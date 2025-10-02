Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală"
StirileProtv.ro, 2 octombrie 2025 07:20
Un bombardament rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. Zona rămâne sub supraveghere pentru a preveni riscurile nucleare, scrie AFP.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:50
25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi # StirileProtv.ro
În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă atunci când boala e depistată la timp, șansele de vindecare sunt foarte mari.
07:50
Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, în Cluj-Napoca. Șoferul ar fi circulat cu viteză # StirileProtv.ro
Un băiat de 12 ani a fost lovit în plin, pe trotuar, de o mașină cu mulți cai putere, scăpată de sub control. Martorii spun că șoferul circula cu viteză și nu a mai reușit să redreseze bolidul.
07:50
Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Elon Musk a devenit miercuri prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, datorită revenirii acțiunilor Tesla și creșterii valorii startup-urilor sale, potrivit Reuters.
Acum 15 minute
07:40
Sentința primită de un chirurg din Târgu-Jiu care a fost filmat în timp ce se ruga să nu fie prins când primește șpagă # StirileProtv.ro
Un chirurg din Târgu-Jiu, filmat acum câțiva ani în timp ce se ruga la Dumnezeu să nu fie prins când primește șpagă de la pacienți, a fost condamnat la închisoare cu executare, în primă instanță.
07:40
Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni” # StirileProtv.ro
Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, în urma unui atac cu drone ruseşti într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.
07:40
Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI # StirileProtv.ro
Meta Platforms a anunţat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram.
Acum o oră
07:20
UE vrea un plan clar anti-drone după incidentele din Danemarca. Liderii spun că Europa trebuie să fie pregătită pentru Rusia # StirileProtv.ro
Liderii UE au susținut miercuri, la summitul de la Copenhaga, un plan de întărire a apărării împotriva dronelor rusești, după ce Danemarca a raportat mai multe incursiuni ale unor aparate fără pilot în spațiul său aerian, transmite Reuters.
07:20
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani. Proiectul de lege, azi pe masa Guvernului # StirileProtv.ro
Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aflat pe agenda ședinței de joi a Guvernului.
07:20
Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală" # StirileProtv.ro
Un bombardament rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. Zona rămâne sub supraveghere pentru a preveni riscurile nucleare, scrie AFP.
07:20
Hoți români de cupru, condamnați în Franța: au invocat „foamea”, dar judecătoarea a văzut teancurile de bani pe TikTok # StirileProtv.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro, scrie AFP.
Acum 12 ore
23:40
Dacia ajunge la o cotă de piață de 5% în Europa, după primele 8 luni din 2025. Sandero și Duster, cele mai vândute modele # StirileProtv.ro
Dacia a înregistrat în luna august un volum record de vânzări pentru ultimii șase ani, în intervalul ianuarie – august. Marca Renault a reușit să livreze 461.300 de mașini în primele opt luni.
23:20
Dieta extremă care duce la îngălbenirea unghiilor și putrezirea dinților. O adeptă de 27 de ani, găsită moartă într-un hotel # StirileProtv.ro
O tânără de 27 de ani a murit de foame într-o cameră de hotel după ce a adoptat o dietă pe baza de fructe. Din cauza dietei împinse la extrem, avea unghiile îngălbenite și dinții putreziți.
23:20
Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății a criticat „haosul administrativ” de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde mai mulți copii și-au pierdut viața. Alexandru Rogobete a subliniat că „nu s-a respectat niciun protocol specific”.
23:00
Jane Goodall, celebra primatologă britanică și apărătoare a mediului, a murit la 91 de ani. Cercetătoarea a decedat în SUA # StirileProtv.ro
Celebra primatologă britanică Jane Goodall, ambasadoare al cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat miercuri institutul său, transmite AFP.
22:50
Românii între 18 și 35 de ani se pot înscrie la pregătire militară de bază. Statul oferă cazare, hrană și indemnizație # StirileProtv.ro
Cetăţenii români, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului.
22:30
Piețele, precaute după „shutdown-ul” guvernului SUA. Investitorii așteaptă statisticile despre starea economiei # StirileProtv.ro
Acțiunile companiilor americane și dolarul au stagnat miercuri, în condițiile unei tranzacționări instabile, în timp ce aurul a atins un nivel record, pe fondul shutdown-ului guvernului federal al SUA.
22:30
De ce plătește România „cel mai scump curent”: Vindem în Ungaria cu un leu şi importăm cu 2.500 între orele 18-22 # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa.
22:30
Performanță incredibilă în Tor des Géants: cum a reușit un sportiv fără o mână să încheie de trei ori traseul infernal # StirileProtv.ro
Ultramaratonistul Levente Polgar a terminat, în septembrie 2025, pentru a treia oară una dintre cele mai dure competiții din lume, Tor des Géants.
22:00
Un partid finanțat din Rusia ar putea fi suspendat timp de 12 luni de autoritățile din Republica Moldova # StirileProtv.ro
Ministerul Justiţiei de la Chişinău a anunţat că a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită suspendarea activităţii Partidului Politic "Moldova Mare' pentru o perioadă de 12 luni.
22:00
Lista neagră anunțată de Guvernul Bolojan. Proiectele care vor fi oprite: Nu mai primesc finanțare # StirileProtv.ro
Guvernul a decis oprirea finanţării pentru săli de sport, aşezăminte culturale, fose septice şi canalizare, iar stadioanele vor fi construite doar cu o contribuţie de 25% din partea beneficiarilor. Măsura vizează echilibrul bugetar şi prioritizarea investiţiilor.
21:40
După Ilie Bolojan, și ministrul Nazare exclude mărirea TVA în 2026: „Nu discutăm despre o creştere” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. Recent, și premierul Ilie Bolojan a transmis același mesaj.
21:40
Câți bani vor intra în plus pentru plata pensiilor în urma rectificării bugetare. Alocările pentru Ministerul Muncii # StirileProtv.ro
Guvernul României a adoptat recent rectificarea bugetară pentru anul 2025, iar plata pensiilor are o secțiune prevăzută clar în proiectul de OUG adoptat miercuri seară de Guvern.
21:20
Horoscop 2 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care urmează o cerere în căsătorie # StirileProtv.ro
Horoscop 2 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. E bine să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și la ce vrea să ni se spună, ca să nu ratăm semnalele de avertisment.
21:20
Un bărbat a atacat o femeie necunoscută pe o stradă din București. I-a pus cuțitul la gât, însă victima a prins lama cu mâna # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, miercuri, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din Bucureşti, o femeie pe care nu o cunoştea şi a atacat-o, punându-i un cuţit la gât.
21:00
Mesaje îngrijorătoare după reuniunea liderilor europeni. „E o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți” # StirileProtv.ro
Vin mesaje îngrijorătoare de la Copenhaga, unde tocmai s-a încheiat reuniunea șefilor de stat și de guvern din Europa.
21:00
Un animal pe cale de dispariție a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș. Mai sunt 300 de exemplare în toată lumea # StirileProtv.ro
Grădina zoologică din Târgu Mureș are un locatar nou cu o misiune extrem de importantă. Să-și salveze specia pentru că în sălbăticie mai sunt doar câteva exemplare.
20:50
Actorul și producătorul de film John Malkovich spune despre el că e pe jumătate român. A avut revelaţia în urma unui test ADN.
20:50
Ungaria nu renunță la petrolul rusesc, în ciuda presiunilor din UE și SUA. Orban spune că Trump n-a fost explicit # StirileProtv.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că țara sa nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol din Rusia, contrar cererilor din partea președintelui american Donald Trump.
20:50
Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru # StirileProtv.ro
În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.
20:40
SUA plătește scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic # StirileProtv.ro
La Washington s-a instalat un nou „shutdown”, adică o paralizie parțială a activității guvernamentale, după ce neînțelegeri profunde între democrați și republicani au împiedicat un acord privind bugetul.
20:40
Partidele, „iertate” de rectificarea bugetară, deși Bolojan a promis că le reduce subvenția. Cât vor mai primi în 2025 # StirileProtv.ro
În vreme ce Guvernul caută să reducă deficitul bugetar, inclusiv prin măsuri fiscale care afectează populația, partidele primesc în continuare foarte mulți bani publici.
20:40
Zeci de mii de oameni s-au înghesuit să prindă bilete la Festivalul Național de Teatru. Reprezentațiile s-au vândut rapid # StirileProtv.ro
Zeci de mii de oameni au încercat miercuri să prindă bilete la Festivalul Național de Teatru. Vânzarea online s-a deschis pe la prânz, însă, într-un timp foarte scurt, multe dintre spectacole aveau deja casa închisă.
20:20
Schimbare pe piața imobiliară. De ce mulți proprietari nu mai vor să închirieze în regim hotelier # StirileProtv.ro
Piaţa chiriilor este ticsită de oferte cu mult mai multe ca în aceeaşi perioadă din 2024. Creşterea este cauzată parţial de proprietarii de apartamente care renunţă la închirierea în regim hotelier în favoarea unor clienţi pe termen lung.
20:20
Din 2026 am putea avea costuri mai mici la facturile la curent. Capacitatea de stocare a energiei va crește de șapte ori # StirileProtv.ro
Până la finalul anului viitor, capacitatea României de stocare a energiei electrice va crește de șapte ori, ceea ce înseamnă că am putea plăti facturi mai mici la electricitate.
20:20
Aproape 400 de români au fost deportaţi din SUA. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova # StirileProtv.ro
Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali.
20:10
Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător # StirileProtv.ro
Facturile uriașe la utilități îi forţează pe fermieri și procesatori să își instaleze panouri fotovoltaice pe hale și magazine. După doi ani de la anunțarea primelor fonduri europene, încep să apară primele rezultate.
20:10
Alertă de vânt puternic în București și alte opt județe din țară. ISU face apel la populație # StirileProtv.ro
Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar Administrația Străzilor verifică funcționarea semafoarelor din oraș, în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu.
20:10
Miercuri a început a patra ediție a programului Start-Up Nation. Cei care vor să devină antreprenori au timp 45 de zile să se înscrie.
20:00
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei # StirileProtv.ro
Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.
19:50
A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile # StirileProtv.ro
Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Vârstnicii care de-a lungul carierei au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu vor lua bani în plus.
19:40
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol # StirileProtv.ro
Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.
19:30
Momentul în care bărbatul din Buzău a mers să își înjunghie fosta iubită, în fața farmaciei în care lucra. VIDEO # StirileProtv.ro
O farmacistă de 41 de ani din județul Buzău a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu o armă albă chiar de fostul iubit. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, nu ar fi acceptat despărțirea de femeia care este căsătorită și are doi copii.
19:20
Ipotezele autorităților în cazul intoxicației misterioase din Vaslui. Un copil a murit, mama și sora sunt în spital # StirileProtv.ro
Autoritățile sanitar-veterinare din Vaslui iau în calcul să emită o alertă națională după moartea unui copil de 11 ani și spitalizarea de urgență a mamei și surorilor lui.
Acum 24 ore
18:40
Rectificarea bugetară a guvernului Bolojan, disecată de experții de la Consiliul Fiscal. Marele avertisment # StirileProtv.ro
Consiliul Fiscal consideră că proiectul de rectificare bugetară al guvernului Ilie Bolojan include o țintă de venituri plauzibilă. În plus, instituția atrage atenția că deficitul ar putea ajunge la 9% din PIB fără măsuri de corecție.
18:20
Premieră istorică pentru UE. Franța a introdus afişarea pe etichetă a costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte # StirileProtv.ro
O pereche de blugi fast fashion are 5.178 de puncte de impact, față de 1.428 pentru un model Made in France, conform noii etichete ecologice obligatorii în Franța, intrată miercuri în vigoare, o premieră europeană, transmite AFP.
18:10
Scandal uriaș la CFR Marfă. Angajații ar fi furat motorină și piese. Prejudiciul poate depăși jumătate de milion de euro # StirileProtv.ro
Scandal de proporții la CFR Marfă. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, dar și piese componente. Polițiștii de la transporturi au descins la locuințele suspecților și i-au adus, pe rând, la audieri.
18:00
Un român care a plătit 960 de lei pentru 4 bancnote de 200 de euro și-a dat seama apoi cum a fost păcălit # StirileProtv.ro
Un bărbat de 45 de ani din Târgoviște a fost arestat, iar două femei sunt cercetate sub control judiciar pentru că ar fi pus în circulație bancnote euro false.
17:50
Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia” # StirileProtv.ro
Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca, relatează AFP.
17:40
Si-Alarm, „Ro-alert-ul” de 4,5 mil euro din Slovenia, eşec în testele de lansare. Autorităţile acuză probleme tehnice # StirileProtv.ro
„Ro-alert-ul” din Slovenia, adică Si-alarm, funcționează defectuos încă de la lansare, susțin utilizatorii care nu au primit mesajele de test. Sistemul a costat 4,5 milioane de euro iar primul test național a eșuat, scrie presa slovenă.
17:30
Focar de boala limbii albastre la bovine, în România. Virusul se răspândește rapid în Europa și amenință fermele # StirileProtv.ro
România a raportat un focar de boala limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.