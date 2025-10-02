Cine l-a trădat pe guru?
Ziaristii, 2 octombrie 2025 04:40
Am circulat un pic prin zona georgesciană. Noutatea e că toată lumea se sfarmă acum cine or fi „tradatorii" care l-au dus în gard pe guru și despre care a afirmat aseară că făceau parte din cercul lui de apropiați. Sunt vehiculate nume și e agitație mare. Avem așa, până acum: duamna Anca e cel mai […]
• • •
Acum 2 ore
04:40
Acum 6 ore
00:40
Armata Franței a arestat un petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei, suspectat că a lansat dronele din Danemarca # Ziaristii
Acțiune spectaculoasă a Armatei franceze, în Golful Biscaya: militarii Parisului au urcat la bordul unui petrolier din „flotă-fantomă" a Rusiei, imobilizându-l în apele teritoriale ale Franței. Vasul Boracay este suspectat de implicare în lansarea dronelor misterioase care au bulversat Danemarca. Doi jurnaliști ai agenției de presă France Presse (AFP) – un reporter și un fotoreporter […]
Acum 12 ore
21:40
Doamne, câtă răutate! Totul este scos din context. Omul este un geniu. Nu le-a spus o dată! Le-a repetat chiar de mai multe ori. Pe principiul: o prostie repetată sistematic capătă valoare de adevăr. Mai ales la cei cu educație precară. Când revezi inepțiile cu care ne-am luptat, îți dai seama de amploarea atacului, complexitatea […]
20:40
Turcescu suferă cumplit: „Încă o victorie ca asta și suntem terminați cu toții!” / „Maia Sandu a anulat orice idee de democrație în Republica Moldova” # Ziaristii
După alegerile din Republica Moldova, există și români nefericiți: cozile de topor ale Moscovei. Unii au amuțit, alții își scuipă fierea prin postări sau live-uri încărcate de suferință și de ură. Robert Turcescu a experimentat toate aceste trăiri, pe Facebook, în format video. Duminică, 28 septembrie, Robert Turcescu (50 de ani) a dispărut de pe radar. […]
Acum 24 ore
15:20
Cele mai bune sfaturi pentru a vă menține mașina în stare perfectă de funcționare în timpul verii # Ziaristii
Ca proprietar de mașină, trebuie să știți că, în general, mașina dvs. poate necesita mai multă întreținere și o monitorizare atentă în timpul sezonului cald al anului. Factorul care stă la baza acestui lucru este legat de umiditatea și căldura crescute, care pot exercita presiune asupra anumitor componente ale mașinii, cum ar fi bateria, lichidele […]
10:40
O entorsă, fie că apare în timpul unei activități sportive sau pur și simplu la o mișcare greșită pe stradă, poate părea inițial o problemă minoră. Totuși, realitatea este că o gleznă lezată are nevoie de îngrijire atentă și de un plan corect de recuperare, pentru a evita complicațiile și recidivele. Mulți pacienți se grăbesc […]
10:10
Discursul de marți, în fața generalilor americani cărora le-a cerut, practic, să-l aplaude, și ultimele opt luni sunt un exemplu perfect al unei forțe străine care încearcă să saboteze o țară din interior. Trump este un activ rusesc și, prin urmare, un trădător al Statelor Unite ale Americii. Și al întregii Lumi Vestice. Nimeni din […]
Ieri
15:40
Nicușor Dan și Bolojan trebuie să destructureze urgent rețeaua de propagandă și spionaj a Rusiei în România! # Ziaristii
Victoria zdrobitoare obținută de PAS și președinta Maia Sandu – singurele forțe politice cu adevărat pro-românești și pro-europene din Rep. Moldova – a fost pregătită prin acțiunile ferme și curajoase asumate de Guvernul moldovenesc, de președinta Maia Sandu, de Justiția țării și de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), cu sprijinul puternic venit din partea […]
14:20
Explozie de fericire în bula socialistă din România cum nu s-a mai văzut de la victoria lui Hugo Chavez în Venezuela. Cum a evoluat sărăcia în Argentina cu reformele liberale ale lui Javier Milei? Au apărut datele joi seară. Când Milei a ajuns la putere, sărăcia era la 41,7%. Acum este la 31,6%. Deci, a […]
12:40
Victorie istorică a PAS! Un PAS decisiv pe drumul spre integrarea euroatlantică a Moldovei! Coloana a V-a a Moscovei înregistrează o înfrângere usturătoare! Jivinele putiniste n-au reușit arestarea Republicii Moldova! Influența hibridă a Moscovei a primit o nouă lovitură în Republica Moldova, după eșecul tentativei de lovitură de stat din România. Felicitări Maiei Sandu, excepționala președintă […]
11:30
Basarabenii au spus PAS Rusiei și au dată multă UE partidului putinist AUR! Anul universitar nu putea începe mai bine pentru mine. Jubilez de la prima oră a dimineții. Aligică, Neamțu, Târziu, Dungaciu au ceva de zis despre victoria Maiei Sandu și despre opțiunea occidentală a fraților noștri de peste Prut? Sau le lipsește iar […]
10:10
Marius Tucă postează spre seară poezii. Nimic despre Moldova, firește — inspirația vine doar de la mai mult Est, nu dinspre Chișinău. Mike Neamțu – tăcere totală pe rețele. Probabil meditează la noul "model conservator" de la Minsk. "Duamna" Anca scria spre seară, scârbită, că speră să câștige Maia, să se ocupe "ăștia și de […]
09:30
O victorie uriașă pentru români, pentru Republica Moldova, pentru Europa, pentru lumea liberă și încă un șut în cur pentru Putin și trompetele lui: PAS va avea majoritatea absolută în viitorul Parlament de la Chișinău! În ciuda teribilului război hibrid purtat de imensul Imperiu Rus împotriva micii Moldove, populația acestei țări a rezistat și a […]
09:10
"Eu vă zic că dacă ne invadează China, nu vom fi mai prejos decât ucrainenii." Adevărul e că omul din fața mea nu prea aduce a războinic. Este durduliu, râde și e celebru online mai degrabă după nickname, o trimitere la un pisoi. Dar chiar este un luptător. A fondat un think-tank care monitorizează războiul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Ce victorie colosală! La Chișinău au fost o zi de infarct și o noapte de poveste. Românii basarabeni sunt o minune. Au deschis larg brațele către Europa și i-au ars un ciomag Rusiei. Putin nici nu știe ce l-a lovit. E năuc și cu buzunarele goale. A băgat sute de milioane de euro în sabotarea […]
29 septembrie 2025
20:00
Rezultate finale: 50,20% pentru partidul Maiei Sandu, 53,15% după redistribuire, 55 de deputați din cei 101 ai Parlamentului # Ziaristii
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, confirmă victoria zdrobitoare a partidului pro-european al Maiei Sandu. PAS a obținut 50,20% la vot, 53,13% după redistribuire, adjudecându-și 55 dintre cele 101 mandate de deputat din Parlamentul Republicii Moldova. La alegerile de duminică au fost consemnate 1.608.518 voturi; prezența la vot: 52,21%. Ponderea femeilor a fost […]
05:40
Triumf istoric al Maiei Sandu: peste 53%, după redistribuire! Ajutată de România și de UE, l-a zdrobit pe Putin la alegerile din Moldova # Ziaristii
Victoria zdrobitoare a partidului fondat de Maia Sandu pecetluiește drumul european al Republicii Moldova. În următorii patru ani, „România de Est" are toate șansele să avanseze decisiv spre statutul de membru al Uniunii Europene, unde se va regăsi alături de România. Rusia a pierdut la un scor umilitor alegerile în deturnarea cărora a „investit" 350 […]
28 septembrie 2025
23:00
Tabăra pro-europeană e pe cale să câștige o bătălie istorică în Republica Moldova! Partidul Maiei Sandu a trecut pe primul loc și se distanțează constant de pro-rușii Dodon-Voronin. Și mai sunt multe ore de votare în America de Nord, unde grosul voturilor vin tot la Maia Sandu! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova […]
21:30
Suspans teribil în privința verdictului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. La ora 19.36, prezența la vot a depășit 50%, iar la ora 21.00 s-a ajuns aproape de 52%. Gruparea pro-europeană a Maiei Sandu mai are însă un as în mânecă: votul prelungit al diasporei, întins până luni dimineață, la ora 7.00! Prezența la vot în […]
19:20
Rusia – dușmanul de moarte al celor două state românești: România și Republica Moldova. O istorie teribilă # Ziaristii
Astăzi, 28 septembrie 2025, locuitorii „României Mici" de la stânga Prutului decid dacă cel de-al doilea stat românesc din lume rămâne alături de țara-mamă, România, în familia statelor europene libere și democratice, sau se va prăbuși în sfera de influență a Axei Răului (Rusia – China – Coreea de Nord – Iran), reprezentată în Estul […]
17:10
Una dintre schemele pe care Rusia le-a aplicat în toate direcțiile sale de atac a fost inventarea unor enclave pentru a putea ține sub control țări întregi, pe principiul „peștele cel mic îl înghite pe cel mare". Așa a procedat în compromitarea aderării la NATO a Azerbaidjanului și a Georgiei, așa a procedat în Ucraina, […]
16:40
VIDEO. Mesaje în rafală ale Maiei Sandu: „Moldova este în primejdie. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul!” # Ziaristii
Duminică, 28 septembrie 2025 – o zi crucială pentru destinul Republicii Moldova, dar, prin ricoșeu, o zi importantă pentru cele două țări vecine, România și Ucraina. Alegerile parlamentare din Basarabia aduc o confruntare dură între Europa și Rusia, dintre civilizație și barbarie, dintre democrație occidentală și tiranie orientală. Prezența în timp real la alegerile parlamentare poate […]
27 septembrie 2025
11:20
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 martie 2009. Cineva de prin părţile noastre îmi povestise despre o femeie care-i punea otravă în mâncare soţului şi imediat după asta fugea la biserică şi se ruga lui Dumnezeu ca otrava să nu-şi facă efectul. Acelei femei mi se pare că-i seamănă şi […]
07:40
Am observat că, ori de câte ori privim un film şi eroul principal e vreun hoţ, dar e unul drăguţ, care-şi povesteşte viaţa într-un mod impresionant, noi, telespectatorii, îl susţinem şi într-un final ajungem să ţinem cu hoţul. Şi în sinea noastră vrem să nu fie prins, să scape de pedeapsă şi să trăiască fericit […]
06:00
MAGA (Make America Great Again), mărgica ouată de președintele Donald Trump, împinge violența la noi cotei în SUA. Un deputat republican din statul Arizona cere executarea prin spânzurare a unei democrate din Congresul american, „vinovată" de a fi îndemnat la proteste pașnice împotriva Administrație Trump! John Gillette este deputat în Camera Reprezentanților a statului Arizona, […]
26 septembrie 2025
18:50
Sâmbătă, de la ora 20.30, este programat unul dintre derby-urile de tradiție ale Superligii. Petrolul – Rapid va însemna și debutul lui Eugen Neagoe pe banca „lupilor galbeni", unde-l înlocuiește pe Liviu Ciobotariu, demis după înfrângerea cu Dinamo (0-3), din urmă cu două etape. Meciul de la Ploiești poate fi urmărit Live Stream pe site-ul […]
18:10
A murit generalul Dumbravă (ex-SRI), partenerul lui Coldea. Avea 53 de ani și era pensionar special de 7 ani # Ziaristii
Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii (SRI), a încetat din viață, vineri, la vârsta de 53 de ani. Sfârșitul prematur al generalului Dumitru Dumbravă (53 de ani) a fost grăbit de o boală gravă cu care acesta se lupta de ceva vreme. Dumbravă s-a pensionat subit din SRI […]
13:20
VIDEO. Nicușor Dan: „Avem, în sfârșit, dovezi privind implicarea Rusiei în alegeri” / „Da, Georgescu e omul rușilor! A avut în spate afaceriști finanțați de Moscova” / „Potra a făcut aceleași lucruri în țări africane” # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații spectaculoase, joi seară, într-un interviu acordat televiziunii Digi 24. El s-a referit tranșant la implicarea Rusiei putiniste în deturnarea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și la rolul de marionetă moscovită pe care-l joacă șarlatanul Călin Georgescu. Referindu-se la anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 (Călin Georgescu 22,94%, Elena […]
09:30
FCSB învie miraculos în Europa: 1-0 în Olanda! Adversarele sale au debutat dezastruos: o victorie, un egal și 6 înfrângeri, golaveraj 7-14 # Ziaristii
Aflată într-o situație catastrofală în Superliga României după 10 etape (locul 13 din 16, cu doar 7 puncte – o victorie, 4 egaluri și 5 înfrângeri
25 septembrie 2025
19:00
„Păstrați acasă bani cash, în bancnote mici!” – recomandare de la Banca Centrală Europeană, pentru situații de criză # Ziaristii
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene (BCE), care a analizat patru evenimente majore care au perturbat Europa, inclusiv pandemia și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Cererea pentru bancnote a crescut în Europa la fiecare dintre aceste […] Articolul „Păstrați acasă bani cash, în bancnote mici!” – recomandare de la Banca Centrală Europeană, pentru situații de criză apare prima dată în Ziariștii.
12:20
De când cu revenirea lui Trump la cârma Americii, lumea devine pe zi ce trece tot mai urâtă. Importând trumpismul fără discernământ, după ce a absorbit doctrinele Kremlinului, România devine din ce în ce mai greu de recunoscut, în ciuda bunului-simț care încă n-a murit. Recentul episod de isterie colectivă, pur românească, ocazionat de moartea […] Articolul Kirkizeala generală. Pe când o dezbatere normală și în România? apare prima dată în Ziariștii.
10:50
VIDEO. Fabulosul mesaj al Poloniei către Rusia, la ONU: „Să nu veniţi aici să vă plângeţi! Aţi fost avertizaţi” / „Ştim că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri” # Ziaristii
Sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată la New York, a avut parte de un dicurs magistral, rostit de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care este și vicepremier. Mesajul transmis de acesta Rusiei este clar, ferm și curajos. Sikorski ridiculizează Rusia nu doar pentru prezentul ei agresiv, ci și pentru […] Articolul VIDEO. Fabulosul mesaj al Poloniei către Rusia, la ONU: „Să nu veniţi aici să vă plângeţi! Aţi fost avertizaţi” / „Ştim că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri” apare prima dată în Ziariștii.
09:10
Mercenarul-șef al lui Călin Georgescu, arestat înainte de a se ascunde în Rusia. Autoritățile din Dubai au blocat planul lui Horațiu Potra # Ziaristii
Banda moscovită a lui Călin Georgescu primește o nouă lovitură. La 8 zile după trimiterea în judecată a șarlatanului putinist pentru complicitate la lovitură de stat, a venit și arestarea altor doi inculpați în același dosar: Horațiu Potra și fiul său Dorian, fugiți de mai multe luni în Dubai. Marți, 16 septembrie 2025, Călin Georgescu, […] Articolul Mercenarul-șef al lui Călin Georgescu, arestat înainte de a se ascunde în Rusia. Autoritățile din Dubai au blocat planul lui Horațiu Potra apare prima dată în Ziariștii.
24 septembrie 2025
17:50
Într-o postare pe social media, impredictibilul și incoerentul (geostrategic și geopolitic pe relația cu Rusia și cu flancul estic al NATO) președinte american a declarat că Ucraina este capabilă să recupereze tot teritoriul pierdut de la începutul invaziei armatei ruse. Ca să vezi! Trump a scris că Ucraina este în măsură „să lupte și să recupereze” […] Articolul Încă o mostră de lichelism trumpist apare prima dată în Ziariștii.
04:50
Există imbecili pe lumea asta care cred că, dacă ai (sau ai avut) un părinte ilustru, tot ce ai obținut în viață i se datorează. Destui imbecili insinuează asta în ce mă privește. Tatăl meu, Marian Papahagi, a murit în ianuarie 1999, la doar 50 de ani (vârsta pe care o voi împlini la anul). […] Articolul Mă lupt cu imbecilii, tată! apare prima dată în Ziariștii.
04:10
Iar s-a schimbat Trump: încurajează Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu, iar pe aliații din NATO – să doboare avioanele rusești! Întâlnire cordială cu Zelenski, devenit „un mare om” # Ziaristii
Președintele SUA, Donald Trump, dă semnale majore că înțelege, în sfârșit, care e situația războiului Rusia – Ucraina. El l-a lăudat pe Volodimir Zelenski și a încurajat Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu – în totală contradicție cu comportamentul său imoral și iresponsabil din ultimele 8 luni. Dar optimismul trebuie să fie unul prudent, pentru că […] Articolul Iar s-a schimbat Trump: încurajează Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu, iar pe aliații din NATO – să doboare avioanele rusești! Întâlnire cordială cu Zelenski, devenit „un mare om” apare prima dată în Ziariștii.
23 septembrie 2025
21:10
Armurariul (Silybum marianum), cunoscut popular drept „ciulinul laptelui”, este de sute de ani un aliat al ficatului. El a fost utilizat în medicina tradițională pentru tratarea bolilor hepatice și biliare, iar cercetările moderne confirmă multe dintre beneficiile pe care vechii vindecători le intuiau. Substanța responsabilă de efectele pozitive ale plantei este silimarina. Aceasta este un […] Articolul Cum susține extractul de armurariu regenerarea țesutului hepatic apare prima dată în Ziariștii.
08:40
Etapa în care echipele de play-off au fost ciuca bătăilor: zero victorii, 2 puncte din 18 posibile! # Ziaristii
Dezastru general, în etapa a 10-a a Superligii, pentru cele 6 echipe care au jucat în play-off-ul ediției precedente: 0 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj 4-9! Ediția 2024-2025 a Superligii la fotbal, clasament final (zona play-off): 1. FCSB; 2. CFR Cluj; 3. Univ. Craiova; 4. U Cluj; 5. Rapid; 6. Dinamo. Ediția 2025-2026 […] Articolul Etapa în care echipele de play-off au fost ciuca bătăilor: zero victorii, 2 puncte din 18 posibile! apare prima dată în Ziariștii.
22 septembrie 2025
23:50
VIDEO. Planul de destabilizare a Moldovei prin agitatori pro-ruși, instruiți în Serbia pro-rusă de un ofițer rus. La Chișinău, coordonator era un agent GRU. Regimul Maia Sandu a făcut 74 de arestări # Ziaristii
Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o rețea periculoasă care pregătea „dezordini în masă” înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Au fost făcute peste 250 de percheziții, au fost reținute 74 de persoane. Suspecții urmau să fie instruiți în Serbia, unde la putere se află un regim pro-rus. Indivizii au legături fie cu partidele […] Articolul VIDEO. Planul de destabilizare a Moldovei prin agitatori pro-ruși, instruiți în Serbia pro-rusă de un ofițer rus. La Chișinău, coordonator era un agent GRU. Regimul Maia Sandu a făcut 74 de arestări apare prima dată în Ziariștii.
20:10
Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac” # Ziaristii
Două sondaje de opinie, publicate în două zile consecutive, au livrat o diferență incredibil de mare mai ales în privința scorului AUR. „Sondorii” sunt doi vechi clienți ai PSD: Marius Pieleanu (Avangarde) și Iosif Buble (CURS). Aceștia au făcut multe sondaje împreună, în ultimii ani, inclusiv exit poll-uri la câteva runde de alegeri. Acum au […] Articolul Cacealmaua sondajelor: Pieleanu trage cu AUR, „fratele” Buble umflă PSD, amândoi țin USR „sub capac” apare prima dată în Ziariștii.
17:30
Aşa cum mărturisesc şi sfinţii părinţi, rugăciunea aduce în sufletul nostru dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nostru. Rugându-ne, stăm de vorbă cu Atotțiitorul şi-i solicităm ajutorul. Îi cerem să ne facă mai blânzi, mai credincioşi şi să ne ierte păcatele. Însă omul obişnuieşte să se roage mai mult la necaz, fiindcă în restul […] Articolul Rugăciunea împrăștiată apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 27 noiembrie 2014. Zilele trecute, Fondul „Opinia Publică” din Moscova a efectuat un sondaj cu următoarea întrebare: „E posibilă repetarea represiunilor staliniste?”. 48% dintre cei chestionați au răspuns: „Da”. Dar lucrul cei mai grav e că 16% au justificat crimele comuniste. După cum vedem, şi […] Articolul Partidul Oamenilor fără de Partid apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Dan Pavel și nici nu m-a interesat ce hram poartă. Scrie mult, postări lungi, uneori amuzant, alteori porcos, are stilul lui agreat de un anumit public și e loc destul în online pentru orice stil / orientări politice / texte / discuții pe orice temă. Am fost friends de […] Articolul Bălăngăneala lui Dan Pavel apare prima dată în Ziariștii.
21 septembrie 2025
16:10
În primul rând, ce este un martir? Etimologic, martir și mărturisitor sunt legate. În mod indubitabil, Kirk îl mărturisea pe Iisus Hristos, așa cum înțelegea el. Dacă a fost ucis din această cauză, și așa se pare, atunci e martir. Pe de altă parte, Kirk a făcut avere din această mărturisire de credință, spre deosebire […] Articolul Este Charlie Kirk un martir? apare prima dată în Ziariștii.
15:20
Marțafoiul ăsta îi dă o limbă mare lui Trump, că poate bufonul portocaliu intervine pentru el. Gata, acum și Georgescu e prigonit ca Trump! Dosarul lui e identic. Bă, dar identic și la fel! Și va lupta chiar cu prețul vieții, ca Charlie Kirk! Chiar nu am niciun motiv să nu-l cred, ce naiba. Ce […] Articolul Noi avem nu un Kirk, ci doi! apare prima dată în Ziariștii.
14:30
Gândirea toxică a lui Crin Antonescu l-a făcut pe un susținător al său să regrete că i-a fost asociat electoral. Regretele și „scuzele publice” vind de la antreprenorul Andrei Caramitru, fiul fostului actor Ion Caramitru. Într-o postare pe Facebook, consultantul financiar Andrei Caramitru (48 de ani) își recunoaște greșeala de a-l fi susținut la alegerile […] Articolul „Îmi cer scuze public ca l-am susținut pe acest gogoman – Crin Antonescu” apare prima dată în Ziariștii.
10:00
Azi o să vă bat la cap cu o povestioară despre un eveniment foarte recent (raportat la scara istoriei), dar care ne-a schimbat viața decisiv. Sunt convins că citiți zilnic pe TikTok sau pe Facebook ori vă întâlniți cu persoane (chiar doctori) care vă spun cum medicamentele sunt inventate de Ocultă, de Big Pharma, ca […] Articolul Mucegaiul lui Fleming apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Mi-aș dori ca textul acesta să ajungă la românii care trăiesc în Anglia, mai ales la cei care susțin spectacolul făcut acolo de George Simion. Pe 13 septembrie a fost un protest important la Londra. Și prin numărul celor prezenți, dar mai ales prin numele celor care l-au susținut. Protestul a fost organizat de Tommy […] Articolul Românii, seduși de cel mai toxic personaj din UK apare prima dată în Ziariștii.
07:40
Urmărită penal pentru 11 infracțiuni, Șoșoacă forțează aducerea cu mandat, pentru a se victimiza. Acuzată de antisemitism, legionarism, lipsire de libertate și ultraj, ea refuză să se prezinte la audieri # Ziaristii
Europarlamentara extremistă Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost citată să se prezinte marți, 23 septembrie, la ora 12.00, la Parchetul General, pentru a fi audiată într-un dosar în care-i sunt aduse 11 acuzații. Ea a anunțat că nu se va prezenta, forțând astfel aducerea ulterioară cu mandat. Președinta partidului SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă (49 de ani), a […] Articolul Urmărită penal pentru 11 infracțiuni, Șoșoacă forțează aducerea cu mandat, pentru a se victimiza. Acuzată de antisemitism, legionarism, lipsire de libertate și ultraj, ea refuză să se prezinte la audieri apare prima dată în Ziariștii.
20 septembrie 2025
13:20
Cazul Călin Georgescu: „SVR/GRU l-au făcut agent dublu în timpul acelui «dolce far niente» de 10 ani la Viena” # Ziaristii
Avocatul Dumitru Dobrev, unul dintre fondatorii USR (între timp plecat din partid), trece în revistă posibile explicaţii pentru care Parchetul General nu a prezentat clar, în rechizitoriul lui Călin Georgescu, ce s-a întâmplat înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fost colaborator apropiat al lui Nicuşor Dan în urmă cu aproape un deceniu, când actualul […] Articolul Cazul Călin Georgescu: „SVR/GRU l-au făcut agent dublu în timpul acelui «dolce far niente» de 10 ani la Viena” apare prima dată în Ziariștii.
