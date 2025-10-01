ULTIMA ORĂ Metrorex a executat grupul francez Alstom, întârzieri cu trenurile noi

15:20

Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% din PIB, față de 8.67% din PIB anul trecut, în termeni cash (standardul intern), dacă nu ar fi fost luate măsurile de ajustare din luna iulie, potrivit unei opinii a Consiliului Fiscal pe tema rectificării bugetare. Pentru anul următor, ținta de deficit cash ar trebui să fie în jurul a 6,5%, ceea ce ar presupune o ajustare majoră de la 8,4% anul acesta, cât este prevăzut în proiectul de rectificare pregătit de către Guvern.