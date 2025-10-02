Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik, 2 octombrie 2025 05:50
Cine este directorul de la compania de stat cu cel mai mic salariu din țară. Câți angajați conduce și ce rezultate financiare a avut compania cu o istorie de peste un secol
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
05:50
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce # Fanatik
Cine este directorul de la compania de stat cu cel mai mic salariu din țară. Câți angajați conduce și ce rezultate financiare a avut compania cu o istorie de peste un secol
Acum 6 ore
01:00
Dennis Man, lăudat în Olanda după pasa de gol din Champions League: „Un fotbalist strălucitor”. Ce note a primit # Fanatik
Dennis Man a dat o pasă de gol în meciul Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven din Champions League. Din păcate pentru el însă, reușita respectivă a fost anulată ulterior de VAR pe motiv de offside
00:50
Arbitrajul lui Istvan Kovacs din Villarreal – Juventus, analizat la sânge în Spania! Verdictul dat de expertul de la AS # Fanatik
Istvan Kovacs a fost trimis de UEFA la meciul Villarreal - Juventus, iar arbitrul român a avut un joc cu multe faze la limită. Prestația sa a fost imediat analizată de experții spanioli.
00:40
Fotbalistul de la Dinamo cu două facultăţi: „Am terminat la zi! Mergeam la cursuri şi la antrenamente” # Fanatik
Un jucător de la Dinamo impresionează și în afara terenului. Acesta a absolvit două facultăți, iar pe una dintre ele a terminat-o la zi, deși activa deja la un nivel important ca fotbalist.
Acum 8 ore
00:00
Cine câștigă titlul în SuperLiga. Pronosticul dat de Denis Drăguș, atacantul golgheter al naționalei României # Fanatik
Denis Drăguș a analizat la FANATIK SUPERLIGA lupta la titlu din campionatul României și consideră că principalele candidate la trofeu sunt Universitatea Craiova și FCSB.
1 octombrie 2025
23:40
David Beckham nu se mai oprește din făcut bani! Un nou an cu profituri record: cu ce afacere a dat lovitura fostul fotbalist englez # Fanatik
David Beckham este unul dintre puținii fotbaliști care au dat lovitura în afaceri după încheierea carierei, iar fostul internațional englez a reușit încă un an pe profit.
23:30
Pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 9.63 de la Superbet cu meciuri din etapa 12 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 12-a, care se vor disputa în perioada 3-6 octombrie.
23:20
Assad Al Hamlawi: „Vreau să câștig cu Craiova meci după meci. De ce să nu ne gândim la titlul de campioni?!”. Interviu exclusiv # Fanatik
Assad Al Hamlawi este una dintre loviturile celor de la Universitatea Craiova în acest sezon. După meciurile foarte bune din tururile preliminare, noul „tunar” este pregătit pentru debutul în grupa de Conference League, în Polonia, cu Rakow. Haideți să-i descoperim povestea și ambițiile într-un interviu exclusiv FANATIK.
23:10
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut # Fanatik
Irina Manea a decis să este momentul să facă o schimbare în viața sa. Soția lui Cristi Manea și-a vopsit părul într-o culoare îndrăzneață, care o prinde de minune.
22:50
Radu Drăgușin, pas important în viață. A cerut-o de soție pe Ioana Stan într-o atmosferă de vis. Foto # Fanatik
Accidentat încă de la începutul anului, Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Dar până atunci, internaționalul român a cerut-o de soție pe Ioana Stan.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 452 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Europa League: Panathinaikos - Go Ahead Eagles și Feyeenord - Aston Villa
22:30
Antrenorul revelaţiei din SuperLiga semnează: “Am avut o discuţie şi ne-am înţeles”. Primarul vrea să adopte modelul Arsenal. Exclusiv # Fanatik
Sezonul actual din SuperLiga a adus multe surprize la nivelul rezultatelor, iar FC Argeș, echipă pregătită de Bogdan Andone, este una dintre echipele care se află în top și a dat calculele peste cap.
Acum 12 ore
22:10
Au fost scoase la vânzare primele bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Prețuri uluitoare după avertismentul lui Donald Trump # Fanatik
Biletele pentru Cupa Mondială din 2026 au fost puse în vânzare, chiar dacă doar jumătate dintre echipele calificate sunt stabilite. Prețurile sunt uluitoare în urma anunțului făcut de președintele SUA, Donald Trump
21:50
A luat foc Dinamo – Rapid! Robert Niță, contre dure în direct cu Dănuț Lupu înainte de marele derby # Fanatik
Doar o etapă ne mai desparte de meciul dintre Dinamo și Rapid, ce avea loc în runda cu numărul 13, iar spiritele au început dej să se încingă.
21:30
Alertă la echipa națională! Nicolae Stanciu, incert pentru meciurile cu Moldova și Austria. Ce spune Mircea Lucescu: „Este o situație delicată” # Fanatik
Mircea Lucescu riscă să nu se poată baza pe căpitanul Nicolae Stanciu la meciurile naționalei din această lună! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la Genoa
21:30
Video. Eazy Asigurări, povestea celui mai nou asigurător din România ajuns deja în top. Polițe simple, digitale și avantaje reale pentru șoferi # Fanatik
Eazy Asigurări, cel mai nou jucător de pe piață, are deja peste un an de activitate și a urcat în top 10 din România. Află ce avantaje au cei care aleg polițele emise de această companie.
21:10
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu # Fanatik
Ce motiv ar putea invoca Horațiu Potra pentru a convinge autoritățile arabe să nu îl extrădeze în România? Unde și în ce condiții e în acest moment șeful mercenarilor?
21:10
Mirel Rădoi are un singur gând înainte de Rakow – Universitatea Craiova! Ce le-a cerut jucătorilor săi: „Întâlnim un adversar mai bun decât noi” # Fanatik
Mirel Rădoi, discurs extrem de ferm înainte de Rakow - Universitatea Craiova din Conference League! Singurul lucru pe care îl cere de la jucătorii lui
21:00
Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB – Craiova. Ce pronosticuri dă la meciurile celor două rivale în cupele europene # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat meciurile din perioada următoare și a venit cu o serie de profeții interesante. Cine câștigă duelurile din următoarea etapă de Superliga.
20:50
CSM București își continuă parcursul fără greșeală din Liga Florilor. ”Remontada” de senzație în fața marii rivale Rapid # Fanatik
Etapa a 4-a din Liga Florilor a adus derby-ul dintre Rapid și CSM București, iar ”tigroaicele” au obținut o victorie muncită după o revenire spectaculoasă.
20:40
Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat” # Fanatik
Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul lui Young Boys, a lăudat un jucător de la FCSB înaintea duelului de pe Arena Națională. Tehnicianul elvețienilor a fost impresionat de fotbalistul uitat pe bancă de roș-albaștri
20:20
O veste absolut șocantă a venit din Anglia. Un fost antrenor al echipelor feminine ale cluburilor Liverpool și Chelsea s-a sinucis la vârsta de doar 47 de ani.
20:10
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți # Fanatik
Ocazia importantă unde a fost văzut Darius Olaru. Fotbalistul lui FCSB a avut-o aproape pe iubita sa, dar și alți sportivi de renume.
20:00
Măsuri speciale luate de jandarmerie înainte de FCSB – Young Boys. Sprijin din partea poliției elvețiene # Fanatik
Aproximativ 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională pentru FCSB - Young Boys din Europa League. Jandarmeria, în colaborare cu autoritățile elvețiene, a luat măsuri speciale pentru acest joc
19:50
BAT lansează un site destinat reducerii riscurilor asociate fumatului. „Prioritatea este să susținem această tranziție către alternative fără fum” # Fanatik
Compania British American Tobacco (BAT) a lansat site-ul Omni™ destinat reducerii riscurilor asociate fumatului. Strategia BAT de a construi „un viitor fără fumat”.
19:40
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat # Fanatik
Tavi Popescu de la FCSB, ipostază surprinzătoare pe social media. Oamenii i-au lăsat comentarii după ce au văzut imaginea.
19:20
Bogdan Racovițan i-a pus gând rău lui Ștefan Baiaram înainte de Rakow – Universitatea Craiova: ”Îl aștept pe teren” # Fanatik
Universitatea Craiova debutează în grupa de Conference League cu un meci pe terenul formației poloneze Rakow, iar Bogdan Racovițan a avut un mesaj special pentru Ștefan Baiaram.
19:10
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Cât va lipsi căpitanul oltenilor # Fanatik
Nicușor Bancu a fost eliminat în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2, iar acum a venit pedeapsă pentru fundașul stânga al formației lui Mirel Rădoi.
19:00
Unul dintre jucătorii legendari ai lui Liverpool a ajuns într-o situație critică, după ce compania sa a acumulat datorii uriașe și a intrat în faliment.
18:40
Prezentatoarea de Champions League a frânt inimile fanilor! Oamenii plătesc peste 800 de euro lunar pentru conținutul pentru adulți, dar ea nu există în realitate. Cum este posibil # Fanatik
O 'prezentatoare' din Turcia are zeci de mii de următori pe rețelele sociale, însă marea majoritate nu își dau seama că persoana cu care interacționează nu este reală.
18:20
Dan Șucu scoate banii pentru Dumbrăvița – Rapid, în Cupa României. Care e motivul și ce legătură are Steaua # Fanatik
Dan Șucu scoate banii pentru a le face jucătorilor lui Costel Gâlcă un cadou pentru meciul din Cupa României contra celor de la Dumbrăvița.
18:10
“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui Dinamo, stupefiați după ce construcția noii arene va fi din nou amânată. Exclusiv # Fanatik
Întârzierile de la construcția noii arene a lui Dinamo i-au făcut pe oficialii clubului să anunțe la FANATIK SUPERLIGA că sunt șanse mici ca proiectul să fie realizat la termen.
17:50
Roger Federer se pregătește de intrarea în istorie. A fost nominalizat pentru International Tennis Hall of Fame # Fanatik
Considerat de mulți cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor, marele Roger Federer a fost nominalizat pentru intrarea în International Tennis Hall of Fame.
17:30
Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit la atac după ce a fost acuzat că nu a dorit să joace în Champions League! De la ce a pornit totul # Fanatik
Un fotbalist important de la Real Madrid a fost lăsat pe bancă de Xabi Alonso pentru meciul cu Kairat Almaty, iar acesta a fost acuzat că ar fi refuzat să joace.
Acum 24 ore
17:10
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat # Fanatik
Cornel Ivanov, bărbatul care a vandalizat gardul de la Palatul lui Gigi Becali, a fost agresat la câteva ore după ce s-a întors în Oradea. El a ajuns la medicină legală
17:00
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului # Fanatik
Românii nu vor mai avea voie să-și manifeste nemulțumirea față de angajații statului, altfel riscă amenzi uriașe. Proiectul de lege este criticat de ONG-uri, care spun că încalcă libertatea de exprimare.
16:40
Elias Charalambous, verdict dur despre un titular înainte de FCSB – Young Boys: „Așa a spus doctorul” # Fanatik
Elias Charalambous se confruntă cu probleme mari de lot înainte de FCSB - Young Boys. Cu toate acestea, tehnicianul cipriot a avut un mesaj războinic pentru fotbaliștii săi, de la care așteaptă toate cele 3 puncte
16:30
Adrian Mititelu, dezvăluiri de culise despre situația lui Vladislav Blănuță! Adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev: „Au apărut multe minciuni” # Fanatik
Adrian Mititelu a elucidat misterul în cazul lui Vladislav Blănuță, care s-ar afla într-o situație grea după transferul la Dinamo Kiev. Patronul lui FC U Craiova a vorbit și despre banii pe care îi are de primit
16:10
Malcom Edjouma a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei FCSB - Young Boys. Cum a reacționat fotbalistul francez când a fost întrebat despre un posibil transfer la CFR Cluj.
15:50
Miza colosală pentru FCSB în meciul cu Young Boys Berna! Profeția lui Mitică Dragomir și un sfat pentru Gigi Becali legat de Stoian și Octavian Popescu # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat la ”Profețiile lui DON Mitică” meciul FCSB - Young Boys Berna și a făcut o profeție interesantă în ceea ce o privește pe campioana României.
15:20
Lovitură pentru românii care au rate la bancă. Cât de mult vor plăti de acum după ce IRCC a ajuns la 6,06% # Fanatik
Românii cu rate la bancă vor plăti mai mult începând din luna octombrie, după ce IRCC a ajuns la 6,06%. Un analist economic trage semnalul de alarmă: ”Este cel mai ridicat cost financiar!”
15:10
Andrei Vochin, semnal de alarmă pentru revelația SuperLigii: „Vedetele Botoșaniului: Leo Grozavu, Mailat, un director financiar și un dobitoc” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre situația de la FC Botoșani, revelația SuperLigii în acest start de sezon
14:50
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!” # Fanatik
Oficialii Universității Craiova au ales ce victorie este mai importantă dintre cea cu Rakow din Conference League sau cea cu FCSB din campionatul României.
14:50
(P) Conference League: Principalele favoritele la câștigarea competiției și cota Universității Craiova # Fanatik
A treia competiție europeană debutează joi, 2 octombrie, cu primele meciuri din faza ligii în Conference League. Printre cele 36 de echipe ajunse în această fază a întrecerii se numără și Universitatea Craiova, echipă care […]
14:10
Iată 3 locuri ideale pentru sejururi all inclusive. Poți merge în destinații de vis, fără să cheltui mulți bani. Există mai multe soluții prietenoase cu bugetul.
14:00
SUA cer extrădarea unei românce de 22 de ani, însărcinată în luna a noua și mamă a trei copii. Ce decizie au luat judecătorii # Fanatik
Decizie cu miză umană și juridică. O tânără româncă însărcinată ar putea fi predată autorităților americane, fiind bănuită de mai multe furturi din magazinele Walmart.
13:40
Un campion mondial a dat terenul de joc pentru peluza plină cu ultrași: ”Pasiune incredibilă” # Fanatik
Un celebru jucător care a devenit campion mondial cu naționala Germaniei a renunțat pentru o zi la viața de fotbalist și a stat în peluză alături de ultrași.
13:00
Arne Slot, atacat de presa britanică după Galatasaray – Liverpool 1-0! Ce decizie i s-a imputat și cum a reacționat tehnicianul # Fanatik
Liverpool a suferit o înfrângere suprinzătoare în UEFA Champions League, 0-1 pe terenul lui Galatasaray, iar jurnaliștii englezi au criticat o decizie importantă luată de antrenorul „cormoranilor”, Arne Slot.
12:40
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali # Fanatik
Gigi Becali a dat lovitura! Suma uriașă încasată de FCSB după calificarea în Europa League. Omul de afaceri a făcut anunțul în direct. Pe ce bani mai pune mâna.
12:20
Șoferița beată care a omorât 4 bărbați cu mașina, condamnată la 24 de ani de închisoare, are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata facturilor # Fanatik
Adina Ghervase, care a provocat accidentul rutier din iunie 2022, în urma căruia au decedat patru persoane, a fost dată în judecată pentru neachitarea datoriilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.