DOCUMENT - BRD va împrumuta Primăria Capitalei cu 150 milioane lei pentru mari proiecte. Ce dobânzi va încasa banca

Producătorul român de baterii litiu-ion Prime Batteries Technology, fondat și controlat de antreprenorul român Adrian Polec, ar urma să primească o nouă injecție de capital din partea fondului german T2Y Capital, bani care să îi sprijine planul de a începe anul acesta construcția celor două fabrici noi de baterii de lângă București. Producătorul este impulsionat și de planurile Comsiei Europene, care vrea să intre în competiție cu China la producția de baterii.