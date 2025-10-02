Începând cu anul viitor, angajatorii vor fi obligați să publice salariile „puse la bătaie” încă din perioada recrutării. Angajații vor ști cât câștigă colegii

17:50

Zeci de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate, cele mai multe probleme înregistrându-se acolo unde proprietarul nu este cunoscut, potrivit unui raport recent al Direcției Judeţene pentru Cultură Harghita, anunță Agenția de presă Rador. Mai sunt probleme în mediul privat, unde apar în fiecare an lucrări fără avizul Ministerului [...]