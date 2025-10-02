Se ia apa joi în Bobda și Cenei
Timis Online, 2 octombrie 2025 07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că joi, 2 octombrie, se va întrerupe apa în Bobda și Cenei pentru lucrări la rețeaua de distribuție.
• • •
Joi, 2 octombrie, puteți merge la film, la expoziții sau la lansări de carte.
Scut împotriva cancerului. Vaccinul anti-HPV, mai accesibil de astăzi pentru milioane de români # Timis Online
De miercuri, 1 octombrie, vaccinarea împotriva HPV devine gratuită pentru persoanele asigurate între 11 și 26 de ani și compensată 50% pentru femeile asigurate între 27 și 45 de ani. Vaccinul se eliberează pe bază de prescripție și este administrat de medici vaccinatorii autorizați. Ministerul Sănătății anunță că măsura are ca scop prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale, potrivit Agerpres.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au descins miercuri, 1 octombrie, la trei adrese în județ, într-o anchetă privind infracțiuni de corupție în administrația publică.
Accident între un autoturism și un tramvai pe o stradă din Timișoara. O femeie a fost rănită ușor # Timis Online
Un accident rutier a avut loc miercuri după-amiază pe strada Ion Mihalache din Timișoara, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un tramvai. O femeie a acuzat dureri de spate și a primit îngrijiri medicale la fața locului.
„Discover Yourself Fest” la UVT, un festival pentru tineri și comunitate: jocuri, sport, activități și DJ set # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează vineri, 3 octombrie, începând cu ora 12:00, „Discover Yourself Fest”, un eveniment dedicat tinerilor și comunității, care promovează un stil de viață activ și sănătos.
„Oedip” de George Enescu, în premieră la Timișoara. Se deschide o nouă stagiune la Filarmonica Banatul # Timis Online
Stagiunea 2025-2026 a Filarmonicii Banatul Timișoara debutează vineri, 3 octombrie, cu premiera pentru Timișoara a capodoperei „Oedip” de George Enescu.
Ansamblul Twin Residence își anunță prezența la Târgul Imobiliar Timișoara ediția de toamnă 2025.
Doriți să ajutați copiii instituționalizați din Timiș? „Ajungem MARI” caută voluntari # Timis Online
Programul național „Ajungem MARI”, cel mai mare proiect educațional pentru copiii instituționalizați din România, caută 15 voluntari care să sprijine copiii din Covaci, Dumbrăvița, Gavojdia, Lugoj, Nădrag, Săcălaz și Timișoara. Termenul de înscriere a fost prelungit până pe 10 octombrie.
O șoferiță de 26 de ani a lovit un motociclist care circula regulamentar, în Timișoara # Timis Online
Un motociclist de 26 de ani a ajuns la spital, marți, după ce a fost lovit de o mașină pe strada FC Ripensia din Timișoara. Accidentul s-a produs în momentul în care o șoferiță a schimbat banda de circulație fără să se asigure.
Primăria Timișoara anunță o nouă acțiune de dezinsecție pe străzile orașului. Aceasta se va desfășura din 8 până în 14 octombrie, urmând să se stropească doar de la sol, noaptea.
Guvernul alocă mai mulți bani pentru cheltuielile electorale decât pentru Educație, la prima rectificare bugetară după „Legea Bolojan” # Timis Online
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește prima rectificare bugetară după adoptarea măsurilor de austeritate. Documentele oficiale arată însă că suplimentarea fondurilor pentru partidele politice și candidați depășește banii alocați Educației.
Cum ar fi să-ți ții hainele în dulapul lui Cioran? Mai multe piese de mobilier din moștenirea marelui filosof sunt scoase la licitație la prețuri de pornire sub 1000 de euro.
A intrat în vigoare noua organigramă a CJT. Simonis: „Au plecat cei care tăiau frunze la câini” # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că miercuri, 1 octombrie, a intrat în vigoare noua organigramă a instituței, despre care susține că nu este rezultatul unei decizii pripite sau al unui val de concedieri fără o bază solidă.
DSP Timiș, printre primele instituții care folosesc tehnologia pentru Cartea Electronică de Identitate # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș anunță că, începând de astăzi, 1 octombrie, oferă servicii bazate pe aplicația dedicată Cărții Electronice de Identitate (CEI), fiind una dintre primele instituții din județ care implementează această tehnologie.
VIDEO. O haită de câini vagabonzi, foarte agresivi, a băgat spaima în locuitorii din Dumbrăvița # Timis Online
Mai mulți cititori Tion ne-au sesizat faptul că, de la începutul verii, o haită de câini agresivi se plimbă nestingherită prin comună. Recent, câinii au sfâșiat și o pisică chiar în fața locuitorilor. Pentru că primăria încă nu a rezolvat problema, o femeie chiar ia în calcul să se mute din cartier.
Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra. Expoziția, produsă de ICR Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce pentru prima dată în fața publicului britanic o selecție de acuarele florale realizate de suverana României. Alături de lucrările Reginei Maria, prezentate sub forma unor printuri de calitate, sunt expuse acuarele ale Regelui Charles al III-lea, pictate chiar în România.
Mai multe persoane din Timiș sunt cercetate după ce au fost prinse cu arme neletale cumpărate ilegal de pe internet sau din alte țări din Uniunea Europeană. Poliția a descoperit arme, muniție și un dispozitiv periculos în urma unor percheziții.
1 octombrie – Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului la Sân. Medicii transmit că mamografia poate salva vieți # Timis Online
Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată la femei, cu peste 2,3 milioane de cazuri noi la nivel mondial, în fiecare an. Statisticile arată că mai bine de 600.000 de femei își pierd viața anual din cauza acestei boli.
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupele de sânge A și 0 Rh pozitiv și negativ, în contextul unei cereri crescute în oraș.
Nu dețin contracte de salubrizare sau nu au păstrat curățenia în jurul recipientelor pentru deșeuri: amenzi de peste 300.000 de lei # Timis Online
Nu mai puțin de 399 de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii locali celor care nu dețin contracte de salubrizare sau nu au păstrat curățenia în jurul recipientelor pentru deșeuri.
Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947” va putea fi văzută la Muzeul Banatului # Timis Online
Mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia va găzdui, în perioada 11 octombrie 2025 - 25 ianuarie 2026, expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947”.
Ioan Breje, primar Checea: „Un parc fotovoltaic va acoperi aproape 100% consumul de energie al iluminatului public și al instituțiilor publice” # Timis Online
Ioan Breje este primar al comunei Checea, aflat la al doilea mandat. Checea se află la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara, în vestul județului Timiș. Comuna a fost înfiinţată în anul 2004, fiind desprinsă din comuna Cenei sub a cărei administraţie s-a aflat timp de 36 de ani. Checea nu are în componenţă alte sate aparţinătoare.
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserica Ortodoxă în amintirea zilei în care Maica Domnului s-a arătat în biserica din Vlaherne. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este prăznuită în fiecare an în 1 octombrie.
Miercuri, 1 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
30 septembrie 2025
FOTO. Vizita președintelui Nicușor Dan la Timișoara, la final: „Un oraș în care o să revin cu mare plăcere” # Timis Online
Nicușor Dan, președintele României, a petrecut ziua de marți, 30 septembrie, la Timișoara. A fost invitat special în cadrul Timișoara Cities Summit, dar cu ocazia prezenței în capitala Banat a făcut și alte opriri. La final, a declarat că se va întoarce cu plăcere.
HAMLET MORTUUS EST, spectacol de Levente Kocsárdi, este unica producție teatrală timișoreană invitată la Festivalul Internațional United Shakespeare 2025, la Chișinău (14-19 octombrie), Republica Moldova. Înaintea turneului basarabean, spectacolul Companiei de teatru Arte-Factum va fi jucat într-o primă „versiune de club”, în cadrul stagiunii independente Nocturnalii 2025, joi, 2 octombrie, de la ora 20:00, la Nemesis Art Club.
„Terenuri fragile” se intitulează expoziția de fotografie cu lucrări de Csilla Bartus, Tudor Borduz, Ingrid Ene, Andrei Mateescu și Mihai Șovăială, ce va putea fi văzută la Bastion 3 în perioada 2-22 octombrie.
Într-o bucătărie modernă, confortul și funcționalitatea merg mână în mână, iar alegerea electrocasnicelor potrivite este esențială pentru a crea un spațiu plăcut și eficient. Printre elementele indispensabile se numără hota de bucatarie, un aparat care nu doar elimină mirosurile neplăcute, ci contribuie și la menținerea unui aer curat și sănătos. În lipsa unei hote performante, aburul și grăsimea rezultate în timpul gătitului se pot depune pe mobilier și pereți, afectând atât estetica, cât și igiena spațiului.
Un târg caritabil cu scop special are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 10:00, în grădina Pensiunii Andronic din Timișoara. Evenimentul, organizat de Asociația Children’s Joy, are ca obiectiv susținerea reabilitării și dotării viitorului Centru pentru Persoanele cu Distonii și alte boli neuromusculare, un proiect unic la nivel național.
VIDEO. Nicușor Dan, în dialog cu Dominic Fritz în a doua parte a Timișoara Cities Summit # Timis Online
Timișoara Cities Summit, evenimentul care i-a adus la Timișoara pe primari, dar nu numai, din 15 țări europene, a ajuns la a doua parte a sa. După o primă discuție privată de dimineață, începând de la ora 16, au fost organizate și două paneluri dedicate temei principale: extinderea Uniunii Europene. Și aici, invitatul special al conferinței, președintele Nicușor Dan, a avut o prezență în partea de deschidere.
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, revine cu promisiunea că, după ani și ani în care s-a degradat, Biserica romano-catolică din Bobda, cunoscută și ca Mausoleul de la Bobda, Biserica baronului din Bobda ori Mausoleul Csavossy, va, în sfârșit, reabilitată.
În cadrul vizitei sale la Timișoara, președintele României Nicușor Dan s-a întâlnit și cu mediul de afaceri timișorean. Într-o ședință organizată la Primăria Timișoara, președintele i-a primit la discuții pe reprezentanții corporațiilor, start-upurilor și mediului unversitar din oraș.
VIDEO. Vârstnic cu probleme vizibile de sănătate, la volan prin Timișoara. Pericol pe șosele din cauza unor lacune în lege # Timis Online
Un bătrân cu probleme de sănătate, filmat la volan pe o stradă din Timișoara, a stârnit îngrijorare în rândul șoferilor. Ataxia, așa cum afirmă că suferă șoferul, ridică semne de întrebare privind siguranța rutieră, în contextul în care doar în 2025, în județul Timiș, au fost retrase 111 permise din motive medicale. Ce spune legea despre șoferii cu afecțiuni neurologice și cine are responsabilitatea de a-i evalua?
La finalul lunii septembrie a fost recepțional contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Știuca, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici”, parte a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD).
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar al Proiectului „#Skills4Future: Dezvoltarea Competențelor Digitale, Durabile și Antreprenoriale în era tehnologiei” - ID 311110, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, anunță locuri disponibile la cursul GRATUIT de DEZVOLTARE SUSTENABILĂ.
Președintele Nicușor Dan a venit marți, la Timișoara, fiind invitat la „Timișoara Cities Summit”. În prima parte a vizitei sale, după ce a oferit un scurt discurs în fața primarilor prezenți la summit, a oferit și câteva detalii despre vizita, una cu mai multe opriri, în orașul de pe Bega.
Gresia este unul dintre cele mai populare materiale pentru finisaje, apreciată atât pentru rezistență, cât și pentru varietatea de modele și texturi. Alegerea tipului potrivit, fie pentru interior, fie pentru exterior, influențează atât durabilitatea suprafețelor, cât și aspectul general al locuinței.
dm România și Asociația Miltonia au transformat spațiile sportive ale Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara # Timis Online
Pentru elevii Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara, sportul capătă acum o nouă dimensiune, esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă. dm drogerie markt România și Asociația Miltonia au reabilitat și modernizat sala de sport și spațiile conexe, oferind acum un mediu modern și inspirațional tinerilor. Acest demers reflectă angajamentul comun față de educație, comunitate și crearea unui viitor mai bun pentru tinerii din România.
În primele șase luni ale acestui an, în România au fost diagnosticate câteva sute de cazuri noi de HIV-SIDA, potrivit specialiștilor în boli infecțioase. Cele mai multe s-au înregistrat în București, Cluj și Iași, iar în județul Timiș au fost confirmate 39 de cazuri doar în primul semestru din 2025.
Vești bune pentru studenți: reducerea de 90% la trenuri continuă, iar românii care studiază în străinătate primesc 50% # Timis Online
CFR Călători anunță că, începând cu 1 octombrie 2025, studenții români înmatriculați la universități din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență, vor putea călători cu 50% reducere pe teritoriul României, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, indiferent de distanță. Măsura este o noutate pentru studenții care studiază în afara țării și se aplică până la împlinirea vârstei de 30 de ani.
Proiectele noastre rezidențiale sunt construite cu grijă la detalii și orientate către oameni care își doresc mai mult decât o simplă locuință – își doresc un stil de viață echilibrat și durabil. Blocurile Sol Residence se disting prin arhitectură contemporană, apartamente spațioase și luminoase cu suprafețe cuprinse între 37 și 100 mp, terase generoase și compartimentări inteligente, menite să ofere confort și funcționalitate în fiecare zi.
Din 1 octombrie, cele 44 de autobuze electrice Karsan ale STPT vor avea asigurare CASCO # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) asigură prin CASCO cele 44 de autobuze electrice Karsan. Astfel, în caz de accident, vehiculele vor fi reparate fără costuri suplimentare.
Banatul, care pregătește statutul de Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028, un proiect strategic coordonat de Simona Neumann și echipa Visit Timiș, face parte din mișcarea globală de recunoaștere a gastronomiei ca patrimoniu cultural.
Marți dimineață, summitul care a strâns reprezentanți din 15 țări, găzduit de Timișoara, a fost deschis oficial. Au ținut discursuri primarii Timișoarei și Sofiei, ministrul Dragoș Pîslaru, dar și invitatul special – președintele Nicușor Dan.
Administrația Fondului de Mediu primește cereri pentru programul Rabla începând de marți, 30 septembrie, de la ora 10.
VIDEO. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Timișoara. Participă la „Timișoara Cities Summit” # Timis Online
Pe 30 septembrie, capitala Banatului găzduiește „Timișoara Cities Summit”. Au confirmat prezența la eveniment reprezentanți ai 15 țări, iar de dimineață a ajuns și președintele României Nicușor Dan, care are mai multe întrevederi în agendă azi în oraș.
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne povestește de această dată despre tendonul lui Ahile, cel mai puternic tendon din corpul uman, care are un rol esențial în mers, alergare și sărituri. Din păcate, tocmai datorită solicitării intense la care este supus, el poate suferi o leziune gravă, cum ar fi ruptura, iar atunci viața de zi cu zi devine foarte dificilă.
