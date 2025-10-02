Hoți români de cupru, prinși în Franța. Au spus că fură de foame, dar banii postaţi pe TikTok i-au dat de gol
ObservatorNews, 2 octombrie 2025 07:20
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
07:50
Horoscop 3 octombrie 2025. Ziua aduce introspecție și claritate pentru multe zodii. Unele semne redescoperă forța emoțiilor, altele primesc sprijin neașteptat sau inspirație pentru noi începuturi. Fie că e vorba de relații, carieră ori planuri personale, astrele îndeamnă la sinceritate și deschidere.
07:50
Când ar putea scădea facturile la energie. Ministrul Ivan: E o problemă gravă a României # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunţat că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, preţul la energie electrică să fie de maximum 1 lei per kilowatt.
Acum 15 minute
07:40
Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Averea lui Elon Musk a depășit pragul istoric de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Acesta a devenit primul om din lume care acumulează o astfel de avere, după ce acțiunile companiei Tesla și valorile altor afaceri ale sale, precum SpaceX și xAI, au crescut semnificativ în ultimele luni.
07:40
Omul de ştiinţă şi activistul global Jane Goodall, care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul pe care l-a fondat, relatează Reuters.
Acum o oră
07:20
Hoți români de cupru, prinși în Franța. Au spus că fură de foame, dar banii postaţi pe TikTok i-au dat de gol # ObservatorNews
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro.
Acum 12 ore
22:20
Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că România riscă blackout-ul dacă va închide centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia până la finalul anului 2025, așa cum s-a angajat prin PNRR.
22:10
Trupele franceze au urcat pe un petrolier rusesc suspectat că a lansat drone. Doi membri din echipaj, arestați # ObservatorNews
Soldaţi francezi, în uniformă şi cagule, au urcat la bordul unui petrolier din așa-numita "flotă fantomă" rusă, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția unor drone în Danemarca, transmite miercuri agenția France Presse, citată de Agerpres.
22:10
Europa, în "cea mai periculoasă situație" de la al Doilea Război Mondial, avertizează premiera Danemarcei # ObservatorNews
Premiera daneză, Mette Frederiksen, a avertizat la summitul UE de la Copenhaga că incursiunile cu drone, sabotajele și agresiunile rusești reprezintă o amenințare directă pentru toate statele europene. Liderii discută reînarmarea până în 2030 și folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.
22:10
Asia Express 1 octombrie 2025: Karmen şi Olga, în dificultate la cursa pentru ultima şansă: "Îl visez noaptea" # ObservatorNews
Cursa pentru ultima șansă din ediția de miercuri, 1 octombrie 2025, a show-ului Asia Express promite adrenalină, haos și emoții la cote maxime. Trei echipe se vor lupta pentru șansa de a rămâne în competiție, într-un episod spectaculos filmat în inima capitalei Vietnamului, Hanoi, una dintre cele mai aglomerate metropole din Asia.
21:50
Drone au survolat obiective militare din Germania. Autoritățile suspectează război hibrid # ObservatorNews
Ministra de interne din Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, a confirmat rapoartele privind zboruri de drone observate deasupra centralelor electrice, spitalelor și obiectivelor militare din nordul Germaniei. Unele incidente rămân neexplicate, iar oficialii avertizează că ar putea fi parte dintr-o strategie de destabilizare la nivel european.
21:50
Ministrul Energiei: România importă curent cu până la 2.500 lei/MWh și îl vinde cu 1 leu # ObservatorNews
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 că România vinde energie către Ungaria cu un leu pe megawatt, dar în orele de vârf, între 18:00 și 22:00, importă aceeași cantitate cu 1.000, 2.000 sau chiar 2.500 de lei. Ministrul a reamintit că, în anii trecuți, s-a înregistrat chiar o situație extremă, când România a plătit 27.000 de lei pentru un singur megawatt.
21:50
Soldaţi francezi au urcat la bordul unui petrolier rusesc, suspectat că ar fi lansat drone în Danemarca # ObservatorNews
Soldaţi francezi, în uniformă şi cagule, au urcat la bordul unui petrolier din așa-numita "flotă fantomă" rusă, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția unor drone în Danemarca, transmite miercuri agenția France Presse, citată de Agerpres.
21:40
Nicușor Dan, prezent la dineul regal din Copenhaga. A sosit în aceeași mașină cu Emmanuel Macron # ObservatorNews
Liderii europeni s-au reunit miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre consolidarea apărării comune a Europei și continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Președintele României, Nicușor Dan, a participat seara la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria, unde a fost prezent și președintele Franței, Emmanuel Macron.
21:10
Palatul Cotroceni, iluminat în roz. Partenera lui N. Dan, alături de femeile care luptă cu cancerul de sân # ObservatorNews
Premieră la Cotroceni. Faţada palatului a fost iluminată în roz, miercuri, în semn de solidaritate cu femeile care luptă cu cancerul la sân. La evenimentul care marchează Ziua Naţională de Luptă împotriva Cancerului de Sân a participat şi Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.
21:00
Doctrina nucleară a Franței, în revizuire. Macron pregătește un discurs pentru 2026 # ObservatorNews
Emmanuel Macron a declarat, într-un interviu pentru publicația germană "Frankfurter Allgemeine Zeitung", că la începutul lui 2026 va susține un discurs privind doctrina nucleară a Franței, aflată în prezent în proces de actualizare, informează AFP, conform News.ro.
21:00
Ministrul Finanţelor dă asigurări că TVA-ul nu va creşte şi taxele nu vor fi majorate în 2026 # ObservatorNews
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există planuri pentru o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. Acesta a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie, scrie News.ro.
20:40
Actrița virtuală care a devenit inamicul numărul 1 la Hollywood: "Este un avantaj puţin nedrept" # ObservatorNews
Lumea filmului se revoltă împotriva starurilor create cu ajutorul inteligenţei artificiale. Tilly Norwood este actriţa virtuală care a speriat monştrii sacri, deşi a apărut doar în reclame online. De o frumuseţe perfectă, nu face nazuri la filmări şi rămâne veşnic tânără, tot atâtea motive pentru care actorii o detestă, iar producătorii o adoră.
20:40
Trei presupuși membri Hamas, arestați în Germania. Ar fi încercat să procure arme pentru atacuri # ObservatorNews
Trei bărbați suspectați că fac parte din mişcarea islamistă palestiniană Hamas au fost arestați miercuri în Germania, fiind acuzați că încercau să procure arme pentru atacuri asupra instituțiilor evreiești sau israeliene, potrivit procurorilor germani. Cei trei sunt acuzați de apartenență la o organizație teroristă străină și de pregătirea unui act de violență care pune în pericol statul.
20:30
Fructul care dispare din livezile românești anul acesta: seceta a distrus producția # ObservatorNews
Adio castane româneşti. Anul acesta ne punem pofta-n cui. Seceta a făcut ravagii în Tismana, localitate renumită la nivel naţional pentru producţia de castane. Localnicii nu au avut fructe nici măcar de poftă.
20:30
Seiful clasic, înlocuit de cel digital. Românii își pot păstra actele online, pe servere europene # ObservatorNews
Autorităţile din România au lansat primul "seif digital" european, unde contra cost ne putem ţine de la acte de identitate şi diplome, până la fotografii, creații artistice sau dosare medicale. Specialişti spun că documentele salvate în acest "cloud" sunt în deplină siguranţă.
20:30
Noi reguli pentru investițiile publice. Guvernul anunţă ce proiecte sunt scoase de pe lista de finanțare # ObservatorNews
Guvernul taie finanțarea pentru mai multe proiecte locale și naționale, în încercarea de a menține echilibrul bugetar. Sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare nu vor mai primi bani de la buget, iar construcția de stadioane va fi permisă doar cu o contribuție de 25% din partea beneficiarilor. Noile lucrări pot începe abia după 1 ianuarie 2027, potrivit deciziei adoptate miercuri printr-o ordonanță de urgență, scrie News.ro.
20:30
Cutremur devastator în Filipine, urmat de replici puternice: bilanțul victimelor crește # ObservatorNews
Un cutremur de proporţii a omorât cel puţin 69 de oameni şi a rănit câteva sute. Zeci de clădiri s-au prăbuşit, iar mai multe autostrăzi s-au rupt, pur şi simplu. Numărul victimelor creşte continuu, pe măsură ce echipele de salvare scot trupuri de sub dărâmături.
20:20
Lipsa meseriaşilor devine o problemă tot mai acută după desfiinţarea şcolilor profesionale. Doar jumătate din locurile de la colegiile tehnologice sunt ocupate. Obişnuinţa de a cumpăra haine şi încălţiminte ieftine, pe care le aruncăm când se strică, pun în pericol croitoresele şi cizmarii.
20:20
Fructul care dispare din livezile românești anul acesta: seceta i-a distrus producția # ObservatorNews
Adio castane româneşti. Anul acesta ne punem pofta-n cui. Seceta a făcut ravagii în Tismana, localitate renumită la nivel naţional pentru producţia de castane. Localnicii nu au avut fructe nici măcar de poftă.
20:20
UE decide cum se va apăra împotriva ameninţărilor Kremlinului. Dan: Rusia duce un război hibrid în Europa # ObservatorNews
Uniunea Europeană decide în cum ne va apăra împotriva ameninţărilor Rusiei. Un zid anti-drone, un scut de apărare antiaerian, consolidate special pentru ţara noastră şi statele de pe Flancul Estic, şi un scut spaţial. În paralel cu măsurile defensive, liderii europeni, printre care şi preşedintele Nicuşor Dan, vor stabili cum ajută Ucraina cu banii Rusiei.
20:10
Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de activarea clauzei privind fondurile UE la ECOFIN # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că adoptarea rectificării bugetare și a măsurilor fiscale reduce riscul suspendării fondurilor UE la reuniunea ECOFIN din 10 octombrie. Totuși, subiectul rămâne în discuție, în urma scrisorii transmise de Comisia Europeană Parlamentului European.
20:10
Guvernul majorează deficitul la 8,4% pentru a acoperi cheltuieli esențiale. Nazare: E un compromis realist # ObservatorNews
Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, prin care încearcă să aducă finanțele țării într-o zonă de proiecție realistă și să transmită un semnal de disciplină fiscală către piețele internaționale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura era necesară pentru a acoperi cheltuielile esențiale și pentru a menține investițiile majore, mai ales cele finanțate prin PNRR, chiar dacă deficitul bugetar urcă la 8,4% din PIB. Din noiembrie, vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget, pe baze mai sustenabile, scrie News.ro.
20:10
Mii de români au rămas fără banii din conturi într-o clipă de neatenţie. O nouă înşelătorie face ravagii. Escrocii se prezintă drept bancheri, poliţişti sau angajaţi BNR care trebuie să blocheze un credit făcut de hackeri pe numele victimei. Obţin astfel datele bancare secrete şi au acces la toate conturile.
20:10
Mister în Vaslui, după ce un copil a murit, iar surorile şi mama au ajuns la spital în stare gravă # ObservatorNews
Caz misterios la Vaslui. Un băiat de 11 ani a murit subit, iar surorile şi mama sunt în stare gravă la spital. Toţi au avut simptome de intoxicație alimentară severă şi au povestit medicilor că au mâncat crenvurşti şi smântână. Autorităţile nu exclud să emită o alertă naţională dacă se confirmă că cel mic a murit din cauza alimentelor consumate. Se ia în calcul şi o a doua ipoteză: cei patru s-ar fi putut intoxica de la soluţia de deparazitare cu care au curăţat, zilele trecute, coteţul găinilor.
20:10
Peste 1.500 de români au fost victime în accidente cu trotinete electrice, iar nouă oameni au murit. Expertul în conducere defensivă Titi Aur, fost pilot de raliuri, trage un semnal de alarmă şi propune o soluţie. Conducătorii de trotinete electrice să încheie obligatoriu asigurare RCA pe numele lor, iar poliţia să crească la fiecare accident.
20:00
Cum s-au infectat copiii morţi la spitalul din Iaşi. Sumele uriaşe investite pentru a preveni astfel de cazuri # ObservatorNews
Ies la iveală noi nereguli la Spitalul de copii Sfânta Maria din Iaşi. 8 copii ar fi murit, de fapt, după infectarea cu bacteria ucigaşă. Însă primul caz, confirmat în august, nu apare în raportul furnizat de spital. Alţi trei copii au murit la începutul verii, tot de la o bacterie luată din secţia ATI. Totul în condiţiile în care la Iaşi s-au investit cinci milioane de euro în aparatura care să prevină infecţiile. Un raport al Curţii de Conturi arată nereguli şi în ceea ce priveşte materialele sanitare şi firma de curăţenie angajată de spital.
19:50
Atac şocant în Buzău. O farmacistă a ajuns direct pe masa de operaţie după ce a fost înjunghiată la muncă. Agresorul a spus la audieri că avea o relaţie cu femeia şi când ea l-a parasit, acesta s-a razbunat. Bărbatul, care a mai facut inchisoare, s-a predat singur când şi-a dat seama ce a făcut.
19:50
Om de afaceri din Constanţa, filmat cum trage după un bichon care s-a apropiat de câinele său Golden Retriever # ObservatorNews
Un bărbat din Constanţa a intrat în atenţia poliţiştilor după ce a tras cu pistolul în câinii vecinilor. Cinci focuri de armă au răsunat când individul a considerat că Golden Retrieverul lui este ameninţat de un bichon. Poliţiştii l-au amendat şi i-au confiscat arma! Incidentul violent a fost filmat de o cameră de supraveghere.
19:40
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament # ObservatorNews
Românii ar putea avea pensii mai mari, cu o condiţie. Patronii pentru care lucrează să vireze la Pilonul II o sumă suplimentară, din partea firmei. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Dacă va fi adoptată va aduce beneficii şi angajaţilor, şi angajatorilor, care nu vor plăti taxe şi impozite pentru bonusul oferit.
19:30
POLITICO: CE respinge încercarea lui Orbán de a debloca 550 de milioane €, pe fondul deteriorării relațiilor # ObservatorNews
Comisia Europeană a aprobat plata a 163,5 milioane de euro din cele 545 de milioane solicitate de Budapesta, dar a respins restul sumei, invocând nerespectarea condițiilor privind libertatea academică și drepturile minorităților.
Acum 24 ore
18:50
Laburiștii se prăbușesc în sondaje: Starmer, considerat cel mai nepopular premier. Reform UK, în creştere # ObservatorNews
În urmă cu un an, Partidul Laburist condus de Keir Starmer a obținut cea mai mare majoritate parlamentară din acest secol iar Partidul Conservator, rivalul său istoric, a suferit cea mai gravă înfrângere din istorie. Acum, după 15 luni de guvernare, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din toate timpurile, conform sondajelor.
18:40
Autoritățile norvegiene nu au stabilit până acum dacă dronele detectate recent are legătură cu actori statali # ObservatorNews
Autoritățile norvegiene nu au stabilit până acum dacă prezența dronelor detectate recent are legătură cu actori statali. Incidentul vine după mai multe alerte similare în Danemarca și Polonia, unde Rusia a fost acuzată de provocări.
18:40
Guvernul blochează proiectele noi până în 2027. Investițiile actuale continuă doar cu bani locali # ObservatorNews
Executivul a decis prioritizarea investițiilor finanțate din bugetul național, pentru a menține echilibrul bugetar. Proiecte noi nu vor începe până la 1 ianuarie 2027, cu excepția celor susținute din fonduri proprii ale autorităților locale.
18:20
Jude Bellingham, desemnat fotbalistul englez al sezonului 2024/25 de Federaţia Engleză de Fotbal # ObservatorNews
Mijlocașul lui Real Madrid și al naționalei Angliei, în vârstă de 22 de ani, a primit pentru prima dată această distincție, devansându-i pe Declan Rice și Harry Kane. Bellingham devine astfel doar al doilea fotbalist premiat în timp ce joacă pentru un club din afara Angliei.
18:20
Copil de 12 ani, lovit pe trotuar de un Mustang scăpat de sub control, în Cluj-Napoca. E în stare gravă # ObservatorNews
Un copil de 12 ani a fost grav rănit, miercuri după-amiază, după ce un șofer a pierdut controlul volanului pe o stradă din Cluj-Napoca, a intrat pe contrasens și a ajuns pe trotuar, unde l-a lovit pe minor. Băiatul a suferit multiple traumatisme, a fost intubat și transportat în stare de inconștiență la spital, potrivit News.ro.
18:20
SUA garantează securitatea Qatarului prin ordin prezidenţial după atacul israelian de luna trecută asupra Doha # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a semnat un decret prezidenţial prin care SUA garantează securitatea Qatarului. Acesta este un angajament semnificativ faţă de un aliat arab care nu face parte din NATO, scrie CNN, citat de News.ro.
18:00
Apartament de 2 camere pe o insulă din Grecia, cât o garsonieră lângă Bucureşti. Bugetul pregătit de Andreea # ObservatorNews
O garsonieră lângă Bucureşti, sau una pe malul Mării Egee? Preţurile nu diferă foarte mult, aşa că tot mai mulţi români care au bani puşi deoparte preferă să-i investească în imobile din Grecia sau din alte ţări unde și clima și climatul economic sunt mai prietenoase. La noi, TVA-ul la locuinţe este de 21%. La greci, zero. Suntem, de altfel, pe locul trei în topul străinilor care cumpără proprietăți în Grecia, după vecinii comuni, bulgarii și sârbii.
17:50
Salariul mediu a ţinut pasul cu inflaţia: a crescut cu aproape 15% în 2024 faţă de anul precedent # ObservatorNews
În fiecare zi ne plângem că ne e tot mai greu să umplem coşul de cumpărături, deși cheltuim ceva mai mult decât anul trecut. De cealaltă parte, și statul se plânge că bugetul e tot mai sărac. Totuşi, datele publicate de INS par să ne contrazică. Salariul mediu lunar brut a crescut cu aproape 15 procente în 2024 faţă de anul precedent.
17:50
"Majorat digital" la 16 ani. Legea care va schimba modul în care copiii din România folosesc reţelele sociale # ObservatorNews
Ne protejăm copiii de alcool, de tutun sau jocuri de noroc prin educaţie, dar şi prin lege: este interzisă vânzarea către minori a acestor produse. Realitatea este că lăsăm copiii complet nesupravegheaţi acolo unde sunt altfel de pericole, poate chiar mai mari, în mediul virtual. Sunt și unii părinţi care poate nici nu şi-au pus vreodată problema asta, aşa că până la urmă copiii ajung să aibă acces la pornografie sau bullying. Statul vrea să schimbe asta în România: senatorii pregătesc o lege care să impună control parental și o verificare strictă a vârstei atunci când un copil își face cont pe o rețea socială. Reţelele sociale ar putea fi interzise celor mai mici de 16 ani. Aproape jumătate dintre copiii români pierd pe internet mai mult de 6 ore pe zi. Cei mai mici utilizatori au doar 5 ani.
17:40
O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbușit parțial, a anunțat pe platforma X serviciul de pompieri din New York.
17:30
Pachetul 3 de austeritate. Ce concedieri şi tăieri va include reforma administrației locale și centrale # ObservatorNews
Liderii coaliţiei de guvernare, reuniți miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuţii, iau în calcul să includă în următorul pachet atât tăierile din primării, cât și pe cele din instituțiile centrale, potrivit surselor Observator. Concret, este vorba despre reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale totale în administrația centrală. PSD decide luni dacă validează acest plan. Pachetul va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament.
17:30
"Laserul de la Măgurele" primește finanțare suplimentară. Suma totală ajunge la 21 milioane de euro # ObservatorNews
Ministerul Educației a anunțat suplimentarea bugetului pentru finalizarea proiectului "Laserul de la Măgurele" și crearea cadrului financiar pentru programe internaționale de cercetare și monitorizare a emisiilor, în valoare de 21 milioane euro, prin Mecanismul Elvețian de Finanțare, transmite MEDIAFAX.
17:10
Propunerea "zidului de drone" a Ursulei von der Leyen e privită cu scepticism de Emmanuel Macron # ObservatorNews
Propunerea de a crea un "zid de drone" pentru a proteja Europa de Rusia a fost pusă sub semnul întrebării de Emmanuel Macron și de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care consideră că există priorități mai urgente pentru securitatea europeană.
17:10
Nicușor Dan a ajuns la Copenhaga. Liderii europeni vor primi raportul despre anularea alegerilor din 2024 # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan se află la Copenhaga, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. Acesta a scris pe platforma X că discuțiile se vor concentra pe întărirea apărării și a rezilienței europene, precum și pe sprijinul acordat Ucrainei.
16:50
Papa Leon, despre Trump: nu poți fi pro-viaţă, și pro-tratament inuman pentru imigranți # ObservatorNews
Papa Leon a criticat politicile dure de imigrație ale lui Donald Trump, spunând că acestea contrazic valorile fundamentale ale Bisericii Catolice. Potrivit pontifului, nu poți fi "pro-viață" și, în același timp, să susții tratamente inumane aplicate imigranților.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.