2 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sting împlinește 74 de ani, Ciprian Marica 40/ Se interzice avortul în România

Rectificarea bugetară adoptată de Guvern adaugă aproape 24,5 miliarde de lei la deficitul bugetar, însă aceste sume sunt destinate cheltuielilor „esențiale” pe care statul nu le poate evita, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un briefing susținut la finalul ședinței de Guvern. „Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu […]