Hărți pe încheietură: navigație turn-by-turn și offline pe Wear OS
Profit.ro, 2 octombrie 2025 09:10
Navigația pe ceas îți dă libertatea de a te ghida din vibrații și indicii scurte, fără să ții telefonul în mână
• • •
Acum 5 minute
09:20
Compania Microsoft intenționează să își construiască infrastructura de inteligență artificială bazându-se în special pe cipuri proprii.
Acum 15 minute
09:10
09:10
Vinul zilei: un Syrah intens și catifelat din Republica Moldova, cu arome florale, exotice și accente de fructe roșii coapte și prune uscate. Ideal alături de preparate din carne de vită, berbec sau brânzeturi maturate cu mucegai nobil # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Barriquello Syrah 2022, este un vin roșu elegant, de la o cramă fondată în 2019 în Republica Moldova.
Acum o oră
08:50
Meta Platforms va începe să folosească interacțiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele și conținutul afișat pe platformele Facebook și Instagram.
08:40
Premierul Viktor Orbán spune Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc.
Acum 2 ore
08:20
Cotațiile petrolului au coborât la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi.
08:10
Constantin Poiană, Manager Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Constantin Poiană, Manager Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:00
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, deschide Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
07:50
Opinii: ”Obiectivul strategic” OCDE: o altă șansă de comunicare publică ratată sau poate nu este prea târziu? # Profit.ro
Am avut recent vizita la București a secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, care a salutat progresele făcute de România în ultima perioadă.
07:40
VIDEO Profit.ro Live TV – Florin Dănescu, ARB: Cu o intermediere financiară de doar 23%, România nu are cum să ajungă la convergență economică cu Europa. Urgența – Cum crești capacitatea statului de a se finanța legal, coerent, plenar # Profit.ro
România rămâne una dintre economiile europene cu cea mai scăzută intermediere financiară, ceea ce îngreunează considerabil procesul de dezvoltare și convergență cu statele occidentale. În timp ce media europeană a creditelor acordate populației și companiilor raportat la PIB este de 77%, România se află la numai 23%.
07:40
DOCUMENT Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România. Se va pedepsi cu până la 12 ani de închisoare sau sute de mii lei pe zi amendă # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) vor deveni infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.
07:30
Pentru a doua lună consecutiv, România nu se mai situează în topul celor mai scumpe 5 piețe de energie din UE, terminând luna septembrie pe poziția a 6-a, cu un preț mediu de 97,3 euro/MWh, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 4 ore
07:20
DOCUMENT - BRD va împrumuta Primăria Capitalei cu 150 milioane lei pentru mari proiecte. Ce dobânzi va încasa banca # Profit.ro
BRD-Groupe Societe Generale va împrumuta Primăria Municipiului București (PMB) cu până la 150 milioane de lei, pe 10 ani.
07:10
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, preia o nouă afacere în România, la câteva luni după ce a semnat o tranzacție de 3,3 miliarde de dolari pentru achiziția companiei indiene de outsourcing WNS, inclusiv a subsdiarei românești.
07:00
FOTO KMG Rompetrol a instalat la granița cu Ungaria 11 stații de încărcare a mașinilor electrice, care au costat 2,2 milioane euro # Profit.ro
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat instalarea a 11 stații de încărcare pe autostrada A1, parte a unui proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport).
06:10
Asirom și Allianz-Țiriac câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
01:40
ULTIMA ORĂ Tranzacție - Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România CONFIRMARE # Profit.ro
Europe Holdings, furnizor de servicii de real estate management și asigurări, parte a conglomeratului grec Intracom, deținut de omul de afaceri Sokratis Kokkalis, a cumpărat 50% din Alpha Insurance Brokers, filiala din România a Vista Bank, intrând astfel în asigurările din România.
Acum 12 ore
01:20
Compania statului de transport subteran Metrorex transmite Profit.ro că a executat o scrisoare de garanție a grupului francez Alstom, în valoare de peste 10 milioane euro, pentru întârzierile apărute în livrarea și punerea în funcțiune a trenurilor noi de metrou.
01:20
EXCLUSIV Fondul german T2Y Capital vrea să își crească participația în producătorul român Prime Batteries, care începe anul acesta construcția a două fabrici de baterii # Profit.ro
Producătorul român de baterii litiu-ion Prime Batteries Technology, fondat și controlat de antreprenorul român Adrian Polec, ar urma să primească o nouă injecție de capital din partea fondului german T2Y Capital, bani care să îi sprijine planul de a începe anul acesta construcția celor două fabrici noi de baterii de lângă București. Producătorul este impulsionat și de planurile Comsiei Europene, care vrea să intre în competiție cu China la producția de baterii.
01:20
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, vrea să deschidă aproximativ 4.000 de magazine în România și Polonia până la finele anului 2028, cu 1.000 de magazine mai mult decât estima inițial, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:10
ULTIMA ORĂ O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariul pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor merge deloc # Profit.ro
Dispecerul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și sistem Transelectrica estimează că deficitul de energie electrică din producția internă, pentru acoperirea consumului României în iarna care vine, în orele de vârf de sarcină ale serii, va fi de circa 1.120 MW, în scenariul moderat elaborat de instituție, și de aproximativ 3.800 MW în cel pesimist, conform unui document analizat de Profit.ro.
00:50
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 miliarde dolari # Profit.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari.
00:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ia în calcul elaborarea unui proiect de lege prin care să se impună un preț final maxim la energie electrică de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici cu venituri lunare de cel mult 2.500 – 3.000 de lei.
00:00
Compania aeriană islandeză low-cost Play iese de pe piață.
1 octombrie 2025
23:50
22:10
UE a confiscat mărfuri contrafăcute cu o valoare record în 2024. România, printre țările fruntașe la confiscări # Profit.ro
Autoritățile vamale din Uniunea Europeană au interceptat 112 milioane de mărfuri contrafăcute anul trecut, cele mai multe în Italia, România și alte cinci țări, valoarea bunurilor confiscate atingând un nivel record de 3,8 miliarde de euro.
21:50
În septembrie, Inflația în Zona Euro s-a situat la 2,2%, pe fondul scumpirii serviciilor și a alimentelor.
21:20
Xpeng și-a triplat vânzările și a atins un nou record. De luna aceasta începe producția primelor două SUV-uri în Europa # Profit.ro
Cea mai efervescentă companie auto chineză, considerată o veritabilă revoluție tehnologică la nivel de platforme auto, a reușit să-și dubleze vânzările în luna septembrie și și le-a triplat în primele trei trimestre ale anului.
21:00
Guvernul american cumpără acțiuni la ceea ce va deveni cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică # Profit.ro
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziționat 5% din compania Lithium Americas, plus încă 5% la joint-venture-ul acesteia cu General Motors la proiectul minier Thacker Pass.
20:50
Gigantul chinez de e-commerce Shein va deschide în Franța primele sale magazine fizice.
20:40
Indicele BET a câștigat o nouă valoare-record, însă într-o sesiune cu volume mici.
20:30
Regula de afișare pe etichetă a costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte va fi aplicată în Franța. Este o premieră pentru Europa.
Acum 24 ore
20:20
Alfred Simonis a anunțat că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiș.
20:20
Nazare, Finanțe: Ministerul Finanțelor a început încă din august procedura pentru restructurare. În prezent se desfășoară o analiză # Profit.ro
Ministerul Finanțelor este printre primele instituții care a demarat procedura pentru restructurare în direcția identificării de reduceri de costuri, a declarat ministrul de resort, Alexandru Nazare. O analiză în acest scop a fost inițiată în august și se află încă în desfășurare.
20:10
Schimbare de situație - Angajații cu vârsta 45+ lasă teama și încep să își caute alte locuri de muncă # Profit.ro
Aproape 1 milion de aplicări pentru locuri de muncă venite din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum.
20:00
Nazare, Finanțe: Nu cred că mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea de fonduri europene, având în vedere măsurile bugetare deja luate de România, dar procedura rămâne deschisă # Profit.ro
Riscurile ca fonduri UE destinate României să fie suspendate de către Comisia Europeană, din cauza gravelor derapaje bugetare, s-au redus ca urmare măsurilor de stabilizare a finanțelor statului luate de către Guvern, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a delcarat că nu crede că în contextul actual, după măsurile luate și cele anunțate, România mai riscă la Consiliul EcoFin de pe 10 octombrie o decizie de suspendare de fonduri UE.
19:50
Un experiment inedit prinde rădăcini în estul Angliei.
19:30
Investitorul imobiliar First Property Group, listat pe Bursa de la Londra și al cărui principal acționar este un milionar suedez, a vândut singura sa clădire de birouri pe care o mai deține direct pe piața românească.
19:30
Filiala din Spania a finalizat o nouă rundă pentru investițiile sale din Andaluzia.
19:10
Directorul Conpet a fost înlăturat din funcție la aproape 2 ani după ce ANI a constatat că s-a aflat în incompatibilitate # Profit.ro
Directorul general al companiei de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, societate listată la Bursa de Valori București (BVB) și aflată în portofoliul Ministerului Energiei, a fost înlăturat din funcție începând de astăzi, pe motiv de incompatibilitate.
19:00
Vodafone România și Digi au finalizat achiziția Telekom România Mobile Communications.
18:50
18:40
Cererea uriașă a dus la penurii pe piață, creșteri record de prețuri și chiar apariția speculanților online.
18:30
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Ținta de deficit pentru acest an urcă la 8,4% din PIB # Profit.ro
Guvernul a aprobat astăzi rectificarea bugetară, cu un obiectiv de deficit de 8,4% din PIB, majorat de la 7% în legea bugetului de la începutul acestui an. Astfel, deficitul bugetar prevăzut anterior la 134,65 miliarde lei se majorează cu 24,58 miliarde lei. Noua țintă de deficit reprezintă doar o reducere marginală față de 8,65% anul trecut, dar a fost agreată cu Comisia Europeană, în contextul în care reforma fiscală a fost amânată din cauza alegerilor, iar măsurile de stabilizare a finanțelor adoptate de către guvernul Bolojan în iulie produc efecte doar parțial în acest an.
18:20
BMW leagă, în premieră mondială, o conductă de hidrogen la una dintre uzinele sale, ca sursă de energie # Profit.ro
Fabrica de automobile BMW din Leipzig va fi alimentată prin conducte cu hidrogen, urmând să folosească această sursă de energie pentru diferite procese de producție. Constructorul a anunțat că va produce mașini de serie cu propulsie pe hidrogen.
18:00
Alertă în București după atenționarea meteo. Șantierele, semafoarele și panourile publicitare sunt verificate # Profit.ro
Primăria Municipiului București a început să verifice șantierele, semafoarele și panourile publicitare.
18:00
Craiova a intrat deja în febra pregătirilor pentru târgul Sărbătorilor de iarnă, chiar dacă mai sunt peste două luni până la Crăciun.
17:50
Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, a cărei intrare în România a fost anunțată de Profit.ro, a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la 9 luni de la lansarea procesului de înrolare locală.
17:40
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, începe lucrările la centrul comercial din Iași.
17:30
REACȚIA CFR Călători - Locomotivele electrice, în pericol să fie interzise pe rețeaua feroviară națională # Profit.ro
CFR Călători reacționează la pericolul ca locomotivele electrice să nu mai poată circula pe rețeaua feroviară națională spunând că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este cea care riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor deoarece nu își respectă atribuțiile legale din moment ce nu i-a virat către compensația pentru serviciul public și nici facilitățile acordate de statul român.
