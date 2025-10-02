Moment neașteptat la nunta fiului lui Costel Biju! Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a prins buchetul. Cum au reacționat restul tinerelor
SpyNews, 2 octombrie 2025 10:20
Tzancă Uraganu și Lambada, alături de cei trei copii ai lor, au fost prezenți la nunta fiului lui Costel Biju. Cei doi s-au afișat împreună, iar blondina a făcut publice imaginile. Lambada a fost cea care a prins buchetul la nunta celor doi, un lucru care a surprins pe toată lumea.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
10:20
Alina Ceușan, de urgență la Constanța! Carmen Grebenișan se pregătește să nască: "Inima mea este plină de bucurie..." # SpyNews
Carmen Grebenișan trăiește, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar buna ei prietenă, Alina Ceușan, a ajuns de urgență la Constanța pentru a-i fi alături.
10:20
Moment neașteptat la nunta fiului lui Costel Biju! Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a prins buchetul. Cum au reacționat restul tinerelor # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada, alături de cei trei copii ai lor, au fost prezenți la nunta fiului lui Costel Biju. Cei doi s-au afișat împreună, iar blondina a făcut publice imaginile. Lambada a fost cea care a prins buchetul la nunta celor doi, un lucru care a surprins pe toată lumea.
10:20
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL vedem diseară, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Aris Eram va fi prezent în ediția MediCOOL de diseară pentru a dezvălui totul despre parcursul lui către un stil de viață mult mai sănătos. Emisiunea difuzată de la ora 18:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY, aduce împreună vedete și pacienți care își spun povestea, în timp ce specialiștii aflați în platoul de televiziune oferă sfaturi importante pentru a crește calitatea vieții telespectatorilor.
Acum 2 ore
09:40
Kim Kardashian, dezvăluire halucinantă! Ce a aflat în urma unei investigații: „Sunt îngrozită” # SpyNews
Kim Kardashian a făcut o dezvăluire tulburătoare în noul trailer „The Kardashians”. Vedeta a povestit că a primit o informație șocantă de la detectivii angajați, care i-au spus că viața ei a fost în pericol. Ce a aflat diva în urma unei investigații.
09:40
Alertă în Gorj, după ce a fost descoperit un focar de boala limbii albastre la bovine. Cât de periculoasă este și cum se transmite # SpyNews
Un focar de boala limbii albastre la bovine a fost descoperit în Gorj. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că virusul se extinde în Europa. Un alt focar a fost descoperit luna trecută și în Ungaria, primul din ultimul zece ani.
09:10
Top 10 lucruri la care să renunți din dormitor. De ce nu este bine să ai un televizor în această cameră, potrivit specialiștilor # SpyNews
O tendință pe care au observat-o designerii de interior este că tot mai mulți oameni preferă dormitoarele aglomerate, cu multe elemente, unele dintre ele vechi. Specialiștii recomandă ca dormitorul să fie minimalist.
09:10
Vreme severă în România! Capitala va fi afectată de fenomene extreme. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsoare în mai multe zone ale țării # SpyNews
Vremea se schimbă radical! Pentru ziua de azi, 2 octombrie, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare valabilă până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20:00. Sunt așteptate temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, ploi abundente, intensificări ale vântului și chiar ninsori în unele zone ale țării.
Acum 4 ore
08:40
Bogdan de la Ploiești a lămurit situația. Cine sunt, de fapt, nașii de cununie de la nunta fiului lui Costel Biju cu Antonia # SpyNews
Fiul lui Costel Biju și iubita lui s-au căsătorit pe 30 septembrie. Cei doi și-au dorit încă de la început ca nașii lor să fie Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, însă manelistul și dansatoarea nu sunt căsătoriți. Cântărețul a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile, după ce mai mulți urmăritori l-a întrebat cum a fost posibil să îi cunune pe cei doi, având în vedere acest lucru.
Acum 12 ore
01:00
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Final neașteptat la eliminare! Ce culoare a avut insigna Irinei Fodor # SpyNews
Final neașteptat în cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 8! Cele trei echipe au ajuns la Irina Fodor, iar conform clasamentului, concurenții de pe ultimul loc au ajuns în pragul eliminării. Verdictul l-a dat, însă, insigna Irinei Fodor. Iată ce culoare a avut!
00:10
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Concurenții au mâncat carne de șarpe. Cum au reacționat Karmen și Olga # SpyNews
Concurenții au avut parte de o probă dificilă la Asia Express, sezonul 8! Cele trei echipe din cursa pentru ultima șansă au fost nevoite să interacționeze cu șerpi și să consume o băutură atipică, iar la final să mănânce carne de șarpe. Karmen Simionescu a trecut prin momente de groază.
1 octombrie 2025
23:50
Un show păcătos. George Jaguarul de la Insula Iubirii, declarații emotioante despre trecutul său. Cine i-a fost mereu aproape: "Tata nu m-a dorit" # SpyNews
George Jaguarul, apariție neobișnuită, la Un show păcătos. Dacă până acum fosta ispită de la Insula Iubirii obișnuia să glumească și să-i amuze pe cei din jur, acum, și-a arătat latura sensibilă. George a făcut mărturisiri șocante din copilăria sa.
23:20
Asia Express, 1 octombrie 2025. Emil Rengle, în lacrimi! Concurentul nu a putut să se mai abțină: ”Ne e greu” # SpyNews
Momente emoționante la Asia Express, sezonul 8. Emil Rengle a cunoscut o persoană care i-a amintit de familie, pe care a păsărit-o cu greu. Concurentul a făcut declarații în lacrimi, amintindu-și de cele mai speciale persoane din viața lui.
23:20
Un show păcătos. Nikita, din nou nucleul unui scandal de proporții! A declanșat sau nu bătaia din Centrul Vechi al Capitalei # SpyNews
Nikita, declarații exclusive, la un Show păcătos, după o ceartă care a avut loc în Centrul Vechi din București. Blondina s-a distrat în mai multe cluburi, cu ocazia zilei sale de naștere. Cu toate acestea, distracția s-a transformat în scandal.
22:30
Spynews TV. Când va naște Francisca, iubita lui TJ Miles. Cei doi deja vorbesc despre botez # SpyNews
TJ Miles și iubita lui, Francisca, au fost prezenți la Spynews TV, în această seară, acolo unde au vorbit, în exclusivitate, despre când va naște bruneta. Cei doi sunt nerăbdători să-și țină puiul în brațe!
22:30
Zi specială în familia Iuliei Albu! Vedeta își sărbătorește fiica! Mikaela Albu a împlinit vârsta de 16 ani! Cele două au o relație foarte apropiată, iar fiica Iuliei Albu îi calcă pe urme mamei sale încă de la o vârstă fragedă.
22:20
Situația se complică în dosarul lui Cristian Boureanu! S-a făcut plângere la Parchet, după ultimele audieri Informații și declarații exclusive # SpyNews
Situația se complică în dosarul lui Cristian Boureanu! Avem informații și declarații exclusive, după ce a fost depusă o plângere la Parchet. Afaceristul este implicat într-un scandal uriaș, după ce, în urmă cu doar câteva luni, a fost acuzat de două tinere de agresiune sexuală. Totul s-ar fi petrecut chiar în locuința fostului deputat.
22:20
Decizie importantă! Jador și Oana Ciocan se mută din penthouse-ul de 500.000 de euro. De ce au ţinut totul secret # SpyNews
Jador și-a botezat fiul în urmă cu trei săptămâni, însă momentul a fost ținut departe de ochii curioșilor, într-un cadru intim și discret. În exclusivitate pentru Spynews.ro, sora artistului, Camelia Dumitrache, ne-a povestit cum s-a desfășurat marele eveniment și a dezvăluit și motivele pentru care cântărețul se pregătește să se mute din penthouse-ul de 500.000 de euro.
22:20
Niciun drum fără el! Cine este bărbatul pe care Simona Halep se bazează! Schimbă maşinile după necesităţi | PAPARAZZI # SpyNews
Deși este o femeie puternică, Simona Halep are un ajutor pe care poate să se bazeze oricând! Celebra sportivă nu pleacă nicăieri fără el, nici măcar când vine vorba despre activitățoi banale, precum sunt cumpărăturile! Într-adevăr, au și o relație specială! Iată alături de cine au surprins-o paparazzii Spynews.ro pe Simona Halep.
22:20
Eliza Natanticu luptă să se vindece: „Nu mă așteptam să doară atât de tare”. S-a izolat de tot # SpyNews
Eliza Natanticu, confesiuni emoționate. Vedeta vorbește despre lupta lăsată de moartea tatălui său, ultimul părinte pe care îl mai avea în viață. Mai mult decât atât, am aflat și motivul pentru care artista a dispărut, în ultima perioadă, din peisajul monden.
22:20
Afaceristă de top, ameninţată! Poliţia a intrat pe fir! Fiica minoră a ajuns la terapie din cauza traumelor! Milionara face dezvăluiri explozive # SpyNews
Cristina Preda, afacerista păgubită cu 350.000 euro, în trecut, de către menajera sa, implicată într-un nou scandal. Conflictul a escaladat cu ordin de restricție pentru întreaga familie a femeii, dar și cu probleme grave pentru fiica minoră a acesteia. Spynews.ro a obținut declarații exclusive de la Cristina Preda.
22:20
Cum încearcă să „evadeze” milionarul arestat pentru escrocherii cu mașini de lux | Probleme complicate # SpyNews
Astăzi, unul dintre afaceriștii acuzați de fraude cu TVA de 18 milioane de euro a cerut să „evadeze” din arestul la domiciliu, fiindcă are probleme mai importante de rezolvat.
22:20
Marie Rose Uzunov, alias „Prințesa imobiliarelor”, a scăpat de dosarul care viza despăgubirile stabilite în urma unui eveniment rutier.
22:00
Cum arătau Oana Roman și Mihai Mitoșeru, în urmă cu 25 de ani. Prezentatorul a scos pozele de la naftalină | FOTO # SpyNews
Oana Roman s-a postat în ipostaze rare, alături de Mihai Mitoșeru! Așadar, pentru cei care s-au întrebat cum arătau cei doi în urmă cu aproximativ 25 de ani, așteptarea a luat sfârșit. Prezentatorul era de nerecunoscut!
22:00
Asia Express, 1 octombrie 2025. Cine a pornit în cursa pentru ultima șansă. Răsturnare de clasament: ”De la extaz la agonie” # SpyNews
A început cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 8! Concurenții au aflat clasamentul Irinei Fodor, iar trei dintre ele au primit vestea că vor participa la probele de astăzi, 1 octombrie 2025. Cursa pentru ultima șansă se desfășoară în Hanoi.
Acum 24 ore
21:10
Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție într-un cadru de vis! Fotbalistul de la Echipa Națională a României i-a făcut o surpriză fabuloasă iubitei sale, Ioana Stan, și i-a dăruit un inel spectaculos! Imaginile vorbesc de la sine!
21:10
Carmen de la Sălciua își va sărbători mâine ziua de naștere. Ce cadou i-a făcut cântăreața mamei sale: „De ziua mea…” # SpyNews
Carmen de la Sălciua va împlini mâine 37 de ani, iar cântăreața s-a gândit să marcheze această zi printr-un cadou memorabil, pe care i l-a făcut mamei sale. Te va impresiona până la lacrimi!
20:30
Cum arată apartamentul închiriat de Larisa Udilă, pentru vacanța din Dubai. Influencerița stă într-o cazare de lux | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă a închiriat un apartament de lux în Dubai, pe perioada vacanței sale alături de familie. Totuși, internauții și-au dorit să afle motivul pentru care influencerița nu locuiește în apartamentul pe care l-a achiziționat. Iată răspunsul!
20:30
România urmează să revină la ora de iarnă 2025, așa cum se întâmplă în fiecare an. Data la care se dau ceasurile înapoi diferă în funcție de an. Iată din ce data se dau ceasurile înapoi în anul 2025 și cum poate afecta acest lucru organismul uman.
20:20
Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul! Primele imagini cu băiețelul lor! Ce nume special au ales | FOTO # SpyNews
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat băiețelul! Cei doi au devenit părinți la finalul lunii august și s-au bucurat în liniște de familia lor. Astăzi, cei doi au postat primele imagini cu băiețelul lor de la evenimentul special. Iată ce nume au ales Ianis Hagi și Elena pentru băiețelul lor!
19:50
Acces Direct. Doi părinți vor să facă dreptate, după moartea fulgerătoare a fiicei lor! Totul ar fi pornit de la o răceală și o posibilă eroare medicală # SpyNews
O familie trece printr-o dramă îngrozitoare. Doi părinți vor să își facă dreptate, după ce fiica lor, în vârstă de doar 15 ani, a murit fulgerător. Tânăra ar fi intrat pe propriile picioare în spital, acolo unde și-a dat ultima suflare la scurt timp. Mama și tatăl ei au făcut declarații dureroase la Acces Direct.
19:30
Viața fără filtru. Ce spun bunica și mătușa unui bebeluș care a decedat în spital din cauza bacteriei ucigașe: "A stat acasă doar o zi și o noapte..." # SpyNews
Un bebeluș a decedat la doar 27 de zile de viața, din cauza bacteriei care a răpus șapte copii, la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Mătușa și bunica fetiței, devastate de durere. Iată ce au declarat!
19:00
Ce mesaj a transmis fiul lui Costel Biju, după nunta exclusivistă organizată de tatăl lui! Delia și Loredana, pe lista artiștilor care au urcat pe scenă | VIDEO # SpyNews
Costel Biju a organizat o nuntă fabuloasă pentru său. Tony One și soția lui, Antonia, s-au căsătorit și sunt nerăbdători să devină părinți. Fiul lui Costel Biju a transmis un mesaj emoționant după nunta fabuloasă organizată de tatăl său. Manelistul a scos câteva zeci de mii de euro din buzunar doar pentru onorariul artiștilor.
18:50
Hidrologii au emis alertă de inundații. Astfel, de mâine intră în vigoare Cod galben valabil pentru cursuri de apă din 24 de județe. Totodată, de vineri, mai multe râuri din vor fi sub Cod portocaliu.
18:20
El este Adrian, tânărul de 18 ani ucis de șoferul de ridesharing în Pitești. Băiatul se mutase recent în oraș pentru un nou început | FOTO # SpyNews
Adrian a încetat din viață la vârsta de doar 18 ani, după ce a fost ucis de șoferul de ridesharing care trebuia să îl preia cu mașina. Tânărul era originar din Olt, se mutase recent în Pitești, unde voia să înceapă o nouă viață.
18:10
Unde va fi depusă racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în 2025. Când începe pelerinajul # SpyNews
Ca în fiecare an, racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi depusă la Iași, că în fiecare an. Credincioșii se vor putea închina la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cea care este considerată ocrotitoarea Moldovei. Când va începe pelerinajul.
17:30
Dublă sărbătoare în familia lui Betty Salam! Este ziua de naștere a fiului său, dar și a tatălui, Florin Salam. Cum l-a sărbătorit pe cel mic fostul ei soț | FOTO # SpyNews
Betty Salam sărbătorește astăzi două dintre cele mai importante persoane din viața ei: pe fiul ei, Matthias, dar și pe tatăl ei, Florin Salam. Fostul soț al artistei, Cătălin Vișănescu, i-a îndeplinit o mare dorință băiatului.
17:30
FineStore Virtuții, destinația premium, unde descoperi gustul rafinamentului și băuturi originale la prețuri excelente (P) # SpyNews
Ți-ai imaginat vreodată un loc unde fiecare sticlă spune o poveste, unde găsești la un pas tot ce îți trebuie pentru o petrecere reușită sau pentru barul tău de acasă fără să-ți pui în pericol bugetul? Ei bine, de acum îl găsești pe Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6.
17:00
Copiii infectați de la Spitalul Sfânta Maria din Iași ar fi fost puși lângă cei sănătoși. Gestul halucinant al șefei ATI care ar fi dus la tragedia de proporții # SpyNews
Ancheta continuă la Spitalul Sfânta Maria din Iași, după moartea celor șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens. Între timp, apar tot mai multe acuzații grave. Șefa ATI ar fi pus copiii infectați în același loc cu cei sănătoși, fapt care ar fi dus la răspândirea cu rapiditate a bacteriei mortale.
16:40
Andreea Bostănică, pe lux și opulență, de ziua ei de naștere! Și-a închiriat din nou un avion privat | VIDEO # SpyNews
Andreea Bostănică lovește din nou! Influencerița își sărbătorește ziua de naștere în avans, pe lux și opulență și în acest an. Tânăra și-a închiriat iarăși în avion privat. Iată ce petrecere fastuoasă a avut în timpul zborului!
16:30
EXCLUSIV! Dan Voiculescu face dezvăluiri explozive: Secrete din culisele imperiului media, povești cu vedete, bani, politică și familie - TOTUL într-un podcast-eveniment cu Mihai Morar # SpyNews
Joi, 2 octombrie, ora 19:00, România va fi cu ochii pe un episod care se anunță deja istoric. Dan Voiculescu, fondatorul grupului media Antena, om de afaceri, strateg politic din umbră și figură publică greu de ignorat, revine în fața publicului într-o apariție de neratat, la podcastul „Fain & Simplu” cu Mihai Morar.
15:50
Florin Ristei și noua lui iubită s-au despărțit? Mesajul cu subînțeles al lui Yasmin Awad: „Când crezi că te-ai îndrăgostit...” # SpyNews
Florin Ristei și iubita lui formau un cuplu de câteva luni, dar relația lor a fost pusă sub semnul întrebării de curând, după ce urmăritorii lor au observat postările pe care le face Yasmin Awad, lucru care i-a determinat pe unii să creadă că s-ar fi despărțit.
15:10
Iubitul Ioanei Popescu, declarații la scurt timp după ce bruneta a fost înmormântată. Mihai spune că urma să devină soțul jurnalistei: "Nu voia inel scump" # SpyNews
La scurt timp după înmormântarea Ioanei Popescu, iubitul acesteia, Mihai Lungu, a făcut declarații în cadrul emisiunii Viața fără filtru. Bărbatul a povestit că el și bruneta urmau să își oficializeze relația în Roma și că jurnalista nu își dorea lucruri materiale, ci doar iubire sinceră.
15:00
Cum se înțelege, de fapt, Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, cu părinții lui Ștefan. Motivul pentru care și-au amânat cununia religioasă # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa, sezonul 11, urmau să se căsătorească în luna septembrie. Cei doi își doresc să devină o familie și în fața lui Dumnezeu, dar au amânat nunta. Fosta concurentă a vorbit despre relația cu tatăl lui Ștefan, care la început nu a fost atât de încântat de faptul că formează un cuplu.
14:20
Paste cu ricotta și prosciutto după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientele de care ai nevoie pentru un preparat savuros # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, format dintr-un starter, plăcintă cu spanac, un fel principal, paste cu ricotta şi prosciutto, şi un desert, fursecuri cu lămâie.
14:10
Soțul Laurei Cosoi, despre rolul bărbatului în familie. Ce spune Cosmin Curticăpean: „Femeile sunt din ce în ce mai singure în creșterea copiilor” # SpyNews
Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi, a vorbit deschis despre rolul bărbatului în familie și provocările actuale cu care se confruntă mamele. El atrage atenția asupra faptului că tot mai multe femei duc singure greul creșterii copiilor, în timp ce bărbații se îndepărtează de responsabilitățile familiale.
14:10
Adrian Minune Jr., partea lui de adevăr despre despărțirea de iubita Ariana. De ce s-ar fi separat după șase luni de relație # SpyNews
Fiul lui Adrian Minune și iubita lui, Ariana, s-au despărțit în urmă cu câteva luni. Au fost împreună jumătate de an și se gândeau amândoi la nuntă. Adrian Minune Jr. a vorbit despre ruptura de fosta iubită, dar și despre fosta logodnică la care s-a zvonit că s-ar fi întors, după separarea de Ariana.
13:40
Rugăciunea către Sfântul Ciprian este cunoscută pentru puterea ei de a oferi protecție împotriva răului și de a dezlega vrăji sau blesteme. Multe persoane se roagă cu încredere acestui sfânt, cerând ajutor în momente dificile.
13:30
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, apariție elegantă, la nunta fiului lui Costel Biju. Ce ținute au purtat nașii și cine a întreținut atmosfera la petrecere # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă în familia lui Costel Biju, asta pentru că fiul lui cel mare, în vârstă de 19 an, s-a căsătorit cu iubita lui. Au o relație de aproape doi ani și urmează să devină pentru prima dată părinți. Nașii cuplului sunt Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, care au strălucit la eveniment.
13:10
O școală s-a prăbușit în timpul orelor! Peste 90 de elevi au fost prinși sub dărâmături | FOTO # SpyNews
Tragedie la o școală, în timpul orelor de curs! Clădirea s-a prăbușit brusc, în timp ce elevii erau înăuntru. Peste 90 de copii au fost surprinși sub dărâmături.
12:50
Fostul soț al Ioanei Popescu, Ion Lorinczi, în lacrimi la înmormântarea brunetei. Bărbatul este copleșit de durere | PAPARAZZI # SpyNews
Printre persoanele care au venit să își ia rămas bun de la Ioana Popescu se numără și Ion Lorinczi, fostul ei soț. Bărbatul a fost surprins în lacrimi la înmormântarea jurnalistei. Vizibil copleșit de durere, a stat retras și a evitat să poarte vreun dialog cu cei prezenți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.