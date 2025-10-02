Liga Campionilor: Dennis Man, remarcat în ayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1 / Barcelona pierde acasă cu PSG, după ce au condus cu 1-0 / Rezultatele înregistrate miercuri
G4Media, 2 octombrie 2025 07:20
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:50
Furnizorul german ZF Group va reduce 7.600 de locuri de muncă în divizia de sisteme de propulsie până în 2030, pe fondul cererii scăzute pentru mașini electrice # G4Media
ZF Friedrichshafen, unul dintre cei mai mari furnizori de componente auto din Germania, va reduce aproximativ 7.600 de locuri de muncă în divizia sa de... © G4Media.ro.
07:50
Papa Leon al XIV-lea, originar din Chicago: „Cineva care spune că „sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranţilor din Statele Unite”, nu ştiu dacă este pro-viaţă” # G4Media
Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticând pe cei care se declară... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:40
Medic psihiatru despre intrarea în atmosfera de Crăciun încă din toamnă: „Momentele speciale pot deveni obișnuite. Nu o dată ne-am întrebat de ce Crăciunul nu mai aduce emoția de altădată” / Sfaturi pentru a reduce presiunea ”ofertelor” # G4Media
Dacă până acum produsele tematice de Crăciun, de la decorațiuni și până la cadouri, apăreau în magazine în octombrie sau noiembrie, anul acesta mulți au... © G4Media.ro.
07:40
Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din Transnistria # G4Media
Președintele american Donald Trump este considerat în acest moment singura soluție pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, în contextul în care mai multe... © G4Media.ro.
07:40
Improvizația la ea acasă: forțele ruse transformă mașini de golf chinezești în roboți de luptă / La ce sunt folosite # G4Media
Forțele ruse au adaptat vehicule de tip all-terrain, produse în China și utilizate inițial ca mașini de golf sau vehicule recreaționale, pentru a le transforma... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
Gaza, locul unde umanitatea se măsoară în vieți de animale salvate și unde Sulala Animal Rescue face minuni (VIDEO & FOTO) # G4Media
Într-un loc unde oamenii se luptă zi de zi pentru supraviețuire, în Fâșia Gaza, cine s-ar fi gândit că există azi cineva care își dedică... © G4Media.ro.
07:30
Tinerii vor putea participa voluntar la programe de pregătire militară, proiect pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi # G4Media
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program... © G4Media.ro.
07:30
Hoţi români de cupru, condamnaţi în Franţa / Au furat 45 de tone de metal / Susțin că au făcut asta ca să-şi ia de mâncare # G4Media
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
Liga Campionilor: Dennis Man, remarcat în ayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1 / Barcelona pierde acasă cu PSG, după ce au condus cu 1-0 / Rezultatele înregistrate miercuri # G4Media
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale... © G4Media.ro.
07:10
Trump pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană, avertizează responsabilii Premiului Nobel / „Există riscul ca o întreagă generaţie de tineri cercetători să fie pierdută” # G4Media
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii... © G4Media.ro.
07:10
Agenție europeană: Romii şi nomazii din UE au mai multe locuri de muncă decât în trecut, însă discriminarea persistă / 25% dintre romii din România declară că au fost discriminaţi # G4Media
Romii şi nomazii din Uniunea Europeană (UE) au mai multe locuri de muncă şi locuinţe mai bune decât în trecut, însă sărăcia, discriminarea şi segregarea... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:40
Lipsa de timp dimineața ne face să sărim peste micul dejun? Avem întotdeauna alternativa unor ouă jumări, pregătite direct în tigaie și care ne rezolvă... © G4Media.ro.
06:40
Ronnie O’Sullivan, legenda snookerului mondial, a anunțat că s-a mutat din Marea Britanie la Dubai și că în spatele deciziei a stat un ultimatum primit... © G4Media.ro.
06:10
FCSB joacă primul meci pe propriul teren din faza grupei principale a Europa League, adversara campioanei României fiind Young Boys Berna. Meciul va avea loc... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără energie electrică după un atac rus / Învelişul de siguranţă împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu # G4Media
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost... © G4Media.ro.
23:30
Scandalul privind produsele de protecție solară din Australia se amplifică pe măsură ce tot mai multe produse sunt retrase de pe rafturi # G4Media
Un amplu scandal privind produsele de protecție solară a izbucnit în Australia după ce 18 produse au fost retrase de pe rafturi ca fiind neconforme,... © G4Media.ro.
23:00
Importanța jocului zilnic pentru sănătatea câinilor și a pisicilor: Cum să creezi un program echilibrat între joacă, relaxare și plimbări / Tips & tricks de la medicul veterinar Beatrice Ilea pentru a evita plictiseala și comportamentele distructive (VIDEO) # G4Media
Cățeii și pisicile sunt animale active, care au nevoie de mișcare și de activități complexe pentru a-și menține starea de sănătate și mintea ascuțită. Totodată, atunci când sunt... © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Energiei: Am în vedere un proiect de lege prin care să blocăm deconectarea pentru clienţii vulnerabili care nu-şi permit să plătească facturile, precum și un mecanism prin care oamenii cu un venit până în 3.000 de lei să aibă un preţ maxim de un leu per kilowatt # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea acelor clienţi vulnerabili care nu... © G4Media.ro.
22:50
Un studiu realizat la Universitatea din Cambridge scoate în evidenţă diferenţele dintre diferitele tipuri de autism # G4Media
Profilurile persoanelor cu autism variază în funcţie de diagnosticul la o vârstă fragedă sau la o vârstă mai înaintată, în special în plan genetic, conform... © G4Media.ro.
22:40
Ample manifestări pro-Gaza în Italia: gara din Napoli e ocupată de studenți, toate trenurile sunt blocate / Gara Termini din Roma e închisă preventiv de către autorități / Solidaritate pentru flota cu ajutoare blocată de israelieni # G4Media
Mai multe proteste spontane au început miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a dat jos membrii echipajului unei nave... © G4Media.ro.
22:30
Mirabela Grădinaru – partenera preşedintelui Nicușor Dan – a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân: Când apare acest tip de provocare sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante # G4Media
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a pornit, miercuri seară, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de... © G4Media.ro.
22:20
Bogdan Ivan: Când au început lucrările la hidrocentrale nu erau în arii protejate. Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze/ Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că, atunci când au început lucrările la hidrocentrale, în acele zone nu erau arii protejate. ”Au venit nişte oameni... © G4Media.ro.
22:10
Emmanuel Macron anunţă că lucrează la „actualizarea” doctrinei nucleare franceze, pe care o va anunţa la începutul anului 2026 # G4Media
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre... © G4Media.ro.
22:10
Fundaţia Renaşterea a îmbrăcat Palatul Cotroceni în culoarea roz, de ziua luptei împotriva cancerului de sân # G4Media
Palatul Cotroceni a fost îmbrăcat în culoarea speranţei, miercuri seară, la cea de a 25-a ediţie a evenimentului „Iluminare în roz”, organizat anual de Fundaţia... © G4Media.ro.
22:10
Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga / Newcastle s-a impus în deplasare în confruntarea cu Union Saint-Giloise # G4Media
Formaţia Qarabag a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Copenhaga, în etapa a doua a fazei principale a Ligii... © G4Media.ro.
22:10
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că soia va fi un subiect major de discuție atunci când se va întâlni cu președintele chinez Xi... © G4Media.ro.
22:00
Lockheed Martin finalizează contractul pentru aproape 300 de avioane F-35, care se vor adăuga flotei globale # G4Media
Lockheed Martin și Joint Program Office (JPO) au ajuns la un acord final privind loturile 18-19 pentru producția și livrarea a până la 296 de... © G4Media.ro.
22:00
Instrumentele de inteligență artificială (IA) sunt mai slabe decât medicii și asistentele medicale în ceea ce privește prioritizarea pacienților din camerele de urgență, a constatat... © G4Media.ro.
22:00
Cele două fețe ale Lunii sunt mai diferite decât am crezut, arată noile probe aduse de China de pe partea ascunsă # G4Media
Misiunea Chang’e 6 a Chinei, care a adus în iunie 2024 primele probe colectate vreodată de pe partea ascunsă a satelitului natural al Pământului, a... © G4Media.ro.
22:00
Proiectele investiţionale de interes public vor fi proritizate, anunță Guvernul / Construcţia de stadioane, cu cofinanţare de 25% din partea beneficiarilor # G4Media
Guvernul a aprobat în şedinţa extraordinară de miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, prioritizarea proiectelor investiţionale de construcţii de interes public sau social, stabilind, între altele,... © G4Media.ro.
21:50
VIDEO Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an. Deficitul, revizuit la 8,4% din PIB și creșterea economică la 0,6% # G4Media
Guvernul a adoptat prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat Executivul, prin purtătorul de cuvânt și ministrul de Finanțe. Ministrul Alexandru Nazare a declarat... © G4Media.ro.
21:40
A murit Giuseppe De Cecco, liderul companiei italiene care produce paste din 1886 / El a fost și președinte al clubului de fotbal Pescara / Avea 77 de ani, fabrica De Cecco se închide 2 zile # G4Media
Antreprenorul Giuseppe De Cecco care a relansat marca de paste în Italia și în străinătate înainte de a trece ștafeta fratelui său Filippo Antonio, a... © G4Media.ro.
21:40
Guvernul SUA preia participaţii de 5% la Lithium Americas şi la joint-venture-ul cu General Motors la mina Thacker Pass # G4Media
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziţionat o participaţie de 5% la compania Lithium Americas şi o altă participaţie de 5% la joint-venture-ul acesteia... © G4Media.ro.
21:30
Două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen / Luni au loc dezbaterile, joi este votul în Parlamentul European # G4Media
Europarlamentarii vor dezbate luni şi vor vota joi asupra cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va... © G4Media.ro.
21:20
Bogdan Ivan: România astăzi plăteşte cel mai scump curent, uneori pe anumite intervale orare, din Europa/ Vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi importăm între orele 18-22 şi cu 2.500 de lei # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că,... © G4Media.ro.
21:10
CIO va oferi burse sportivilor palestinieni / Vor fi ajutați să se pregătească pentru cele mai importante evenimente / Aproximativ 50 de sportivi sunt vizați # G4Media
Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că va oferi mai multe burse pentru a ajuta sportivii palestinieni să se pregătească pentru Jocurile Asiatice de anul viitor... © G4Media.ro.
21:10
MAE, atenționare de călătorie joi pentru Franța: Grevă general în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice/ În regiunea pariziană sunt anunţate demonstraţii # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde joi va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace... © G4Media.ro.
21:00
Samsung, în centrul unei noi controverse: Bateria dintr-un Galaxy Ring s-a umflat în timpul purtării / Inelul, scos cu ajutor medical / Reacția companiei # G4Media
Samsung este, din nou, în centrul unei controverse legate de bateriile pe dispozitivele sale. În acest caz este vorba de Galaxy Ring, inelul inteligent al... © G4Media.ro.
21:00
Persoanele care lucrează în tura de noapte prezintă un risc mai mare de pietre la rinichi, arată un nou studiu, scrie UPI. Lucrătorii în ture... © G4Media.ro.
20:40
Guvernul nu mai dă bani pentru săli de sport, aşezăminte culturale, fose septice şi canalizare / Stadioanele care nu au începute lucrările, amânate până în 2027 # G4Media
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana... © G4Media.ro.
20:40
Ministrul Finanţelor: Nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026/ Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a... © G4Media.ro.
20:40
Gabriel Zetea: Măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10% # G4Media
Liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, preşedinte al Consiliului Judeţean, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale,... © G4Media.ro.
20:40
Primarul Sibiului, la deschiderea noului an universitar: Vi s-a tăiat din burse. Lipsa banilor nu vă va scuti de griji. Nouă, administrației locale, încă nu ne-a venit rândul, dar ne va veni # G4Media
Primarul Sibiului, Astrid Cora Fodor, a fost prezentă miercuri la Sala Transilvania, la ceremonia de deschidere a anului universitar. Aceasta a avut un discurs în... © G4Media.ro.
20:30
Primarul Slatinei, despre reforma administraţiei: Dacă tăiem şi intră în colaps administraţia publică şi locală şi centrală, punem lacătul pe ţară, ne ducem toţi acasă # G4Media
Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, s-a întrebat miercuri, referitor la procentele de tăieri în reforma administraţiei, că dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi... © G4Media.ro.
20:30
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați # G4Media
Compania aeriană low-cost Play a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, întrucât și-a încetat activitatea, cu efect imediat. © G4Media.ro.
20:20
Avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în Polonia și chiar România pentru ca apoi să învinovățească Ucraina și să instige la declanșarea unui război mondial # G4Media
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice poloneze... © G4Media.ro.
20:20
Ministerul Justiţiei de la Chișinău cere suspendarea activităţii partidului „Moldova Mare” pentru un an # G4Media
Ministerul Justiţiei din Republica Moldova a anunţat că a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită suspendarea activităţii Partidului Politic „Moldova... © G4Media.ro.
20:10
Raport la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași: Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente / Aici au murit 7 copii în urma unor posibile infecții nosocomiale # G4Media
Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru... © G4Media.ro.
20:10
Trucuri pentru a obține cea mai bună zacuscă pentru iarnă / În mod ideal, vinetele se coc pe grătar, iar ceapa ar trebui călită la foc mic # G4Media
Zacusca rămâne una dintre cele mai iubite conserve pentru sezonul rece, pregătită în fiecare toamnă în gospodării. Deși rețeta de bază pare simplă (vinete, ardei,... © G4Media.ro.
20:10
În Crimeea, rația de benzină a fost redusă din nou, în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti # G4Media
Autorităţile din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, au raţionalizat miercuri şi mai mult benzina, de la 30 la numai 20 de litri... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.