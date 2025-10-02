Cu ce adversare din Superliga a comparat-o Mirel Rădoi pe Rakow: „Defensiv i-aș putea compara cu ei, iar la jocul direct cu formația asta”

21:20

Comisia Județeană de Arbitraj Constanța i-a exclus pe Cătălin Ghiță și Valentin Hîțu din arbitraj, după ce aceștia au participat la un joc caritabil între naționala șoferilor români de tir și naționala șoferilor de tir italieni, la Medgidia, deși erau suspendați pentru că au întârziat la un meci oficial.Cei doi au depus contestație. Au fost excluși pentru că ar fi arbitraj mai multe partide fără a fi delegați, după cum a comunicat CJA Constanța. ...