Preţurile petrolului au scăzut miercuri la minimul ultimelor 17 săptămâni, pe fondul îngrijorărilor economice şi al aşteptărilor privind majorarea producţiei OPEC+
News.ro, 2 octombrie 2025 05:10
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi, pe fondul temerilor privind impactul blocării activităţilor guvernului SUA asupra economiei globale şi al aşteptărilor că OPEC+ va creşte producţia în noiembrie, transmite Reuters.
Acum 5 minute
06:20
Trump pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană, avertizează responsabilii Premiului Nobel # News.ro
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel pentru AFP.
Acum 15 minute
06:10
Microsoft îl numeşte pe Judson Althoff CEO al diviziei comerciale; Satya Nadella se concentrează pe tehnologie # News.ro
Microsoft a anunţat miercuri că directorul comercial Judson Althoff va prelua un rol extins de CEO al operaţiunilor comerciale, pentru a-i permite lui Satya Nadella să se concentreze mai mult pe partea tehnică a afacerii, în contextul competiţiei acerbe din domeniul inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
06:10
Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, în urma unui atac cu drone ruseşti într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.
Acum o oră
05:40
Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI # News.ro
Meta Platforms a anunţat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram. Notificările despre această schimbare vor fi trimise utilizatorilor începând cu 7 octombrie, relatează CNBC.
Acum 2 ore
05:10
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi, pe fondul temerilor privind impactul blocării activităţilor guvernului SUA asupra economiei globale şi al aşteptărilor că OPEC+ va creşte producţia în noiembrie, transmite Reuters.
Acum 6 ore
01:40
Hoţi români de cupru, condamnaţi în Franţa. Ei au spus că au furat ca să-şi ia de mâncare, dar judecătoarea nu a fost convinsă descriind „teancurile de bancnote” expuse pe TikTok # News.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro, relatează AFP.
01:10
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei # News.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters
Acum 8 ore
00:20
Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes # News.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.
00:10
Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man / PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0 / Rezultate înregistrate miercuri # News.ro
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs.
1 octombrie 2025
23:50
Personalul militar israelian a interceptat o flotă internaţională care încerca să livreze medicamente şi alimente în Gaza şi a urcat la bordul navelor în timp ce se apropia de enclava devastată de război, au spus organizatorii misiunii, relatează Reuters.
23:20
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică după un atac rus, susţine Kievul # News.ro
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.
23:20
Medicul Aniela Nodiţi, cu supraspecializare în chirurgie oncologică: Există o frică de diagnostic. Pacienţii trebuie să treacă peste această frică; descoperit la timp, cancerul mamar se poate trata # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, cu supraspecializare în chirurgie oncologică, a afirmat, pe baza experienţei pe care o are profesând la Institutul Oncologic Bucureşti, că există o frică de diagnostic în rândul pacientelor care constată că sânii lor au unele anomalii. Medicul a explicat că, descoperit la timp, cancerul mamar se poate trata.
23:10
Reconstrucţia sânului după mastectomie poate duce la un rezultat estetic mai bun decât pre-operator. Pacientă operată în România: Realmente operaţia pe care mi-au făcut-o mie arată absolut impecabil # News.ro
Reconstrucţia sânului după mastectomie poate duce la un rezultat estetic mai bun decât pre-operator, iar operaţiile, care sunt decontate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, se fac odată cu extirparea sânului bolnav. O pacientă, fost model, operată în România pentru cancer mamar, afirmă că operaţia sa ”arată absolut impecabil”.
23:00
Aniela Nodiţi, medic la Institutul Oncologic Bucureşti: În unele oraşe nici nu există mamograf. Vin paciente cu mamografii efectuate undeva în ţară şi pe care nu reuşeşti să vizualizezi ceva şi atunci trebuie repetate # News.ro
Aniela Nodiţi, medic la Institutul Oncologic Bucureşti, afirmă că la spitalul unde lucrează operează ”la cele mai înalte standarde”, în timp ce există, în ţară, oraşe în care nicio unitate sanitară nu dispune de un mamograf. ”Vin paciente cu mamografii efectuate undeva în ţară şi pe care nu reuşeşti să vizualizezi ceva şi atunci trebuie repetate”, arată medicul, adăugând că aceasta poate fi una dintre explicaţiile pentru care datele privind incidenţa cancerului diferă de la o regiune la alta sau de la un judeţ la altul.
22:50
Ivan: Iau în calcul un proiect de lege prin care să blochezi deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu-şi permit să plătească facturile şi un mecanism prin care oamenii cu un venit până în 3.000 de lei să aibă un preţ maxim de un leu per kilowatt # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea acelor clienţi vulnerabili care nu îşi permit să îşi plătească facturile şi un mecanism prin care pentru persoanele care au un venit până în 2.500-3.000 de lei să existe un preţ maxim de un leu per kilowatt.
22:50
Meciul Napoli – Sporting: Un suporter a fost spitalizat şi alţi doi au fost reţinuţi în urma ciocnirilor dinaintea partidei din Liga Campionilor # News.ro
Un suporter portughez a fost spitalizat şi doi fani, ai echipei Napoli, au fost reţinuţi în urma ciocnirilor care au avut loc înaintea meciului din Liga Campionilor Napoli - Sporting Lisabona, relatează AP.
22:40
Celebra cercetătoare Jane Goodall, pionieră în studiul aprofundat al cimpanzeilor şi apărătoare a vieţii sălbatice, a încetat din viaţă la 91 de ani # News.ro
Omul de ştiinţă şi activistul global Jane Goodall, care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul pe care l-a fondat, relatează Reuters.
Acum 12 ore
22:20
Partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân: Când apare acest tip de provocare sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante # News.ro
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a pornit, miercuri seară, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, ea afirmând că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. ”Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa”, a adăugat ea.
22:00
Medicul Aniela Nodiţi, specializat în chirurgia sânului: Ecografia şi mamografia nu se exclud una pe alta, ele sunt complementare/ Diagnosticul în cancerul de sân se pune prin puncţie biopsie # News.ro
Ecografia şi mamografia nu se exclud una pe alta, ci sunt investigaţii medicale complementare pentru depistarea cancerului de sân, afirmă medicul Aniela Nodiţi, specialist în chirurgia sânului. Potrivit acesteia, diagnosticul în cancerul de sân se pune prin puncţie biopsie, iar tratamentul se stabileşte în funcţie de tipul de neoplasm, dar şi de alţi factori.
22:00
Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga, Newcastle s-a impus în deplasare în confruntarea cu Union Saint-Giloise # News.ro
Formaţia Qarabag a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Copenhaga, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor.
21:50
Andreea Moldovan, pacientă care a supravieţuit cancerului: Nu e o sentinţă la moarte, sunt tratamente, există opţiuni. În România avem mult mai multe decât au alţii, în alte ţări # News.ro
Andreea Moldovan, pacientă care a fost diagnosticată cu cancer şi care s-a tratat în România, afirmă că diagnosticul nu reprezintă o sentinţă la moarte. ”În România avem mult mai multe decât au alţii, în alte ţări”, spune tânăra, care la 30 de ani a descoperit boala.
21:30
Mai mulţi membri ai echipajului navei „Pushpa” din flota-fantomă a Rusiei au fost arestaţi preventiv şi sunt audiaţi în Franţa. Vasul, cu un comportament ciudat, este suspectat că ar fi lansat drone în Danemarca # News.ro
Mai mulţi membri ai echipajului navei „Pushpa”, suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei şi care este ancorată în largul coastelor Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique), au fost plasaţi în arest preventiv, a aflat miercuri seara site-ul franceinfo de la o sursă apropiată dosarului. Această navă este suspectată cu precădere de implicarea în lansarea unor drone în Danemarca.
21:30
Bogdan Ivan: Când au început lucrările la hidrocentrale nu erau în arii protejate. Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze/ Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că, atunci când au început lucrările la hidrocentrale, în acele zone nu erau arii protejate. ”Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze”, a adăugat el, explicând că nu va sta să accepte ”explicaţii de doi lei” şi va face cadrul legal pentru ca toate aceste proiecte să devină obiective de siguranţă naţională.
21:20
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, debut cu eşec în noul sezon al BKT EuroCup, cu Bahceşehir College Istanbul # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, în faţa a 6.881 spectatori, scor 98-90 (45-45), de formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, semifinalistă în stagiunea trecută a BKT EuroCup. Echipa lui Mihai Silvăşan va evolua şi în Liga Adriatică, începând cu 11 octombrie.
21:10
Bogdan Ivan: România astăzi plăteşte cel mai scump curent, uneori pe anumite intervale orare, din Europa/ Vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi importăm între orele 18-22 şi cu 2.500 de lei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plăteşte 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franţei este de 61 de euro. Ivan a adăugat că România vinde megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi are intervale de timp, între orele 18-22, când importă megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei şi chiar 2.500 de lei. Ministrul Energiei a precizat că în anii trecuţi a fost o situaţie extremă, când România a plătit 27.000 de lei pentru un megawatt.
21:00
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă generală în Franţa, joi/ Sunt preconizate perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice/ În regiunea pariziană sunt anunţate demonstraţii # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde joi va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice. În plus, în regiunea pariziană şi în alte oraşe sunt anunţate demonstraţii.
21:00
CIO va oferi burse sportivilor palestinieni pentru a-i ajuta să se pregătească pentru cele mai importante evenimente # News.ro
Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că va oferi mai multe burse pentru a ajuta sportivii palestinieni să se pregătească pentru Jocurile Asiatice de anul viitor şi pentru Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, relatează Reuters.
20:50
Guvernul SUA preia participaţii de 5% la Lithium Americas şi la joint-venture-ul cu General Motors la mina Thacker Pass # News.ro
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziţionat o participaţie de 5% la compania Lithium Americas şi o altă participaţie de 5% la joint-venture-ul acesteia cu General Motors la proiectul minier Thacker Pass, care urmează să devină cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică, transmite Reuters.
20:40
Emmanuel Macron anunţă că lucrează la „actualizarea” doctrinei nucleare franceze, pe care o va anunţa la începutul anului 2026 # News.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”, relatează AFP.
20:30
Avocatul baschetbalistului Daniil Kasatkin, arestat în Franţa, cere eliberarea imediată a acestuia # News.ro
Avocatul baschetbalistului rus Daniil Kasatkin a solicitat miercuri, la Paris, eliberarea imediată a sportivului, din motive procedurale. Kasatkin a fost arestat în iunie în Franţa la cererea Statelor Unite, care îl suspectează că a făcut parte dintr-o reţea de hackeri, lucru pe care acesta îl contestă, relatează Le Figaro.
20:30
Bărbat, arestat preventiv după ce a urmărit o femeie, pe stradă, în Bucureşti, şi i-a pus un cuţit la gât. Victima, care a scăpat luptând cu agresorul, are răni la degete şi la gât - VIDEO # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, miercuri, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din Bucureşti, o femeie pe care nu o cunoştea şi a atacat-o, punându-i un cuţit la gât. Femeia a reuşit să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuţitului. Atacatorul, care este recidivist, este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.
20:30
Gabriel Zetea: Măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10% # News.ro
Liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, preşedinte al Consiliului Judeţean, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale, el arătând că sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%.
20:20
Nazare, întrebat dacă mai există riscul suspendării unor fonduri europene: După adoptarea pachetului 1 şi după tot ce am prevăzut deja în pachetul 2 şi măsurile luate, nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că, după adoptarea pachetului 1 de măsuri şi după ce tot ce este prevăzut în pachetul 2, nu crede că mai poate fi vorba de o activare a clauzei de suspendare a fondurilor europene. ”Cred că am făcut progrese în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuţie”, a adăugat el.
20:20
Primarul Slatinei, despre reforma administraţiei: Dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi nu ştim, pe scenarii, ce înseamnă, ca impact bugetar, ceea ce tăiem, de ce vehiculăm cifre? Tăiem tot. Hai domnule, să plece toţi acasă! E o aberaţie! # News.ro
Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, s-a întrebat miercuri, referitor la procentele de tăieri în reforma administraţiei, că dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi nu ştim, pe scenarii, ce înseamnă, ca impact bugetar, ceea ce tăiem, de ce vehiculăm cifre? ”Tăiem tot. Hai domnule, să plece toţi acasă! E o aberaţie!”, a mai spus primarul, arătând că, dacă tăiem şi intră în colaps administraţia publică şi locală şi centrală, punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă.
20:20
Ministrul Finanţelor: Nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026/ Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie.
20:00
Nazare, întrebat de ce în rectificarea bugetară nu sunt modificări privind subvenţia partidelor: Am oprit reţinerea pe care o avea Ministerul Finanţelor de 10% pe bugetul AEP şi am acordat 169 de milioane de lei care ar fi devenit arierate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, în privinţa subvenţiilor pentru partide, în rectificarea bugetară au fost ”operate” două lucruri. Astfel, a fost oprită reţinerea pe care o avea Ministerul de Finanţe de 10 procente pe bugetul Autorităţii Electorale Permanente şi s-au acordat 169 de milioane de lei care altfel ar fi devenit arierate. ”Era obligaţie legală, practic, să acoperim această sumă care nu era acoperită”, a explicat el.
20:00
Serviciile de telefonie mobilă şi internet au fost reluate miercuri în Afganistan, la aproximativ 48 de ore după ce surse diplomatice şi din industrie au anunţat că acestea au fost întrerupte brusc la ordinul administraţiei talibane, au declarat locuitori locali, citaţi de Reuters.
20:00
Guvernul a stabilit ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat: Vor fi oprite sălile de sport, aşezăminte culturale, fose septice şi canalizare / Stadioanele care nu au începute lucrările vor demara doar după 1 ianuarie 2027 # News.ro
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la aceste stadioane, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027.
19:50
Ungaria refuză să înceteze importurile de petrol rusesc. Orban susţine că Trump nu i-a cerut niciodată asta # News.ro
Ungaria nu este pregătită să renunţe la importul de petrol rusesc, aşa cum cer Donald Trump şi majoritatea ţărilor UE, a declarat miercuri premierul Viktor Orbán, relatează AFP.
19:40
Nazare: Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul. Mesajul e că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară / Nu sunt mulţi miniştri mulţumiţi / Din noiembrie, discuţii pentru construcţia unui nou buget # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul iar mesajul pe care Guvernul vrea să îl transmită e că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară. El a precizat că nu sunt mulţi miniştri mulţumiţi de această rectificare şi a anunţat că, din noiembrie, vor începe discuţii pentru construcţia unui nou buget, pe alte coordonate, în care toate aceste cheltuieli să fie prinse, inclusiv cele de investiţii.
19:40
Trei presupuşi membri ai Hamas, suspectaţi că au achiziţionat arme destinate „atacurilor mortale împotriva instituţiilor israeliene sau evreieşti din Germania”, au fost arestaţi miercuri la Berlin, a anunţat parchetul federal german, informează AFP.
19:40
Alexandru Nazare: Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape o lună /Ştiu că au avansat discuţiile şi sper să ajungem să fim în poziţia de a anunţa un pachet pe administraţie cât mai curând # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că prioritatea în acest moment este adoptarea pachetului de măsuri pentru administraţie, care este întârziată cu aproape o lună. El a precizat că discuţiile pe acest subiect au avansat şi că speră ca acest pachet pe administraţie să fie anunţat cât mai curând.
19:40
Till Lindemann, solistul Rammstein, a lansat un nou videoclip provocator pentru piesa „Prostitution”, filmat în Chişinău. Filmările la Spitalului de Psihiatrie au stârnit controverse/ VIDEO # News.ro
Till Lindemann, solistul formaţiei Rammstein, care va concerta pe 4 decembrie la Bucureşti, a lansat un nou videoclip pentru piesa sa „Prostitution”, inclusă pe versiunea reeditată a albumului său solo, „Zunge 2025”. Filmările au avut loc în mai multe locuri din Chişinău.
19:40
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie facilă în primul meci din sezonul 2025-2026 al Ligii Naţionale # News.ro
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a debutat cu victorie, miercuri, în prima etapă a Ligii Naţionale, scor 99-53 (43-20), cu CSM Târgu Jiu. Alte şase partide se dispută miercuri.
19:10
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti, victorie cu Rapid Bucureşti în etapa a IV-a a Ligii Naţionale # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 32-27 (16-15), în meci contând pentru etapa a IV-a a Ligii Naţionale.
19:10
Guvernul american a intrat miercuri în shutdown, declanşând discuţii în pieţele financiare internaţionale privind impactul potenţial asupra economiei globale. Deşi, în mod tradiţional, închiderile activităţilor guvernamentale au efecte reduse asupra pieţelor de capital, momentul actual este considerat semnificativ, relatează CNBC.
19:10
Curtea Supremă ia o decizie deocamdată nefavorabilă lui Donald Trump: Îi permite Lisei Cook să rămână guvernator al Rezervei Federale cel puţin până în 2026 # News.ro
Curtea Supremă a SUA a permis miercuri Lisei Cook să rămână guvernator al Rezervei Federale pentru moment, refuzând să dea curs eforturilor administraţiei Trump de a o demite imediat din consiliul guvernatorilor băncii centrale, relatează The Associated Press şi Reuters.
18:50
Traversarea Dunării cu bacul, suspendată la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo # News.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că traversarea Dunării cu bacul este suspendată, începând de miercuri, la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteorologice.
18:40
Ministerul Educaţiei - Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continurea proiectului ”Laserul de la Măgurele” # News.ro
Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continuarea proiectului strategic ”Laserul de la Măgurele”, prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gama intens, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Ei au adăugat că au fost adoptate măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituţional şi financiar care să permită ca Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) din structura Ministerului Educaţiei să îşi îndeplinească atribuţiile de Operator de Program.
18:40
Fost ministru al Apărării din Rep Moldova, Anatol Şalaru, cere şefilor Parlamentului schimbarea de la şefia Comisiei comune România-Rep. Moldova a deputatului AUR Valeriu Munteanu: Este un promotor al narativelor ruseşti / Reacţia deputatului AUR # News.ro
Fostul ministru al Apărării din Rep Moldova, Anatol Şalaru cere într-o scrisoare deschisă Parlamentului României schimbarea de la şefia Comisiei comune România–Rep. Moldova a deputatului AUR Valeriu Munteanu, pe care îl acuză că este un promotor al narativelor ruseşti. Deputatul AUR Valeriu Munteanu a venit cu o replică, cerându-i lui Şalaru ”să-şi reia îndeletnicirea de prescriere de tratamente pentru puricii de la pisici” şi precizează ”este trist că prietenii dumnealui de la PNL România îl folosesc în lupte politice meschine, hrănindu-l cu promisiuni deşarte”. ”Noi ne vedem de drumul nostru: Unirea Basarabiei cu România”, mai spune deputatul AUR.
