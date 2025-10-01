După o critică venită de la Papa Leon, Casa Albă aruncă vina pe administrația lui Biden, iar JD Vance îi blamează pe „străinii” care se prezintă la urgențe
HotNews.ro, 2 octombrie 2025 01:10
Casa Albă a apărat miercuri politica dură a președintelui Donald Trump în materie de migrație, după ce Papa Leon al XIV-lea, născut în SUA, a criticat tratamentul „inuman” aplicat migranților de actuala administrație a Statelor…
• • •
Acum 15 minute
01:30
SuperLiga: Căpitanul Universității Craiova și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Dinamo # HotNews.ro
Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a fost sancționat miercuri, de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), cu suspendare pentru două etape și cu penalitate sportivă de 5.000 de lei…
Acum o oră
01:10
După o critică venită de la Papa Leon, Casa Albă aruncă vina pe administrația lui Biden, iar JD Vance îi blamează pe „străinii" care se prezintă la urgențe # HotNews.ro
Casa Albă a apărat miercuri politica dură a președintelui Donald Trump în materie de migrație, după ce Papa Leon al XIV-lea, născut în SUA, a criticat tratamentul „inuman” aplicat migranților de actuala administrație a Statelor…
00:50
Dacă relaxați legislația, vom investi miliarde – îi transmit Uniunii Europene titanii industriei # HotNews.ro
Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea. Airbus, Siemens, Novo Nordisk și alți giganți ai industriei…
Acum 2 ore
00:00
Armata israeliană tocmai a interceptat flotila cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada asupra Fâșiei Gaza. Ce vor organizatorii să facă mai departe # HotNews.ro
Militarii israelieni a interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și a urcat la bordul navelor sale, în timp ce aceasta se apropia de enclava devastată de război, au…
00:00
VIDEO Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări/ Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei # HotNews.ro
Peste 400 de persoane au fost arestate şi 280 rănite în revoltele din ultimele zile din Maroc, a anunţat miercuri Ministerul de Interne al regatului, după ce protestele lansate de tineri s-au intensificat cu o…
1 octombrie 2025
23:50
A murit celebra cercetătoare Jane Goodall, pionieră în studiul aprofundat al cimpanzeilor şi apărătoare a vieţii sălbatice # HotNews.ro
Omul de ştiinţă şi activistul global Jane Goodall, care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri, la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul…
Acum 4 ore
23:30
Trump anunță când se întâlnește Xi Jinping și ce subiect important vor discuta: „Fermierii noștri sunt afectați deoarece China nu mai cumpără” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că soia va fi un subiect important de discuție atunci când se va întâlni, peste patru săptămâni, cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters. „Cultivatorii de soia din…
23:30
Ministerul Energiei intenționează adoptarea unor măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunţat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi…
23:10
„Situație de urgență” raportată la centrala nucleară de la Cernobîl, după noi bombardamente ale rușilor. Kievul anunță că și noul „sarcofag” a fost afectat # HotNews.ro
Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată…
23:00
Două femei, printre favoriții la conducerea uneia dintre cele mai mari confesiuni creștine din lume # HotNews.ro
Marea Britanie urmează să anunţe vineri următorul Arhiepiscop de Canterbury, două femei fiind printre favoriţii pentru a conduce Biserica Anglicană şi a deveni figura simbolică pentru 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, transmite…
22:50
Presupuşi membri Hamas, arestați la Berlin. „Plănuiau atacuri anti-evreieşti în Germania” # HotNews.ro
Trei presupuşi membri ai Hamas, suspectaţi că au achiziţionat arme destinate „atacurilor mortale împotriva instituţiilor israeliene sau evreieşti din Germania”, au fost arestaţi miercuri la Berlin, după cum a anunţat parchetul federal german, informează News.ro…
22:40
Concedierile „sunt iminente”, avertizează Casa Albă, în prima zi de „shutdown” guvernamental # HotNews.ro
Casa Albă a avertizat miercuri că disponibilizările angajaților federali sunt iminente, în prima zi a „închiderii” guvernului, chiar dacă vicepreședintele JD Vance a insistat că nu s-a luat încă nicio decizie finală, scrie Reuters. Purtătoarea…
22:30
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă # HotNews.ro
Europarlamentarii vor dezbate luni şi vor vota joi asupra cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va putea evalua statutul majorităţii sale la Strasbourg, relatează AFP, preluată…
22:10
Rusia transmite răspicat că nu recunoaște reintroducerea sancțiunilor împotriva aliatului său din Orientul Mijlociu. „Vom trăi în două realități paralele” # HotNews.ro
Moscova nu recunoaște reintroducerea sancțiunilor Națiunilor Unite împotriva Iranului, a declarat miercuri ambasadorul rus la ONU, Vassili Nebenzia, când a fost întrebat dacă Rusia va aplica măsurile decise, informează Reuters. Sâmbătă seara, Națiunile Unite au…
22:00
Bogdan Ivan: „Blocați de moluște”. Motivele pentru care construcția hidrocentralelor trenează # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat la Antena 3 că, atunci când au început lucrările la hidrocentrale, în acele zone nu erau arii protejate. „Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit…
21:50
VIDEO Armata franceză a descins la bordul petrolierului Boracay, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei și că a lansat dronele din Danemarca # HotNews.ro
Militarii francezi au urcat miercuri la bordul unui petrolier din așa-numită „flotă fantomă” a Rusiei, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția dronelor din Danemarca, informează AFP.…
21:50
Curtea Supremă a SUA, decizie nefavorabilă lui Trump: Lisa Cook va putea rămâne guvernator al Rezervei Federale cel puţin până în 2026 # HotNews.ro
Curtea Supremă a SUA a refuzat miercuri să permită președintelui Donald Trump să o demită imediat pe guvernatoarea Lisa Cook de la Rezerva Federală (Fed), o decizie care reprezintă un obstacol în calea eforturilor lui…
Acum 6 ore
21:20
Noi reguli privind construcția de stadioane. Ce a decis Guvernul despre edificiile de interes public # HotNews.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa extraordinară de miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, prioritizarea proiectelor investiţionale de construcţii de interes public sau social, stabilind, între altele, că în cazul proiectelor privind construcţia unor stadioane aceste investiţii…
21:10
Femeie atacată noaptea cu un cuţit pe o alee din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost arestat preventiv # HotNews.ro
O tânără a fost atacată noaptea, pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei, de un bărbat necunoscut care i-a pus cuţitul la gât, femeia reuşind să scape cu viaţă după ce s-a luptat cu…
21:10
Poziție surprinzătoare a lui Macron, care nu e încântat de „zidul dronelor”: „Lucrurile sunt mai sofisticate și mai complexe” / Ce armament spune el că îi trebuie Europei # HotNews.ro
Dezbaterea privind crearea „zidului anti-drone” evidențiază o diviziune între țările UE aflate în prima linie și cele mai îndepărtate de granițele Rusiei și Ucrainei, scrie miercuri Politico. Propunerea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…
20:50
Un partid din Moldova riscă să fie interzis pentru următoarele 12 luni. Acuzațiile formulate de autoritățile de la Chișinău # HotNews.ro
Ministerul Justiţiei de la Chişinău a anunţat că a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită suspendarea activităţii Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, instituţia a…
20:40
„Grokipedia”: Elon Musk își face propria enciclopedie online, care să rivalizeze cu Wikipedia # HotNews.ro
Elon Musk a declarat că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI, anunțând planuri privind o platformă online denumită „Grokipedia”. Elon Musk, proprietarul rețelei de socializare X, a declarat…
20:40
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că ar vota pentru menținerea regulii U21 în SuperLiga, după ce adversarele s-au pronunțat împotriva acesteia. FCSB, Rapid București, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj şi-au…
20:40
„Un guvern condus de oligarhi”. Economistul Joseph Stiglitz lansează critici dure la adresa administrației Trump, după „shutdown” # HotNews.ro
Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, a atribuit miercuri paralizia bugetară în care au intrat Statele Unite unui „guvern condus de oligarhi, cărora nu le pasă de cei mai săraci”, informează AFP. „Republicanii au…
20:20
Pentagonul vrea să impună noi reguli draconice, inclusiv testarea pe scară largă cu detectorul de minciuni, în lupta împotriva „scurgerilor de informații” # HotNews.ro
Mii de oficiali americani în uniformă și civili vor fi obligați să semneze acorduri de confidențialitate și să se supună testelor cu detectorul de minciuni, pe măsură ce secretarul apărării, Pete Hegseth, intensifică lupta împotriva…
20:20
Ministrul de Finanțe: Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa este un caz aparte / Ce spune despre alte posibile creșteri de taxe # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Palatul Victoria că guvernul nu are în plan creșterea taxelor în 2026, excepție fiind TVA-ul în sectorul HoReCA. „În acest moment nu avem în plan o…
20:10
Ce a răspuns ministrul de Finanțe când a fost întrebat despre subvențiile pentru partide, care au scăpat neatinse la rectificarea bugetară # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că modificările nivelului subvențiilor de care beneficiază partidele va fi redus doar în urma unei decizii a partidelor care fac parte din coaliția de guvernământ. Nazare a fost…
Acum 8 ore
19:30
Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump va fi construită în centrul Miami. „Va fi vizibilă de la kilometri întregi în Atlantic” # HotNews.ro
Statul Florida a aprobat un plan privind donarea unui teren situat în apropierea centrului oraşului Miami pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump, a anunțat marți guvernatorul Ron DeSantis, potrivit Reuters.…
19:30
Viktor Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice” / Ce susține că i-a transmis Trump # HotNews.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat miercuri că aliatul său ideologic, președintele american Donald Trump, nu a cerut Budapestei să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia, scrie France Presse. Trump a cerut statelor membre NATO…
19:10
Dronele suspecte observate săptămâna trecută deasupra orașului Kiel și a altor zone din landul german Schleswig-Holstein (din nordul țării) au monitorizat infrastructura critică, scrie miercuri publicația Der Spiegel, citând surse a căror identitate nu a…
19:10
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul Nazare: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat”. Cum s-a fixat ținta de deficit # HotNews.ro
Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetară, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare spunând că rectificarea readuce bugetul „într-o zonă de proiecție realistă”. „Un moment foarte important, așteptat, discutat. Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecție…
18:40
Spitalul din Iași unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate sau „peste valoarea contractului” # HotNews.ro
Un raport al Curții de Conturi, publicat pe 18 septembrie 2025, arată că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”. În luna…
18:40
Digi și Vodafone au finalizat achiziția Telekom Mobile, tranzacție de 70 milioane de euro. Ce schimbări vor fi pentru clienți și angajați # HotNews.ro
Digi și Vodafone au anunțat miercuri, 1 octombrie, finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications, tranzacție pentru care Digi a plătit 40 milioane de euro, iar Vodafone 30 milioane de euro. Vodafone va dobândi controlul asupra…
18:30
Miza opozitiei vehemente a lui Viktor Orban față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. „Este prea mult” # HotNews.ro
La sosirea la summitul de la Copenhaga care se desfășoară miercuri, premierul ungar Viktor Orban a reiterat, într-o manieră vehementă, că Budapesta se opune în continuare ideii de a accepta ca Ucraina să devină membru…
18:20
Următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene „se referă în primul rând la menținerea armatei și a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene”, a susținut miercuri, la Budapesta,…
18:00
Liderii UE denunță „un război hibrid” al Rusiei împotriva Europei, la summitul de la Copenhaga. „Zidul dronelor”, în centrul discuțiilor # HotNews.ro
Liderii Uniunii Europene au discutat marți la Copenhaga despre crearea unui „zid al dronelor” care să protejeze continentul de dronele rusești, la doar câteva zile după ce încălcările spațiului aerian de către aeronave fără pilot…
18:00
O țară vecină Rusiei vrea ca UE să devină o putere militară. „Este timpul să arătăm solidaritate când vorbim de securitate” # HotNews.ro
Uniunea Europeană ar trebui să obţină puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva ameninţărilor în creştere venite din partea Rusiei, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, informează Politico, preluat de Agerpres. Într-un interviu acordat…
Acum 12 ore
17:30
Premierul slovac Robert Fico nu participă la summitul UE. „Probleme de sănătate legate de tentativa de asasinat” # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico nu va participa la summitul informal al Uniunii Europene de la Copenhaga, din motive medicale legate de tentativa de asasinat căreia i-a fost victimă anul trecut, a anunțat cabinetul său, potrivit…
17:30
O pereche de blugi de tip fast fashion are „5.178 de puncte de impact”, faţă de „1.428 de puncte de impact” pentru un produs similar Made in France, conform costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte afişate…
17:20
„Aspirăm să revenim la vârf”. Planul cancelarului Merz pentru a relansa prima economie a Europei mizează pe două direcții clare # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă, din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea…
17:20
Ce spune CFR Călători despre pericolul ca trenurile cu locomotive electrice să nu mai poată circula din 7 octombrie/Sindicaliștii avertizează că operatorul ar putea rămâne fără bani de salarii # HotNews.ro
Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport de călători la…
17:10
„Foametea i-a transformat pe oameni în bestii sălbatice”: În fiecare zi, mulțimi disperate jefuiesc camioanele cu ajutoare în Fâșia Gaza # HotNews.ro
În fiecare zi, camioanele pline cu alimente ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) care intră în Fâșia Gaza, sunt interceptate de mulțimi de oameni disperați sau de bande. O parte din provizii ajung pe piața neagră,…
17:00
Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinul a afirmat miercuri că Rusia depune și ea eforturi pentru consolidarea forțelor sale armate, când a fost întrebat despre declarația secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit căreia SUA trebuie…
17:00
Mijlocașul francez Jayson Papeau, care a evoluat până anul trecut la Rapid București, s-a întors în SuperLiga de fotbal a României și a semnat un contract cu formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, reprezentanții clubului…
16:50
Piața auto din România a înregistrat în luna septembrie un volum foarte mare de vehicule înmatriculate, apropiindu-se de 20.000 de unități. Volumul este mult mai mare față de ritmul mediu lunar din ultimii ani. O…
16:40
Platforma românească iaBilet.ro și organizatorul BestMusic Concerts, cumpărate majoritar de un investitor polonez # HotNews.ro
Firma poloneză de investiții Resource Partners anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, că achiziționează pachetul majoritar de acțiuni din iaBilet, platformă românească de bilete online, și din organizatorul de concerte BestMusic Concerts.
16:40
„Flota fantomă” a Rusiei are până la 1.000 de nave, afirmă Macron, după ce Franța a deschis o anchetă discretă în cazul petrolierului Boracay # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat miercuri că este „un lucru bun” faptul că Franța anchetează o presupusă încălcare a legii de către petrolierul Boracay, suspectat că aparține așa-numitei „flote fantomă” implicată în comerțul cu…
16:30
Încă o mare companie germană anunță că va concedia mii de oameni, semn că presiunea este tot mai mare pe industria auto # HotNews.ro
Furnizorul de componente auto ZF Friedrichshafen AG concediază 7.600 de angajați, ca parte a unui program extins de reducere a costurilor. „Trebuie să trecem și peste asta”, a spus directorul general al companiei care în…
16:20
Un nou studiu arată cât de mult s-au prăbușit plățile în numerar într-o mare economie europeană # HotNews.ro
Un nou raport arată că plățile mobile „contactless” sunt acum utilizate în mod regulat de jumătate dintre adulții din Marea Britanie, în timp ce tranzacțiile în numerar au scăzut pentru prima dată sub 10% din…
15:40
Avertisment de la vârful UE: „Ne aflăm în cea mai periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial” / „Suntem într-o confruntare cu Rusia” # HotNews.ro
Liderii europeni au tras un semnal de alarmă înaintea summitului informal de miercuri de la Copenhaga, unde războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei sunt subiectele principale, scriu Politico și The Guardian. Prim-ministrra daneză Mette Frederiksen…
