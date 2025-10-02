Antrenorul lui Young Boys, „înțepături” pentru Gigi Becali înaintea meciului cu FCSB

21:30

România urmează să revină la ora de iarnă 2025, după cum se întâmplă în fiecare an. Data la care se dau ceasurile înapoi diferă în funcție de an. Iată data din luna octombrie când se schimbă ora în 2025. Schimbarea fusului orar are loc în fiecare an, în luna octombrie. Din cauza faptului că noaptea […]