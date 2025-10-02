A doua propunere pentru ca școlile din Suceava să înceapă cursurile la ore diferite
Radio Top Suceava, 2 octombrie 2025 07:20
Dimineața și în jurul prînzului, traficul în municipiul Suceava este extrem de aglomerat din cauza elevilor care intră și ies de la cursuri. Printre cele mai fierbinți puncte sînt la Școala Gimnazială nr. 3 și la Școala Gimnazială "Ion Creangă". Directorul societății de Transport Public Local, Gabriel Petruc, a explicat la Radio Top de ce
• • •
Acum o oră
07:20
Acum 12 ore
19:30
Duminică, 5 octombrie, la Rădăuți, va avea loc "Tîrgul de toamnă pentru copii". Evenimentul organizat de Asociația de părinți împreună cu Școala Gimnazială "Regina Elisbeta" cu sprijinul Primăriei Rădăuți va avea loc începînd cu ora 11.00 în parcul de la statuia lui Bogdan I din centrul municipiului. Copii vor expune și vor vinde, împreună cu
19:20
Primarul comunei Ipotești, Dumitru Gulei, a semnat contractul de execuție a Parcului "Regina Maria" cu cîștigătorul licitației, o asociere formată din firmele Guliciuc Consulting Ipotești și Test Prima Suceava. Conform primarului, lucrările vor începe în această toamnă și au ca termen de execuție 12 luni. Parcul se va întinde pe o suprafață de 1,5 hectare
Acum 24 ore
14:50
Prefectul de Suceava: ”Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice, o zi dedicată recunoașterii contribuției și experienței celor care au construit comunitatea noastră” # Radio Top Suceava
Prefectul Traian Andronachi și administratorul public al județului, Cezar Ioja, au fost prezenți, astăzi, la restaurantul "Brădet", la Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cei doi le-au mulțumit seniorilor pentru tot ceea ce au realizat de-a lungul vieții, pentru munca depusă, pentru implicare și pentru valorile pe care le-au transmis generațiilor următoare. În mesajul său, prefectul Andronachi a
13:20
Gheorghe Șoldan, despre investițiile de la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava: Construim un terminal nou, modernizăm aerogara și pista, îmbunătățim considerabil condițiile de aterizare / decolare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, susține că primește foarte multe solicitări pentru dechiderea de noi rute aeriene în Europa, dar reamintește că decizia aparține companiilor aeriene. Într-un comunicat al președintelui CJ se arată: "Știu că sunt foarte multe cereri pentru alte destinații din Europa. Primesc zilnic zeci de mesaje pe această temă. Am mai
13:10
AnimaWings a început să opereze zboruri pe ruta Suceava-București. Totodată, Wizz Air a reluat zborurile către Viena (Foto) # Radio Top Suceava
Începînd de astăzi, compania AnimaWings a început operarea zborurilor Suceava – București și retur de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava. Prima aeronavă AnimaWings a decolat spre Capitală la ora programată, 8.30, cu 66 de pasageri la bord. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, le urează bun venit celor de la AnimaWings și spune
12:40
Asistenta Gianina Gorescu, noua directoare de îngrijiri de la Spitalul Clinic Județean Suceava. Spitalul este convins că doamna Gorescu va contribui la optimizarea proceselor de îngrijire a pacienților # Radio Top Suceava
Noul manager al Spitalului Clinic Județean Suceava a numit-o pe asistenta Gianina Gorescu în funcția de director de îngrijiri, începînd cu data de 1 octombrie. Într-un comunicat transmis de purtătoarea de cuvînt a unității spitalicești, dr. Monica Terteliu, se arată că doamna Gorescu este "o persoană extrem de calificată, motivată. Doamna este asistent medical principal,
11:50
România, ”un punct de sprijin important” pentru Republica Moldova în consolidarea sistemului energetic. Analistul economic Daniel Apostol: Energia stă la baza oricărei economii # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, "Republica Moldova a făcut în ultimii 2-3 ani un efort uriaș de reorientare a economiei către spațiul european, iar România a fost aici și este în continuare un punct de sprijin important, un cap de pod important". Potrivit domnului Apostol, se remarcă deciziile urgente luate de "cabinetul Recean, de
11:30
Razie de amploare la Vatra Dornei, cu 37 de polițiști. Au fost aplicate peste 100 de acțiuni # Radio Top Suceava
Pe 30 septembrie, între orele 06.00 și 15.00, Poliţia Municipiului Vatra Dornei a executat o razie la care au participat 37 de polițiști din cadrul unității. De asemenea, la razie au participat subofițeri jandarmi din cadrul Detașamentului de jandarmi Vatra Dornei, polițiști locali și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava Ocolului Silvic Vatra Dornei, R.A.R.
11:30
Corala ”Ciprian Porumbescu” organizează noi audiții pentru coriști: Se pot înscrie artiști cu vîrsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care dețin abilități vocale solide # Radio Top Suceava
Corala a Asociației , cvadruplu medaliată cu aur la cele mai importante competiții mondiale și europene, își redeschide porțile pentru noi membri, organizînd audiții pentru toate vocile: sopran, alto, tenor și bas. Potrivit reprezentanților coralei, "audițiile vor avea loc sîmbătă, 11 octombrie 2025, începînd cu ora 09:00, la Casa de Cultură a
10:50
”Un partid politic e firesc să fie finanțat, dar nu din bugetul public”. Daniel Apostol, analist economic: Statul bagă mîna în buzunarul cetățeanului, neîntrebîndu-l dacă are sau nu are vreo opțiune politică # Radio Top Suceava
Întrebat la Radio Top de ce plătim noi, românii, partidele politice, o întrebare pe care el însuși a folosit-o drept titlu pentru un editorial scris pe profit.ro, jurnalistul Daniel Apostol, specializat pe probleme economice, a răspuns scurt: "Degeaba!". Domnul Apostol a explicat, în cadrul intervenției telefonice la Radio Top, de unde a pornit acest :
10:40
Peste 12.000 de abonamente gratuite, pentru elevii care circulă cu autobuzele TPL Suceava. Doar 10% din număr total de abonamente sînt folosite ocazional, restul fiind folosite foarte des # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local Suceava a eliberat peste 12.000 de bilete gratuite elevilor. Cam 90% dintre elevi folosesc des abonamentele. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "În momentul de față noi am eliberat undeva la vreo 12.000 de abonamente, dintre care 11.068 sînt abonamente pentru elevii care învață
09:50
Cu carnetul de student vizat, studenții de la USV care locuiesc în municipiul Suceava primesc un abonament cu 20 de călătorii gratuite # Radio Top Suceava
Studenții de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava care locuiesc în municipiul reședință de județ beneficiază de 20 de călătorii gratuite în fiecare lună cu autobuzele societății de Transport Public. Pe de altă parte, directorul TPL, Gabriel Petruc, este nemulțumit de alocările bugetare de la Guvern pentru transportul public al studenților făcute funcție de mărimea
Ieri
07:20
”Bomba” aruncată de primarul Sucevei, care a zguduit geamurile locuințelor racordate la sistemul public de termoficare # Radio Top Suceava
Muntele de competență care a trecut drumul de la Spitalul Județean Suceava pentru a se instala confortabil în fotoliul de primar al municipiului reședință de județ a aruncat "bomba", după care a plecat liniștit acasă. Însă, suflul "bombei" a zguduit geamurile locuințelor a miilor de suceveni care n-au părăsit sistemul public de termoficare. După informațiile
30 septembrie 2025
18:10
Municipiul Suceava. Probe la cald, la unitățile de învățămînt și la instituțiile medicale # Radio Top Suceava
Societatea de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Suceava, Thermonet, a anunțat că au început probele „la cald" în toate punctele termice. Primii beneficiari ai probelor sînt școlile, grădinițele, creșele, internatele unităților de învățămînt și instituțiile medicale, pentru a se asigura confortul celor care au cea mai mare nevoie. Este foarte posibil ca
14:00
Tîrgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, la Iulius Mall: Spectacole cu interpreți de muzică populară și ansambluri folclorice, produse tradiționale și meșteșugari locali # Radio Top Suceava
În perioada 3-5 octombrie 2025, Consiliului Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina" și în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina" și Iulius Mall organizează Tîrgul de Toamnă „PRODUS ÎN BUCOVINA". Condiliul Județean Suceava a transmis că la
13:50
Discuții despre siguranța elevilor și a personalului didactic, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava # Radio Top Suceava
În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava s-a discutat despre organizarea anului școlar 2025–2026. Despre starea unităților școlare, autorizații sanitare și ISU, condiții de igienă, transportul elevilor, încadrarea cu personal didactic, incluziunea elevilor cu CES și măsuri de prevenire a abandonului. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a prezentat programele PNRAS, „A doua șansă" și „Masa sănătoasă", precum
13:30
Vicecampioana olimpică la judo Andreea Chițu, invitată la CUPA KIDS BUCOVINA TODIREȘTI. Vor concura 60 de sportivi veterani și 400 de tineri judoka din patru țări # Radio Top Suceava
Pe 4 și pe 5 octombrie, în sala de sport a comunei Todirești, va avea loc cea de-a II-a ediție a competiției internaționale de judo CUPA KIDS BUCOVINA TODIREȘTI. Primarul Mugurel Bocancea informează că evenimentul este organizat de ACS JUDO BUCOVINA, în colaborare cu Federația Română de Judo, cu sprijinul Primăriei Comunei Todirești și al
12:20
Federația Română de Handbal a stabilit programul meciurilor din turul I al Cupei României la handbal masculin. CSU Suceava va debuta în competiție pe terenul divizionarei secunde CSU „Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu, joi, 23 octombrie. (Foto: Marius Gabor)
10:30
Corneliu Cîrdeiu a obținut premiul pentru regie pentru documentarul ”Cetățenia”, la ”Toamnă la Voroneț”. Totodată, scurt-metrajul artistului vizual rădăuțean, ”Loterie cu final închis”, a fost selectat la un festival din Franța și la unul din SUA # Radio Top Suceava
Artistul vizual rădăuțean Corneliu Cîrdeiu a obținut premiul pentru regie la cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie "Toamnă la Voroneț", care a avut loc la finele săptămînii trecute la Gura Humorului. Documentarul se numește "Cetățeania". Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Corneliu Cîrdeiu a declarat: "Juriul care a fost
09:40
Muzeul Sportului Iași. Cătălin Alexandru, despre meciul de la Iași, după care CSM Suceava a promovat în prima ligă: Nu e un meci de care ne aducem cu mare drag aminte, mai ales că la echipa dumneavoastră activa ca antrenor Vasile Simionaș (Foto) # Radio Top Suceava
Cătălin Alexandru, coordonatorul Muzeului Sportului Iași, nu-și aduce aminte cu prea multă plăcere de meciul de fotbal Politehnica Iași – CSM Suceava, din sezonul 1986/1987, cîștigat de oaspeți cu 1-0. Acela a fost meciul decisiv pentru pomovarea în prima ligă. A fost pentru prima dată cînd o echipă de fotbal din Suceava promova în Divizia
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Bani aruncați pe fereastră în curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava # Radio Top Suceava
În curtea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava ar urma să răsară ditamai clădirea. Una cu o înălțime de 11 metri. Astfel, înghesuiala va fi și mai mare la Unitatea de Pompieri Suceava situată în apropierea stadionului "Areni". Acolo ar urma să-și desfășoare activitatea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. O activitate care
29 septembrie 2025
20:10
Broșteni, localitatea grav afectată de inundațiile din 27/28 iulie. Casă ridicată de comunitatea din comuna Slatina într-o lună și jumătate, sfințită (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Broșteni, a fost sfințită o casă ridicată prin voluntariat de comunitatea din comuna Slatina, în frunte cu primarul Vlăduț Gherman. Consiliul Județean Suceava informează că, la Broșteni, rețeaua electrică și cea de apă sînt refăcute, nu mai este nici un drum închis, iar întreaga infrastructură rutieră afectată este reparată din fondurile proprii ale
16:50
Dechiderea anului universitar la Facultatea de Medicină Suceava. ”Prin efortul și perseverența lor, acești viitori medici vor deveni un sprijin și un scop pentru Spitalul Județean Suceava” # Radio Top Suceava
Prezent la deschiderea anului universitar la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava, prefectul Traian Andronachi a evidențiat importanța acestei facultăți pentru județ și comunitate. Domnul Andronachi, care timp de cîțiva ani a fost managerul Spitalului Municipal Rădăuți, a subliniat că tinerii care aleg această carieră se pregătesc pentru
16:00
Expoziție multimedia semnată de Bogdan Stamatin, la Cîmpulung Moldovenesc. Instalația multimedia cuprinde opt ”capsule de călătorie în timp”, fiecare dintre ele găzduind poveștile reale a 22 de persoane din România # Radio Top Suceava
Vineri, 10 octombrie, la ora 18.00, la fostul Cinema "Moldova" din Cîmpulung Moldovenesc va avea loc vernisajul expoziției multimedia „I'MPORTANT – DUBLĂ EXPUNERE". Expoziția va fi putea fi vizitată în perioada 10-31 octombrie. Artistul plastic Bogdan Stamatin, fost manager al Muzeului Arta Lemnului și fondator al Câmpulung Film Fest, "invită publicul într-o călătorie audio-vizuală prin
14:00
Salvamont Suceava: La munte, la peste 1.400 de metri, a nins, deja. În acest moment este nevoie de cauciucuri de iarnă pentru parcurgerea drumului județean Transrarău # Radio Top Suceava
Salvamont Suceava anunță că, la munte, la peste 1.400 de metri, a nins, deja, și le recomandă celor care vor să meargă în zonă să fie prudenți. Într-un comunicat al Salvamont se spune că "la peste 1400 metri a început deja să ningă și s-a așezat primul strat de zăpadă, care atinge 5 centimetri. Prognoza
13:30
Rectorul USV, Mihai Dimian, despre tînăra echipă de handbal masculin CSU Suceava: Echipa națională va fi formată în scurt timp din jucători de la Suceava, așa cum echipa de tineret este formată în mare majoritate din jucători de la Suceava # Radio Top Suceava
În opinia rectorului Mihai Dimian, echipa de handbal masculin a Universității Suceava reprezintă "un model pentru România". Conform domnului Dimian, "chiar dacă pentru moment" nu va obține rezultatele pentru a ajunge în topul clasamentului, "echipa națională a României va fi formată în scurt timp din jucători de la Suceava, așa cum echipa
12:50
Rectorul USV, Mihai Dimian: S-a ajuns la o scădere a fondului de burse cu peste 50%, ceea ce consider că la nivel universitar este exagerat # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, consideră justificate nemulțumirile exprimate public de studenți, referitoare la scăderea fondului de burse. A spus
12:40
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, la deschiderea anului universitar, către noii studenți: Nu vă fie teamă să întrebați, să greșiți și să căutați mereu răspunsuri # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a participat la deschiderea anului universitar la Universitatea ”Ștefan cel Mare” și ”a mulțumit profesorilor, părinților și bunicilor pentru sprijinul acordat tinerilor”. Într-un comunicat al Prefecturii se spune că domnul Andronachi i-a încurajat pe studenți „să nu le fie teamă să întrebe, să greșească și să caute mereu răspunsuri”, invitîndu-i […] Articolul Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, la deschiderea anului universitar, către noii studenți: Nu vă fie teamă să întrebați, să greșiți și să căutați mereu răspunsuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu, la deschiderea anului universitar: Sîntem apropiați de universitate nu doar pentru că am fost studenți aici, ci și pentru că ne dorim ca administrația județeană să fie un partener real al universității # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la festivitatea de deschidere a anului universitar 2025–2026, desfășurată în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”. Nicolae Robu a subliniat legătura puternică dintre administrația județeană și mediul universitar sucevean, amintind că atît el, cît și președintele Gheorghe Șoldan și administratorul public al județului, Cezar Ioja, […] Articolul Vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu, la deschiderea anului universitar: Sîntem apropiați de universitate nu doar pentru că am fost studenți aici, ci și pentru că ne dorim ca administrația județeană să fie un partener real al universității apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Tînara de 21 de ani rănită în accidentul de la Pătrăuți din 15 ianuarie a decedat. Bilanțul tragicului accident: mama și două dintre fiicele sale au murit. Doar una dintre fete a supraviețuit # Radio Top Suceava
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță, cu profund regret, că ultima pacientă, în vîrsta de 21 de ani, victimă a accidentului rutier produs la Pătrăuți pe 15 septembrie a pierdut lupta pentru viață, astăzi, 29 septembrie, în cursul dimineții. Conform unui comunicat al purtătoarei de cuvînt al spitalului, dr. […] Articolul Tînara de 21 de ani rănită în accidentul de la Pătrăuți din 15 ianuarie a decedat. Bilanțul tragicului accident: mama și două dintre fiicele sale au murit. Doar una dintre fete a supraviețuit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
USV. 11.424 de studenți și peste 400 de cadre didactice, la debutul noului an universitar # Radio Top Suceava
Pe 29 septembrie 2025, Universitatea din Suceava a început noul an universitar ”cu 11.424 de studenți, în creștere cu 400 de studenți față de anul precedent”, a declarat rectorul instituției de învățămînt, Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. A subliniat profesorul universitar doctor Dimian, referitor la numărul mai […] Articolul USV. 11.424 de studenți și peste 400 de cadre didactice, la debutul noului an universitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Larisa Duțu, studentă în anul I la Facultatea de Drept Suceava, nemulțumită de tăierea burselor. În cei 4 ani de liceu, Larisa a avut bursă de merit, iar acest lucru a stimulat-o să învețe mai bine # Radio Top Suceava
Larisa Duțu, studentă în anul I la Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava este nemulțumită că studenții nu mai primesc burse tot timpul anului și că valoarea acestora a scăzut. Cu media 9.25, Larisa a intrat la cu taxă. În cei patru ani cît a studiat la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” […] Articolul Larisa Duțu, studentă în anul I la Facultatea de Drept Suceava, nemulțumită de tăierea burselor. În cei 4 ani de liceu, Larisa a avut bursă de merit, iar acest lucru a stimulat-o să învețe mai bine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Elevi și profesori din tot județul Suceava, dar și inspectori școlari, la Noaptea Cercetătorilor Europeni # Radio Top Suceava
Elevi de la mai multe școli sucevene au participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni, care a avut loc vineri, 26 septembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, și sîmbătă, 27 septembrie, la Parcul Științific și Tehnologic Siret și la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur, Noaptea Cercetătorilor […] Articolul Elevi și profesori din tot județul Suceava, dar și inspectori școlari, la Noaptea Cercetătorilor Europeni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Muzeul Național al Bucovinei a avut inspirația de a aduna în același loc lucrările a doi artiști de forță: Petre Velicu și Ion Mândrescu. Directorul Muzeului, Emil Ursu, a spus referitor la acest proiect: ”Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, n-au expus niciodată împreună. Noi i-am adus împreună anul trecut, în sfîrșit. Cît de cît […] Articolul Muzeul de Istorie Suceava, un ajutor pentru cei care caută un cadou deosebit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 septembrie 2025
14:30
Infracțiuni informatice. Poliția Suceava: Este important să înțelegem sensul unei investiții sigure și cum să recunoaștem o ”oportunitate” falsă # Radio Top Suceava
Poliția Suceava atrage din nou atenția în legătură cu infracţiunile informatice și siguranța în mediul online. Poliția subliniază că ”este important să înțelegem sensul unei investiții sigure și cum să recunoaștem o falsă”. Pe 25 septembrie, Secția de Poliție Burdujeni din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizată direct de către o femeie despre faptul […] Articolul Infracțiuni informatice. Poliția Suceava: Este important să înțelegem sensul unei investiții sigure și cum să recunoaștem o ”oportunitate” falsă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Poliția Suceava: Dacă găsiți un obiect ce poate fi de patrimoniu și îl predați, primiți o recompensă. În caz contrar, puteți să vă alegeți cu un dosar penal # Radio Top Suceava
Poliția Suceava informează că persoanele care găsesc un obiect vechi, care ar putea aparține patrimoniului cultural național, și îl predau primesc o recompensă financiară. În caz contrar se întocmește dosar penal. Într-un comunicat al Poliției Suceava se spune că în cazul în care găsiți ”o bijuterie sau un alt obiect vechi găsit întâmplător”, legea spune […] Articolul Poliția Suceava: Dacă găsiți un obiect ce poate fi de patrimoniu și îl predați, primiți o recompensă. În caz contrar, puteți să vă alegeți cu un dosar penal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Suceveanul Vasile Boca, noul antrenor principal al Naționalei de handbal cadeți: Voi pune în slujba echipei naționale toată pasiunea, cunoștințele și puterea de muncă # Radio Top Suceava
Suceveanul Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori al CSU Suceava, este noul antrenor principal al echipei naționale de handbal masculin Cadeți a României (generația 2010/2011). În vîrstă de 33 de ani, Vasile Boca a fost, în perioada 2022–2023, antrenor secund la lotul de Juniori generația 2004/2005, acolo unde o mare parte dintre sportivi […] Articolul Suceveanul Vasile Boca, noul antrenor principal al Naționalei de handbal cadeți: Voi pune în slujba echipei naționale toată pasiunea, cunoștințele și puterea de muncă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Sensul giratoriu de la intrarea în Horodnic de Sus, finalizată. Primarul Luța: Este intersecția unde de-a lungul anilor au fost multe evenimente nedorite soldate chiar și cu decese # Radio Top Suceava
Primarul comunei Horodnic de Sus, Valetin Luța, a anunțat finalizarea sensului giratoriu de la intersecția dintre drumul național DN 17A Rădăuți – Marginea și drumul comunal DC 45 Horodnic de Sus. Lucrările au fost realizate de firma Primăriei Horodnic de Sus cu bani de la bugetul local, în parteneriat cu Direcția Regională de Drumuri și […] Articolul Sensul giratoriu de la intrarea în Horodnic de Sus, finalizată. Primarul Luța: Este intersecția unde de-a lungul anilor au fost multe evenimente nedorite soldate chiar și cu decese apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 septembrie 2025
18:10
70 de copii din Putna, la Bojdeuca lui Creangă de la Iași, în cadrul acțiunii ”Autocarul premianților” # Radio Top Suceava
”Autocarul premianților” de la Putna a ajuns la Iași. Un autocar al firmei ”Tarsin” a transportat la Bojdeuca lui Creangă 70 de elevi cu rezultate deosebite la învățătură. Proiectul a fost inițiat de Primăria Putna. Elevii au fost însoțiți, conform șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, de directorul școlii, Ciprian Crețan, și de șase cadre […] Articolul 70 de copii din Putna, la Bojdeuca lui Creangă de la Iași, în cadrul acțiunii ”Autocarul premianților” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
Aproape 100 de proiectile și cinci bombe de aruncător, distruse de pirotehniștii de la ISU Suceava. Muniția provenea, cel mai probabil, din Primul Război Mondial (Foto) # Radio Top Suceava
Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a desfășurat, în perioada 23 – 27 septembrie, o amplă misiune de asanare a muniției de război descoperite recent în albia pîrîului Neagra, pe raza orașului Broșteni. Operațiunea s-a încheiat cu distrugerea controlată a elementelor ridicate, desfășurată în condiții de maximă siguranță, fără a fi […] Articolul Aproape 100 de proiectile și cinci bombe de aruncător, distruse de pirotehniștii de la ISU Suceava. Muniția provenea, cel mai probabil, din Primul Război Mondial (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Consiliul Local Fălticeni a aprobat organizarea, în perioada 18-19 octombrie, a evenimentului ”Tîrgul Mărului”, ajuns la ediția cu numărul Programul tîrgului, care va avea loc ca de obicei în Piața ”Nada Florilor”, va include dezbateri pe probleme actuale din pomicultură și agricultură, dar și un program artistic. Consiliul Local a alocat suma de 68.900 de […] Articolul Ediția cu numărul 20 a Tîrgului Mărului de la Fălticeni, pe 18 și 19 octombrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Echipa de handbal masculin CSU Suceava II, victorie cu CSU Galați, în etapa a III-a a Diviziei A # Radio Top Suceava
CSU Suceava II a învins CSU Galați cu scorul de 39-33 (18–17), în cadrul etapei a treia din Divizia A de handbal masculin, Seria A. Partida s-a desfășurat în Sala Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava. CSU Suceava II: Florin Sîrghie, Dragoș Podovei – Teodor Ilucă 8 goluri, Andrei Marcu 6, Bogdan Niculaie 5, Daniel […] Articolul Echipa de handbal masculin CSU Suceava II, victorie cu CSU Galați, în etapa a III-a a Diviziei A apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Gabriel Petruc, directorul TPL Suceava, despre mizeria lăsată în unele autobuze: Ține de educația noastră. Lumea de la țară este cu mai mult bun simț și mai mult respect. Toate autobuzele sînt spălate, sînt igienizate în fiecare noapte # Radio Top Suceava
Autobuzele Societății de Transport Public Local Suceava, inclusiv cele de pe rutele metropolitane, sînt spălate și igienizate zilnic de către angajații companiei. Referitor la rutele unde autobuzele sînt mai curate, directorul TPL, Gabriel Petruc, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Per general, autobuzele care fac transport metropolitan, acolo se observă că, […] Articolul Gabriel Petruc, directorul TPL Suceava, despre mizeria lăsată în unele autobuze: Ține de educația noastră. Lumea de la țară este cu mai mult bun simț și mai mult respect. Toate autobuzele sînt spălate, sînt igienizate în fiecare noapte apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Lucrările la Muzeul de Artă Suceava, ”în graficul stabilit de comun acord cu Institutul Național al Patrimoniului și, bineînțeles, cu constructorul” # Radio Top Suceava
Lucrările la viitorul Muzeul de Artă Suceava ”sînt în graficul stabilit de comun acord cu Institutul Național al Patrimoniului și, bineînțeles, cu constructorul”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. Muzeul de Artă va funcționa în clădirea fostului sediu al Arhivelor Naționale – aripa de […] Articolul Lucrările la Muzeul de Artă Suceava, ”în graficul stabilit de comun acord cu Institutul Național al Patrimoniului și, bineînțeles, cu constructorul” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 septembrie 2025
19:10
„De la fascinație la dependență”, o campanie de educație și conștientizare asupra riscurilor asociate consumului de alcool și tutun în rîndul adolescenților # Radio Top Suceava
Rotary Club Suceava Cetate și Interact Suceava Cetate, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, lansează cea de-a doua ediție a proiectului „De la fascinație la dependență”, o campanie de educație și conștientizare asupra riscurilor asociate consumului de alcool și tutun în rîndul adolescenților. Conform Rotary, ”proiectul își propune să aducă în prim-plan dialogul direct cu tinerii, […] Articolul „De la fascinație la dependență”, o campanie de educație și conștientizare asupra riscurilor asociate consumului de alcool și tutun în rîndul adolescenților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:10
Handbaliștii de la CSU Suceava, alături de 200 de elevi de la ”Ion Creangă”, la Ziua Europeană a Sportului Școlar # Radio Top Suceava
Handbaliștii echipei de seniori CSU Suceava au fost prezenți, astăzi, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din municipiul Suceava, unde peste 200 de elevi au sărbătorit prin mișcare Ziua Europeană a Sportului Școlar. Jucătorul Codrin Dascălu a declarat: „Aici am petrecut foarte mult timp din copilăria mea. Orele de sport erau preferatele mele, fiecare oră era […] Articolul Handbaliștii de la CSU Suceava, alături de 200 de elevi de la ”Ion Creangă”, la Ziua Europeană a Sportului Școlar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Monitorizarea calității aerului în municipiul Suceava, temă de dezbatere în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice # Radio Top Suceava
Astăzi, în cadrul ședinței lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice Suceava, s-a discutat, în principal, despre monitorizarea calității aerului în municipiul Suceava. La întîlnire au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, subprefectul Bogdan-George Păstrăv, reprezentanta Direcției Județene de Mediu, Gina Ursul, precum și reprezentanți ai organizațiilor de pensionari din județ. […] Articolul Monitorizarea calității aerului în municipiul Suceava, temă de dezbatere în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră # Radio Top Suceava
La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, prefectul Traian Andronachi a primit vizita unei delegații americane din cadrul Broward County Sheriff’s Office Florida, condusă de Broward Sheriff Gregory Tony. Alături de prefect au fost Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, și comisarul șef de poliție Călin-Cezar Ciorteanu, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. […] Articolul Șerifi americani, în vizită la Prefectura Suceava. Discuții despre combaterea traficului de ființe umane, a traficului de arme și droguri, și a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Pe data de 23 septembrie, o delegație a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, formată din prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, lector univ. dr. Ana-Maria Cozgarea și conf. univ. dr. Alexandru Nedelea, a participat la recepția organizată cu prilejul celebrării a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze. Evenimentul, organizat de Ambasada Republicii […] Articolul Donație de carte din partea Amabasadei Chinei, pentru universitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
