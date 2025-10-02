O femeie și-a comandat un tricou de 23 de lei de pe un site chinezesc, folosit de mulți români. Ce a primit, de fapt
Gândul, 2 octombrie 2025 10:20
O femeie și-a comandat un tricou ieftin, în valoare de 23 de lei, de pe un site chinezesc de pe care foarte mulți români comandă. Însă nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt. Oamenii obișnuiesc să facă cumpărături online: de la haine, la alimente sau electrocasnice, toate pot fi comandate de pe […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:50
Tentative de FRAUDE online în numele unor instituții oficiale. Găselnița folosită de atacatorii cibernetici # Gândul
Atacatorii cibernetici și-au diversificat metodele și nu mai țin cont de nimic în încercarea de a-și manipula victimele. Escrocii trimit mesaje în numele unor instituții oficiale cheie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează o serie de tentative de fraudă online și atrage atenția asupra mesajelor false transmise în numele unor autorități precum Interpol, Europol, […]
10:50
Vești bune pentru pensionari, ce sumă trebuie să încasezi lunar pentru a primi ajutor la căldură # Gândul
Pensionarii din mai multe orașe din România pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea casei în sezonul rece 2025-2026. Sprijinul se acordă în conformitate cu legea nr. 226/2021 care vizează consumatorul vulnerabil și se poate obține până în primăvara anului viitor. Ajutorul se adresează atât pentru plata agentului termic, cât și pentru suplimente pentru energie, acestea […]
Acum 30 minute
10:40
Dan Dungaciu: „RUSIA a dat semnale că intră în confruntare cu reprezentanții statelor care vor confisca activele rusești” # Gândul
La emisiunea Marius Tucă din data de 1 octombrie 2025, analistul Dan Dungaciu a oferit o perspectivă amplă asupra concluziilor și problemelor discutate la Summit-ul de la Copenhaga. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a început prin a evidenția importanța flancului estic în contextul securității europene, menționând „barajul de drone” – un […]
10:30
Nicușor Dan pune pe masa liderilor europeni raportul procurorului general despre anularea alegerilor # Gândul
Nicușor Dan prezintă liderilor europeni raportul făcut de procurorul general, Alex Florența, despre anularea alegerilor. Președintele participă la reuniunea Comunității Politice Europene, organizată la Copenhaga. „Azi o să fie o reuniune a statelor europene, în uniune sau nu, cu o adunare plenară cu mai multe discuții. Una pe Republica Moldova, imediat după alegeri, una pe […]
Acum o oră
10:20
Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant # Gândul
Polițiștii din Iași au reușit să prindă o altă cerșetoare, însă, de această dată, agenții au avut parte de un moment cu totul și cu totul comic. Cerșetoria reprezintă o problemă tot mai mare pentru orașul Iași, de multe ori persoanele care primesc amenzi apelează la mila trecătorilor. Asta s-a întâmplat și în cazul unei […]
10:20
10:10
Influentul „lup tânăr” Krasnov, procurorul general al Rusiei, scos de Putin din schemă și relocat la Curtea Supremă. „Premiu de consolare, a deranjat ELITELE” # Gândul
„Este remanierea sistemului judiciar rus o încercare de a controla forțele de securitate?”, se întreabă Mikhail Komin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Întrebarea are ca punct de pornire decizia lui Vladimir Putin de a-l schimba din funcția de procuror general pe „lupul tânăr” Igor Krasnov. E drept că acesta a fost […]
10:10
Victor Negrescu: „Am inclus pe agenda P. E. o dezbatere despre încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești” # Gândul
Eurodeputatul Victor Negrescu(PSD) a reușit să atragă atenția Parlamentului European asupra României, cu privire la repetatele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul nostru. Dezbaterea parlamentarilor europeni, pe această temă, urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi, informează Negrescu, pe facebook. „Am […]
10:00
Dan Dungaciu: „România nu are căi de ieșire. ROMÂNIA este arondată unui proiect care nu se discută la București” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat poziția României în raport cu partenerii externi și costurile achizițiilor militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Cumpărăm poziția noastră anti-americană” Marius Tucă a susținut că România nu obține nimic în schimbul gesturilor sale publice. Dungaciu confirmă că, […]
10:00
WSJ: Statele Unite vor oferi informații Ucrainei pentru a realiza ATACURI împotriva infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei # Gândul
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații pentru a realiza atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, a relatat miercuri Wall Street Journal. Acest ajutor ar urma să vină în timp ce Washingtonul analizează posibilitatea de a trimite Kievului noi arme care ar putea fi folosite pentru a ataca ținte […]
10:00
ANAF se pregătește să-i facă de rușine pe datornici. Va publica lista cu numele și sumele de achitat # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală(ANAF) face publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat(T3 2025). ANAF justifică gestul cu o prevedere din Ordinul Ministerului FinanțelorPublice nr.558/2016 privind procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, la nivelul iulie-septembrie 2024. La […]
10:00
Prognoză completă octombrie 2025 în România: Temperaturi de vară, dar și ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Iată prognoza completă pentru luna octombrie 2025 în România. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de vară, dar și ninosori. Luna octombrie a venit în calendar, dar se simte din plin și în ce privește temperaturile de afară. Totuși, meteorologii prognozează că această lună va fi una a contrastelor în România. Pe de o parte vor fi […]
Acum 2 ore
09:50
Cernobîlul se confruntă cu o pană de curent/ ZELENSKI acuză Rusia că este o „amenințare mondială” # Gândul
Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat, miercuri, că alimentarea cu energie a structurii de izolare care adăpostește o partea centralei nucleare de la Cernobîl, distrusă în timpul dezastrului nuclear din 1986, a fost întreruptă de bombardamentele rusești. „Din cauza supratensiunilor electrice, noul înveliș de siguranță, o instalație cheie care izolează cel de-al patrulea reactor distrus […]
09:50
Pentru că mai este foarte puțin până la weekend, Gândul.ro vă propune o porție copioasă de râs. Un banc menit să stârnească amuzament în rândul cititorilor. Doi proaspăt arestați discută în celulă: – De ce ai fost arestat? – Pentru concurență. -…? – Fabricam aceleași bancnote ca și statul. Să râdem în continuare: BANC | […]
09:40
Dacă e joi, atunci este momentul să ne delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, este vorba despre un inedit anunț mortuar, venit din Austria. Iată bancul! Anunț mortuar din Austria: După o viață grea, chinuită și plină de lipsuri, DI. Gunther Fisher, născut la 13.11.1943, și-a găsit, în sfârșit, pacea și liniștea. […]
09:30
TABEL | Cât vom plăti lunar pentru căldură la iarnă, dacă avem centrală termică, în funcție de câte ore o folosim zilnic și de numărul camerelor # Gândul
Apropierea sezonului rece reprezintă o grijă în plus pentru români, mai ales în cazul facturilor. Gândul vă propune un tabel cu calcule pentru a afla cât trebuie să scoți din buzunar în funcție de câte ore ții centrala pornita, dar și de numărul camerelor. La un preț al gazului de 0.31 ron / kWh (TVA […]
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat vulnerabilitățile României în raport cu partenerii externi și a criticat achizițiile militare făcute mai degrabă din rațiuni politice. Discuția a atins tema îndatorării și a unei poziții strategice slabe, care ne transformă în cumpărători de indulgențe. Urmăriți aici, […]
09:20
Papa Leon al XIV-lea susține că cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, „nu sunt cu adevărat pro-viaţă” # Gândul
Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticându-i pe cei care se declară împotriva avortului, însă susțin pedeapsa cu moartea, susținând că aceștia „nu sunt cu adevărat pro-viață”. Originar din Chicago, Leon a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blasé Cupich de […]
09:10
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro # Gândul
Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu un anunț oficial referitor la data la care va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o „bijuterie” în valoare de 172 de milioane de euro. Aprobarea proiectului prin care se dă undă verde proiectului este așteptată la jumătatea acestei luni, demolarea va […]
09:10
Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane # Gândul
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor […]
09:10
Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc/ Orban denunță poziția „agresivă” a UNIUNII EUROPENE # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că Budapesta nu va renunța la petrolul rusesc în absența unei alternative, denunțând poziția „agresivă” a Bruxelles-ului. Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum cer Statele Unite conduse de Donald Trump și majoritatea țărilor UE, a insistat Orban. „Nu avem nicio altă opțiune”, […]
09:10
Antrenorul lui Young Boys, Giorgio Contini, l-a „înțepat” pe Gigi Becali, după ce finanțatorul FCSB a anunțat primul 11 al echipei roș-albastre înaintea partidei de pe Arena Națională. FCSB joacă joi cu Young Boys Berna în etapa a doua a Europa League. Giorgio Contini are toate datele despre FCSB, iar secundul său, românul Zoltan Kadar, […]
09:00
Malcom Edjouma a anunțat obiectivul FCSB în Europa League: optimile competiției. Primul pas e o victorie cu Young Boys, în etapa a doua competiției. FCSB va întâlni Young Boys joi, de la ora 19:45, în etapa a doua a competiției Europa League. Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu Young Boys. FCSB și-a stabilit […]
Acum 4 ore
08:50
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre achizițiile militare ale României, despre împrumuturile uriașe făcute pentru tancuri și drone și despre lipsa unei strategii. El a explicat că militarii nu sunt consultați suficient și că deciziile sunt luate mai degrabă politic decât strategic. Urmăriți […]
08:50
O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa # Gândul
Dispeceratul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și system Transelectrica estimează că deficitul de energie electrică din producția internă, pentru acoperirea consumului României în iarna care vine, la orele de vârf de sarcină ale serii, va fi de aproximativ 1.120 MW, în scenariul moderat elaborat de instituție, și de circa 3.800 MW în […]
08:40
FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous # Gândul
FCSB va juca diseară cu Young Boys, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Europa League. Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu elvețienii, pe care-i consideră mai puternici ca Go Ahead Eagles. Echipa roș-albastră a câștigat cu olandezii, 1-0, în prima etapă a Europa League. Young Boys vine după […]
08:30
Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final # Gândul
Guvernanții discută joi despre programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Recent, ministrul Apărării,Ionuț Moșteanu, a declarat că resursa de cadre este una îmbătrânită. Bărbați și femei, între 18-35 de ani, cetățeni români, vor putea cere Ministerului Apărării să ia parte, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, în baza unui […]
08:30
Cum a ajuns Palatul Cotroceni la dispoziția Andreei Esca pentru un LIVE: „Îi mulțumesc GAZDEI noastre, Mirabela Grădinaru” # Gândul
Mirabela Grădinaru i-a pus Palatul Cotroceni la dispoziție Andreei Esca, pentru un live, în jurnalul de la ora 19.00. Cam așa s-ar putea rezuma evenimentul de miercuri seară, de la Administrația Prezidențială. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru un eveniment privat. Organizată de fundația Mihaelei Geoană, seara de […]
08:10
Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre strategia de război a Ucrainei în fața atacurilor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ne-am întors în 2022. Prăbușirea regimului Putin și regimului din Federația Rusă ca urmare […]
08:10
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră # Gândul
• Una dintre unitățile de învățământ va fi amplasată în cadrul dezvoltării One Academy Club, o alta în cadrul One Lake District. Investiția cumulată pentru cele două școli se ridică la aproximativ 19 milioane de euro. • Pe lângă acestea, dezvoltatorul a alocat investiții semnificative pentru infrastructura rutieră și de agrement din proximitatea acestor dezvoltări. […]
08:10
Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei” # Gândul
„STOP campaniilor de promovare a homosexualității în comunitățile de romi!” Acesta este mesajul care i-a adus deputatului Nicolae Păun o serie de reclamații la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, Nicolae Păun a explicat de ce e convins că declarațiile sale nu sunt „homofobe”. Într-un mesaj publicat pe pagina sa […]
08:10
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din istorie care are o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari. Revenirea acțiunilor companiei de vehicule electrice dar și creșterea celorlalte startup-uri ale lui Elon Musk au dus la o situație favorabilă pentru el. Elon Musk, prima persoană din istorie cu o avere netă […]
07:50
Dezvăluirile lui Pavel Durov. Cum i-ar fi cerut Franța să cenzureze alegerile din România și Republica Moldova # Gândul
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu că s-a aflat sub presiunea serviciilor de informații franceze să închidă canale de pe platformă în timpul alegerilor din România și din Republica Moldova, pentru a limita astfel mesajele opoziției. El a povestit că în perioada în care a fost blocat în Franța, i s-a propus o […]
07:50
Avertisment sumbru de la responsabilii Premiului Nobel. Moștenirea științifică americană este pusă în pericol de Donald Trump # Gândul
În timp ce lansează atacuri asupra științei, președintele american riscă să facă Statele Unite să piardă locul de națiune lider în cercetarea științifică, iar acest lucru poate avea efecte majore în întreaga lume sunt avertismentele responsabililor Premiului Nobel. De când a preluat mandatul, președintele Donald Trump a tăiat milioane de dolari din finanțarea publică, a […]
07:40
Dan Dungaciu: „Disperarea EUROPENILOR pentru confiscarea activelor rusești vine din faptul că americanii nu mai dau bani” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum retragerea SUA din conflictul Rusia–Ucraina ar fi, de fapt, o decizie luată în urma presiunilor sistemului american. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că, în lipsa finanțărilor și a ajutorului american, Europa își schimbă abordarea în acest […]
07:40
07:20
2 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sting împlinește 74 de ani, Ciprian Marica 40/ Se interzice avortul în România # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 2 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner, este un cântăreț, compozitor și actor britanic, cunoscut atât pentru cariera sa solo, cât și ca membru al trupei The Police. Născut pe […]
Acum 6 ore
06:40
Süddeutsche Zeitung: UE se concentrează pe apărarea comună și pe sancționarea Rusiei /GERMANIA denunță birocrația europeană # Gândul
Reuniunile Uniunii Europene de la Copenhaga se concentrează asupra capabilităților militare care trebuie achiziționate până în 2030 și a modalităților de utilizare a profiturilor generate de activele ruse blocate prin sancțiuni, dar cancelarul german, Friedrich Merz, este tot mai îngrijorat de reglementările excesive stabilite de instituțiile de la Bruxelles, comentează publicația Süddeutsche Zeitung. Miercuri a […]
06:40
Vine iarna din octombrie? Când va lovi vortexul polar România. Climatolog ANM: „Avem fenomene cu manifestări extreme” # Gândul
Iarna a venit deja la munte, dar în câteva zile, ninsorile s-ar putea extinde și în alte zone ale țării. Specialiștii avertizează că România a intrat la acest început de octombrie în cel mai puternic val de frig de până acum al toamnei 2025.Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit […]
06:10
Sunt pregătiți românii pentru blocarea plăților cu cardul? Scenariile care ne-ar putea face să depindem de CASH. Mircea Coșea: „Banul fizic rămâne cel mai sigur” # Gândul
O pană de curent majoră, un atac cibernetic sau blocarea sistemelor bancare ar putea face imposibilă folosirea cardurilor sau a aplicațiilor de plată. În astfel de scenarii, cash-ul devine vital. Nu știm cât de probabile sunt aceste scenarii, însă Banca Centrală Europeană ne-a avertizat deja să păstrăm bani cash în casă pentru a-i putea folosi în […]
06:00
Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce” # Gândul
Președintele Nicuşor Dan a apărut alături de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, într-un videoclip care a stârnit reacții. Întrebat de un reporter dacă îi va oferi cetățenia română edilului, șeful statului a precizat că procedura nu ține direct de el, ci de o instituție a statului. Totuși, acesta a recunoscut că în prezent obținerea cetățeniei durează, […]
Acum 12 ore
00:10
Noi dispute între Marea Britanie și APPLE /Guvernul de la Londra vrea acces la datele stocate ale cetățenilor # Gândul
Guvernul Marii Britanii a reluat, miercuri, disputele cu grupul tehnologic american Apple, cerând din nou acces la datele clienților britanici, deși acțiunile au fost criticate inclusiv de președintele SUA, Donald Trump. Ministerul britanic de Interne a cerut, anterior, acces general la Sistemul Avansat de Protecție a Datelor (ADP), ceea ce a generat dispute cu Președinția […]
1 octombrie 2025
23:50
Mai multe proteste spontane au explodat miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a debarcat membrii echipajului unei nave din flota de ambarcațiuni plecată din peninsulă cu ajutoare pentru populația din Gaza, anunță Corriere della Sera. Cel puțin 11 ambarcațiuni ale Flotilei Globale Sumud, care se îndreaptă spre Fâșia Gaza, […]
23:40
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine […]
23:40
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii Danezi și se învârte pe loc # Gândul
Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol, potrivit Mediafax. Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron. Pe imaginile surprinse la […]
23:40
Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina. A fost oprită inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume, scrie Reuters. Oficialii ucraineni din domeniul energiei au mai […]
23:40
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Ce grupuri o vor demisă # Gândul
Luni, europarlamentarii vor dezbate, iar joi vor vota asupra celor două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care va putea evalua statutul majorității sale la Strasbourg, scrie AFP, citată de Agerpres. Calendarul acesta a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare. Aceste moțiuni sunt depuse de extrema dreaptă și […]
23:30
Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale. Ce a pățit tânăra # Gândul
Mulți oameni muncesc pentru o casă, o mașină sau o vacanță, dar unul dintre livratorii Glovo din România are o altă poveste, emoționantă și chiar dramatică. El muncește și 14 ore pe zi, pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale. În urmă cu doi ani, aceasta a suferit un accident auto groaznic, care i-a […]
23:10
Povestea TRISTĂ a bărbatului care a devenit cel mai bogat om de pe planetă. Ce s-a întâmplat imediat după acest eveniment # Gândul
Chris Reynolds, un american din Pennsylvania, a trăit o experiență incredibilă care i-a schimbat viața, în 2013, însă doar pentru câteva minute. Era o dimineață obișnuită, când și-a verificat contul PayPal și a descoperit șocat că soldul său ajunsese la aproape 92 de cvadrilioane de dolari. Era vorba de o sumă incredibilă, practic de neimaginat, […]
23:00
Electricitate la preț de LUX și export pe nimic. România, țara în care plătim curentul dublu față de Franța și importăm la prețuri halucinante # Gândul
România a ajuns să plătească pe anumite intervale orare cel mai scump curent din Europa, iar situația actuală a sistemului energetic creează riscuri reale pentru consumatori, avertizează ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 […]
