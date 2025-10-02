Se ia apa joi în Bobda și Cenei

09:10

Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne povestește de această dată despre tendonul lui Ahile, cel mai puternic tendon din corpul uman, care are un rol esențial în mers, alergare și sărituri. Din păcate, tocmai datorită solicitării intense la care este supus, el poate suferi o leziune gravă, cum ar fi ruptura, iar atunci viața de zi cu zi devine foarte dificilă.