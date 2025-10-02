Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei
MainNews.ro, 2 octombrie 2025 09:10
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. POLITICO scrie că ţările au avut … Articolul Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
09:20
Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată # MainNews.ro
Organizatorii Flotilei Globale Sumud au anunțat că o parte dintre ambarcațiuni au fost capturate de către forțele israeliene. Printre persoanele arestate cu acest prilej se numără și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, relatează Reuters. Organizatorii au denunțat „o crimă de război”. Israelul a catalogat demersul drept o provocare Flotila era formată din peste 40 … Articolul Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
09:10
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei # MainNews.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. POLITICO scrie că ţările au avut … Articolul Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:50
Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele # MainNews.ro
Guvernul a decis miercuri, printr-o Ordonanță de urgență, să limiteze finanțările acordate din bugetul de stat pentru mai multe tipuri de investiții publice. Printre proiectele care nu vor mai primi sprijin se numără sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare. În cazul stadioanelor, acestea vor putea fi construite doar dacă beneficiarii … Articolul Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
20:20
Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Guvernul a adoptat marți proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară pe anul 2025. Documentul prevede o majorare semnificativă a deficitului bugetar, de la 7,04% cât era estimat inițial, la 8,4% din PIB. Creșterea este echivalentă cu 24,57 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat urcă cu 3,23 miliarde de … Articolul Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
19:30
Toamna austerității aduce și rate mai mari la creditele românilor. Indicele IRCC a crescut de la 5,55% la 6.06% – maxim istoric. Doi specialiști în domeniu bancar au explicat ce înseamnă creșterea IRCC și cum se calculează noile rate la credite în funcție de acest indice. În România sunt 400.000 de cetățeni cu credite care depind … Articolul Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Indicele IRCC crește la un maxim istoric apare prima dată în Main News.
18:40
Anatol Șalaru cere demiterea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei România – Republica Moldova: „Un promotor al narativelor rusești” # MainNews.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al apărării al Republicii Moldova, a adresat o scrisoare președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prin care solicită demiterea deputatului Valeriu Munteanu (AUR) din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova, invocând motive legate de integritate și apropierea acestuia de narativele pro-ruse. Șalaru subliniază că Munteanu nu ar avea legitimitatea morală … Articolul Anatol Șalaru cere demiterea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei România – Republica Moldova: „Un promotor al narativelor rusești” apare prima dată în Main News.
17:20
Primăria Capitalei a anunțat mai multe măsuri pentru protecția cetățenilor, în urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu care vizează Bucureștiul, cu rafale puternice de vânt și vijelii. Potrivit deciziei Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Poliția Locală verifică șantierele și panourile publicitare pentru a asigura securizarea utilajelor și stabilitatea structurilor aflate pe domeniul public. … Articolul Măsuri de urgență în București după avertizarea de Cod Portocaliu de vijelii apare prima dată în Main News.
16:50
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Rompetrol, a pus în funcțiune 11 stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice pe Autostrada A1, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Fiecare stație are o putere totală de 300 kW și este dotată cu două puncte de încărcare de câte 150 kW. Noile … Articolul CNAIR a inaugurat 11 noi stații de încărcare pentru mașini electrice pe Autostrada A1 apare prima dată în Main News.
16:30
Chiria „Apelor Române”, redusă la jumătate după renegociere. Diana Buzoianu: „A trebuit doar să vină cineva care să ceară ferm pentru instituţie” # MainNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că Administraţia Naţională „Apele Române” nu va mai plăti chiria de 54.000 de euro lunar pentru sediul central, suma fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului. Noua conducere a instituţiei, instalată recent, a reuşit să reducă aproape la jumătate costurile prin renunţarea la o parte … Articolul Chiria „Apelor Române”, redusă la jumătate după renegociere. Diana Buzoianu: „A trebuit doar să vină cineva care să ceară ferm pentru instituţie” apare prima dată în Main News.
15:40
BNR: Rezervele valutare ale României au coborât la 65 miliarde euro la sfârșitul lunii septembrie # MainNews.ro
Rezervele valutare ale României au înregistrat o ușoară scădere la finalul lunii septembrie, ajungând la 65,015 miliarde euro, comparativ cu 65,188 miliarde euro la sfârșitul lunii august 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). „La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde … Articolul BNR: Rezervele valutare ale României au coborât la 65 miliarde euro la sfârșitul lunii septembrie apare prima dată în Main News.
15:30
Declarație surprinzătoare a premierului Georgiei. Irakli Kobakhidze susține că obiectivul aderării la UE până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda blocării procesului de aderare # MainNews.ro
Premierul Georgiei, Irakli Kobakhidze, susține că obiectivul țării sale de a adera la Uniunea Europeană până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda faptului că blocul comunitar a decis în 2024 să blocheze procesul, relatează Euronews. Liderul guvernului de la Tbilisi a reafirmat angajamentul cabinetului său față de integrarea europeană în contextul apropierii alegerilor … Articolul Declarație surprinzătoare a premierului Georgiei. Irakli Kobakhidze susține că obiectivul aderării la UE până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda blocării procesului de aderare apare prima dată în Main News.
15:00
Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri, până sâmbătă la prânz. În paralel, cod galben valabil din 24 de județe # MainNews.ro
Hidrologii au emis miercuri două avertizări importante ce vizează posibile creșteri ale nivelului apelor pe numeroase râuri din țară. Conform specialiștilor, de joi după-amiază va intra în vigoare un cod galben ce acoperă 24 de județe, iar de vineri dimineață, opt județe vor trece sub incidența unui cod portocaliu de inundații. Pentru comunitățile expuse acestor … Articolul Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri, până sâmbătă la prânz. În paralel, cod galben valabil din 24 de județe apare prima dată în Main News.
14:40
Nicușor Dan trimite la reexaminare legea privind scutirea de impozit pentru veniturile din criptomonede # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis Parlamentului pentru reexaminare legea privind scutirea temporară a impozitului pe câștigurile realizate din tranzacțiile cu criptomonede. Șeful statului susține că măsura este lipsită de oportunitate în contextul eforturilor făcute la nivel național pentru echilibrarea bugetului de stat. „În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: … Articolul Nicușor Dan trimite la reexaminare legea privind scutirea de impozit pentru veniturile din criptomonede apare prima dată în Main News.
14:20
Giorgia Meloni a transmis un avertisment activiștilor care se îndreaptă spre Fâșia Gaza. Ei acuză o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul flotilei # MainNews.ro
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, le-a cerut activiștilor care se îndreaptă pe mare spre Fâșia Gaza să pună capăt demersului, susținând că aceștia riscă să împiedice implementarea planului pentru pace anunțat de către președintele american Donald Trump. Activiștii au acuzat o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul unuia dintre vasele din cadrul … Articolul Giorgia Meloni a transmis un avertisment activiștilor care se îndreaptă spre Fâșia Gaza. Ei acuză o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul flotilei apare prima dată în Main News.
14:00
Rafila anunță: Vaccinarea gratuită împotriva HPV se extinde până la 26 de ani; România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE # MainNews.ro
Începând cu 1 octombrie, vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV va fi disponibilă pentru tinerii și tinerele până la 26 de ani, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. El subliniază că imunizarea este crucială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate virusului HPV, mai ales că România … Articolul Rafila anunță: Vaccinarea gratuită împotriva HPV se extinde până la 26 de ani; România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE apare prima dată în Main News.
14:00
Un nou protest al studenților în Piața Victoriei: Nemulțumiri față de reducerile burselor și restricțiile la transportul feroviar # MainNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat un nou protest în Piața Victoriei, programat pentru joi, 2 octombrie 2025, începând cu ora 11:00. Această manifestație este o continuare a acțiunilor de mobilizare studențească desfășurate deja în mai multe centre universitare din țară, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu … Articolul Un nou protest al studenților în Piața Victoriei: Nemulțumiri față de reducerile burselor și restricțiile la transportul feroviar apare prima dată în Main News.
12:40
Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără curent electric. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente care împiedică repararea liniilor de curent # MainNews.ro
Reactoarele centralei nucleare de la Zaporojie sunt răcite folosind energia produsă de generatoarele diesel de urgență după ce una dintre liniile electrice care o alimenta a fost distrusă în urmă cu nouă zile. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de bombardamente care împiedică efectuarea reparațiilor necesare pentru reluarea alimentării cu curent electric, relatează Reuters. Conducerea … Articolul Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără curent electric. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente care împiedică repararea liniilor de curent apare prima dată în Main News.
12:40
Bogdan Alexandru Bălan, instalat pe 18 septembrie 2025 în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, a fost cercetat penal aproape un deceniu pentru abuz în serviciu și fals intelectual, în legătură cu fostul patron Romprest, Florian Walter, potrivit informațiilor obținute de G4Media, care citează surse din DNA. Procurorii anticorupție au decis clasarea dosarului pe … Articolul Șeful Autorității Vamale Române, clasat de DNA după 9 ani de urmărire penală apare prima dată în Main News.
12:30
Ambasada SUA din București își limitează serviciile și suspendă comunicarea online, din cauza blocajului bugetar # MainNews.ro
Articolul detaliază impactul blocajului bugetar al guvernului federal american asupra Ambasadei SUA la București, explicând suspendarea actualizărilor pe Facebook și modul în care sunt afectate serviciile de vize și pașapoarte, precum și contextul politic al acestei situații. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a emis un anunț oficial privind măsurile adoptate în contextul intrării … Articolul Ambasada SUA din București își limitează serviciile și suspendă comunicarea online, din cauza blocajului bugetar apare prima dată în Main News.
12:10
Percheziții în București și în patru județe, după ce CFR Marfă a reclamat furturi de componente de locomotive și combustibil # MainNews.ro
Percheziții de amploare au avut loc miercuri în București și în trei județe, vizând angajați ai CFR Marfă, acuzați de furt de componente de locomotive și combustibil, în urma unei plângeri depuse chiar de companie. Miercuri, 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de … Articolul Percheziții în București și în patru județe, după ce CFR Marfă a reclamat furturi de componente de locomotive și combustibil apare prima dată în Main News.
11:50
Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu: alegeri, proiecte de infrastructură și sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova # MainNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri o întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, discuțiile vizând rezultatele recente ale alegerilor, proiectele de conectivitate și cooperare transfrontalieră, precum și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. ”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu preşedintele Parlamentului Republicii … Articolul Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu: alegeri, proiecte de infrastructură și sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova apare prima dată în Main News.
11:20
Situație revoltătoare privind activitatea serviciilor de informații. Parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020 # MainNews.ro
Fostul președinte al Comisiei SRI, senatorul Ioan Chirteș, a declarat că parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020, în ciuda faptului că serviciul le-a trimis anual. El a adăugat că în aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia”, relatează HotNews. … Articolul Situație revoltătoare privind activitatea serviciilor de informații. Parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020 apare prima dată în Main News.
11:10
„Shutdown” guvernamental în SUA: Congresul nu a ajuns la un acord privind bugetul federal # MainNews.ro
Statele Unite ale Americii se confruntă cu un nou „shutdown” guvernamental, o paralizie parțială a serviciilor federale, declanșată de eșecul Congresului de a ajunge la un acord privind finanțarea. Această situație, a treia sub președinția lui Donald Trump, implică suspendarea activității pentru sute de mii de angajați federali și perturbări semnificative în diverse sectoare. Serviciile … Articolul „Shutdown” guvernamental în SUA: Congresul nu a ajuns la un acord privind bugetul federal apare prima dată în Main News.
11:10
ANM anunță temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic, iar la munte vor fi ninsori între joi și sâmbătă seară. Sudul țării, inclusiv Bucureștiul, sub cod galben și portocaliu # MainNews.ro
Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în perioada 2 – 4 octombrie, cu precipitații importante și vânt puternic, iar la munte vor cădea ninsori semnificative. Regiunile sudice ale țării vor fi cele mai afectate, fiind vizate de avertizări de ploi torențiale și intensificări ale vântului. La altitudini de peste 1500 de metri, stratul de … Articolul ANM anunță temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic, iar la munte vor fi ninsori între joi și sâmbătă seară. Sudul țării, inclusiv Bucureștiul, sub cod galben și portocaliu apare prima dată în Main News.
10:10
Trump avertizează că SUA sunt invadate din interior și sugerează armatei să folosească „orașele periculoase ca teren de antrenament” # MainNews.ro
Președintele Donald Trump a transmis marți liderilor militari americani că SUA se confruntă cu o invazie „din interior”, referindu-se la imigranți, și a subliniat că administrația sa „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”, informează Reuters și CNN. „Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva … Articolul Trump avertizează că SUA sunt invadate din interior și sugerează armatei să folosească „orașele periculoase ca teren de antrenament” apare prima dată în Main News.
10:10
Nicușor Dan participă la Consiliul European informal și la summit-ul Comunității Politice Europene # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a plecat în Danemarca, unde va lua parte la reuniunea informală a Consiliului European, precum și la summit-ul Comunității Politice Europene, care va fi organizat joi. Participanții vor discuta despre conflictul din Ucraina și despre asigurarea securității europene. Potrivit agendei oficiale publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va lua parte în … Articolul Nicușor Dan participă la Consiliul European informal și la summit-ul Comunității Politice Europene apare prima dată în Main News.
09:40
Ministerul Sănătăţii îndeamnă la vaccinarea antigripală: cum se face imunizarea, cine are acces gratuit sau compensat și câți români s-au vaccinat deja în sezonul 2024–2025 # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a transmis o nouă recomandare pentru vaccinarea antigripală a populației, în special a persoanelor care fac parte din categoriile vulnerabile. Autoritățile subliniază că imunizarea împotriva gripei este facilitată printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmaciile cu circuit deschis. Potrivit datelor oficiale, până la 18 mai 2025, peste 1,1 milioane … Articolul Ministerul Sănătăţii îndeamnă la vaccinarea antigripală: cum se face imunizarea, cine are acces gratuit sau compensat și câți români s-au vaccinat deja în sezonul 2024–2025 apare prima dată în Main News.
Ieri
09:10
Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO # MainNews.ro
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters. Ministrul Oana Ţoiu a declarat pentru Reuters că discuţiile cu Ucraina pentru producerea comună de drone au … Articolul Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO apare prima dată în Main News.
08:50
Cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Filipine. Cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile # MainNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a lovit Filipine. Autoritățile locale au anunțat că cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile și peste 140 au fost rănite, relatează DW. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 19 kilometri nord-est de orașul de coastă Bogo din provincia centrală Cebu. Cutremurul a … Articolul Cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Filipine. Cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile apare prima dată în Main News.
30 septembrie 2025
21:50
Republica Moldova: Fosta deputată Marina Tauber, apropiată a fugarului Ilan Șor, condamnată la 7 ani de închisoare # MainNews.ro
Fosta deputată din Republica Moldova, Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor, a fost condamnată marţi la 7 ani şi 6 luni de închisoare într-un penitenciar cu regim semiînchis, în dosarul privind finanţarea ilegală a Partidului ŞOR. Potrivit instanţei din Chişinău, Tauber a fost găsită vinovată de falsificarea rapoartelor financiare ale formaţiunii şi de … Articolul Republica Moldova: Fosta deputată Marina Tauber, apropiată a fugarului Ilan Șor, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
21:20
Zece trenuri spre Aeroportul Otopeni, suspendate temporar din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară # MainNews.ro
Zece trenuri din cele 48 care circulă zilnic pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă nu vor circula, timp de patru zile, în intervalul orar 09:00 – 14:00, a anunțat CFR Călători. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, realizate de administratorul rețelei, CNCF CFR SA. Lucrările se vor desfășura … Articolul Zece trenuri spre Aeroportul Otopeni, suspendate temporar din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară apare prima dată în Main News.
20:10
Vânzările pe OLX și Publi24, în atenția ANAF. Ce riscă cei care nu își declară câștigurile # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru veniturile obținute din vânzarea de bunuri din proprietate personală pe platforme online precum OLX sau Publi24, a anunțat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce – În căutarea eficienței. Depășirea acestui prag atrage atenția Fiscului, care trimite … Articolul Vânzările pe OLX și Publi24, în atenția ANAF. Ce riscă cei care nu își declară câștigurile apare prima dată în Main News.
19:20
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegerile din România: „Am fost prinși pe picior greșit de amploarea și de viteza tehnologică a operațiunii ce s-a desfășurat pentru Călin Georgescu” # MainNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România … Articolul Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegerile din România: „Am fost prinși pe picior greșit de amploarea și de viteza tehnologică a operațiunii ce s-a desfășurat pentru Călin Georgescu” apare prima dată în Main News.
18:30
MApN cere aprobarea parlamentului pentru achiziția de tancuri în valoare de 7 miliarde de euro # MainNews.ro
Ministerul Apărării a solicitat Parlamentului aprobarea pentru achiziția a 216 tancuri şi 76 de vehicule derivate în valoare totală de aproximativ 7 miliarde de euro, fără TVA. În etapa I (faza 2), cu o valoare estimată la 458,2 milioane de dolari fără TVA, vor fi achiziţionate mitraliere, muniţii, piese de schimb, echipamente de simulare şi … Articolul MApN cere aprobarea parlamentului pentru achiziția de tancuri în valoare de 7 miliarde de euro apare prima dată în Main News.
17:50
Austeritate la președinție. Nicușor Dan anunță returnarea unei sume semnificative din bugetul pe 2025 # MainNews.ro
Administraţia Prezidenţială a decis să returneze 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, ceea ce reprezintă aproximativ 17% din creditele bugetare. Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan, care a subliniat că măsura este parte a efortului de austeritate şi vine în urma unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei. „În luna … Articolul Austeritate la președinție. Nicușor Dan anunță returnarea unei sume semnificative din bugetul pe 2025 apare prima dată în Main News.
17:00
Constructorii care lucrează la Magistrala 6 de metrou au finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 metri şi a fost realizat cu utilajul de foraj „Sfânta Ana”. Potrivit Metrorex, primul segment a fost excavat de TBM „Sfânta Maria”, care pe 18 august a … Articolul VIDEO Al doilea segment de tunel dintre staţiile Tokyo şi Aeroport Băneasa, finalizat apare prima dată în Main News.
16:40
Ilie Bolojan anunță prioritizarea investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut prima rundă de întâlniri cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program. … Articolul Ilie Bolojan anunță prioritizarea investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR apare prima dată în Main News.
16:30
Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele # MainNews.ro
Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în … Articolul Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele apare prima dată în Main News.
16:10
Reacțiile economiștilor după anunțul privind creșterea PIB: „Există o discrepanță mare” # MainNews.ro
În termeni anuali, economia a crescut cu +0,3%, sub consensul Bloomberg de +0,6% an/an. Au existat revizuiri semnificative ale datelor seriilor istorice. Datele de astăzi pot fi, de asemenea, revizuite în viitor, scriu economiștii BCR într-o notă transmisă joi investitorilor. „Ne așteptăm ca consumul să decelereze în continuare în trimestrul al doilea, dar acest lucru … Articolul Reacțiile economiștilor după anunțul privind creșterea PIB: „Există o discrepanță mare” apare prima dată în Main News.
16:10
Donald Trump a anunțat un plan de 20 de puncte pentru Fâșia Gaza. Ce cuprinde documentul # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și premierul Israelian Benjamin Netanyahu au anunțat că au convenit un plan de 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza. Ei au solicitat Hamas să accepte propunerea, avertizând în privința consecințelor unui refuz. Ostilitățile ar urma să înceteze și să fie urmate de o eliberare a tuturor ostaticilor israelieni, în … Articolul Donald Trump a anunțat un plan de 20 de puncte pentru Fâșia Gaza. Ce cuprinde documentul apare prima dată în Main News.
15:50
Invitată la Summitul Global al Gărzii de Coastă, eveniment desfășurat în Roma, premierul italian Giorgia Meloni a vorbit despre provocările întâmpinate în gestionarea grupurilor de migranți sosiți ilegal în țară. Cifrele sunt încurajatoare: la nivelul Italiei și Europei se înregistrează o scădere drastică a debarcărilor și deceselor/disparițiilor pe mare. „Aceste date confirmă că fenomenul poate … Articolul Giorgia Meloni se arată încrezătoare în privința gestionării traficului de migranți apare prima dată în Main News.
15:30
Parlamentarii, obligați să raporteze întâlnirile cu terțe persoane privind modificarea legilor/ Vot adoptat în Senat și Camera Deputaților # MainNews.ro
Plenul comun al Parlamentului a aprobat marți un proiect de lege care aduce modificări importante Statutului deputaților și senatorilor, vizând creșterea transparenței în activitatea legislativă. Concret, noile reguli prevăd ca parlamentarii să declare, prin intermediul Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), toate întâlnirile pe care le au cu persoane sau reprezentanți ai unor organizații terțe … Articolul Parlamentarii, obligați să raporteze întâlnirile cu terțe persoane privind modificarea legilor/ Vot adoptat în Senat și Camera Deputaților apare prima dată în Main News.
15:00
Explozie și incendiu la Șantierul Naval Constanța, pe o navă aflată în reparații. Nicio victimă raportată # MainNews.ro
Un incendiu a izbucnit marți după-amiază la Șantierul Naval Constanța, pe o navă aflată la reparații în doc uscat. Flăcările au pornit pe puntea superioară, iar pompierii au intervenit rapid pentru a limita extinderea lor. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului au ajuns patru autospeciale cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o … Articolul Explozie și incendiu la Șantierul Naval Constanța, pe o navă aflată în reparații. Nicio victimă raportată apare prima dată în Main News.
15:00
Rusia intenționează să inaugureze cel mai mare crematoriu din Europa, în al doilea său oraș ca importanță după Moscova # MainNews.ro
Autoritățile din Sankt Petersburg au în plan o extindere masivă a crematoriului orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, notează The Moscow Times. Decizia vine în contextul pierderilor uriașe pe care Rusia le înregistrează pe frontul din Ucraina. Canalul de pe Telegram „Funeral Trust” a dezvăluit că proiectul prevede instalarea a … Articolul Rusia intenționează să inaugureze cel mai mare crematoriu din Europa, în al doilea său oraș ca importanță după Moscova apare prima dată în Main News.
14:50
România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a aprobat solicitarea lui Nicușor Dan # MainNews.ro
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România (Logistic Enabling Node – România/LEN-R), cu statut de Comandament aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO – HQ NSATU. S-au înregistrat 296 de … Articolul România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a aprobat solicitarea lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
14:20
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus # MainNews.ro
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. Mai multe detalii pe Gândul.ro. Articolul Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus apare prima dată în Main News.
14:20
Administrația Trump deportează aproximativ o sută de cetățeni iranieni din Statele Unite, în urma unui acord între cele două guverne, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt implicați în negocieri și unui oficial american care deține informații cu Oficialii iranieni au declarat că avionul, un zbor charter al SUA, a decolat din Louisiana luni … Articolul SUA deportează în Iran aproximativ 100 de persoane, în urma unui acord cu Teheranul apare prima dată în Main News.
14:20
MAI a lansat o aplicație care permite vizualizarea pe telefonul mobil a datelor stocate în CIP-ul cărților electronice de identitate # MainNews.ro
Oficialii Ministerului Afacerilor Interne au anunțat lansarea unei aplicații care permite vizualizarea pe telefonul mobil a datelor stocate în CIP-ul cărților electronice de identitate, printre care se numără adresa de domiciliu. Aplicația a fost dezvoltată în contextul dificultăților cu care se confruntă utilizatorii noilor acte de identitate pentru demonstrarea adresei de domiciliu în vederea beneficierii … Articolul MAI a lansat o aplicație care permite vizualizarea pe telefonul mobil a datelor stocate în CIP-ul cărților electronice de identitate apare prima dată în Main News.
13:10
Investitorii americani se plâng de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri din România # MainNews.ro
Investitorii americani au exprimat îngrijorări legate de corupția atât în administrația publică, cât și în mediul de afaceri din România, indicând în mod special serviciul vamal, funcționarii locali și autoritățile financiare, potrivit raportului Romania Investment Climate Statement, publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA. Documentul reprezintă unul dintre rarele rapoarte critice la adresa … Articolul Investitorii americani se plâng de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri din România apare prima dată în Main News.
13:00
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, avea marți, 30 septembrie, un nou termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata fusese amânată anterior la începutul lunii septembrie, în etapa camerei preliminare. Magistrații Judecătoriei Sector 1 au decis să amâne din nou procesul, invocând protestul magistraților și considerând că situația nu reprezintă … Articolul Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu, amânat pentru a doua oară apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.