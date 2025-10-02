Hoți români de cupru, condamnați în Franța: au invocat „foamea”, dar judecătoarea a văzut teancurile de bani pe TikTok

Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro, scrie AFP.

