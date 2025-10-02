INS: Rata șomajului a crescut la 5,9% în august 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj

15:00

Autoritățile din Sankt Petersburg au în plan o extindere masivă a crematoriului orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, notează The Moscow Times. Decizia vine în contextul pierderilor uriașe pe care Rusia le înregistrează pe frontul din Ucraina. Canalul de pe Telegram „Funeral Trust" a dezvăluit că proiectul prevede instalarea a …