Revista presei internaționale, 2 octombrie, 2025
Rador, 2 octombrie 2025 02:30
Începând de ieri (miercuri, 1 octombrie), după miezul nopții, activitatea guvernului Statelor Unite ale Americii este blocată. După cum era de așteptat, vestea a făcut deja înconjurul lumii, iar presa internațională se întrece în comentarii. „Guvernul blocat, după retragerea finanțării la nivel federal”, titrează cotidianul american The Washington Post, ziarul amintind totodată că „președintele Statelor […]
Conform unei postări de pe Telegram, forţele israliene recurg la „agresiune activă” împotriva flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Rador
Oameni aflaţi în flotila internațională care încearcă să transporte ajutoare în Gaza au anunţat joi dimineață că forțele marinei israeliene recurg la acte de „agresiune activă” împotriva ambarcaţiunilor lor. „Nava Florida a fost ciocnită în mod deliberat pe mare. Yulara, Meteque și altele au fost lovite cu tunuri cu apă”, se precizează într-o postare de […]
Antonio Costa a spus că liderii statelor membre ale UE şi-au exprimat sprijinul pentru proiectele menite a consolida securitatea Europei # Rador
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a spus că liderii statelor membre ale UE şi-au exprimat sprijinul pentru proiectele prioritare care vor consolida securitatea Europei. Acestea includ realizarea unui „zid al dronelor” care să protejeze flancul de est de incursiunile ruseşti. Dl Costa a descris iniţiativa ca pe un pas esenţial pe calea europeană către realizarea […]
00:30
Conform Indexului Forbes al miliardarilor, Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari. Pragul a fost atins după ce valoarea acţiunilor companiei sale de vehicule Tesla a crescut cu 4%, averii dlui Musk adăugându-i-se încă aproximativ 9 miliarde de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 octombrie)/opopescu/ctuluc
Fermierii pot transmite până la finalul lunii cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat pentru motorină # Rador
Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului trei al acestui an, informează Agenția de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură. Solicitările se depun la centrele județene ale APIA sau la cel al municipului București de către administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia […]
23:30
Hidrologii au emis avertizări de inundații, cod portocaliu și galben în opt bazine hidrografice pe Dunăre și pe râurile din Dobrogea # Rador
Hidrologii au emis avertizări de inundații, cod portocaliu și galben, valabile de mâine după-amiază până duminică, la miezul nopții, în opt bazine hidrografice pe Dunăre și pe râurile din Dobrogea. În aceste condiții, ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, iar secretarul de stat Raul Pop, care conduce comitetul, […]
22:50
Cel mai mare sindicat din Italia a anunțat o grevă generală pentru vineri, în sprijinul flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Rador
Cel mai mare sindicat din Italia a convocat o grevă generală pentru vineri, în semn de protest față de modul în care este tratată o flotilă care încerca să transporte ajutoare în Gaza, au anunțat miercuri reprezentanţii sindicatului. Proteste au avut loc în mai multe orașe italiene miercuri seară, inclusiv la Napoli, unde manifestanții au […]
22:20
Marina israeliană a contactat flotila care transportă ajutoare pentru Gaza și i-a cerut să își schimbe cursul, a anunțat miercuri Ministerul israelian de Externe într-un comunicat. Marina a informat flotila că se apropie de o zonă de luptă activă și încalcă o blocadă navală legală și a reiterat oferta de a transfera orice ajutoare prin […]
22:10
Donald Trump a anunţat că se va întâlni peste patru săptămâni cu omologul său chinez, Xi Jinping # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că soia va fi un subiect major de discuție atunci când se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, peste patru săptămâni. „Cultivatorii de soia din țara noastră sunt afectați, deoarece China, doar din motive de ‘negociere’, nu cumpără”, a scris domnul Trump pe reţeaua sa socială, […]
22:00
Senatul SUA a respins din nou o propunere a republicanilor de finanţare provizorie menită a pune capăt blocajului guvernamental. Vicepreşedintele SUA, J.D. Vance, i-a învinuit pe democraţi pentru „blocajul ridicol” care înseamnă că sute de mii de oameni sunt nevoiţi să rămână acasă, fără a fi plătiţi: „Poporul american priveşte. Moiovul pentru care guvernul vostru […]
20:20
Autorităţile germane au anunţat că au arestat la Berlin trei bărbaţi suspectaţi că ar fi agenţi operativi ai Hamas. Procurorii germani susţin că bărbaţii erau implicaţi în operaţiuni de procurare de arme şi muniţii care ar urma să fie folosite în atentate împotriva cetăţenilor sau a instituţiilor israeliene din Germania. Doi dintre bărbaţi sunt cetăţeni […]
18:40
Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare o lege care anulează una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern # Rador
Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. Nicuşor Dan precizează într-o postare pe internet că în ultimele luni statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilități fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo […]
16:20
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență # Rador
În România, ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situații de urgență ca urmare a avertizărilor de vreme rea și inundații valabile în următoarele zile, în special în jumătatea de sud a țării. Secretarul de stat Raul Pop, care conduce comitetul, a atras atenția că fenomenele prognozate impun vigilență maximă și reacție […]
15:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 1 octombrie 1924, în Plains, statul Georgia, se năștea James Earl Carter Jr., cunoscut ulterior în întreaga lume drept Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Personalitate complexă : fermier, militar, inginer, politician, dar și militant pentru drepturile omului, Carter a rămas până în ultimele clipe un simbol […]
15:20
Autor: Alexandru Eduard Balaci Introducere La 1 octombrie 1685, la Viena, se năștea Carol al VI-lea, cel care avea să devină împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1711 și 1740, marcând o epocă complexă în istoria Europei Centrale. Personalitate contradictorie, Carol al VI-lea a rămas în istorie prin ambițiile sale imperiale, prin reformele încercate și […]
13:40
La microfon, Angelica Dan
13:20
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,5% pe an, de la 6,51% în şedinţa precedentă, ajungând la nivelul dobânzii de politică monetară. Conform BNR, la începutul anului, indicele era de 5,92% pe an. Indicele la șase luni, […]
12:40
Pagina de Facebook a Ambasadei SUA în România nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor urgente # Rador
Pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite în România nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță. Măsura a fost luată din lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, anunță ambasada. În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la ambasadele și consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în […]
12:40
Disputa dintre democraţi şi republicani a dus la un blocaj al guvernului federal în Statele Unite # Rador
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat în blocaj după ce democrații și republicanii nu au reușit să cadă de acord asupra prelungirii finanțării. Serviciile neesențiale au fost închise. Personalul esențial, precum controlorii de trafic aerian, este obligat să continue să lucreze, însă fără a fi plătit. Nu părea că vreuna dintre părți era interesată […]
12:40
Niciun imperiu nu a putut să distrugă Ucraina şi nici Rusia nu va reuși (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a supraviețuit tuturor celor care au vrut să o distrugă, iar asta înseamnă că va rezista și împotriva Rusiei. După cum transmite RBC-Ucraina, Zelenski a făcut declaraţia respectivă, miercuri, cu ocazia Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei. „Fiecare încercare de a supune Ucraina s-a încheiat doar prin faptul că […]
12:30
Vaccinul anti-HPV este gratuit de miercuri și pentru tinerii cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani, iar administrarea acestui ser poate proteja de infecția cu HPV aproximativ 1,5 milioane de tineri – transmite Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie. Medicii spun că vaccinul oferă protecție reală împotriva infecției cu virusul HPV, care este responsabil pentru […]
12:30
Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Rador
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi oficiali au discutat despre situația politică de la Chișinău, după recentele alegeri parlamentare în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate – formațiune pro-europeană – a obținut victoria. Oficialii au abordat și teme privind continuarea și […]
12:10
Cel puţin 14 zboruri au fost anulate de pe aeroportul din Kabul din cauza întreruperii internetului în Afganistan # Rador
Cel puțin 14 zboruri programate să decoleze de pe aeroportul din Kabul miercuri au fost anulate, iar statutul altora rămâne neclar, potrivit datelor de pe platforma Flightradar24, pe fondul întreruperii internetului în Afganistan. Haosul generat de ordinul administrației talibane de luni, prin care s-au tăiat conexiunile la internet și telefonia mobilă, afectează băncile, organizațiile umanitare, […]
12:00
Vremea se înrăutățește de joi, când va fi frig și va ploua aproape în întreaga țară. Un cod portocaliu anunță joi ploi importante cantitativ în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, iar un altul, tot portocaliu, prognozează vânt, tot în județe din sud, dar și în capitală. Va fi și o avertizare similară de […]
11:50
Epuizarea, chiar şi după odihnă, pielea palidă, căderea părului sau schimbările bruşte de dispoziţie pot fi semne ale unui deficit de vitamine şi minerale, pe care corpul le semnalează, dar pe care adesea le ignorăm. Simptomele comune includ: oboseală persistentă (deficit de B12, fier, vitamina D), căderea părului şi unghii fragile (lipsă de biotină, zinc, […]
11:40
România speră să înceapă rapid pe teritoriul său producţia de drone defensive împreună cu Ucraina # Rador
România speră să înceapă rapid pe teritoriul său producţia de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe, Oana Ţoiu, într-un interviu pentru agenţia Reuters. „Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în […]
11:30
Utilajul care forează în subteran la noua linie de metrou de la Gara de Nord spre Aeroportul Henri Coandă a ajuns în zona Băneasa # Rador
Utilajul care forează în subteran la noua linie de metrou de la Gara de Nord spre Aeroportul Henri Coandă din capitală a ajuns în zona Băneasa. Ieri au fost străpunși pereții stației de acolo, după lucrări care au început acum patru luni. Prin ajungerea în acel punct, Metrorex a terminat primul segment de tunel cu […]
11:30
Poligonul de garnizoană Cataloi, din apropierea oraşului Tulcea, găzduieşte, începând de joi şi până la sfârşitul lunii, trageri de infanterie cu muniţie de război. Exerciţiile se desfăşoară între orele 08:00 şi 16:00, în zilele lucrătoare. Pentru a reduce riscul apariţiei unor incidente, autorităţile locale atenţionează populaţia să nu intre în perimetrul zonei militare restricţionate a […]
11:20
Frumoși, veseli și în perfectă armonie – judecând după imaginile publice, cu îmbrățișări și afecțiune reciprocă – totuși, după aproape 20 de ani, căsnicia dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a încheiat, relatează revista „People”. Kidman și Urban erau căsătoriți din 2006 și au două fiice: Sunday Rose, 17 ani, și Faith Margaret, 14 ani. […]
11:00
România la Mondiacult 2025. Cultura nu este un accesoriu al dezvoltării, ci unul dintre pilonii săi fundamentali # Rador
Ministrul Culturii, András István Demeter, participă în aceste zile la Conferința Mondiacult, organizată de UNESCO și găzduită în Spania. Evenimentul reunește peste 100 de miniștri ai culturii, 3.000 de participanți din 165 de țări și peste 100 de organizații neguvernamentale, fiind cel mai important forum internațional dedicat politicilor culturale. Tema centrală a ediției din […]
11:00
Dmitri Medvedev l-a ironizat pe preşedintele Trump, legat de submarinele americane pe care acesta le-ar fi trimis # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, spunând că Statele Unite nu au trimis submarine nucleare la țărmurile Rusiei, așa cum acesta a promis. Marți, Trump l-a descris pe Medvedev drept „o persoană stupidă” și a afirmat că a mutat „un submarin sau două” […]
10:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 octombrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernul urmează să adopte miercuri prima rectificare bugetară din acest an, construită pe un deficit de 8,4%. Documentul prevede, între altele, finanțarea proiectelor de investiții aflate în derulare și rămase fără bani, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energia electrică și pentru […]
10:00
Indonezia – Cel puţin 91 de persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile unei şcoli care s-a prăbuşit în Java de Vest # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Agenția Națională pentru Dezastre din Indonezia anunță că cel puțin 91 de persoane, majoritatea băieți, ar putea fi prinse sub dărâmăturile de beton, la aproape două zile după prăbușirea unei școli islamice în Java de Est. Cel puțin trei persoane au fost confirmate decedate. Echipele de salvare lucrează neobosit […]
09:30
Circulaţia trenurilor de călători pe ruta Constanţa-Mangalia va fi suspendată pentru patru luni # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Circulaţia trenurilor de călători pe ruta Constanţa-Mangalia este suspendată începând de astăzi, din cauza unor lucrări. Traficul feroviar pe acea rută va fi închis timp de patru luni pentru lucrări de modernizare a gărilor Costineşti Tabără şi Neptun, unde vor fi construite peroane noi şi vor fi reabilitate clădirile […]
09:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Aproape 7.300 de persoane fizice s-au înscris marți în programul Rabla, în numai 13 minute, și au epuizat bugetul de 80 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică sau hibrid – a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Potrivit instituției, până la acest moment, […]
09:20
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei Împotriva Cancerului de Sân # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 octombrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Palatul Cotroceni, dar şi alte clădiri simbol din ţară, vor fi iluminate în roz în această seară, cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei Împotriva Cancerului de Sân. Iluminarea în roz reprezintă un apel public la conştientizarea importanţei depistării precoce a acestei boli şi a accesului […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Atacurile aeriene israeliene asupra orașului Gaza au continuat, în timp ce Hamas analizează planul președintelui Trump de a pune capăt războiului. Mediatori arabi și turci s-au întâlnit în Qatar, încercând să exercite presiuni asupra Hamas pentru a accepta planul de pace în termenul de patru zile stabilit de Trump. […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Vremea se menţine rece în această perioadă, cu maxime ce nu vor depăşi 20 de grade. O informare meteo valabilă până mâine dimineaţă arată că va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei şi jumătatea nordică a Moldovei se vor acumula cantităţi de apă […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 octombrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ceaţă în această dimineaţă pe şoselele din cinci judeţe. Este şi aglomeraţie pe drumurile către Bucureşti, dar şi pe centura capitalei. A oferit detalii Alina Răbuga, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Alina Răbuga: Pe mai multe artere rutiere din județele Brașov, Arad, Timiș, […]
08:10
Liderii europeni vor discuta la Copenhaga despre formarea unui zid de drone menit să protejeze continentul # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Liderii europeni vor discuta miercuri, la Copenhaga, despre formarea unui așa-numit zid de drone menit să protejeze continentul. Capitala Danemarcei găzduiește miercuri reuniunea informală a Consiliului European, care va fi urmată joi de a șaptea Reuniune a Comunității Politice Europene. Un alt […]
08:10
Un ucrainean care a transmis Rusiei date despre pozițiile Forțelor de Apărare ale Ucrainei a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Un agent al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) care a spionat în favoarea Moscovei la granița de nord a Ucrainei a fost condamnat de justiţia ucraineană la 15 ani de închisoare. Conform anchetei, bărbatul a transmis rușilor coordonatele unităților Forțelor de Apărare ucrainene aflate în apropierea […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Guvernul ungar propune prelungirea stării de urgență din cauza războiului, a transmis Centrul de Informaţii al Executivului (KTK), într-un comunicat remis marţi Agenţiei de Presă MTI. Potrivit comunicatului, războiul ruso-ucrainean din vecinătatea Ungariei a dus la o situație umanitară nemaiîntâlnită de la Al Doilea Război Mondial și a schimbat, […]
08:10
Cei doi inspectori bulgari care au luat mită de la echipa lui Robbie Williams au fost lăsaţi în arest # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 octombrie) – Tribunalul Municipal din Sofia a dispus aplicarea măsurii de arest preventiv faţă de cei doi angajaţi ai Agenţiei Executive pentru Administraţie Auto, acuzaţi că au luat mită de la şoferii camioanelor care transportau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams la Sofia. Instanţa a considerat că există suficiente dovezi din […]
08:00
Preşedintele Donald Trump a atenţionat Rusia cu privire la capacităţile militare ale Statelor Unite # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Preşedintele american, Donald Trump, a atenţionat Rusia cu privire la capacităţile militare ale Statelor Unite, menţionând în mod special submarinele nucleare care s-ar afla nedetectate în apropierea apelor ruse. Aceste comentarii au fost făcute la o reuniune la care au participat sute […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Copenhaga, Regatul Danemarcei: Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la reuniunea informală a șefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, la Palatul Christiansborg – ora 13:00 și la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria în onoarea […]
08:00
În urmă cu 67 de ani (1958) era creată Agenţia spaţială americană NASA (National Aeronautics and Space Administration – Administraţia Naţională pentru Aeronautică şi Spaţiu). Primele programe NASA au fost cercetări privind zborul spaţial cu echipaj uman şi au fost conduse sub presiunea competiţiei între SUA şi URSS (Cursa spaţială) în timpul Războiului rece. Programul […]
05:40
Președintele Nicușor Dan va participa, la Copenhaga, la summit-ul Comunității Politice Europene # Rador
Președintele Nicușor Dan va participa azi la summit-ul Comunității Politice Europene, găzduit de Danemarca, țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La reuniunea la nivel înalt de două zile la Copenhaga participă statele membre și un grup de state nemembre partenere și va fi precedată de o reuniune informală a Consiliului European. Pe […]
03:10
REUTERS: România plănuiește producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru a proteja flancul estic al NATO (Oana Ţoiu) # Rador
România speră să demareze rapid pe teritoriul său producția de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul de externe, Oana Ţoiu, într-un interviu. Ţoiu a precizat pentru agenția de presă Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile din […]
00:20
Planul de pace pentru Gaza prezentat de Donald Trump domină paginile presei internaționale, stârnind un val de reacții, susțineri, dar și întrebări. „Una dintre cele mai mari zile din istoria civilizației”, își începe Le Point analiza, amintind tonul triumfalist al președintelui american: „probabil una dintre cele mai mari zile din întreaga istorie a civilizației”. Publicația […]
