, a vorbit despre victoria cu Rapid, scor 32-27, din etapa a patra din „Liga Florilor”.Acesta s-a declarat dezamăgit de asistența redusă din Sala Rapid, însă a lăudat echipa adversă. Adrian Vasile a transmis că se așteaptă la un meci mai tare la retur.VIDEO. ...
20:50
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham și internațional român, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Ioana Stan.Anunțul a fost făcut de cei doi printr-o postare făcută pe rețeaua de socializare Instagram.FOTO. Radu Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan: „Tu. Eu. Mereu”+1 FOTORadu Drăgușin a postat câteva imagini pe rețelele de socializare cu momentul în care și-a cerut iubita în căsătorie. „Tu. Eu. ...
20:10
Dezvăluire de nicăieri! Un patron din Superliga a vrut să investească la Dinamo: „Mă gândeam la insolvența lor” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a transmis că în trecut s-a gândit să investească la Dinamo, echipă care în acest an a scăpat din insolvență.Finanțatorul echipei de pe locul 2 din Superliga susține faptul că a fost aproape de a investi „câteva milioane de euro” la clubul bucureștean. Valeriu Iftime s-a retras din afacere deoarece a considerat că ar fi o situație greu de gestionat. ...
20:00
Revenire importantă la FCSB » A participat la antrenament înainte de meciul cu Young Boys # Gazeta Sporturilor
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, a participat la antrenamentul oficial premergător meciului cu Young Boys, din etapa a doua a grupei unice de Europa League.FCSB - Young Boys are loc joi, de la 19:45, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro şi transmis pe Prima Sport 1 şi Digi Sport 1. Campioana României are 3 puncte în grupa unică de Europa League, după 1-0 cu Go Ahead Eagles în prima etapă. ...
Acum 8 ore
19:40
19:40
19:40
Șocant: suporter cu arma în mână lângă hotelul lui Sporting înainte de duelul din Liga Campionilor » Multiple conflicte pe străzi # Gazeta Sporturilor
Orașul Napoli este scena unei adevărate bătălii de stradă între suporterii italieni și cei ai lui Sporting, în orele premergătoare meciului din Liga Campionilor, de pe Stadionul Diego Armando Maradona.Duelul Napoli - Sporting din etapa #2 de Liga Campionilor a fost programat pe 1 octombrie de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi transmis la TV. ...
19:40
19:00
Momente de panică în Rapid - CSM București » Echipa medicală a intervenit de urgență: Omoregie, eliminată # Gazeta Sporturilor
Aissatou Kouyate (30 de ani), interul dreapta de la Rapid, s-a accidentat în meciul cu CSM București, din etapa #4 a Ligii Florilor.Franțuzoaica a fost cea mai periculoasă jucătoare a Rapidului în prima partide a derby-ului cu CSM. În Sala Rapid au fost însă momente de panică atunci când Kouyate a rămas întinsă pe parchet, după un duel cu Omoregie.Jucătoarea echipei gazdă a încercat să se înalțe peste apărarea celor de la CSM. ...
19:00
Antrenorul de la Young Boys a identificat principalul pericol de la FCSB: „M-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat” » Nu a mai jucat de trei meciuri # Gazeta Sporturilor
Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys Berna, a prefațat partida cu FCSB din etapa #2 de Europa League. Tehnicianul a fost impresionat de un jucător din tabăra roș-albaștrilor: Tavi Popescu (22 de ani).Duelul FCSB - Young Boys Berna, din etapa #2 Europa League, a fost programat joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. ...
18:50
U-BT Cluj-Napoca – Bahcesehir Istanbul, derby-ul primei etape din noul sezon al EuroCup # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca debutează astăzi în noul sezon al BKT EuroCup, având parte de un derby chiar din prima etapă. Duelul din grupa A cu Bahcesehir Istanbul va începe la ora 19:00, va putea fi urmărit, în direct, pe Prima Sport 3 și, liveTEXT, pe GSP.ro.Având 3 stagiuni la activ în EuroCup, U-BT Cluj-Napoca a reușit în ultimii doi ani să ajungă în sferturile de finală ale competiției și este, în prezent, considerată una din echipele puternice din această întrecere. ...
18:50
Matt Beard, fost antrenor de la echipele feminine de la Liverpool și de la Chelsea, a decedat la vârsta de 47 de ani. Acesta a fost găsit spânzurat în propria locuință.În seara de 20 septembrie, paramedicii au fost chemați la locuința fostului antrenor, iar când au ajuns l-au transportat imediat la spital. ...
18:40
Malcom Edjouma, mijlocașul de la FCSB, a prefațat meciul cu Young Boys, din etapa a doua a grupei unice de Europa League.Francezul îi vede pe elvețieni peste olandezii de la Go Ahead Eagles, pe care FCSB i-a învins în prima etapă cu 1-0. Mijlocașul a anunțat, de asemenea, că obiectivul e calificarea directă în optimi, adică ocuparea unui loc în top 8. ...
18:40
FIFA îi răspunde lui Donald Trump: „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei” # Gazeta Sporturilor
Victor Montagliani, vicepreședintelui Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), a transmis faptul că decizia privind o posibilă modificare a locațiilor pentru Cupa Mondială de anul viitor va aparține exclusiv FIFA. Declarația vine în contextul în care Donald Trump, președintele SUA, a transmis că orașele organizatoare se pot modifica dacă sunt considerate nesigure. ...
18:30
Primire spectaculoasă pentru naționala Bulgariei, după argintul de la Mondialul de volei: mii de oameni, aplauze în Parlament și cadouri de la Patriarhul Daniil # Gazeta Sporturilor
După 55 de ani, naționala de volei masculin a Bulgariei a luat din nou medalia de argint la Campionatul Mondial. Membrii și staff-ul echipei au revenit în această săptămână în Sofia și au avut parte de o primire impresionantă din partea fanilor.Echipa națională a Bulgariei a fost surpriza plăcută a ediției din acest an a Campionatului Mondial de volei masculin. ...
18:30
Craiova pe UEFA TV: detalii din interior despre Universitatea + Sorin Cârțu și-a arătat tatuajul de pe gleznă # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a fost prezentată de UEFA TV înaintea debutului în grupa Conference League. Un detaliu ce va naște controverse este cel legat de faptul că gruparea din Bănie este considerată continuatoarea echipei înființate în 1948. ...
18:10
Victoria cu 5-1 în fața ciprioților de la Pafos l-a propulsat pe Vincent Kompany (39 de ani) într-o companie selectă de antrenori care au condus Bayern Munchen.Acesta a fost al nouălea succes consecutiv în meciurile oficiale pentru gigantul bavarez sub comanda antrenorului belgian, o serie similară fiind atinsă anterior doar de legendarul Jupp Heynckes (80 de ani). ...
18:10
18:10
Cum arată legendarul stadion din Londra devenit complex rezidențial: britanicii au păstrat rămășițele # Gazeta Sporturilor
„Emirates” este casa lui Arsenal din 2006 și a marcat începutul unei noi ere. Până în 2006, însă, „tunarii” aveau ca stadion legendarul „Highbury”. Fostul stadion s-a transformat acum într-un complex rezidențial, dar câteva elemente din structura vechiului stadion din nordul Londrei au fost păstrate. Duelul Arsenal - Olympiakos, în etapa #2 din Liga Campionilor, a fost programat astăzi, 1 octombrie, de la ora 22:00 pe „Emirates Stadium”. ...
18:10
Vinicius Jr. a stricat atmosfera și la 5-0! » Tensiunile devin tot mai periculoase în vestiarul lui Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Potrivit postului de radio spaniol Cadena SER, Vinicius Jr. și-a exprimat frustrarea față de schimbarea făcută de antrenorul lui Real Madrid. Extrema stângă s-a înfuriat din cauza deciziei lui Xabi Alonso de a-l înlocui în minutul 70 (prima modificare, la 2-0 cu Kairat) cu Rodrygo, care a și pasat decisiv la penultimul gol al oaspeților din Kazahstan.Nu este însă primul episod de acest gen între cei doi la Real Madrid. ...
18:10
Ruben Lopez, eroul Stelei, despre viața în București: „Și soția e fericită. Iată ce ne place în România!” # Gazeta Sporturilor
Ruben Lopez, 30 de ani, a semnat o dublă pentru Steaua în victoria cu Sepsi (2-1) și a dezvăluit pentru Gazeta Sporturilor ce motivație are să joace pentru o formație ce nu a primit drept de promovare în Liga 1. Totodată, a povestit cum este viața sa la București, alături de soția lui, profesoară de engleză și spaniolăRuben Lopez, 30 de ani, a fost eroul victoriei pe care Steaua a obținut-o in extremis cu Sepsi, scor 2-1. ...
18:00
Nicușor Bancu (33 de ani), fundașul stânga de la Universitatea Craiova, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Dinamo, scor 2-2. El a fost suspendat două meciuri și a primit o amendă de 1.000 de euro.În minutul 65 al partidei din Bănie, Bancu și Armstrong s-au aflat într-un duel încins. Jucătorul lui Dinamo l-a călcat pe piept pe căpitanul Craiovei, care a replicat nervos și l-a lovit cu piciorul pe scoțian. ...
17:50
Rapid în haos! Dezvăluiri incendiare despre războaiele interne neștiute din club: „N-am fost o familie, n-am tras toți la aceeași căruță!” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al celor de la Rapid, a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Acesta a vorbit fără ocolișuri despre războaiele din cadrul clubului care au destabilizat serios echipa în sezonul trecut. Angelescu a dezvăluit că el l-a propus pe Marius Șumudică la Rapid și că antrenorul Costel Gâlcă a fost ales și pentru performanțele pe care le-a avut ca „principal” la FCSB. ...
Acum 12 ore
17:40
Stop boicot! » Galeria revine alături de echipa din Superliga după două luni de proteste # Gazeta Sporturilor
Galeria celor de la Oțelul Galați a decis să susțină din nou echipa la meciurile de pe teren propriu, după aproape două luni în care au contestat deciziile managementului, dar mai ales măsurile drastice ale Jandarmeriei.În ultima vreme, suporterii Peluzei Nord au recurs la proteste vehemente. Totul a început după meciul cu Dinamo, din etapa a treia a Superligii, în care formația de la malul Dunării s-a impus cu 2-1 grație golurilor marcate de Paulinho și Kazu. ...
17:40
Internațional francez dorit de Chivu a recunoscut: „Dacă un club ca Inter mă vrea, e pozitiv pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul Romei, Manu Kone (24 de ani), a acordat un interviu pentru „Corriere della Sera”, în care a fost întrebat cât de aproape a fost de un transfer la Inter, echipa condusă de Cristi Chivu, în această vară.Francezul de la Roma a recunoscut că au existat contacte pentru mutarea lui pe „Giuseppe Meazza”, dar a ales să continue în tricoul echipei antrenate de Gian Piero Gasperini. ...
17:30
17:20
Împăcare istorică în fotbalul românesc: Ion Crăciunescu îi prezintă scuze lui Adrian Porumboiu # Gazeta Sporturilor
Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu (75 de ani) i-a prezentat scuze lui Adrian Porumboiu (75 de ani), colegul lui de breaslă. Crăciunescu a recunoscut că s-a luat după un zvon care nu s-a adeverit, când a afirmat în urmă cu mai mulți ani că „Porumboiu e un monstru, era infectat cu sifilis când era tânăr”. Cei doi sunt născuți în aceeași zi, pe 27 septembrie 1950, dar în ultimii ani au rupt relațiile. ...
17:20
Antrenorul unei vicecampioane olimpice, suspendat 3 ani pentru abateri grave: a condus cu viteză cu un sportiv alături, apoi l-a abandonat pe marginea drumului! # Gazeta Sporturilor
Andrew Young (48 de ani), antrenorul până în 2023 al atletei Laura Muir (32 de ani), medaliată cu argint la JO de la Tokyo 2020, a primit 3 ani de suspendare din partea federației britanice de specialitate pentru „abateri grave”.Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo și dublă campioană europeană în proba de 1. ...
17:10
16:50
Recomandarea legendei lui Liverpool pentru Arne Slot: „Trebuie scos urgent din echipă! Provoacă haos total” # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz are nouă meciuri jucate la Liverpool, însă e departe de așteptările campioanei Angliei, care a investit 125 de milioane de euro în transferul de la Bayer Leverkusen. Șeptarul „cormoranilor” a avut doar o contribuție la un gol, assist în Supercupa cu Crystal Palace, motiv pentru Jamie Carragher să-l critice. ...
16:50
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă # Gazeta Sporturilor
Fanii fotbalului s-au îndrăgostit de noua „prezentatoare“ a Ligii Campionilor. Prezentatoarea turcă Eysan Aksoy i-a făcut pe suporteri să se întreacă în declarații de dragoste la adresa ei. Cu toate acestea, există o singură problemă: ea nu există!În șapte luni, ea a adunat 43.000 de urmăritori pe Instagram. Eysan, care pretinde că locuiește în Istanbul, abia recent a întrat în lumea jurnalismului sportiv. ...
16:30
A dezmințit zvonurile care susțineau că ar căuta o nouă echipă: „Vreau să ajung în vârf” # Gazeta Sporturilor
La Baku, Charles Leclerc (27 de ani) a respins categoric speculațiile conform cărora ar căuta o nouă echipă și a declarat că a iubit și continuă să iubească Ferrari.Mai multe publicații au relatat, înainte și în timpul weekendului de curse din Azerbaidjan, că managerul lui Charles Leclerc, Nicolas Todt (47 de ani), a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai echipelor Aston Martin, McLaren și Mercedes. ...
16:30
