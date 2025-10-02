Cum îți dai seama că partenerul tău ar putea fi atras de altcineva. 4 semne la care să acorzi atenție

16:40

Caz grav de toxiinfecție alimentară în Vaslui. Un copil de 11 ani a murit, iar mama şi surorile lui de 14 și 16 ani au fost transportate la spitale din Iași după ce li s-a făcut rău, prezentând greţuri şi vărsături, dar şi somnolenţă. Din primele cercetări de vină ar fi mai mulți crenvurști de pui