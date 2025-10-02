Trei zile de sărbătoare la Oradea
Ziarul Lumina, 2 octombrie 2025 03:00
Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
• • •
Acum 30 minute
03:00
Acum 6 ore
22:20
Nu foarte cunoscută în pleiada chipurilor monahale, Macrina Toderuț rămâne un exemplu de trăire și smerenie pentru Mănăstirea Agapia, în fruntea căreia s‑a aflat pentru scurt timp, îndată după trecerea la
21:50
Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii, ci, ținând adevărul,
21:50
„În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau ci
21:50
Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era filosof şi vrăjitor cumplit, din Antiohia Siriei, fiind în slujba păgânescului şi necuratului zeu Apolo. Încă din
21:40
Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim se bucură de bogatele cronici zugrăvite în anul canonizării sale, dar mai ales și de prețuirea pe care a cunoscut-o încă din timpul vieții. Într-o lume
21:40
Faptul de a spune că omul este chipul sau icoana lui Dumnezeu este deja un loc comun în scrierea și gândirea teologică contemporană. Sursa acestei formule o datorăm desigur faimosului pasaj din Cartea Facerii în
21:40
„Palatul și ieșenii - o veche poveste de dragoste”. Așa începea, în urmă cu cinci ani, o postare a regretatului istoric ieșean Sorin Iftimi, ce avea să devină, în scurtă vreme, un slogan al unei campanii
21:30
Sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă de prezbiopie, adică vedere neclară de aproape. De obicei, această problemă poate fi rezolvată purtând ochelari sau printr-o intervenție chirurgicală. Mulți
21:30
Problemele cu somnul ar putea îmbătrâni prematur creierul, potrivit cercetătorilor, ceea ce crește riscul de a dezvolta demență. Persoanele care suferă de insomnie cronică, însemnând că au dificultăți de
21:30
A fi conștiincios și organizat ne ajută să respectăm o anumită rutină capabilă să ne îmbunătățească sănătatea. Această trăsătură de personalitate poate reflecta și reziliența psihologică a unei
21:20
Studiile au arătat că deteriorarea progresivă a ficatului poate crește de până la 3,5 ori riscul de mortalitate din cauze cardiovasculare. Cu toate acestea, deși joacă un rol în mai mult de 500 de funcții
21:20
De la 1 octombrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut la 6,06% pe an, de la 5,55% cât era în urmă cu trei luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
21:20
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a înregistrat o rată a şomajului la nivel naţional de 3,18% la sfârşitul lunii august. Numărul total de şomeri a ajuns la 253.731 de persoane,
Acum 8 ore
21:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis pentru intervalul 2-3 octombrie un Cod galben de ninsori viscolite şi depunere de strat de zăpadă (10-20 cm) valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură,
21:10
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei vor primi în luna decembrie un sprijin financiar de 400 de lei, potrivit unui anunţ al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
21:00
Preînscrierile în proiectul „Tech-Assist” au început ieri, 1 octombrie, părinţii sau tutorii legali având posibilitatea să acceseze un e-voucher în valoare de 39.900 de lei (TVA inclus) pentru fiecare copil
20:50
20:40
Azi și mâine, la Academia Română va avea loc a 22-a ediție a seminarului internațional „Penser L’Europe”. Evenimentul este organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în colaborare cu
20:40
La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale:
20:30
Sute de tineri români din Spania și Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României”, în Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri născuți în
Acum 12 ore
17:50
În prima zi a lunii octombrie, când Biserica noastră face pomenirea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani, Preasfințitul Părinte Nichifor Bo
16:20
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de
16:10
Începutul anului universitar 2025‑2026 a fost marcat astăzi, 1 octombrie, și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
15:00
În ziua praznicului Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al
14:20
Cu deosebită bucurie în Hristos Domnul, am primit invitația de a participa la lucrările celei de a 2-a Conferințe Internaționale, cu titlul ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări
Acum 24 ore
13:50
La sediul Asociației Ovidenia din Sărata, județul Bacău au avut loc primele două activități din cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, derulat cu
13:50
Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită anual pe 1 octombrie, a fost marcată anticipat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț, duminică, 28 septembrie, după Sfânta Liturghie, prin lansarea celui mai
13:50
La finalul lunii septembrie, Școala Doctorală a Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a marcat un moment de referință în activitatea sa academică și de cercetare. Marți
13:10
Ziua de 1 octombrie, desemnată din anul 1990 ca Ziua internațională a persoanelor vârstnice, a fost un moment special pentru tineri și vârstnici deopotrivă. În semn de prețuire pentru stăruința depusă de
13:10
Peste 130 de locuitori din Cudalbi, județul Galați, au beneficiat sâmbătă, 27 septembrie, de o inițiativă vitală: o caravană medicală gratuită, parte a campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
11:10
Vizită arhierească la Centrul de zi pentru vârstnici „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat joi, 25 septembrie, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău, marcând, astfel, Ziua Internațională a
11:10
Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, elevii Liceului ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au participat la o serie de evenimente care au pus în dialog tradiția, valorile clasice și conectarea
Ieri
21:40
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc marți, 30 septembrie 2025, etapa finală a celei de-a 17-a ediții a Festivalului-concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe
21:40
Condacul 1Pe vârfurile sihaştrilor, candelele nestinse ale Moldovei, lauda Bisericanilor, pe iubitorii de linişte şi de nevoinţe pentru Hristos, pe îndreptătorii călugărilor să-i lăudăm noi,
20:50
Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani # Ziarul Lumina
Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului datează din timpul împăratului Leon cel Înţelept (886-911). La privegherea de sâmbătă noaptea, în Biserica „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu” din Vlaherne
20:40
Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească # Ziarul Lumina
Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și
20:30
Continuăm articolul de acum o săptămână despre meditațiile câtorva membri ai Rugului Aprins pe tema filosofiei existențialiste. Astfel, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae publică un excepțional
20:30
Dacă de la primii pași în Cluj simți o altă atmosferă, la propriu și la figurat, decât în prea agitatul și poluatul București, dacă această senzație este și mai pregnantă când urci pe dealurile din jur,
20:30
În primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 104.309 persoane au fost integrate pe piaţa
20:20
Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum
20:10
Fiecare persoană din UE aruncă, în medie, peste 70 kg de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi impact imens asupra mediului, a transmis Autoritatea Naţională Sanitară
20:10
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de
20:00
Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această
19:50
Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee
19:50
La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, președintele
19:50
Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene
18:20
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin # Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli
18:10
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
16:10
Fundația Dacia pentru România (FDpR), prin programul „Mobilitatea contează”, finanțează cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, timp de un an, 35 de ONG‑uri.Programul „Mobilitatea
