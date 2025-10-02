Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă”

11:50

Italianul Jannik Sinner şi-a revenit după dezamăgirea de la US Open, reuşind să se impună la China Open, la Beijing, unde l-a învins în pe Learner Tien, finalist pentru prima dată la nivel de turneu, scor 6-2, 6-2. Pentru Sinner este al treilea titlu din acest sezon. La mai puţin de patru săptămâni după ce