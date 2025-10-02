A doua propunere pentru ca școlile din Suceava să înceapă cursurile la ore diferite

09:40

Cătălin Alexandru, coordonatorul Muzeului Sportului Iași, nu-și aduce aminte cu prea multă plăcere de meciul de fotbal Politehnica Iași – CSM Suceava, din sezonul 1986/1987, cîștigat de oaspeți cu 1-0. Acela a fost meciul decisiv pentru pomovarea în prima ligă. A fost pentru prima dată cînd o echipă de fotbal din Suceava promova în Divizia