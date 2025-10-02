Florin Georgescu, viceguvernator BNR: salariu - 83.000 lei, pensie - 20.000, pensie specială - 7.200

Newsweek.ro, 2 octombrie 2025 10:20

Guvernul vrea să interzică cumulul pensie - salariu. Unul din cei vizați poate fi Florin Georgescu, ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:50
Un gigant auto cheamă 145.000 de mașini în service. Ce problemă au? Newsweek.ro
Un gigant auto recheamă peste 145.000 de vehicule în SUA din cauza unui defect. Este risc major de i...
Acum 30 minute
10:40
A crescut rata șomajului. Tot mai puțini tineri au locuri de muncă Newsweek.ro
Rata somajului a crescut în luna august. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în rândul tinerilor d...
10:30
METEO Alerte de vreme extremă în România. În două județe este Cod Roșu de ploi abundente: 110l/mp Newsweek.ro
A fost emis cod Roșu de ploi abundente în 2 județe. De asemenea, au fost emise mai multe coduri galb...
Acum o oră
10:20
Florin Georgescu, viceguvernator BNR: salariu - 83.000 lei, pensie - 20.000, pensie specială - 7.200 Newsweek.ro
Guvernul vrea să interzică cumulul pensie - salariu. Unul din cei vizați poate fi Florin Georgescu, ...
10:00
30 de interlopii din clanul Butoane, săltați de mascați. Sunt acuzații grave de crimă organizată Newsweek.ro
Poliția și DIICOT au descins la clanul Butoane.
Acum 2 ore
09:50
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Cum să ai facturi mai mici Newsweek.ro
Ai pensie sub 3.000 lei? Guvernul îți dă un preț preferențial la curent. Ministrul Energiei, Bogdan ...
09:40
Ce a făcut o judecătoare după ce a condamnat un bărbat la 30 de ani? S-a activat Inspecția Judiciară Newsweek.ro
O judecătoare de Curte de Apel este cercetată de Inspecția Judiciară după ce a dat o sentință de 30 ...
09:30
Elon Musk, primul om care are o avere de 500.000.000.000$. Companiile sale, super revenire Newsweek.ro
Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a...
09:10
Valoarea tichetelor culturale va crește în octombrie. Cine le primește ce poți achita cu ele Newsweek.ro
Valoarea maximă a tichetelor culturale va crește în octombrie, cu 20 de lei. Cine primește acest ben...
Acum 4 ore
08:50
Haos pe CFR. Trenurile care circulă pe curent, trase la depou. Nu mai sunt bani Newsweek.ro
Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, d...
08:40
Doi români au furat 45 de tone de cupru în Franța. Se lăudau pe TikTok cu teancuri de bani Newsweek.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud...
08:20
Chirurgul care se ruga la Dumnezeu să nu fie prins că lua șpagă a fost condamnat la închisoare Newsweek.ro
Un chirurg din Târgu-Jiu, filmat acum câțiva ani în timp ce se ruga la Dumnezeu să nu fie prins când...
08:00
Război în Ucraina: Centrala de la Cernobâl, fără energie. Rusia aduce 20.000 de nord coreeni Newsweek.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl rămâne fără energie electrică după atacul rus asupra unui oraș din ...
07:50
VIDEO Forțele speciale ale Franței au sechestrat un petrolier rusesc. Moscova: Vom răspunde militar Newsweek.ro
Trupele franceze au abordat un petrolier din flota fantomă a Rusiei suspectat de implicare în zborur...
07:50
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni Newsweek.ro
Cotaţiile petrolului au coborât miercuri la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni. Ce impact...
07:40
Aurul a ajuns la 3.895 $/uncie. Ne apropiem de un război? În criză deja suntem Newsweek.ro
Aurul a ajuns ieri, la orele prânzului, la 3.895 $ pe uncie. Este un semnal prost, dar nu ştim de ce...
07:30
„Zidul anti-drone” printre temele discutate la Summitul de la Copenhaga. Ce au decis liderii UE Newsweek.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european ...
07:30
VIDEO 31 de anvelope de iarnă, testate de ADAC. Care sunt cele mai bune? Fugiți de cele ieftine! Newsweek.ro
Specialiștii ADAC (cea mai importantă asociație auto profesională din Europa) au testat 31 de anvelo...
07:20
Horoscop 3 octombrie. Luna în Vărsător îi face optimiști pe lei. Racii au idei ambițioase Newsweek.ro
Horoscop 3 octombrie. Luna în Vărsător îi face optimiști pe lei. Racii au idei ambițioase.
07:10
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 10 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025 Newsweek.ro
Pensionarii așteaptă luni de zile pensiile recalculate și nici acum nu au vreo speranță că vor primi...
Acum 24 ore
21:30
Atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care călătoresc în Franța Newsweek.ro
Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța....
21:20
Ministrul de Finanțate anunță că se dau bani la pensii: Intrăm într-o seriozitate financiară Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că rectificarea bugetară adoptată în şe...
21:10
Guvernul SUA a intrat astăzi în shutdown, stârnind temeri legate de economia globală Newsweek.ro
Guvernul american a intrat astăzi în shutdown, stârnind temeri majore legate de economia mondială. I...
21:00
Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care e dusă pe camion Newsweek.ro
Pregătiri de război? Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care...
20:50
CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către AFR ar putea bloca circulația trenurilor Newsweek.ro
CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (AF...
20:20
Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenha...
20:10
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință Newsweek.ro
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în regleme...
20:10
Sistemul de alertare a populației din Slovenia nu a funcționat la primul test Newsweek.ro
Sistemul de alertare a populației Si-Alarm din Slovenia nu a funcționat la primul test. Cu toate că ...
20:00
Pensionarii au luat 100 lei la pensie de la Mica Recalculare. Din ce oraș sunt și care este ordinea? Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere pentru Mica Recalculare pot primi bani în plus la pensie. În medie,...
19:50
Ministrul Sănătății anunță investiţii europene care depăşesc 262 milioane lei. Unde merg banii? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost miercuri în judeţul Argeş, judeţ unde, potrivit aces...
19:30
Care sunt cele mai profitabile afaceri din România. Au fost analizate 917.881 de bilanțuri contabile Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Națion...
19:20
Alegerile s-au terminat. Pentru Republica Moldova rămâne problema Transnistriei Newsweek.ro
După ce alegerile din Moldova sunt un caz încheiat, acum ar fi momentul să se realizeze pacea în ace...
19:10
Dorin Tudora nu mai poate fi director la Conpet SA, transportatorul de țiței. Este incompatibil Newsweek.ro
Dorin Tudora nu poate exercita funcţia de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de...
18:50
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea Newsweek.ro
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea, este fo...
18:40
A picat site-ul care ajută cu 40.000 lei persoanele cu dizabilități. Cum se dau banii? Newsweek.ro
Site-ul menit să colecteze înscrierile în noul program național de susținere a românilor cu dizabili...
18:20
Se majorează impozitul pentru criptomonede. Nicușor Dan anunță schimbarea legii Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România are ...
18:10
OMSA a raportat un focar de boala limbii albastre la bovine în Sud-Vestul țării Newsweek.ro
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a raportat un focar de boala limbii albastre...
17:50
Cum să scapi definitiv de ochelari Newsweek.ro
„Fashion statement”, simplu accesoriu de stil vestimentar sau necesitate: pentru mulți oameni, ochel...
17:50
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE. La ce va fi folosit împrumutul? Newsweek.ro
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat ...
17:30
300 de locuri pentru tinerii care vor să devină pompieri. Care sunt condițiile de admitere Newsweek.ro
300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofi...
17:20
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului. Ce mister a fost scos la iveală Newsweek.ro
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului antic. Cercetătorii de la Universitatea d...
17:10
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai pentru a primi banii până în martie 2026? Newsweek.ro
Pensionarii pot obține un ajutor la pensie pentru încălzire până în primăvara 2026. Care sunt condiț...
17:00
De ce cere Anatol Șalaru înlocuirea unui deputat AUR de la șefia Comisiei comune România–Moldova Newsweek.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a cerut print-o scrisoare deschisă...
16:50
Danemarca cere un răspuns la „războiul hibrid” al Rusiei. Pericol mare după al Doilea Război Mondial Newsweek.ro
Reprezentanta Danemarcei a declarat miercuri că Europa trebuie să își intensifice răspunsul la un „r...
16:30
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele Newsweek.ro
Un nou scandal a izbucnit la Poșta Română. 20.000 de poștași care duc 2.300.000 de pensii s-au trezi...
16:30
Snapchat introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi. Care sunt noile tarife Newsweek.ro
Aplicația Snapchat a anunțat că va introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi salvat...
16:20
Coaliția amână concedierile din primării. Newsweek a găsit dezmăț din bani publici în 8 localități Newsweek.ro
Partidele din Coaliția de guvernare nu căzut de acord, nici azi, în privința concedierilor din primă...
15:50
România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR Newsweek.ro
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
15:40
De ce înfășoară unii oameni clanța de la ușă în staniol? Reacția Poliției Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni urmează un trend pe internet și îți înfășoară clanțele de la uși în staniol. Sp...
15:20
VIDEO Remus Pricopie: Autoritățile din Moldova au avut curajul de a acționa la imixtiunile Rusiei Newsweek.ro
Succesul pro-europenilor la alegerile parlamentare din Moldova este explicat de Remus Pricopie, rect...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.