Dacă relaxați legislația, vom investi miliarde, îi transmit Uniunii Europene titanii industriei
Euractiv.ro, 2 octombrie 2025 07:20
Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea, scrie „Politico” (Belgia).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
07:50
Prim-ministrul Viktor Orbán a afirmat că premierul polonez Donald Tusk joacă un joc periculos cu viețile și securitatea a milioane de europeni, informează „Hirado.hu” (Ungaria).
Acum 15 minute
07:40
Autostrada Ruse–Veliko Tărnovo, de 133 km, are ca termen final anul 2029, cu ruta ocolitoare a Bialei finalizată în 2028, însă licitația pentru tronsonul Biala–Veliko Tărnovo întârzie deja de patru luni, notează „Mediapool” (Bulgaria).
Acum 30 minute
07:30
Bulgaria se află astăzi într-o poziție paradoxală pe harta energetică a UE: este lider în dezvoltarea energiei solare, însă singura țară din bloc care nu a construit niciun parc eolian în ultimul deceniu, constată „Economic.bg” (Bulgaria).
Acum o oră
07:20
Dacă relaxați legislația, vom investi miliarde, îi transmit Uniunii Europene titanii industriei # Euractiv.ro
Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea, scrie „Politico” (Belgia).
07:10
Chiar dacă propunerea este realistă, date fiind circumstanțele, este incert felul în care va reacționa gruparea teroristă, scrie editorialistul publicației braziliene „O Globo”.
07:00
Zidul anti-drone din Uniunea Europeană, expertul Burilkov se pronunță: „Gata cu isteria” # Euractiv.ro
Europa nu ar trebui să reacționeze în mod isteric la incursiunile dronelor, a declarat Alexandr Burilkov, director adjunct de cercetare la think tank-ul slovac Globsec GeoTech Center, într-un interviu acordat „Euronews” (Italia).
07:00
Ucrainenii sperau că atacurile cu drone rusești asupra Poloniei se vor transforma într-un impuls care să forțeze NATO să iasă din starea declarațiilor și să îi determine pe vecini să mobilizeze mai multe resurse în sprijinul poporului Ucrainei.
Acum 2 ore
06:50
Tot mai multe întrebări legate de petrolierul rusesc, imobilizat în largul coastelor Saint-Nazaire # Euractiv.ro
După deschiderea unei anchete privind această navă, numită „Pushpa” sau „Boracay”, militari francezi au urcat la bord. Emmanuel Macron a rămas „foarte prudent” în legătură cu o posibilă legătură cu recentele survolări de drone în Danemarca.
06:40
Summitul UE de la Copenhaga: în centrul discuțiilor dronele, apărarea și sprijinul pentru Ucraina # Euractiv.ro
Danemarca găzduiește lideri europeni pentru două întâlniri importante: summitul informal al Consiliului European de la Copenhaga, miercuri, și reuniunea Comunității Politice Europene, joi, cu peste 40 de șefi de stat din întreaga Europă.
Acum 12 ore
19:00
Angajații Direcției Protecția Animalelor Ilfov devin agenți constatatori și vor aplica avertismente și amenzi pentru câinii nesterilizați sau nemicrocipați, urmând o instruire realizată de IGPR.
Acum 24 ore
18:40
Peste jumătate dintre bucureșteni consideră că orașul nu are suficiente locuri de parcare. Experții recomandă politici de taxare transparente și inteligente, bazate pe trei principii clare.
17:50
Universitatea de Vest din Timișoara organizează pe 3 octombrie „Discover Yourself Fest”, un festival cu activități sportive, culturale și muzicale, ce promovează un stil de viață sănătos și responsabil.
17:30
Muzeul Național Cotroceni lansează ediția 2025 a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, un concurs dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, inspirați de pasiunea cuplului regal Ferdinand–Maria.
12:20
O propunere care prevedea criterii de evaluare mai dure pentru magistrați, respins de deputați # Euractiv.ro
O propunere legislativă prin care se introduceai noi criterii de evaluare pentru magistrați și o altă procedură în cazul în care aceștia obțin calificativul “Satisfăcător” a fost respinsă miercuri de deputați.
11:10
Igor Grosu, primit la București de Bolojan: discuțiile au vizat recentele alegeri parlamentare # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
10:30
Serviciile guvernului SUA se suspendă de la miezul nopții (ora 7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord în privința proiectului de lege privind cheltuielile federale, informează News.ro.
10:20
În două luni, 64 de miliarde de forinți vor ajunge la Guvernul ungar din fondurile UE înghețate # Euractiv.ro
În termen de două luni Guvernul ungar va primi 163,5 milioane de euro, respectiv aproape 64 de miliarde de forinți, din fondurile UE înghețate, datorită „unui mic joc de șah”, potrivit informațiilor ziarului „Népszava” (Ungaria).
10:10
O reconstituire 3D a unui craniu fosil vechi de un milion de ani, descoperit în China, sugerează că originile speciei umane sunt cu sute de mii de ani mai vechi decât se credea până acum, informează agenția ANSA (Italia).
10:00
Coreea de Nord își menține programul nuclear, renunțarea „ar fi echivalentă cu o capitulare” # Euractiv.ro
Coreea de Nord a avertizat luni, la Adunarea Generală a ONU, că nu va renunța la programul său nuclear, deoarece, pentru ei, acest lucru „este echivalent cu a ne cere să renunțăm la suveranitatea noastră și la dreptul la existență”.
09:50
Omul este singurul animal capabil să se împiedice de două ori de aceeași piatră. Și în politică, cifra poate fi chiar mai mare, evaluează „La Razon” (Spania) în cadrul unei analize privind situația politică din regatul Unit.
09:40
Nicolás Maduro este pregătit să declare stare de urgență în caz de „agresiune” americană # Euractiv.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, se pregătește să declare stare de urgență în întreaga țară în caz de „agresiune” din partea Statelor Unite, care au desfășurat nave de război în Caraibe, a declarat el luni la televiziunea de stat.
09:30
Noul proiect politic al omului de afaceri Ricardo Salinas Pliego, numit MAAC, este o propunere inedită, dar și un steag care reafirmă necesitatea unei contraponderi organizate și disciplinate, scrie „La Razon” (Spania).
09:20
Pacienții cu o greutate mai mare de 200 de kilograme, care suferă de obezitate morbidă, sunt refuzați sau tratați în condiții inconfortabile, scrie „RAI News” (Italia) citând un nou studiu realizat de Northwestern Medicine.
09:10
Ucraina și-a făcut temele în ce privește minoritățile naționale, astfel că acum poate fi deschis primul cluster de negocieri pentru aderarea la UE - a anunțat, luni seară, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, la Ujhorod.
09:00
Despre Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump (soțul fiicei sale, Ivanka), s-a vorbit în ultimele ore din motive aparent separate: jocuri video și un război, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) într-un articol semnat de Federico Fubini.
08:50
Eliberarea ostaticilor, dezarmarea Hamas, viitorul Gazei - detalii ale planului lui Trump # Euractiv.ro
Președintele SUA a prezentat un proiect de acord de pace în 20 de puncte, acceptat de Netanyahu. Hamas a promis că îl va studia „cu bună-credință”, notează „Le Point” (Franța).
08:00
Potrivit unui articol din „Wall Street Journal”, unele dintre proiectele Rusiei în Africa au fost restrânse în urma morții lui Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor ruși din Grupul Wagner, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Céliei Cuordifede.
Ieri
07:50
„Visul Georgian” cere ajutorul Rusiei: Cum se pregătește Tbilisi pentru protestele de după alegeri # Euractiv.ro
A rămas mai puțin de o săptămână până la 4 octombrie, când Georgia va organiza alegeri locale, scrutin la care majoritatea partidelor de opoziție au refuzat să participe, notează „Evropeiska Pravda” (Ucraina).
07:30
În vreme ce dronele și avioanele militare ale Rusiei testează fermitatea NATO, Occidentul se pregătește de apărare, scrie „The Telegraph” (Marea Britanie) sub semnătura lui Roland Oliphant.
30 septembrie 2025
18:30
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți dacă matematica îl ajută sau îl încurcă acum, în poziția pe care o ocupă, el fiind adesea criticat că analizează foarte mult lucrurile și ia decizii foarte greu.
18:10
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: N-avem imaginea completă, poate ne mai trebuie câteva luni # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la finalul unei vizite în Timișoara, că la reuniunea informală a Consiliului European și reuniune a Comunității Politice Europene din Copenhaga va prezenta detalii despre anularea alegerilor din România.
16:10
În contextul măsurilor fiscale asumate de Guvern și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială precizează că "își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de președintele Nicușor Dan.
15:20
Marș „Tradiția Noastră e Iubirea” | MozaiQ cere parteneriat civil și proceduri de tranziție legale # Euractiv.ro
Asociația MozaiQ organizează duminică, 5 octombrie, un marș de protest la București pentru recunoașterea parteneriatelor civile și reglementarea procedurilor de tranziție pentru persoanele trans.
14:30
Studiul The State of Shopping 2025, arată că 83% dintre români verifică online prețurile înainte de a cumpăra, iar peste jumătate spun că urmăresc mai mult promoțiile decât anul trecut.
13:30
Parlamentul a aprobat Comandamentul Nodului Logistic NATO în România pentru sprijinul Ucrainei # Euractiv.ro
Plenul reunit al Parlamentului a adoptat marți înființarea Comandamentului Nodului Logistic România, parte componentă a Comandamentului misiunii NATO de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina.
13:20
12:10
Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, la Timișoara, că România nu era pregătită în 2007 să adere la UE, însă decizia a fost, totuși, una corect.
11:40
Declarații politice, momente de reculegere, promisiuni de modificări legislative - toate sunt la ordinea zilei când vine vorba de politicieni. Mai mult, tragediile îi fac pe aceștia și mai acerbi când vine vorba să condamne, declarativ, faptele.
11:20
Șefa Comisiei Europene nu a specificat de unde vor veni banii.
10:10
Capete de porc în fața unor moschei: unsprezece arestări în Serbia, potrivit Ministerului de Interne # Euractiv.ro
Nouă capete de porc, animal considerat impur în islam, au fost descoperite la începutul lunii septembrie în fața unor moschei din capitala Franței și din regiunea pariziană, scrie „Le Monde” (Franța).
09:50
Premierul Viktor Orbán a ținut un discurs la Esztergom duminică, în timp ce l-a primit pe omologul său slovac, Robert Fico, informează Hirado.hu (Ungaria).
09:40
Ungaria este interesată de extinderea UE, aceasta vizând și o aderare a Turciei, a subliniat președintele Legislativului ungar, László Kövér, după ce l-a primit luni pe președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, notează Hirado.hu (Ungaria).
09:10
În spatele redresării deficitului public italian cu care se laudă Meloni, o economie care suferă # Euractiv.ro
În timp ce Roma se laudă că ratingul datoriei sale publice a fost ridicat de agențiile de evaluare, economia italiană înregsitrează o creștere slabă, productivitate anemică, sărăcie persistentă și un exod al creierelor, scrie „Le Monde” (Franța).
08:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Federația Rusă nu va stabili noi granițe în Ucraina, notează Agenția de presă RBC (Ucraina).
08:20
Ministrul Gergely Gulyás, șef de Cabinet al premierului ungar, a anunțat că măsurile oglindă au fost decise în conformitate cu principiul reciprocității, informează „Nepszava” (Ungaria).
08:20
Vicepreședintele SUA a dezvăluit că ia în considerare trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina # Euractiv.ro
Casa Albă ia în considerare punerea la dispoziția Kievului a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a confirmat vicepreședintele american J.D. Vance într-un interviu acordat Fox News, scrie „La Razon” (Spania).
08:10
Orban minimizează eventuale zboruri ale dronelor ungare în Ucraina, o țară „nesuverană” # Euractiv.ro
Prim-ministrul Viktor Orban a minimalizat luni orice posibile zboruri ale dronelor ungare deasupra spațiului aerian ucrainean, afirmând în același timp că țara vecină sfâșiată de război nu este suverană, deoarece depinde de Occident.
08:00
Unii lideri europeni fac presiuni pentru reconfigurarea UE sub spectrul agresivității lui Putin # Euractiv.ro
Summitul de miercuri de la Copenhaga este un pas către transformarea UE într-o putere militară. Dar blocul nu este unit, iar riscurile sunt mari, constată „Politico” (Belgia).
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Ce se întâmplă atunci când fierbi o broască vie? Ea nu va observa încălzirea apei decât atunci când va fi prea târziu. Conform lui Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, Rusia fierbe în prezent NATO ca pe o broască.
29 septembrie 2025
21:30
„Triunghiul de la Weimar” – Germania, Franța și Polonia: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace # Euractiv.ro
O declarație comună a lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk privind alegerile parlamentare din Republica Moldova subliniază că alegătorii au votat pentru pace și libertate
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.