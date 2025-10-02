Hoți români de cupru, prinși în Franța. Au spus că fură de foame, dar banii postaţi pe TikTok i-au dat de gol

20:00

Ies la iveală noi nereguli la Spitalul de copii Sfânta Maria din Iaşi. 8 copii ar fi murit, de fapt, după infectarea cu bacteria ucigaşă. Însă primul caz, confirmat în august, nu apare în raportul furnizat de spital. Alţi trei copii au murit la începutul verii, tot de la o bacterie luată din secţia ATI. Totul în condiţiile în care la Iaşi s-au investit cinci milioane de euro în aparatura care să prevină infecţiile. Un raport al Curţii de Conturi arată nereguli şi în ceea ce priveşte materialele sanitare şi firma de curăţenie angajată de spital.