Hărți pe încheietură: navigație turn-by-turn și offline pe Wear OS

17:30

CFR Călători reacționează la pericolul ca locomotivele electrice să nu mai poată circula pe rețeaua feroviară națională spunând că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este cea care riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor deoarece nu își respectă atribuțiile legale din moment ce nu i-a virat către compensația pentru serviciul public și nici facilitățile acordate de statul român.