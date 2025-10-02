Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc/ Orban denunță poziția „agresivă” a UNIUNII EUROPENE
Gândul, 2 octombrie 2025 09:10
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că Budapesta nu va renunța la petrolul rusesc în absența unei alternative, denunțând poziția „agresivă” a Bruxelles-ului. Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum cer Statele Unite conduse de Donald Trump și majoritatea țărilor UE, a insistat Orban. „Nu avem nicio altă opțiune”, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat vulnerabilitățile României în raport cu partenerii externi și a criticat achizițiile militare făcute mai degrabă din rațiuni politice. Discuția a atins tema îndatorării și a unei poziții strategice slabe, care ne transformă în cumpărători de indulgențe. Urmăriți aici, […]
Papa Leon al XIV-lea susține că cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, „nu sunt cu adevărat pro-viaţă” # Gândul
Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticându-i pe cei care se declară împotriva avortului, însă susțin pedeapsa cu moartea, susținând că aceștia „nu sunt cu adevărat pro-viață”. Originar din Chicago, Leon a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blasé Cupich de […]
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro # Gândul
Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu un anunț oficial referitor la data la care va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o „bijuterie” în valoare de 172 de milioane de euro. Aprobarea proiectului prin care se dă undă verde proiectului este așteptată la jumătatea acestei luni, demolarea va […]
Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane # Gândul
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor […]
Antrenorul lui Young Boys, Giorgio Contini, l-a „înțepat” pe Gigi Becali, după ce finanțatorul FCSB a anunțat primul 11 al echipei roș-albastre înaintea partidei de pe Arena Națională. FCSB joacă joi cu Young Boys Berna în etapa a doua a Europa League. Giorgio Contini are toate datele despre FCSB, iar secundul său, românul Zoltan Kadar, […]
Malcom Edjouma a anunțat obiectivul FCSB în Europa League: optimile competiției. Primul pas e o victorie cu Young Boys, în etapa a doua competiției. FCSB va întâlni Young Boys joi, de la ora 19:45, în etapa a doua a competiției Europa League. Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu Young Boys. FCSB și-a stabilit […]
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre achizițiile militare ale României, despre împrumuturile uriașe făcute pentru tancuri și drone și despre lipsa unei strategii. El a explicat că militarii nu sunt consultați suficient și că deciziile sunt luate mai degrabă politic decât strategic. Urmăriți […]
O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa # Gândul
Dispeceratul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și system Transelectrica estimează că deficitul de energie electrică din producția internă, pentru acoperirea consumului României în iarna care vine, la orele de vârf de sarcină ale serii, va fi de aproximativ 1.120 MW, în scenariul moderat elaborat de instituție, și de circa 3.800 MW în […]
FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous # Gândul
FCSB va juca diseară cu Young Boys, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Europa League. Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu elvețienii, pe care-i consideră mai puternici ca Go Ahead Eagles. Echipa roș-albastră a câștigat cu olandezii, 1-0, în prima etapă a Europa League. Young Boys vine după […]
Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final # Gândul
Guvernanții discută joi despre programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Recent, ministrul Apărării,Ionuț Moșteanu, a declarat că resursa de cadre este una îmbătrânită. Bărbați și femei, între 18-35 de ani, cetățeni români, vor putea cere Ministerului Apărării să ia parte, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, în baza unui […]
Cum a ajuns Palatul Cotroceni la dispoziția Andreei Esca pentru un LIVE: „Îi mulțumesc GAZDEI noastre, Mirabela Grădinaru” # Gândul
Mirabela Grădinaru i-a pus Palatul Cotroceni la dispoziție Andreei Esca, pentru un live, în jurnalul de la ora 19.00. Cam așa s-ar putea rezuma evenimentul de miercuri seară, de la Administrația Prezidențială. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru un eveniment privat. Organizată de fundația Mihaelei Geoană, seara de […]
Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre strategia de război a Ucrainei în fața atacurilor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ne-am întors în 2022. Prăbușirea regimului Putin și regimului din Federația Rusă ca urmare […]
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră # Gândul
• Una dintre unitățile de învățământ va fi amplasată în cadrul dezvoltării One Academy Club, o alta în cadrul One Lake District. Investiția cumulată pentru cele două școli se ridică la aproximativ 19 milioane de euro. • Pe lângă acestea, dezvoltatorul a alocat investiții semnificative pentru infrastructura rutieră și de agrement din proximitatea acestor dezvoltări. […]
Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei” # Gândul
„STOP campaniilor de promovare a homosexualității în comunitățile de romi!” Acesta este mesajul care i-a adus deputatului Nicolae Păun o serie de reclamații la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, Nicolae Păun a explicat de ce e convins că declarațiile sale nu sunt „homofobe”. Într-un mesaj publicat pe pagina sa […]
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din istorie care are o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari. Revenirea acțiunilor companiei de vehicule electrice dar și creșterea celorlalte startup-uri ale lui Elon Musk au dus la o situație favorabilă pentru el. Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă […]
Dezvăluirile lui Pavel Durov. Cum i-ar fi cerut Franța să cenzureze alegerile din România și Republica Moldova # Gândul
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu că s-a aflat sub presiunea serviciilor de informații franceze să închidă canale de pe platformă în timpul alegerilor din România și din Republica Moldova, pentru a limita astfel mesajele opoziției. El a povestit că în perioada în care a fost blocat în Franța, i s-a propus o […]
Avertisment sumbru de la responsabilii Premiului Nobel. Moștenirea științifică americană este pusă în pericol de Donald Trump # Gândul
În timp ce lansează atacuri asupra științei, președintele american riscă să facă Statele Unite să piardă locul de națiune lider în cercetarea științifică, iar acest lucru poate avea efecte majore în întreaga lume sunt avertismentele responsabililor Premiului Nobel. De când a preluat mandatul, președintele Donald Trump a tăiat milioane de dolari din finanțarea publică, a […]
Dan Dungaciu: „Disperarea EUROPENILOR pentru confiscarea activelor rusești vine din faptul că americanii nu mai dau bani” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum retragerea SUA din conflictul Rusia–Ucraina ar fi, de fapt, o decizie luată în urma presiunilor sistemului american. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că, în lipsa finanțărilor și a ajutorului american, Europa își schimbă abordarea în acest […]
2 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sting împlinește 74 de ani, Ciprian Marica 40/ Se interzice avortul în România # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 2 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner, este un cântăreț, compozitor și actor britanic, cunoscut atât pentru cariera sa solo, cât și ca membru al trupei The Police. Născut pe […]
Süddeutsche Zeitung: UE se concentrează pe apărarea comună și pe sancționarea Rusiei /GERMANIA denunță birocrația europeană # Gândul
Reuniunile Uniunii Europene de la Copenhaga se concentrează asupra capabilităților militare care trebuie achiziționate până în 2030 și a modalităților de utilizare a profiturilor generate de activele ruse blocate prin sancțiuni, dar cancelarul german, Friedrich Merz, este tot mai îngrijorat de reglementările excesive stabilite de instituțiile de la Bruxelles, comentează publicația Süddeutsche Zeitung. Miercuri a […]
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România. Climatolog ANM: „Avem fenomene cu manifestări extreme” # Gândul
Iarna a venit deja la munte, dar în câteva zile, ninsorile s-ar putea extinde și în alte zone ale țării. Specialiștii avertizează că România a intrat la acest început de octombrie în cel mai puternic val de frig de până acum al toamnei 2025.Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit […]
Sunt pregătiți românii pentru blocarea plăților cu cardul? Scenariile care ne-ar putea face să depindem de CASH. Mircea Coșea: „Banul fizic rămâne cel mai sigur” # Gândul
O pană de curent majoră, un atac cibernetic sau blocarea sistemelor bancare ar putea face imposibilă folosirea cardurilor sau a aplicațiilor de plată. În astfel de scenarii, cash-ul devine vital. Nu știm cât de probabile sunt aceste scenarii, însă Banca Centrală Europeană ne-a avertizat deja să păstrăm bani cash în casă pentru a-i putea folosi în […]
Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce” # Gândul
Președintele Nicuşor Dan a apărut alături de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, într-un videoclip care a stârnit reacții. Întrebat de un reporter dacă îi va oferi cetățenia română edilului, șeful statului a precizat că procedura nu ține direct de el, ci de o instituție a statului. Totuși, acesta a recunoscut că în prezent obținerea cetățeniei durează, […]
Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor # Gândul
Guvernul Marii Britanii a reluat, miercuri, disputele cu grupul tehnologic american Apple, cerând din nou acces la datele clienților britanici, deși acțiunile au fost criticate inclusiv de președintele SUA, Donald Trump. Ministerul britanic de Interne a cerut, anterior, acces general la Sistemul Avansat de Protecție a Datelor (ADP), ceea ce a generat dispute cu Președinția […]
Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a debarcat membrii echipajului unei nave din flota de ambarcațiuni plecată din peninsulă cu ajutoare pentru populația din Gaza, anunță Corriere della Sera. Cel puțin 11 ambarcațiuni ale Flotilei Globale Sumud, care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, […]
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine […]
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii Danezi și se învârte pe loc # Gândul
Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol, potrivit Mediafax. Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron. Pe imaginile surprinse la […]
Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina. A fost oprită inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume, scrie Reuters. Oficialii ucraineni din domeniul energiei au mai […]
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Ce grupuri o vor demisă # Gândul
Luni, europarlamentarii vor dezbate, iar joi vor vota asupra celor două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care va putea evalua statutul majorității sale la Strasbourg, scrie AFP, citată de Agerpres. Calendarul acesta a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare. Aceste moțiuni sunt depuse de extrema dreaptă și […]
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale. Ce a pățit tânăra # Gândul
Mulți oameni muncesc pentru o casă, o mașină sau o vacanță, dar unul dintre livratorii Glovo din România are o altă poveste, emoționantă și chiar dramatică. El muncește și 14 ore pe zi, pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale. În urmă cu doi ani, aceasta a suferit un accident auto groaznic, care i-a […]
Povestea TRISTĂ a bărbatului care a devenit cel mai bogat om de pe planetă. Ce s-a întâmplat imediat după acest eveniment # Gândul
Chris Reynolds, un american din Pennsylvania, a trăit o experiență incredibilă care i-a schimbat viața, în 2013, însă doar pentru câteva minute. Era o dimineață obișnuită, când și-a verificat contul PayPal și a descoperit șocat că soldul său ajunsese la aproape 92 de cvadrilioane de dolari. Era vorba de o sumă incredibilă, practic de neimaginat, […]
Electricitate la preț de LUX și export pe nimic. România, țara în care plătim curentul dublu față de Franța și importăm la prețuri halucinante # Gândul
România a ajuns să plătească pe anumite intervale orare cel mai scump curent din Europa, iar situația actuală a sistemului energetic creează riscuri reale pentru consumatori, avertizează ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 […]
TRUCUL prin care să cureți ecranul televizorului, fără zgârieturi. Cele trei lucruri care trebuie evitate # Gândul
Curățarea ecranului televizorului nu este o acțiune neapărat complicată, cât necesară. Este important să curățați regulat ecranul televizorului pentru a preveni acumularea de praf și murdărie. Astfel, cu doar câțiva pași simpli și obiecte pe care le ai prin casă poți să elimini praful și petele și, în același timp, să protejezi suprafața de eventuale […]
Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem # Gândul
Gabriel, un tânăr de 23 de ani, și-a ucis fosta iubită, în vârstă de doar 20 de ani și a rănit-o pe mama acesteia, care a fost martoră la întreaga scenă. În urma tragediei, familia fetei a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația celor doi. Crima a avut loc marți, 30 septembrie, în localitatea Spiridonești din […]
Dan Dungaciu: „RĂZBOIUL merge mai departe, Europa va fi slăbită, la fel și Rusia. Trump s-a retras din această poveste” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre retragerea Statelor Unite din conflictul din Ucraina, subliniind că Europa rămâne singură în gestionarea negocierilor și, eventual, a unui conflict militar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Trump s-a retras din povestea asta, iar Europa […]
A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase # Gândul
E doliu în diplomația românească. Ambasadorul Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase, a murit la 86 de ani. „Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A […]
Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles” # Gândul
În ediția din 1 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat politica externă a României, spunând că va fi de acord cu orice propunere de la Bruxelles. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show. „Suntem în forme fără fond, pure și dure, la Bruxelles, în care dacă vor o armată, […]
Marius Tucă Show începe joi, 2 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 2 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”
Bărbat din București, arestat preventiv, după ce a urmărit o femeie pe stradă și i-a pus cuțitul la gât. Victima a scăpat, cu răni la degete și la gât # Gândul
Miercuri, un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 din București, o femeie pe care nu o cunoștea. A atacat-o, punându-i un cuțit la gât. Femeia a reușit însă să scape doar cu răni, după ce a prins cu mâinile lama cuțitului. Atacatorul este recidivist și este cercetat […]
TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul # Gândul
Vameșii din Cehia au blocat un șofer român de TIR pe autostrada D1, lângă orașul Lipník nad Bečvou, în regiunea Přerov, pentru că transportatorul nu și-a plătit amenzile primite pentru supraîncărcare. Camionul a fost blocat pe autostradă timp de 6 zile, până când datoria a fost plătită, a informat purtătorul de cuvânt al Vămii din […]
Ani de zile urșii, liliecii, hârciogii, pârșii și lostrița au SABOTAT securitatea energetică României. Bogdan Ivan: Acum s-au mobilizat și MOLUȘTELE # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezvăluie faptul că marile hidrocentrale ale României sunt blocate, mai nou, de moluște. Ani de zile urșii, liliecii, pârșii, hîrciogii siberieni și lostrița s-au opus dezvoltării infrastrucurii rutietre și energetice a României. Ivan acuză Ministerul Mediului că a descoperit niște moluște și a desenat ca fiind arii protejate locurile în care se […]
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului” # Gândul
Liderii țărilor din cadrul Uniunii Europene și ai instituțiilor comunitare au stabilit menținerea sprijinului militar pentru Ucraina până la obținerea unei ”păci corecte” în războiul cu Rusia și au analizat opțiuni de utilizare a profiturilor generate de activele ruse imobilizate prin sancțiuni. ”Am finalizat dezbaterea pe tema sprijinului pentru Ucraina. Am discutat despre posibilitatea utilizării […]
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor # Gândul
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini în cadrul unui nou mecanism de privatizare, ca represalii pentru orice inițiativă europeană de a confisca proprietăți rusești din străinătate, potrivit unei persoane apropiate Guvernului de la Kremlin. Președintele Vladimir Putin a semnat marți un ordin care permite vânzarea rapidă de active deținute de […]
Industria HoReCa riscă să fie lovită de o nouă MAJORARE a TVA. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor ar putea pune lacăt pe mii de afaceri # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că Guvernul nu are în plan majorarea taxelor în anul 2026, cu excepția TVA-ului aplicat sectorului HoReCa. „În acest moment nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa e un caz aparte”, a afirmat Nazare. Ministrul a precizat că se realizează în prezent o analiză […]
România urmează să revină la ora de iarnă 2025, după cum se întâmplă în fiecare an. Data la care se dau ceasurile înapoi diferă în funcție de an. Iată data din luna octombrie când se schimbă ora în 2025. Schimbarea fusului orar are loc în fiecare an, în luna octombrie. Din cauza faptului că noaptea […]
