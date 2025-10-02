Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive

Nereguli financiare grave scot la iveală un tablou îngrijorător la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Două rapoarte devastatoare ale Curții de Conturi arată că, în timp ce unitatea sanitară se confrunta cu răspândirea de bacterii periculoase care au dus la moartea unor copii, conducerea plătea firme de curățenie care nu și-ar fi prestat [...] The post Spitalul din Iași unde au murit copii, acuzat că a plătit 55.000 de lei pentru servicii fictive first appeared on IasiTV Life.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de IasiTV Life