Julieta Husarciuc, directorul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian: “Prin renovarea instituțiilor de învățământ, programul România Eficientă aduce în primul rând calitate actului de învățământ”
Financial Intelligence, 2 octombrie 2025 09:10
Cei 60 de elevi găzduiți în Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian, județul Mehedinți, vor beneficia, începând […]
09:10
Cei 60 de elevi găzduiți în Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian, județul Mehedinți, vor beneficia, începând […]
09:00
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna august 2025 de 3.158 lei […]
09:00
Bursa de Valori București a anuunțat, azi, că, începând cu data de 1 octombrie 2025, Răzvan Szilagyi s-a […]
08:40
Cum transformi riscul cibernetic în avantaj competitiv: Conformitate NIS2 prin Pachetele de Securitate Optimizor # Financial Intelligence
Cum te ajută Optimizor să îndeplinești cerințele NIS2 Atacurile cibernetice se înmulțesc pe zi ce trece, autoritățile devin […]
07:40
Armata franceză a arestat 2 membri ai echipajului unei nave suspectate a face parte din flota rusă ascunsă # Financial Intelligence
Conform rapoartelor franceze, petrolierul ar fi participat la incursiunile dronelor în spațiul aerian danez săptămâna trecută. Armata franceză […]
07:30
Dronele au survolat instalațiile militare din Germania, devenind cea mai recentă țară care se confruntă cu încălcări ale spațiului aerian, după Polonia, România, Norvegia și Danemarca # Financial Intelligence
Un oficial german a confirmat recentele rapoarte privind apariția unor drone deasupra infrastructurii critice din nordul Germaniei, scrie […]
07:20
Google afirmă că hackerii trimit e-mailuri de șantaj către directori executivi # Financial Intelligence
Alphabet (Google) a declarat că hackerii trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, susținând că […]
07:10
Şedinţa de guvern: Tinerii vor putea participa voluntar la programe de pregătire militară (proiect) # Financial Intelligence
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului […]
07:00
Interceptarea Flotilei pentru Gaza de către Israel: Hamas condamnă un “act de piraterie şi terorism” # Financial Intelligence
Interceptarea Flotilei pentru Gaza de către forţele israeliene este un "act de piraterie şi terorism maritim împotriva civililor", […]
07:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene. Pe agendă figurează discuţii despre Ucraina şi securitatea europeană # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la […]
07:00
SUA vor furniza Ucrainei informații secrete privind obiective energetice pe termen lung din Rusia # Financial Intelligence
SUA solicită și NATO să furnizeze informații similare – oficiali SUA analizează cererea Ucrainei de rachete Tomahawk cu […]
06:50
Nazare: Speţa privind situaţia CFR Călători e în atenţia noastră; încercăm să găsim soluţii # Financial Intelligence
Speţa legată de situaţia de la CFR Călători a fost ridicată în Guvern, este în atenţia noastră şi […]
06:50
Electricitatea întreruptă la Cernobîl: Zelenski acuză Rusia că este o “ameninţare globală” # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o "ameninţare globală", după ce un bombardament rusesc […]
06:40
Ivan: Iau în calcul un mecanism prin care să avem un preț de 1 leu/KWh, pentru cei cu un venit până în 2500-3.000 de lei # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care […]
21:10
Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurile europene în contextul actual # Financial Intelligence
Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurile europene, în contextul […]
21:10
Ministrul Finanţelor: Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creştere a taxelor în 2026 # Financial Intelligence
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creştere a taxelor anul viitor, a declarat, miercuri seară, […]
20:40
Bogdan Ivan: Am solicitat reprezentanţilor statului din CS OMV Petrom să ceară conducerii OMV informaţii legate de activitatea spionului rus detectat în Austria, dacă a avut acces la date sensibile legate de compania Petrom # Financial Intelligence
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat în această seară la Antena 3 că a solicitat reprezentanţilor statului din […]
19:40
UE urmează să anunţe măsuri pentru protejarea industriei siderurgice (Reuters) # Financial Intelligence
Comisia Europeană va propune reducerea contingentelor tarifare la importurile de oţel cu aproape jumătate şi majorarea la 50% […]
19:00
Rusia a fost implicată în 110 operațiuni de sabotaj și criminale în Europa începând din 2022; Mulți dintre noii sabotori și agenți ai Rusiei au un trecut similar cu predecesorii lor din ISIS – un număr semnificativ dintre ei au antecedente penale (raport Globsec și ICCT) # Financial Intelligence
Rusia a fost implicată în 110 operațiuni de sabotaj și criminale în Europa începând din 2022, potrivit unui […]
18:20
Cristina Chiriac, reconfirmată în unanimitate pentru al treilea mandat consecutiv în funcția de președintă a CONAF # Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) își reafirmă rolul de organizație strategică a economiei românești prin reconfirmarea, pentru […]
18:20
Codirlașu (CFA România): ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață; șocul pe inflație nu are cum să nu se transfere și în dobânzi # Financial Intelligence
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață, dar șocul pe inflație nu are cum să nu se […]
18:20
Autoritățile financiare americane încep să-și închidă porțile pe măsură ce fondurile federale se epuizează – SUA # Financial Intelligence
SEC concediază peste 90% din forța de muncă, CFTC funcționează cu 5,7% din personal Închiderea întârzie procesarea IPO-urilor […]
18:10
Vodafone România finalizează achiziția Telekom România Mobile Communications # Financial Intelligence
Începând cu data de 1 octombrie, Telekom România Mobile Communications devine subsidiară deținută majoritar de Vodafone România. Achiziția […]
18:00
Conpet anunță încetarea mandatului directorului general Dorin Tudora; Acesta era în incompatibilitate, potrivit ANI # Financial Intelligence
Conpet anunță încetarea mandatului directorului general Dorin Tudora, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Astfel, compania […]
18:00
Kremlinul le-a transmis miercuri liderilor europeni că Rusia va acţiona judiciar împotriva oricărei ţări sau persoane care i-ar […]
16:30
Consiliul Fiscal: Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă # Financial Intelligence
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în […]
16:20
KMG Rompetrol Development a finalizat un proiect de eMobilitate, co-finanțat de Uniunea Europeană, pe Autostrada A1 # Financial Intelligence
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a […]
15:50
Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% # Financial Intelligence
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale […]
15:40
ASF a aprobat prospectul pentru IPO-ul Grupului EM (Electromontaj), în vederea listării pe AeRO # Financial Intelligence
Grup EM (SA), din care face parte și compania Electromontaj, controlată de familia Bîlteanu, a publicat, pe pagina […]
14:40
Hidroelectrica atribuie Vestas contractul pentru garantarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord; contractul, în valoare de 99.782.280 lei # Financial Intelligence
Hidroelectrica a atribuit, astăzi, contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale Parcului Eolian Crucea Nord, […]
14:30
Infinity Capital cere completarea convocatorului AGA Antibiotice cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe patru ani, prin metoda votului cumulativ # Financial Intelligence
Infinity Capital, care deține 13,03% din Antibiotice Iași (ATB), a cerut completarea convocatorului AGA din 5/6 noiembrie, cu […]
14:20
Fuziunea dintre Teletrans și societatea „Formenerg" a fost finalizată, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Astfel, […]
13:50
Președintele a trimis spre reexaminare Legea care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile din criptomonede # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a […]
13:00
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat oficial înscrierile pentru Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025), unul dintre […]
12:20
Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce […]
12:00
Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Slănic, județul Prahova (DEER); investiție de 6 milioane de lei # Financial Intelligence
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Ploiești, a finalizat lucrarea de investiții "Modernizare stație 20/6 kV Slănic și tratare […]
12:00
Petrescu, ASF: Indicele BET a crescut în primul semestru cu 12,05% iar capitalizarea cu 13,1%, faţă de finalul anului 2024 # Financial Intelligence
Indicele BET a crescut cu 12,05% în primul semestru din acest an, faţă de finalul anului 2024, reflectând […]
11:50
Ambasada SUA de la București, afectată, după ce în Statele Unite au început o închidere ordonată a activităților Guvernului; serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua în măsura posibilităților # Financial Intelligence
Ambasada SUA de la București a transmis un mesaj, pe Facebook, după ce în Statele Unite au început […]
11:40
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei față de plan # Financial Intelligence
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise (GWP) cu peste 11,2 milioane de lei […]
11:10
Parteneriatul Electroalfa International – SGB-SMIT prinde contur: noua fabrică de transformatoare, la un pas de finalizare # Financial Intelligence
Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță realizarea unui […]
11:10
Cseke Attila: MDLPA – cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării are, în prezent, cel mai ridicat grad de execuţie bugetară, peste 70% dintr-un buget de peste […]
11:00
Horváth CxO 2025: Executivii din CEE mută accentul de la green la lean – digitalizarea și eficiența în topul priorităților # Financial Intelligence
Executivii din Europa Centrală și de Est (CEE) își stabilesc pentru 2025 priorități axate pe digitalizare și optimizarea […]
11:00
Poșta Română: Unii registratori din cadrul ONRC – instituție finanțată integral de la bugetul de stat – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, de găzduire sediu social; Poșta amenință cu procese # Financial Intelligence
Poșta Română constată cu îngrijorare că unii registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC)-instituție finanțată integral […]
10:40
E.ON atinge pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară # Financial Intelligence
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și […]
10:30
Exclusivitate Interviu Teodor Nicolaescu: Inaugurarea Bursei în 95– desprinderea efectivă de economia centralizată # Financial Intelligence
Teodor Nicolaescu a făcut parte din primul Comitet al Bursei de Valori București (BVB), imediat după redeschiderea oficială […]
10:20
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere […]
10:20
Warren Buffett vizează, se pare, cea mai mare tranzacție a Berkshire Hathaway din ultimii trei ani # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, este aproape de o tranzacție pentru a cumpăra unitatea petrochimică OxyChem a […]
10:00
Patria Bank se alătură programului BERD de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP) # Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei […]
10:00
Incendiile – vinovate pentru 8 din primele 10 cele mai mari despăgubiri plătite companiilor din România (UNSAR); cea mai mare despăgubire – 36 milioane lei # Financial Intelligence
În fiecare zi din primul semestru al acestui an, companiile de asigurări Membre ale UNSAR au achitat, în […]
09:40
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea unei clinici multidisciplinare din județul Argeș # Financial Intelligence
MedLife își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale […]
