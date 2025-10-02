Conform unei postări de pe Telegram, forţele israliene recurg la „agresiune activă” împotriva flotilei cu ajutoare pentru Gaza

20:20

Autorităţile germane au anunţat că au arestat la Berlin trei bărbaţi suspectaţi că ar fi agenţi operativi ai Hamas. Procurorii germani susţin că bărbaţii erau implicaţi în operaţiuni de procurare de arme şi muniţii care ar urma să fie folosite în atentate împotriva cetăţenilor sau a instituţiilor israeliene din Germania. Doi dintre bărbaţi sunt cetăţeni […]