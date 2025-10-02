Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul discută azi legi vitale pentru securitatea României
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 09:10
Serviciul militar voluntar va fi discutat joi, în ședința de Guvern. Ministerul Apărării Naționale propune o variantă pentru civili, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști. Totodată, Armata vrea să schimbe legea astfel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării.
• • •
Acum 10 minute
09:20
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace # Digi24.ro
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel. Aceasta, în condițiile în care președintele american își dorește premiul Nobel pentru pace. Șansele să-l primească sunt însă mici, consideră experții.
09:20
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # Digi24.ro
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World.
09:20
Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # Digi24.ro
Zeci de percheziţii se desfășoară joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov la infractori acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR.
Acum 30 minute
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Report uriaș de peste 7,1 milioane de euro la 6/49. Bani mulți în joc și la Joker # Digi24.ro
Joi, 2 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:10
09:00
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # Digi24.ro
O echipă italiană specializată în arte a confiscat, marţi, 21 de opere dintr-o expoziţie importantă din Parma dedicată lucrărilor lui Salvador Dali, după ce au suspectat că au fost fals atribuite artistului suprarealist spaniol, scrie The Guardian.
Acum o oră
08:50
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes # Digi24.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din lume care a atins o avere netă de 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.
Acum 2 ore
08:00
Șase alerte de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol. Măsurile anunțate de autorități # Digi24.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat în condițiile în care meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt puternic în jumătatea de sud a țării. În zonele de munte va ninge și va fi viscol. De asemenea, sunt avertizări pentru risc de inundații pe majoritatea râurilor din sud, motiv pentru care au fost mobilizate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Și Administrația Capitalei este în alertă pentru că sunt anunțate rafale violente de vânt de până la 85km/h. Raul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că în acest moment este cel mai frig în partea de nord a Moldovei.
Acum 4 ore
07:10
Planul în 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza, anunțat de președintele american Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Benjamin Netanyahu, se apropie de așteptările create de Trump. Este o încercare îndrăzneață de a aborda toate problemele care trebuie rezolvate pentru a se ajunge la o pace durabilă în Gaza, scrie cercetătorul Ian Parmeter, specializat în Studii privind Orientul Mijlociu, de la Universitatea Națională Australiană, într-o analiză pentru The Conversation.
07:10
Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume. „Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el” # Digi24.ro
Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Conform creatorilor săi, care îl pot manevra doar cu echipament de protecție, concentrația sa de substanță iute a depășit recordul mondial, deținut de un ardei din Statele Unite. „Ar fi echivalentul a 400 de ardei iuți normali”, explică, pentru Digi24, Matilda Popescu, cercetător științific. Noul soi, care nu a primit încă un nume oficial, este în curs de omologare.
07:10
Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic # Digi24.ro
Traficul de persoane este o realitate care se ascunde printre noi în fiecare zi. Iar pericolele sunt cât se poate de reale. Un jurnalist Digi24 a întâlnit o tânără care a fost traficată încă de înainte de a împlini 18 ani. Și-a spus povestea cu prețul curajului, dar și sub protecție strictă. Numele și vârsta ei rămân secrete, locul filmării nu poate fi dezvăluit, așa că au fost eliminate elementele sugestive, iar discuția a avut loc sub supraveghere permanentă. Pentru siguranța ei și a jurnalistului, fiecare detaliu a fost controlat. Urmăriți mărturia dintr-o lume nevăzută, unde pericolul pândește permanent. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
07:10
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI # Digi24.ro
După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.
07:10
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată” # Digi24.ro
Un obicei tot mai popular, dar și periculos, apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din domeniul tehnologiei din China amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. După ce a fost promovat și adoptat de unele firme din Silicon Valley, trendul „996”, care se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața la 9 seara 6 zile pe săptămână, a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale.
07:10
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 # Digi24.ro
Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.
07:10
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în urmă cu 7 ani nu a fost folosit niciodată. Acum s-a degradat # Digi24.ro
De-a lungul anilor statul român a aruncat sute de milioane de euro pe investiții făcute fără cap sau prost executate. Vă arătăm acum un caz tipic de risipă a banilor publici. La Giurgiu, un bazin de înot didactic, destinat exclusiv elevilor nu a fost deschis niciodată de când a fost finalizat. Au trecut de atunci șapte ani de zile. Instituțiile statului se ceartă și se acuză una pe alta ba de lipsă de interes, ba că au ignorat lucrările prost executate. Din 2018, de când construcția a fost abandonată, instalațiile s-au degradat iar acum trebuie să fie schimbate. Bani aruncați în vînt. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă care le-ar aduce românilor un „cadou” lunar de la angajatori # Digi24.ro
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira pentru fiecare angajat până la 150 de euro în plus pe lună față de contribuția obligatorie din prezent, care e 4,75% din salariul brut. Plata ar urma să fie deductibilă pentru companiile care aleg să facă asta, iar angajații spun că banii în plus, mai ales la bătrânețe, nu strică niciodată.
07:10
„NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea”: Cum rescrie propaganda Moscovei realitatea # Digi24.ro
Pe măsură ce sprijinul populației pentru continuarea războiului scade la un minim istoric, Kremlinul intensifică propaganda. Vladimir Putin și Serghei Lavrov încearcă să rescrie realitatea, prezentând NATO și Uniunea Europeană drept agresori, în timp ce Rusia se declară victimă, relatează Politico.
07:10
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale # Digi24.ro
Studenții din București beneficiază de o serie de facilități menite să le ușureze viața universitară - de la reduceri semnificative la transportul în comun și până la tarife speciale pentru servicii culturale și recreative
07:10
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său # Digi24.ro
Transformarea Ucrainei în una dintre principalele puteri militare ale Europei, specializată în folosirea dronelor și a altor tehnologii inovatoare, reprezintă cel mai mare coșmar al lui Vladimir Putin. Însă, este un coșmar care a devenit realitate tocmai din cauza agresiunii ruse care a dus la extinderea și modernizarea armatei ucrainene, iar acum mai multe țări NATO încearcă să învețe din experiența Ucrainei pentru a-și întări propriile trupe și capacități militare.
07:10
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred” # Digi24.ro
Strugurii, fructele-vedetă ale sezonului, pot deveni un inamic al sănătății, dacă sunt consumați în cantități mari. Specialiștii spun că, deși sunt sănătoși și gustoși, au și foarte mult zahăr, iar asta poate duce la creșterea în greutate. Porția recomandată este de 150 de grame, altfel pot apărea și problemele. „Creșterea glicemiei e inevitabilă”, avertizează medicii. Mulți dintre români respectă regula, însă sunt și care recunosc că se întâmplă să o treacă cu vederea.
07:10
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok # Digi24.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furt de cupru în Franţa, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro.
Acum 6 ore
03:40
Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii” # Digi24.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
Acum 12 ore
00:20
Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București # Digi24.ro
Meteorologii anunță câteva zile cu vreme foarte rece, ploi și vijelii în Capitală, dar și în restul sudului țării, ceea ce a făcut ca autoritățile să convoace Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care a decis ca Primăria Capitalei să ia măsuri pentru prevenirea accidentelor și distrugerilor provocate de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vânt puternic pentru joi ziua, urmat de un cod portocaliu de vijelii de joi noapte până vineri dimineață.
00:20
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul” # Digi24.ro
Într-un interviu făcut public marți, Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, însă a ales să nu spună nimic până acum, relatează Kyiv Post.
1 octombrie 2025
23:40
Flotila Gretei Thunberg a fost „interceptată” de forțele israeliene în drum spre Gaza. Navele au intrat într-o zonă cu risc ridicat # Digi24.ro
Mai multe nave dintr-o flotilă pro-palestiniană au fost interceptate de forțele israeliene la aproximativ 120 de kilometri de coasta Fâșiei Gaza, în timp ce activiștii încearcă să rupă blocada maritimă impusă pentru teritoriul sfâșiat de război și să aducă ajutoare, scrie The Guardian.
23:40
Dezvăluiri exclusive din spitalul unde au murit 7 copii: Curățenie doar în acte la ATI. Cazul ajunge la Parchet # Digi24.ro
La spitalul de copii din Iași, în secția de Terapie Intensivă, este încălcată una dintre cele mai importante norme de curățenie care ar limita răspândirea infecțiilor nosocomiale. Saloanele pacienților nu au chiuvete, iar asta înseamnă ca personalul medical nu are unde să se spele pe mâini. Deși este o neregulă majoră, Direcția de sănătate publică a acordat autorizația de funcționare în urmă cu 2 ani, când spitalul a fost renovat. Ies la iveală și date despre cum sunt sifonati bani către firme de curățenie care nu prestează aceste servicii. Cei care decontează toate aceste nereguli sunt pacienții. În acest caz cu propria viață. Ministrul sănătății a anunțat la Antena3 CNN că trimite descoperirile din controlul făcut la Parchet.
23:30
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.
23:20
Bogdan Ivan: Avem blocaje la proiectele de hidrocentrale din cauza gândacilor și peștilor. Sunt aberații. Voi merge în CSAT # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că a pregătit „un pachet pentru Consiliul Suprem de Apărare a Țării” cu o propunere „foarte clară să fie incluse ca obiective de siguranță națională toate proiectele energetice majore”. Acesta a precizat că există 6 hidrocentrale care sunt blocate la stadiul de proiect, deoarece nu au avizele de mediu, ceea ce reprezintă „aberații”. Acesta a reclamat că „un funcționar de la Apele Române cerea din nou toată documentația pentru faptul că nu era pus opis-ul și cuprinsul în anumită ordine și pentru faptul că nu era trecută zglăvoacă, o denumire a unui pește conform dicționarului”. El de asemenea dorește să atragă atenția asupra faptului că în 2027 România va scoate din producție reactorul 1 de la Cernavodă, adică 700 de megawați-oră producție în bandă, care nu va mai putea să funcționeze timp de aproximativ 3 ani.
23:00
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân # Digi24.ro
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a pornit, miercuri seară, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, ea afirmând că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. „Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa”, a adăugat ea.
22:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat, în direct la Digi24, că facturile la energie vor scădea începând cu a doua jumătate a lui 2026, odată cu inaugurarea unor noi capacități de producție, precum centrala nouă a Romgaz de la Iernut. „Scopul meu este unul foarte clar: prin orice metode legale, de a scădea prețul energiei și de a face, de a începe aceste proiecte care s-au lăsat așteptate zeci de ani”, a subliniat ministrul de resort.
22:40
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc atribuțiile, că ANRE este independentă. Atunci vă schimb regulamentul # Digi24.ro
Bogdan Ivan a spus miercuri seara, la Digi24, că la o întâlnire de lucru cu reprezentanți tehnici de la ANRE și furnizori i s-a spus că își depășește atribuțiile de ministru al Energiei dacă intervine la ANRE, pentru că instituția este independentă. Acesta a replicat că este și parlamentar și atunci va schimba regulamentul în Parlament. De asemenea, Ivan a propus ca ANRE să fie mandatată în CSAT pentru a lua modele de bună practică din vestul Europei și să actualizeze regulamentul.
22:30
A murit Jane Goodall. Specialista în primatologie, cunoscută pentru campaniile sale de protecție a mediului, avea 91 de ani # Digi24.ro
Celebra specialistă în primatologie Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat, miercuri, institutul său.
22:30
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore: mai ieftin când e consum mic, mai scump la orele de vârf # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, de ce lipsesc de pe piață ofertele de energie electrică pentru consumatorii casnici, cu tarif diferențiat în funcție de ora de consum: mai mic când este cerere scăzută și mai mare la orele de vârf. Oficialul spune că deși în România sunt instalate trei milioane de contoare inteligente, care pot transmite automat consumul, nu există încă o platformă digitală necesară centralizării datelor de la toți distribuitorii. El a dat apoi exemplul sistemului utilizat în Marea Britanie, unde prețul energiei de-a lungul zilei este semnalizat de un dispozitiv ca un semafor, montat încasa fiecărui consumator.
22:20
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia # Digi24.ro
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.
22:20
Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională” # Digi24.ro
România are proiecte în dezvoltare, bazate pe tehnologia de acumulare prin pompaj, care ar putea produce energie electrică ieftină, în condițiile în care țara are cea mai scumpă energie electrică din Europa, exportând ziua chiar și cu 1 lei, dar importând seara cu 2.500 de lei/MWh. Pentru două dintre locațiile unde ar putea fi aplicată această tehnologie s-au demarat deja studiile tehnice, a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Urmează să primesc rezultatele care să ateste că se pot face aceste proiecte și vă garantez că și pe aceste proiecte - cele pe pompaj hidro - le voi include în lista proiectelor de securitate națională în domeniul energiei”, a subliniat ministrul.
21:50
Trei presupuși membri ai Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești # Digi24.ro
Trei presupuși membri ai grupării islamiste palestiniene Hamas au fost arestați miercuri, 1 octombrie 2025, fiind suspectați de complot pentru atacuri asupra instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania, au anunțat oficialii, conform France24.
21:40
Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii” # Digi24.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
21:30
Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre riscul României de a pierde fonduri europene # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări, într-o conferință de presă, că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie. Întrebat, totodată, dacă România încă mai riscă suspendarea unor fonduri europene, Nazare, a declarat că, după adoptarea Pachetului 1 de măsuri şi după ce tot ce este prevăzut în Pachetul 2, nu crede că mai poate fi vorba de o activare a clauzei de suspendare a fondurilor UE, deși „nu este o chestiune care a fost complet eliminată”, a adăugat el.
21:10
Scandal între Poșta Română și Registrul Comerțului. Compania acuză ONRC că blochează sediile sociale. „Refuzuri pe motive hilare” # Digi24.ro
Poșta Română acuză Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) că pune piedici proiectului prin care antreprenorii pot închiria sedii sociale de la compania de stat. Oficialii Poștei susțin că mai multe cereri au fost respinse fără un temei legal clar și anunță că pregătesc acțiuni în instanță împotriva instituției.
21:00
Nazare explică de ce nu sunt modificări privind subvenţia partidelor în rectificare: „Se plătesc doar sumele obligatorii prin lege” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, într-o conferință de presă, ce se întâmplă cu subvențiile pentru partide, în urma rectificării bugetare. Întrebat de ce nu apar modificări privind aceste subvenții, ministrul a explicat că nu este vorba despre fonduri suplimentare în acest caz, guvernul lucrând asupra a două aspecte: a blocat 59 de milioane de lei, care erau reținute pentru Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) - și care nu vor mai ajunge acum la această instituție - și a plătit 169 de milioane de lei, cheltuieli impuse prin lege pentru campania electorală, bani pe care statul este obligat să îi acorde.
21:00
Proiectele lăsate de Guvern fără finanțare de la buget: canalizări, fose septice, săli de sport. Ce se întâmplă cu stadioanele # Digi24.ro
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la aceste stadioane, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027.
20:50
Atenţionare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care vor să mergă în Franţa # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, ale celor feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la grevă naţională generală pentru data de 2 octombrie.
20:40
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc. Viktor Orban: „Nu avem nicio altă opţiune, absolut niciuna” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri, 1 octombrie 2025, că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, adăugând și că președintele american Donald Trump nu i-a cerut niciodată să înceteze aceste importului, relatează AFP, conform News.ro.
20:30
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson # Digi24.ro
Un oficial pro-Kremlin, căutat de Kiev sub acuzația de colaborare cu Rusia, a fost ucis într-o explozie care pare să marcheze cel mai recent dintr-o serie de asasinate comise de Ucraina, scrie The Times.
Acum 24 ore
20:00
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: 150 de miliarde lei merg la patru ministere pentru investițiile prin PNRR # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, miercuri, OUG privind rectificarea bugetului de stat pe 2025 și OUG pentru rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat pe 2025. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit de 8,4% agreată cu Comisia Europeană aduce nevoia de finanțare de 159 de miliarde de lei. Bugetele Ministerelor Transporturilor, Economiei, Mediului, Dezvoltării au fost suplimentate cu peste 150 de miliarde de lei pentru împrumuturile prin PNRR necesare investițiilor. Procentul de creștere economică pentru 2025 a fost revizuit de la 2,5% la 0,6%.
20:00
Bărbatul din Neamț care și-a ucis fosta parteneră și a înjunghiat-o pe mama acesteia a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr de 23 de ani din județul Neamț, care și-a înjunghiat mortal fosta parteneră și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de judecătorii Tribunalului Neamț și poate fi atacată cu recurs.
20:00
Alexandru Nazare anunță ce se întâmplă cu pachetul de măsuri pentru administrație. „Întârzieri de aproape o lună” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că prioritatea în acest moment este adoptarea pachetului de măsuri pentru administraţie, care este întârziată cu aproape o lună. El a precizat că discuţiile pe acest subiect au avansat şi că speră ca pachetul pe administraţie să fie anunţat cât mai curând.
19:50
Petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru posibila implicare în incidentele cu drone # Digi24.ro
Autoritățile franceze desfășoară o anchetă privind un petrolier care face obiectul unor sancțiuni și este suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, care ar fi putut fi o rampă de lansare pentru dronele care au dus la închiderea aeroporturilor din Danemarca săptămâna trecută, relatează The Guardian.
19:30
Doi jandarmi români vor desfăşura, începând de miercuri, pentru o perioadă de şase luni, misiuni de ordine publică în Tenerife, urmând să acţioneze în patrule mixte împreună cu agenţi din cadrul Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulţi turişti, inclusiv cetăţeni români.
19:30
Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online # Digi24.ro
Elon Musk a afirmat, marți, că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI, anunțând planuri privind o platformă online denumită „Grokipedia”.
