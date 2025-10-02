Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Click.ro, 2 octombrie 2025 02:10
Pe 2 octombrie 2025, nativii din zodia Pești se pot aștepta la o zi încărcată de emoții pozitive și surprize neașteptate. Astrele pregătesc pentru aceștia momente care îi vor face să lacrimeze de fericire,
• • •
Acum 2 ore
02:10
Acum 4 ore
01:10
Madonna a vrut să își pună capăt zilelor în timpul procesului de custodie pentru fiul ei, Rocco: „Mi-aș fi dorit să-mi tai brațele… Chiar m-am gândit la sinucidere” # Click.ro
Madonna (67 de ani) a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei. Celebra cântăreață a spus că atât de mult a suferit în timpul procesului pentru custodia fiului său, încât s-a gândit să își ia viața.
Acum 6 ore
23:10
De fiecare dată când Elon Musk consideră că o platformă nu reflectă opiniile sale, el plănuiește să creeze una nouă. De această dată, miliardarul vizează Grokipedia, o enciclopedie digitală menită să concureze cu Wikipedia. Musk a anunțat că startup-ul său de inteligență artificială, xAI, lucrează l
22:30
Vedetele nu se uită la bani și distanță când vine vorba de un zâmbet ca la Hollywood. Unde-şi „repară” dantura Georgiana Lobonț, Bote sau Andreea Bănică? # Click.ro
Zâmbetul este cartea de vizită, iar vedetele din România ştiu cât de important este să ai dantura perfectă, aşa că nu se uită la bani sau distanţă pentru asta.
21:50
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja am intrat în luna octombrie, iar Crăciunul deja începe să se apropie cu pași repezi. Din fericire pentru o anumită categorie de pensionari, autoritățile au anunțat că va fi oferit un ajutor financiar de 400 de lei, chiar înainte de sărbători.
Acum 8 ore
21:10
Testul care trebuie rezolvat în numai 10 secunde. Îți trebuie ochi de vultur pentru a găsi toate diferențele dintre cele două imagini # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea a fi destul de banal la prima vedere. La urma urmei, tot ce ni se cere să facem este să descoperim toate diferențele dintre aceste două imagini.
21:10
Oltenii vor începe în deplasarea provocarea europeană.
20:40
Gruparea de lângă Capitală înfruntă o formație elvețiană.
19:30
Alertă majoră în New York. O clădire s-a prăbușit parțial. Drone și câini, implicați în căutarea persoanelor prinse sub dărâmături # Click.ro
Un bloc de 17 etaje din Midtown Manhattan s-a prăbușit parțial, generând panică în rândul locatarilor. Autoritățile s-au mobilizat rapid.
Acum 12 ore
19:10
Patru semne zodiacale vor atrage în octombrie 2025 abundență și noroc semnificativ. Influentele majore vin de la Jupiter și Venus, recunoscute în astrologie ca planetele care aduc prosperitate, succes și șanse de creștere în diferite domenii ale vieții.
19:10
Piața media din România se pregătește de o schimbare notabilă, odată cu intrarea unui nou jucător internațional. Postul american de televiziune Daystar, cunoscut pentru programele sale religioase și emisiunile educative, va lansa în curând o versiune adaptată publicului român.
19:00
Accident șocant în Cluj-Napoca. Un copil este în stare gravă după ce un autoturism Mustang a scăpat de sub control și l-a călcat # Click.ro
Un accident șocant a zguduit miercuri după-amiază Cluj-Napoca: un copil de doar 12 ani a fost grav rănit după ce un autoturism Mustang a ieșit de pe carosabil și l-a lovit pe trotuar.
18:50
Orionidele reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase roiuri de meteoriți vizibile anual pe cerul nopții.
18:50
Rețeta delicioasă care va fi gata în mai puțin de o oră! Cum se face rapid și ușor ceafa de porc cu salvie și cartofi # Click.ro
Este o rețetă delicioasă, ușor de făcut și care se potrivește perfect cu zilele tot mai reci de toamnă! Mai precis, este vorba despre ceafa de porc cu salvie și ardei, un preparat sățios și gustos de care nu vă veți mai sătura!
18:30
Horoscopul dragostei în octombrie 2025. Cine va experimenta o renaștere romantică și cine va experimenta haos în amor # Click.ro
Octombrie 2025 se anunță o lună plină de emoții și schimbări în plan amoros. Unele zodii vor simți o renaștere romantică, în timp ce altele se vor confrunta cu tensiuni și neînțelegeri.
18:30
Chiriile din marile orașe au ajuns la un nivel record! Cât a ajuns să coste o garsonieră, în Capitală? Dar un apartament cu trei camere? # Click.ro
Odată cu revenirea studenților în centrele universitare, chiriile au atins praguri greu de susținut pentru mulți tineri. În București, costurile lunare pentru cazare și întreținere se apropie de nivelul unui venit mediu net, transformând traiul studențesc într-o provocare financiară tot mai mare.
18:20
Peste o mie de monede vechi de sute de ani au fost descoperite pe fundul oceanului. Câți bani vor primi scafandrii care le-au adus la suprafață # Click.ro
O echipă de scufundători a făcut istorie după ce a găsit o comoară fabuloasă, veche de aproape 300 de ani. Cuferele pline de monede se aflau sub ape, în apropiere de coasta Floridei, iar experții spun că descoperirea ar valora undeva în jur de un milion de dolari.
18:20
Toamna este anotimpul care aduce în bucătării parfumuri inconfundabile: miros de mere coapte, scorțișoară, dovleac și, mai ales, aroma caldă și dulce-acrișoară a gutuilor.
18:10
Amal Clooney (47 de ani) și soțul ei, George Clooney (64 de ani), au sărbătorit, joia trecută, 11 ani de căsnicie și, la doar două zile după, au fost văzuți ținându-se de mână pe covorul roșu la Festivalul de Film de la New York pentru a promova noul film al lui George, „Jay Kelly”.
18:00
Actrița superbă care a avut o viață amoroasă captivantă. Detalii mai puțin știute despre vedeta care și-a cucerit publicul prin naturalețe și eleganță # Click.ro
Puține actrițe reușesc să îmbine cu atâta naturalețe frumusețea, eleganța și talentul precum Monica Bellucci. De mai bine de trei decenii, ea fascinează publicul și criticii deopotrivă, fie că apare pe marile ecrane în roluri memorabile, fie că pășește pe covorul roșu al festivalurilor internațional
17:50
Guvernul pregătește reduceri de posturi și cheltuieli salariale. Ce conține pachetul 3 de austeritate # Click.ro
Guvernul pregătește al treilea pachet de măsuri de austeritate, care vizează atât administrația locală, cât și structurile centrale, într-un efort de a eficientiza cheltuielile publice și de a răspunde presiunilor bugetare.
17:40
Roxana Ciuhulescu, relaxată în vacanța din Albania. A fost prima plecare în cinci, alături de iubitul fiicei sale, Ana # Click.ro
Roxana Ciuhulescu (46 de ani) e o femeie împlinită și fericită.
17:30
Ce a enervat-o cel mai mult pe Raluca Bădulescu în „Asia Express”: „Îmi venea să-i joc în picioare... M-a ucis” # Click.ro
Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au format una dintre cele mai îndrăgite echipe în sezonul 8 al emisiunii „Asia Express”. La întoarcerea în țară, designerul de modă a oferit detalii despre experiența trăită meleagurile filipineze.
17:20
Sfatul Feng Shui pentru o toamnă de vis. Cum poate atrage scorțișoara norocul și prosperitatea în casă # Click.ro
Deja tot mai mulți oameni din întreaga lume apelează la sfaturile Feng Shui pentru a atrage norocul și prosperitatea în casa lor.
17:20
Ce pedepse au primit autorii ororilor de la Mănăstirea Frăsinei. Decizia instanței este una definitivă # Click.ro
După trei ani lungi plini de procese și de controverse, cazul șocant de la Mănăstirea Frăsinei a ajuns, în cele din urmă, la final. Cei implicați în faptele de corupere a minorilor și viol au primit pedepse severe din partea judecătorilor, iar decizia instanței este una definitivă.
17:10
Matteo (40 de ani) are o fetiță adorabilă, pe Mia, care i-a furat complet inima. La cei 5 ani ai săi, fetița artistului este foarte talentată.
17:10
Marea dispută a bananelor. Internauții, împărțiți în două tabere: „Ca să evit crizele de nervi...” # Click.ro
O întrebare aparent banală despre modul corect de a desface o banană a stârnit un val de reacții pe internet. Pe Reddit, utilizatorii s-au împărțit în tabere și au dezbătut care este cea mai simplă și eficientă metodă de a curăța fructul. O simplă întrebare despre modul corect de a curăța o banană
17:00
Andreea Raicu a vorbit cu sinceritate despre parcursul său personal, despre modul în care a învățat să se descopere și să își construiască o viață bazată pe echilibru și independență. Vedeta a subliniat că fericirea nu depinde de prezența unui partener, ci de liniștea interioară și de capacitatea de
16:40
Povestea arhitectului care locuiește într-un apartament de 10 metri pătrați, cât o debara obișnuită: „Am minimul necesar pentru a supraviețui” # Click.ro
În timpul serviciului, arhitectul Víctor Caucedo proiectează clădiri și spații de anvergură, dar în viața privată el se mulțumește cu o locuință modestă de doar 10 metri pătrați.
16:40
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit, două surori și mama sunt în spital după cea mai gravă toxiinfecție alimentară din 2025 # Click.ro
Caz grav de toxiinfecție alimentară în Vaslui. Un copil de 11 ani a murit, iar mama şi surorile lui de 14 și 16 ani au fost transportate la spitale din Iași după ce li s-a făcut rău, prezentând greţuri şi vărsături, dar şi somnolenţă. Din primele cercetări de vină ar fi mai mulți crenvurști de pui
16:30
Indiferent de unde ne-am afla de-a lungul globului, localnicii de pretutindeni vor fi mereu de acord asupra unui anumit fapt hilar: scrisul medicilor este aproape mereu de neînțeles.
16:20
În Nepal, o fetiță de doar doi ani a fost aleasă să devină noua zeiță-copil Kumari. Această tradiție veche continuă, deși este criticată de organizațiile pentru drepturile omului, iar micuța va trăi izolată până la prima menstruație, venerată ca o divinitate vie.
16:20
Florile superbe care trebuie plantate toamna. Vor rezista cu bine în fața frigului și transformă complet aspectul grădinii # Click.ro
Cei mai mulți dintre noi ne gândim la toamnă ca la un anotimp al temperaturilor tot mai scăzute și al frunzelor uscate. Însă, există unele plante care sfidează acest stereotip.
15:40
15:30
Mililitrul care fentează legea. Cum păcălește Kaufland sistemul polonez de garanție cu sticle de 3,001L # Click.ro
Retailerul german Kaufland a găsit o modalitate ingenioasă, dar controversată, de a ocoli noul sistem polonez de garanție pentru ambalaje. Vinde apă îmbuteliată în sticle de 3,001 litri, cu doar un mililitru peste limita legală.
15:20
Mustul, băutura vedetă a toamnei. Cum îl păstrezi corect, astfel încât să nu se transforme rapid în vin # Click.ro
Mustul este una dintre băuturile reprezentative ale toamnei, cu un gust dulce-acrișor care amintește multora de copilărie. Dacă ești consumator și vrei să te bucuri mai mult timp de savoarea sa, îți spunem cum îl poți păstra în siguranță, fără ca băutura să fermenteze!
15:20
Ce prevede contractul prenupțial dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Clauza care îi aduce milioane artistului # Click.ro
După 20 de ani împreună, unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood se destramă. Nicole Kidman și Keith Urban, au împărțit momente frumoase și greutăți, au crescut împreună și au învățat lecții importante, însă, acum aleg să meargă pe drumuri separate.
15:10
Vești bune pentru șoferii din România. A fost emisă autorizaţia de construire a centurii ocolitoare a orașului Buftea # Click.ro
Vești bune pentru șoferii din țara noastră. A fost deja emisă autorizația de construire a variantei ocolitoare Buftea, iar lucrările urmează să fie demarate în scurt timp. Anunțul a fost făcut chiar de către Irinel Scrioşteanu, secretar de stat din Ministerul Transporturilor.
15:10
Un japonez a trăit toată viața sărac, doar ca să pună bani deoparte. De ce își regretă acum decizia # Click.ro
Un japonez de 67 de ani, cunoscut sub pseudonimul Suzuki, a dedicat decenii economisirii extreme, renunțând la confort și la plăcerile simple ale vieții. A evitat aerul condiționat în timpul verilor, nu a mâncat niciodată la restaurant, și s-a deplasat doar pe jos sau cu bicicleta. Prin acest stil d
15:00
Wizz Air alocă peste un milion de locuri în sezonul de iarnă 2025 și deschide noi rute din 26 octombrie # Click.ro
Compania aviatică low-cost Wizz Air anunță o expansiune fără precedent pentru sezonul de iarnă 2025, cu peste un milion de locuri disponibile spre și dinspre Tel Aviv, care acoperă 18 rute directe, crescând astfel capacitatea
14:20
De la preluarea conducerii Academiei de înot a CS Dinamo, în 2023, Mihai Popovici se află în centrul controversei. Mai multe persoane din club îl acuză de comportament autoritar, favorizarea unor apropiați și gestionarea controversată a fondurilor și echipamentelor pentru sportivi. În fața acuzațiil
14:20
Tirolienele atrag tot mai mulți turiști dornici de senzații tari: „Am prins viteză și am ținut ochii deschiși..." Unde poți să-ți înfrunți limitele și cât costă aventura? # Click.ro
Dacă în trecut, escapadele la munte se rezumau la drumeții, ski sau plimbări prin stațiuni, astăzi turiștii își planifică vacanțele având în vedere și experiența unei coborâri la înălțime, pe cabluri întinse între versanți. Cu tarife între 40 și 80 de lei, experiența cu tiroliana devine accesibilă.
14:20
Cine sunt pensionarii care vor primi un ajutor de 400 de lei înainte de Crăciun. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu # Click.ro
14:20
Paula Seling a renunțat la unele alimente, în lupta cu kilogramele în exces.
Acum 24 ore
13:40
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a descoperit un truc benefic pentru frumusețe: „Îmi place mult, chiar funcționează” # Click.ro
Gabriela Prisăcariu Oțil (32 de ani) se îngrijește cum știe mai bine. Soția prezentatorului TV, Dani Oțil, a fost zilele trecute la Paris, într-un trip de beauty în care a combinat jocul cu plăcerea de a se plimba.
13:30
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început # Click.ro
Începând de astăzi, 1 octombrie, au început înscrierile pentru e-vouchere în valoare de 7.900 de euro. Această sumă va fi disponibilă pentru fiecare copil cu dizabilități înscris în cadrul proiectului „Tech-Assist”.
13:30
Acuzații grave. La Iași au murit 10 copii din cauza bacteriei. Între timp, spitalul ar fi cumpărat 80 de telefoane de lux # Click.ro
Deputatul Emanuel Ungureanu lansează acuzații devastatoare la adresa conducerii Spitalului pentru Copii „Sf. Maria” din Iași: zece copii ar fi murit din cauza bacteriilor nosocomiale, iar abuzurile în serviciu și neregulile financiare
13:30
Marți seară, la „Leaders & Influencers Awards” by Flavia Covaciu, Nasrin Ameri, prezentatoarea de la Antena Stars, a afișat o burtică suspectă
13:30
Ioana Grama, surprinsă de prețurile din Spania. Cât a plătit influencerița pentru cinci feluri de mâncare comandate la restaurant # Click.ro
Ioana Grama (33 de ani) este obișnuită să călătorească mult prin intermediul meseriei sale, însă cea mai recentă escapadă în Spania a surprins-o în totalitate. Și nu doar peisajele superbe de acolo au impresionat-o, ci și nota de plată de la un restaurant local!
13:20
Mărturia fostului logodnic al Ioanei Popescu. Ion Lőrinczi a făcut dezvăluiri despre ultima perioadă din viața jurnalistei # Click.ro
Ioana Popescu s-a stins fulgerător la doar 45 de ani, iar circumstanțele morții sale continuă să ridice întrebări. Deși avea probleme de sănătate, jurnalista era activă online și plină de energie, iar vestea morții sale a șocat pe toată lumea. Printre cei afectați s-a numărat și fostul ei logodnic,
