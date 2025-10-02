Ce comunică femeile prin unghiile roșii și de ce nu pot ignora bărbații acest lucru

14:20

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja am intrat în luna octombrie, iar Crăciunul deja începe să se apropie cu pași repezi. Din fericire pentru o anumită categorie de pensionari, autoritățile au anunțat că va fi oferit un ajutor financiar de 400 de lei, chiar înainte de sărbători.