A murit Jane Goodall. Celebra cercetătoare britanică avea 91 de ani. Leonardo DiCaprio îi aduce un omagiu emoționant bunei sale prietene: „Eroina mea”
DigiFM.ro, 2 octombrie 2025 10:20
Celebra cercetătoare britanică Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, transmite AFP.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:30
Papa Leon şi Arnold Schwarzenegger fac apel la cetăţeni să „pună presiune pe guverne” pentru a stăvili încălzirea globală. „Nu există loc pentru indiferenţă sau resemnare” # DigiFM.ro
Papa Leon şi Arnold Schwarzenegger fac apel la cetăţeni să „pună presiune pe guverne” pentru a stăvili încălzirea globală. „Nu există loc pentru indiferenţă sau resemnare”
Acum o oră
10:20
A murit Jane Goodall. Celebra cercetătoare britanică avea 91 de ani. Leonardo DiCaprio îi aduce un omagiu emoționant bunei sale prietene: „Eroina mea” # DigiFM.ro
Celebra cercetătoare britanică Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, transmite AFP.
10:00
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme # DigiFM.ro
O tânără originară din Polonia, stabilită anterior în Marea Britanie, a fost găsită fără suflare într-o cameră de hotel din Bali. Karolina Krzyzak, în vârstă de 27 de ani, cântărea doar 22 de kilograme la momentul morții, după ani de luptă cu o dietă extremă și o obsesie pentru „mâncatul curat”.
Acum 2 ore
09:40
Donald Trump, laureat al Premiului pentru Pace? Experţii consideră că şansele preşedintelui american sunt aproape nule # DigiFM.ro
Donald Trump, laureat al Premiului Nobel pentru Pace? Experţii consideră că şansele preşedintelui american sunt aproape nule şi preferă să pună în lumină cauze uitate, înainte de deschiderea luni a sezonului celebrelor premii.
09:30
Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Cine se află pe al doilea loc # DigiFM.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.
09:30
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără energie electrică după un atac rus. „A fost declarată o situaţie de urgenţă”, susţine Kievul # DigiFM.ro
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăpostește partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina.
09:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie.
09:30
Papa Leon al XIV-lea, despre cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea: „Nu sunt cu adevărat pro-viaţă” # DigiFM.ro
Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticând pe cei care se declară împotriva avortului, dar susţin pedeapsa cu moartea, afirmând că aceştia „nu sunt cu adevărat pro-viaţă”.
Acum 24 ore
18:40
DIGI preia activitatea de cartele preplătite Telekom și își consolidează rețeaua mobilă
17:20
Nicușor Dan: "Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.
16:00
Prinţesa Anne, în Ucraina. S-a întâlnit cu copii afectați de război, dar și cu veterani care s-au întors de pe front # DigiFM.ro
Prinţesa Anne a Regatului Unit, singura fiică a regretatei regine Elisabeta a II-a, a vizitat Ucraina pentru a-şi exprima solidaritatea cu copiii şi familiile afectate de război, a anunţat miercuri biroul de presă de la Palatul Buckingham, citat de Reuters.
15:40
Grupul DIGI, contribuție de peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat, în primele 9 luni ale anului 2025 # DigiFM.ro
Grupul DIGI a virat peste 1.135.000.000 de lei către bugetul de stat, în perioada ianuarie – septembrie 2025, sumă care reflectă taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor companiei de telecomunicații DIGI Romania și ale tuturor entităților din Grup, active pe piața locală.
15:40
O persoană a murit în urma unei explozii, la Munchen. Sărbătoarea berii Oktoberfest, închisă temporar # DigiFM.ro
O persoană grav rănită a murit, într-un imobil rezidenţial care a fost incendiat în mod voit, într-un conflict familial, a anunţat miercuri Poliţia din Munchen, după care a precizat că explozivi au fost descoperiţi în clădirea respectivă şi că studiază ”posibile legături” între incendiu şi festivalul berii Oktoberfest, închis temporar.
15:30
La Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au murit zece copii, nu şapte, susține deputatul Emanuel Ungureanu: „Voi face plângere la Parchetul General” # DigiFM.ro
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat că la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi au murit zece copii, nu şapte, din cauza infecţiilor nosocomiale, pentru că a mai fost un focar de Klebsiella în luna iunie. El a precizat că va face plângere penală la Parchetul General pentru ca procurorii să stabilească cu precizie cauza morţii acestor copii.
13:30
Andia lansează mult-așteptatul single, „Ultimul Revers", o piesă ce explorează vulnerabilitatea și puterea de a te redescoperi prin iubire și artă. Piesa a fost scrisă de Alex Pelin, compusă de Alex Pelin și Vlad Lucan, iar de producție s-a ocupat Vlad Lucan.
13:00
Nicușor Dan, despre cine crede că e în spatele lui Călin Georgescu și sumele cheltuite de acesta: "20 de milioane e estimarea pe care mi-au dat-o oamenii care au făcut tipul ăsta de campanii" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în dosarul privind ingerinţele în alegerile prezidenţiale din 2024 există intuiţia că pe partea de finanţare nu ar fi vorba de un milion de euro plătiţi de Bogdan Peşchir unor influenceri de pe reţelele de socializare, ci de 20 de milioane de euro, subliniind că un tablou complet al situaţiei necesită timp, luni de zile sau chiar mai mult.
12:00
Gelu Duminică, la Digi FM: despre mituri, limbaj care rănește și cum ieșim din logica „noi vs. ei” # DigiFM.ro
În matinalul Digi FM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, sociologul Gelu Duminică a vorbit pe larg despre prejudecăți, proverbe peiorative și felul în care istoria socială a romilor se reflectă în mentalitățile de azi. Discuția a pornit de la volumul său, „Dacă nu ești cuminte, vine țiganul și te fură. Mituri, prejudecăți și adevăruri despre romi”, și de la un joc de familie gândit pentru conversații oneste despre stereotipuri.
11:40
Agresorul livratorului din Bangladesh a declarat că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu ”subumanii ăştia” # DigiFM.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire acelaşi aer cu ”subumanii ăştia” şi că el a avut mereu ”sânge pur”. Informaţia apare în decizia Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care este menţinută arestarea sa preventivă, relatează G4Media.ro.
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi și intensificări ale vântului, ce vizează 13 județe și Municipiul București, pe parcursul zilelor de joi și vineri.
11:20
Serviciile guvernului SUA se suspendă de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale. Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor vor fi trimişi, astfel, acasă.
11:10
Nicușor Dan: "Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.
11:10
Incendiu la tabloul electric al unei şcoli din Alba. 65 de persoane, elevi şi profesori, s-au autoevacuat # DigiFM.ro
Pompierii intervin miercuri dimineaţă pentru stingerea unui incendiu la o şcoală din localitatea Benic, din judeţul Alba.
Ieri
10:50
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe extraordinară” # DigiFM.ro
Câteva sute de persoane, printre care mai multe personalităţi din lumea cinematografiei, au participat, marţi, la Paris, la funeraliile actriţei franco-italiene Claudia Cardinale, o figură importantă a cinematografiei italiene din anii 1960, care a decedat săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani.
10:20
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi ia copilul era ca și cum m-ar fi omorât” # DigiFM.ro
Madonna a dezvăluit în cadrul podcastului 'On Purpose' al realizatorului britanic Jay Shetty că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia fiului său Rocco Ritchie, rezultatul căsătoriei sale cu regizorul englez Guy Ritchie, transmite EFE.
10:10
Prințesa moștenitoare a Țărilor de Jos, Amalia, începe serviciul militar. Prima femeie din familia regală care efectuează acest stagiu # DigiFM.ro
Prințesa moștenitoare a Țărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunțat marți Casa Regală olandeză.
10:10
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip: "Chiar îmi e dor de ei. Au fost foarte multe schimbări" # DigiFM.ro
Prințul de Wales și-a deschis sufletul într-un moment emoționant, mărturisind cât de mult îi lipsesc bunicii săi, regina Elisabeta și prințul Philip, într-un clip din noul serial "The Reluctant Traveler cu Eugene Levy".
09:50
Oana Țoiu anunță că România și Ucraina vor produce împreună drone defensive: "Este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat" # DigiFM.ro
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters.
09:40
În culisele mariajului de 9 luni al lui Marilyn Monroe cu legendarul sportiv Joe DiMaggio: "Ea l-a urmărit" # DigiFM.ro
Relația dintre Marilyn Monroe și Joe DiMaggio a fost una cu adevărat de film: intensă, pasională, dar și plină de umbre. Cei doi au rămas prieteni apropiați până la moartea actriței, în 1962.
30 septembrie 2025
22:00
Schimbarea sezonieră a orei revine și în acest an. În România, ora de iarnă 2025 va fi introdusă în ultimul weekend din octombrie, moment care marchează oficial încheierea perioadei de vară și revenirea la Timpul Legal Român.
16:40
O femeie și fiica ei au fost înjunghiate de fostul iubit al fetei. Tânăra a murit din cauza rănilor, iar mama ei a ajuns la spital # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din judeţul Neamţ. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Atacatorul a fugit după comiterea faptei şi a fost prins în judeţul Bacău, aflându-se în custodia poliţiştilor. El este fostul iubit al tinerei.
16:30
Trump dă Hamasului un ultimatum de ”trei sau patru zile” să-i răspundă planului de pace în Fâşia Gaza # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump dă marţi un ultimatum de ”trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene Hamas să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza, pe care l-a prezentat luni alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
15:50
Lewis Hamilton, mesaj emoționat pe rețelele sociale după ce și-a luat adio de la câinele său, Roscoe. „A trebuit să iau cea mai grea decizia din viaţa mea” # DigiFM.ro
Pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton (Ferrari) a anunţat, luni, decesul câinelui său Roscoe, din rasa bulldog, transmiţând un mesaj emoţional pe o reţea de socializare unde şi prietenul său patruped avea un cont urmărit de mulţi utilizatori online, conform agenţiei Reuters.
15:30
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată” # DigiFM.ro
Andreea Raicu, fosta prezentatoare TV în vârstă de 48 de ani, continuă să abordeze cu sinceritate subiecte sensibile din viața personală. După ce a vorbit deschis despre relații toxice și despre cum a reușit să găsească echilibrul între carieră și viața privată, vedeta a făcut acum declarații despre căsătorie.
15:10
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen suplimentar # DigiFM.ro
Într-un gest care sfidează limitele umane, aventurierul polonez Andrzej Bargiel (37 de ani) a devenit primul om care a urcat și apoi a coborât pe schiuri cel mai înalt vârf al planetei, Everest, fără oxigen suplimentar.
14:40
Trei persoane au fost rănite grav într-o explozie care a avut loc marţi în bucătăria restaurantului Casabea, pe rue de la Monnaie, în apropiere de rue Mercière, una dintre cele mai frecventate străzi în centrul Lyonului, relatează Le Figaro.
14:20
Superba Marion Cotillard a împlinit 50 de ani. Carieră de superstar, poveste de iubire încheiată recent, după 18 ani și doi copii # DigiFM.ro
Marion Cotillard s-a născut la 30 septembrie 1975, la Paris. Activă în domeniul cinematografiei de la sfârşitul anilor 1990, a câştigat recunoaşterea publică pentru rolul Lilly Bertineau din producţia "Taxi" a lui Luc Besson, interpretând acest personaj în primele trei filme ale francizei.
11:10
Superstarul LeBron James, evaziv în privinţa viitorului său în NBA: „Nu ştiu când va fi finalul” # DigiFM.ro
La aproape 41 de ani - îi va împlini la 30 decembrie - LeBron James încă nu ştie dacă cel de-al 23-lea sezon în NBA va fi şi ultimul.
11:10
Bruce Springsteen, critic fervent al lui Trump, spune că visul american nu înseamnă „cenzură şi ură”. Actorul, pe scenă la lansarea biograficului „Springsteen: Deliver Me from Nowhere” # DigiFM.ro
Bruce Springsteen, un critic fervent al preşedintelui SUA, Donald Trump, a apărat duminică seară, pe o scenă din New York, ideea unei Americi ca "ţară a speranţei", în opoziţie cu o Americă a "cenzurii guvernamentale" şi a "urii", notează AFP.
11:00
Andrew Tate nu va fi acuzat penal în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie # DigiFM.ro
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a declarat luni că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală a lui Andrew Tate în cazul acuzaţiilor formulate de patru femeie care l-au dat în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra, relatează The Guardian.
11:00
Brigitte Bardot se destăinuie într-un "BBcedar" scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce spune despre Alain Delon și Mastroianni # DigiFM.ro
"Libertatea înseamnă sa fii tu însuţi, chiar şi atunci când asta deranjează", proclamă actriţa Brigitte Bardot în prefaţa cărţii sale intitulate "Mon BBcedaire" ("BBcedarul meu" - titlul reprezintă un joc de cuvinte bazat pe contopirea iniţialelor artistei, BB, şi cuvântul "abecedar" - n.red.), care va fi lansată miercuri şi în care vedeta franceză îşi exprimă opiniile - adeseori incisive - despre lume, informează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri din cauza viscolului şi a poleiului. S-a format strat de gheaţă pe partea carosabilă # DigiFM.ro
Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului.
10:40
Victorie rară pe pieţele financiare. Economia Spaniei depășește aşteptările Europei. Triplă îmbunătăţire de rating # DigiFM.ro
Spania a obţinut o victorie rară pe pieţele financiare, după ce Fitch şi Moody’s au urmat exemplul S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni, transmite CNBC.
10:40
Tony Blair laudă planul "îndrăzneț și inteligent" anunțat de Trump pentru tranziția din Fâșia Gaza: "Cea mai bună șansă de a pune capăt războiului" # DigiFM.ro
Fostul premier britanic Tony Blair, care urmează să facă parte dintr-un Comitet de supervizare a tranziţiei în Fâşia Gaza prezidat de către preşedintele american Donald Trump, a salutat planul ”îndrăzneţ şi inteligent” anunţat luni de către locatarul Casei Albe, relatează AFP.
10:40
Călin Georgescu rupe tăcerea despre George Simion: „Mai are multe de făcut”. Ce i-a fost președintele AUR: protejat sau partener? # DigiFM.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul său, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat mult, dar mai are multe de făcut. În plus, Călin Georgescu crede că ”un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.
10:30
Și-a lăsat biletul la loterie în jachetă și a uitat de el. L-a găsit întâmplător după șase luni și a încasat peste 15 milioane de euro. „Am auzit la radio despre căutarea câştigătorului” # DigiFM.ro
Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat îm urmă cu şase luni, ceea ce i-a permis să încaseze 15,3 milioane de euro, a anunţat luni Lotto Hessen, relatează AFP.
10:30
Bonusul de pensionare la Romsilva scade la un salariu de la 1 octombrie 2025. Vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră # DigiFM.ro
Noul act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva limitează la un salariu bonusul de pensionare pentru angajaţii Romsilva, această măsură având rolul de a corecta o discrepanţă majoră şi de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii, a anunţat Ministerul Mediului.
10:20
Funcţionari bulgari, concediaţi după ce au solicitat mită șoferilor din convoiul de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams # DigiFM.ro
Ghinion pentru doi funcţionari bulgari care au solicitat mită în timpul unei opriri în trafic, o practică obişnuită, notează AFP. Aceștia au oprit convoiul de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams şi nu se aşteptau ca şoferii să depună o plângere care să ducă apoi la demiterea lor.
10:00
Opt bebeluşi de la maternitatea din Târgu Mureş au avut bacteria Serratia Marcescens în luna iunie. Ce a favorizat răspândirea acesteia # DigiFM.ro
Medicul Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog cu supraspecializare pe managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a relatat pentru News.ro cum a fost gestionată o situaţie înregistrată la maternitatea unităţii sanitare, maternitate de grad trei, unde există cel mai înalt tip de îngrijire posibil în România: maternitatea preia sarcinile şi copiii aflaţi în cea mai mare dificultate, copii care au nevoie de terapie intensivă de specialitate.
09:50
Când ar trebui să scadă facturile la energie electrică. Ilie Bolojan: „Vom putea stoca energia ieftină de la prânz pentru seară” # DigiFM.ro
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan.
09:30
Nicole Kidman şi Keith Urban se despart după aproape 20 de ani. Au împreună doi copii minori # DigiFM.ro
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.