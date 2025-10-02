Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător
IasiTV Life, 2 octombrie 2025 05:10
Un bărbat din localitatea Cilibiu, comuna Golăești, a ajuns la spital cu brațul stâng strivit, după ce și l-a prins într-un tocător de porumb. Pompierii Detașamentului 2 Iași au intervenit de urgență cu autospeciale de descarcerare și un container multirisc pentru a elibera victima. Misiunea, descrisă ca fiind de o dificultate tehnică deosebită, s-a încheiat [...] The post Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 2 ore
05:20
Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive # IasiTV Life
Nereguli financiare grave scot la iveală un tablou îngrijorător la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Două rapoarte devastatoare ale Curții de Conturi arată că, în timp ce unitatea sanitară se confrunta cu răspândirea de bacterii periculoase care au dus la moartea unor copii, conducerea plătea firme de curățenie care nu și-ar fi prestat [...] The post Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive first appeared on IasiTV Life.
05:10
Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător # IasiTV Life
Un bărbat din localitatea Cilibiu, comuna Golăești, a ajuns la spital cu brațul stâng strivit, după ce și l-a prins într-un tocător de porumb. Pompierii Detașamentului 2 Iași au intervenit de urgență cu autospeciale de descarcerare și un container multirisc pentru a elibera victima. Misiunea, descrisă ca fiind de o dificultate tehnică deosebită, s-a încheiat [...] The post Intervenție de urgență: Scene șocante după ce un bărbat a rămas blocat într-un tocător first appeared on IasiTV Life.
Acum 12 ore
17:30
INVITAT / David Marian – Co-Fondator SiriusAi The post BUSINESS ROMÂNESC / Despre AI si Publicitate first appeared on IasiTV Life.
17:30
INVITAT / Prof. dr. preot Robert Sârghea – Parohia Bădărăi The post DEZBATEREA ZILEI / Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
14:40
Garajul de detailing auto NO NAME AUTO din Tomești, județul Iași, face un pas uriaș înainte și aduce în premieră regională o tehnologie de ultimă generație: curățarea ecologică cu gheață carbonică! Fondat în noiembrie 2021 de antreprenorul Ciprian Hrișcă, NO NAME AUTO s-a impus rapid prin investiții masive în echipamente și prin dorința de a [...] The post NO NAME AUTO – Detailing Auto de Viitor first appeared on IasiTV Life.
11:30
Primul spectacol al Operei Naționale Române din Iași din luna octombrie are loc astăzi. De la ora 18.30, în Sala Mare, publicul va putea urmări cea mai cunoscută creație a lui Georges Bizet, opera în patru acte „Carmen”. Vedeți și Palatul Culturii Iași, sărbătoare de centenar! Se organizează „Balul Palatului” Reprezentația, cu o altă distribuție, [...] The post „Carmen”, de Georges Bizet, și „Giselle”, de Adolphe Adam, la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
10:20
Impacturile sociale ale tehnologiei live a cazinourilor asupra informației publice și dezbaterii # IasiTV Life
Ritmul schimbărilor tehnologice în industria jocurilor de noroc pare să fi lăsat foarte puțin neatins. Spun „pare”, pentru că — ei bine — nu totul e clar; dar, în ultimul deceniu, platformele online cu mese live au, cel puțin pare, redefinit felul în care publicul înțelege și discută despre gambling. Milioane de români intră zilnic [...] The post Impacturile sociale ale tehnologiei live a cazinourilor asupra informației publice și dezbaterii first appeared on IasiTV Life.
08:40
Tragedie în Vaslui: Un copil de 11 ani a murit, intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile, internate la spital # IasiTV Life
Un caz deosebit de grav a șocat comunitatea din Țuțcani, județul Vaslui, în această dimineață. Un băiat în vârstă de 11 ani a murit la domiciliu, cel mai probabil în urma unei intoxicații cu ciuperci. Alertate prin 112 inițial pentru minorul decedat, echipele de intervenție au descoperit și alte victime: mama (32 de ani) și [...] The post Tragedie în Vaslui: Un copil de 11 ani a murit, intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile, internate la spital first appeared on IasiTV Life.
08:10
Sute de mii de pelerini așteptați la Iași: Pe 8 octombrie începe pelerinajul la Sfânta Parascheva # IasiTV Life
Capitala Moldovei se află în pline pregătiri pentru cel mai mare pelerinaj creștin ortodox din România: cel dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. În doar o săptămână, sunt așteptate sute de mii de persoane din toate colțurile țării să se închine la moaște. Anul acesta, hramul cade într-o zi de marți (14 octombrie), însă aglomerația maximă este [...] The post Sute de mii de pelerini așteptați la Iași: Pe 8 octombrie începe pelerinajul la Sfânta Parascheva first appeared on IasiTV Life.
07:40
Crimă și tentativă de omor la Neamț: Un tânăr și-a ucis fosta iubită și i-a rănit grav mama, orbit de gelozie # IasiTV Life
n eveniment tragic a zguduit localitatea Spiridonești din Neamț, după ce o tânără de 20 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar în curtea casei. Mama victimei, în vârstă de 37 de ani, a fost și ea înjunghiată și se află acum internată în stare gravă la spital. Atacul sângeros, petrecut marți, 30 [...] The post Crimă și tentativă de omor la Neamț: Un tânăr și-a ucis fosta iubită și i-a rănit grav mama, orbit de gelozie first appeared on IasiTV Life.
07:40
Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului și ale patrimoniului național, se pregătește de o sărbătoare fastuoasă. Pe 11 octombrie 2025, la exact 100 de ani de la inaugurarea sa din 1925, clădirea istorică va marca centenarul printr-un eveniment de gală. Momentul culminant al celebrării îl va constitui „Balul Palatului”, [...] The post Palatul Culturii Iași, sărbătoare de centenar! Se organizează „Balul Palatului” first appeared on IasiTV Life.
07:30
ACCIDENT GRAV la Erbiceni: Șapte victime, dintre care patru minori! Șoferul vinovat era băut # IasiTV Life
Un accident rutier grav s-a produs marți seară, în localitatea Erbiceni, soldat cu un număr impresionant de victime. Potrivit ultimelor informații, în urma impactului, șapte persoane au fost rănite, printre care patru sunt minori. Conform primelor cercetări, vinovat de producerea coliziunii este un șofer în vârstă de 25 de ani, originar din localitatea Belcești. Acesta [...] The post ACCIDENT GRAV la Erbiceni: Șapte victime, dintre care patru minori! Șoferul vinovat era băut first appeared on IasiTV Life.
Ieri
20:30
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI / Milioane de euro investiți la Spitalul de copii ”Sf. Maria” first appeared on IasiTV Life.
20:30
INVITAT / Carmen TARHON – Psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMĂ / Echilibru de toamnă first appeared on IasiTV Life.
14:10
Un adevărat blestem pare să-i urmărească pe moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu. După ce Nicu și Zoia Ceaușescu au murit prematur din cauza unor boli incurabile, lui Valentin Ceaușescu (77 de ani) i-a recidivat o afecțiune gravă, iar tratamentul costă o avere în condițiile în care ultimul moștenitor al cuplului dictatorial de dinainte de [...] The post Valentin Ceaușescu n-are bani să-și trateze boala gravă first appeared on IasiTV Life.
10:50
Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale, se arată într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA privind privind climatul investițional din România. Vedeți și România așteaptă primele ninsori. [...] The post Americanii se plâng de corupția din România first appeared on IasiTV Life.
07:00
Polițiștii de frontieră au reținut, pe 28 septembrie, un autoturism în valoare de 50.000 de lei care figura ca fiind furat din Lituania. La volanul mașinii se afla un bărbat de 47 de ani, cu cetățenie română și moldoveană. În urma verificărilor suplimentare, s-a confirmat că vehiculul avea o alertă de furt în bazele de [...] The post Mașină furată din Lituania, confiscată de Poliția de Frontieră first appeared on IasiTV Life.
06:50
Aproximativ 30 de profesori navetiști din comuna Țibana au organizat un protest în fața Primăriei, nemulțumiți de restanțele la decontul de transport, care se întind pe aproape nouă luni. Valoarea navetei neplătite se ridică la circa 800 de lei lunar pentru fiecare cadru didactic. Laviniu Lăcustă, președintele USLIP Iași, a acuzat administrația locală de blocarea [...] The post Scandal la Țibana: Profesorii NU și-au primit banii de navetă de 9 luni first appeared on IasiTV Life.
06:50
Vânzări ilegale: Societăți comerciale din Bacău, închise după ce au vândut tutun către minori # IasiTV Life
Două societăți comerciale din Bacău și-au suspendat activitatea și au fost sancționate drastic, după ce au încălcat flagrant legea care interzice vânzarea de produse din tutun către minori. Acțiunile au fost rezultatul controalelor constante desfășurate de Poliția Locală. Doar în ultimele zile, un magazin de pe strada Energiei și unul de pe strada Mioriței au [...] The post Vânzări ilegale: Societăți comerciale din Bacău, închise după ce au vândut tutun către minori first appeared on IasiTV Life.
06:40
Mobilizare rapidă în Copou: O fetiță de 8 ani, găsită de poliție după ce s-a pierdut de grup # IasiTV Life
O elevă de 8 ani dintr-o unitate de învățământ din Copou a fost declarată dispărută luni, declanșând o alertă la nivelul Inspectoratului de Poliție Iași. Minora s-a îndepărtat de grupa de copii în timp ce se afla în curtea grădiniței. Polițiștii au intervenit imediat după sesizare și, în scurt timp, au reușit să o depisteze [...] The post Mobilizare rapidă în Copou: O fetiță de 8 ani, găsită de poliție după ce s-a pierdut de grup first appeared on IasiTV Life.
06:40
Aproximativ 30 de profesori navetiști din comuna Țibana au organizat un protest în fața Primăriei, nemulțumiți de restanțele la decontul de transport, care se întind pe aproape nouă luni. Valoarea navetei neplătite se ridică la circa 800 de lei lunar pentru fiecare cadru didactic. Laviniu Lăcustă, președintele USLIP Iași, a acuzat administrația locală de blocarea [...] The post Scandal la Țibana: Profesorii navetiști NU și-au primit banii de navetă de 9 luni first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, considerră că, în urma morții copiilor de la Spitalul ”Sf.Maria, președintele Consiliului Județean Iași, în a cărui subordine este unitatea medicală, ar trebui să își dea demisia. Vedeți și Doliu în filiala PSD Iași. Primarul comunei Vânători, reales din 2008, s-a stins din viață „Situația de la Spitalul Clinic [...] The post Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe first appeared on IasiTV Life.
17:20
În perioada 24 septembrie – 4 octombrie 2025, Casa Auto Iași invită publicul larg să participe la cea de-a patra ediție a evenimentului „Back to School”, un program dedicat pasionaților de automobile și tehnologie, desfășurat simultan în toate locațiile dealerului. Publicul va avea ocazia să efectueze test drive-uri cu cele mai noi modele din portofoliul [...] The post Casa Auto Iași dă startul evenimentului „Back to School” – Ediția a V-a first appeared on IasiTV Life.
17:10
Ultimul weekend al lunii septembrie a reunit la Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor LOCALE mai mulți producători dornici să-și împărtășească produsele autentice cu publicul prezent. De la brânzeturi fine, cărnuri afumate și vinuri rafinate până la legume, fructe, pâine și alte preparate tradiționale, participanții au avut ocazia să savureze gustul inconfundabil al [...] The post Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor LOCALE first appeared on IasiTV Life.
14:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, considerră că, în urma morții copiilor de la Spitalul ”Sf.Maria, președintele Consiliului Județean Iași, în a cărui subordine este unitatea medicală, ar trebui să își dea demisia. Vedeți și Doliu în filiala PSD Iași. Primarul comunei Vânători, reales din 2008, s-a stins din viață „Situația de la Spitalul Clinic [...] The post Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe first appeared on IasiTV Life.
09:50
După ce au fost numărate voturile din 99,78% dintre secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, cinci partide și alianțe electorale vor intra în Parlament. Vedeți și România așteaptă primele ninsori. Când vine zăpada Partidul sprijinit de președinta Maia Sandu, PAS, a obținut 50.14% (790.322). Coaliția partidelor proruse, „Blocul Patriotic” are 24.20% (381.469), [...] The post Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025 first appeared on IasiTV Life.
09:40
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași The post DEZBATERTEA ZILEI / PREGĂTIRI PENTRU SĂRBĂTORILE IAȘULUI first appeared on IasiTV Life.
09:30
INVITAT / Dr. TEODOR BULIGA – Medic primar Chirurgie Generală The post EU SĂNĂTOS / Sănătate prin tehnologie – Chirurgie robotică la SANADOR first appeared on IasiTV Life.
06:10
Decizie dramatică a medicilor: Pilotului prăbușit i-au fost amputate picioarele. Detaliile șocante ale incendiului # IasiTV Life
Un accident aviatic grav a avut loc sâmbătă, la Iași, unde un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare la scurt timp după decolare. Pilotul, Marian Jan Chiriță (53 de ani), arhitect și consilier local AUR, este în stare critică, după ce medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare din cauza arsurilor severe. [...] The post Decizie dramatică a medicilor: Pilotului prăbușit i-au fost amputate picioarele. Detaliile șocante ale incendiului first appeared on IasiTV Life.
06:00
Victoria Pro-Europeană: Partidul Maiei Sandu (PAS) domină alegerile din Moldova. „Patrioții”, la distanță # IasiTV Life
PAS vs. Patrioții: Scena politică din Republica Moldova este dominată de confruntarea dintre Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei Maia Sandu, și Blocul Electoral Patriotic, o coaliție electorală de stânga ce reunește Socialiștii, Comuniștii și alte forțe. După numărarea a 98.9 % din secțiile votare rezultatele sunt: Cristian Preda: ”Le va fi bine și moldovenilor” [...] The post Victoria Pro-Europeană: Partidul Maiei Sandu (PAS) domină alegerile din Moldova. „Patrioții”, la distanță first appeared on IasiTV Life.
05:40
Afecțiunile cardiovasculare sunt des întâlnite și de multe ori sunt descoperite într-un stadiu avansat, când semnele și simptomele devin severe, afectând calitatea vieții și crescând riscul de complicații. Pentru o gestionare corectă a acestor afecțiuni, pacienții se pot adresa unui centru medical specializat, care poate asigura acces la metode avansate de diagnostic și la tratamente [...] The post De ce să alegi un centru medical performant pentru tratarea bolilor cardiace first appeared on IasiTV Life.
26 septembrie 2025
17:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este mai mult decât un spațiu dedicat cunoașterii, este o comunitate academică ce promovează excelența, susține dezvoltarea personală și profesională a studenților și le pune la dispoziție, încă din prima zi, resursele necesare pentru a-și construi un parcurs academic și profesional de succes, bazat pe cunoaștere, experiență și [...] The post UAIC îi ajută pe boboci să se integreze ușor și să aibă un parcurs academic de succes first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / CUM SCĂDEM DEFICITUL BUGETAR? first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / Alexandru Lăzescu – jurnalist, analist politic The post POLITICA LA IAȘI / Despre ordine și dezordine politică first appeared on IasiTV Life.
16:20
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI / RĂMÂNE SAU NU PSD LA GUVERNARE? first appeared on IasiTV Life.
15:50
Imaginați-vă o dimineață în care, în loc de agitația orașului, privirea vă este întâmpinată de 20.000 de metri pătrați de verde crud. La Copou Garden Residence, această imagine devine realitatea de zi cu zi. Aici, căminul nu se termină la ușa apartamentului, ci se extinde în inima unei grădini spectaculoase. Am creat mai mult decât [...] The post Dimineți pline de energie într-o oază de verdeață first appeared on IasiTV Life.
15:40
Camera de Comerț și Industrie Iași salută rezultatele recentei analize realizate de Oxford Economics, citate de publicația Curs De Guvernare .ro, care plasează municipiul Iași în top 5 orașe majore din Europa cu cea mai rapidă dezvoltare în perioada 2010-2025. „Ne bucurăm să constatăm că și analiza realizată de Oxford Economics confirmă ceea ce Camera [...] The post Iași – în poziția de pol european de creștere, confirmat de analiza Oxford Economics first appeared on IasiTV Life.
14:50
După depistarea unui focar de infecție cu o bacterie la secția ATI a Spitalului ”Sfânta Maria” din Iași și moartea a șase copii cu vârste între câteva luni și 12 ani, ministrul Sănătății a dispus o sserie de măsuri, numulțumit mai ales de faptul că unitatea medicală a anunțat cu întârziere DSP de existența bacteriei. [...] The post A început să curgă cu amenzi la Spitalul ”Sfânta Maria” first appeared on IasiTV Life.
12:40
Astăzi s-au înregistrat încă două decese, ridicând la șase numărul morților înregistrate la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului ”Sf.Maria”, în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens. Decesele au survenit la copii nou născuți sau cu vârsta de până la opt ani, iar micuții sufereau și de alte boli și erau internați în [...] The post Șase copii au murit la „Sf. Maria” infectați cu o bacterie ucigașă first appeared on IasiTV Life.
10:40
La alegerile parlamentare de duminică vor ieși la vot peste 80% din respondenții Barometrului de Opinie Publică. Totodată, 27,8% încă nu au decis ce formațiune să susțină. Din cei hotărâți, 28,6% au declarat că ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,9% – pentru Blocul Patriotic, 5,1% – pentru Partidul Nostru și 4,2% – pentru [...] The post Se anunță prezență ridicată la alegerile din Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
10:10
„Peste câteva zile, duminică 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, iar importanța scrutinului este uriașă. Reprezentanții PSD Iași afirmă că un vot pro-european al Republicii Moldova înseamnă consolidarea statului de drept, transparență în actul de guvernare și luptă împotriva corupției. Vedeți și Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, [...] The post „Patrioții de tastatură” din România alimentează propaganda pro-rusă first appeared on IasiTV Life.
06:50
Lucas, adolescentul de 17 ani din București care a trimis circa 1.000 de mailuri prin care amenința cu atacuri armate în școli, spitale și instituții publice din România, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de amenințare în scop terorist. Conform procurorilor, scopul tânărului, care a acționat împreună cu o complice de 14 ani din [...] The post Teroare prin e-mail: Lucas, elevul care a trimis 1.000 de amenințări false, arestat first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de pe rafturile supermarketurilor Kaufland, în urma unei alerte sanitare. Motivul: există un risc serios de contaminare cu Listeria monocytogenes, o bacterie periculoasă pentru sănătate. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat informațiile conform cărora producătorul, SC Doripesco Prod SRL, a [...] The post Lot de salată cu icre contaminat, oprit de la comercializare în România first appeared on IasiTV Life.
06:30
Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă # IasiTV Life
Autoritățile italiene au confirmat punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele unui tânăr din Iași, urmărit la nivel național și internațional. Este vorba despre un bărbat de 23 de ani, din comuna Ciurea, care era căutat după ce Tribunalul Iași a emis pe numele său o sentință definitivă de 5 ani [...] The post Tânărul din Iași căutat de poliție, prins în Italia. Rareș Andrei Berihoi condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă first appeared on IasiTV Life.
06:30
Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon # IasiTV Life
Un incident șocant a avut loc miercuri pe DN 29C, în județul Botoșani, când un biciclist a fost rănit de un glonț provenit, cel mai probabil, de la un poligon privat de tragere aflat în apropiere. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, se deplasa pe drumul național când a fost lovit de proiectil. Deși [...] The post Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon first appeared on IasiTV Life.
06:20
Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor # IasiTV Life
Un accident rutier grav a avut loc joi seară, în cartierul Nicolina, zona Selgros. Un minor a fost accidentat de un autoturism chiar în timp ce traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare că impactul a fost unul serios, necesitând intervenția rapidă a autorităților. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță [...] The post Copil lovit pe trecerea de pietoni în zona Selgros: Starea victimei, sub supravegherea medicilor first appeared on IasiTV Life.
25 septembrie 2025
19:30
INVITAT / MARIAN NISTOR – Șef Serviciu Administrare Parcări The post DEZBATEREA ZILEI / MAI MULTE LOCURI DE PARCARE CU PLATĂ first appeared on IasiTV Life.
19:30
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / MARATONUL ”TOAMNEI” first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.