Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase
Antena Sport, 2 octombrie 2025 10:20
Parcursul lui Eduard Ionescu la China Smash 2025 s-a încheiat după meciul în faţa medaliatului cu bronz olimpic în proba de simplu, francezul Felix Lebrun, live în AntenaPLAY. După cinci victorii, în calificări şi pe tabloul principal, Eduard Ionescu (#4 mondial) a pierdut primul meci, joi dimineaţă. Eduard Ionescu, eliminat de la China Smash 2025
• • •
Acum 10 minute
10:50
Atacantul francez Marcus Thuram este indisponibil pentru durată nedeterminată, din cauza unei accidentări la coapsa stângă, a anunţat miercuri clubul italian de fotbal Inter Milano, citat de AFP. Thuram s-a accidentat marţi, în meciul câştigat cu 3-0 de echipa antrenată de românul Cristian Chivu, la Milano, în faţa cehilor de la Slavia Praga, părăsind terenul
Acum 30 minute
10:30
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB se va duela cu Young Boys Berna, joi de la ora 19:45, în etapa a doua a grupei Europa League. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de partida cu elveţienii, FCSB a înegistrat două victorii consecutive, care au scos-o din criza începutului de sezon. Roş-albaştrii au trecut de
Acum o oră
10:20
Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase # Antena Sport
Parcursul lui Eduard Ionescu la China Smash 2025 s-a încheiat după meciul în faţa medaliatului cu bronz olimpic în proba de simplu, francezul Felix Lebrun, live în AntenaPLAY. După cinci victorii, în calificări şi pe tabloul principal, Eduard Ionescu (#4 mondial) a pierdut primul meci, joi dimineaţă. Eduard Ionescu, eliminat de la China Smash 2025
10:10
Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Mă îngrijorează” # Antena Sport
FCSB primeşte vizita lui Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale Europa League. Campioana României a început cu dreptul noua aventură europeană, după ce a câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. De partea cealaltă, elveţienii au avut parte de un început de coşmar. În meciul
Acum 2 ore
09:30
Hansi Flick, după ce Barcelona a fost învinsă de PSG, în prelungiri: “Nu am fost la nivelul lor” # Antena Sport
Hansi Flick a recunoscut că Barcelona nu a evoluat la nivelul lui PSG, în meciul din Liga Campionilor pierdut de catalani, 1-2, chiar în prelungiri, în urma golului înscris de Goncalo Ramos. „Astăzi nu am fost la nivelul PSG. Am început foarte bine, în primele 30 de minute, dar apoi PSG a preluat controlul meciului",
09:30
Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte # Antena Sport
Constantin Popovici a ieşit anul acesta vicecampion mondial la Cliff Diving şi cu ajutorul tehnologiei. Săritorul de la mare înălţime isi monitorizează fiecare secunda de odihnă, pentru o concentrare maximă în concursuri. Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Şi îşi verifică cifrele cum se trezeşte. "Cand ma trezesc, la ceas, sa vad
09:20
Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco # Antena Sport
Erling Haaland a marcat două goluri în Monaco – Manchester City 2-2, dar dubla sa nu le-a adus cetăţenilor cele 3 puncte, în duelul din Liga Campionilor. Pe finalul partidei, monegascii au egalat după un penalty transformat de Eric Dier. După meci, atacantul norvegian de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro
09:10
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă” # Antena Sport
Dennis Man a fost titular în premieră în UEFA Champions League, în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a fazei principale. Internaţionalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Peter Bosz, iar acest lucru a fost remarcat şi de către jurnaliştii olandezi. Internaţionalul român
Acum 4 ore
08:50
Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: “Am meritat” # Antena Sport
PSG a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul Barcelonei, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. După un început bun de partidă, Ferran Torres a deschis scorul pentru catalani, în minutul 19. Aproape 20 de minute mai târziu, tânărul de 19 ani, Mayulu, a restabilit egalitatea, pentru ca lovitura de graţie
08:20
Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm” # Antena Sport
Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys Berna, nu a fost impresionat de faptul că Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului direct din etapa a doua a fazei principale Europa League. După înfrângerea suferită săptămâna trecută pe teren propriu cu Panathinaikos, Young Boys vine pe Arena Naţională. În prima etapă,
Acum 12 ore
00:20
Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6 # Antena Sport
Etapa a doua din grupa principală UEFA Champions League s-a încheiat cu mai multe meciuri decise în minutul 90. PSG a întors rezultatul şi a obţinut victoria pe terenul Barcelonei graţie golului marcat de Goncalo Ramos. AS Monaco a reuşit să obţină un punct pe final cu Manchester City. Eric Dier a marcat în minutul
00:00
Dennis Man a primit un vot de încredere din partea antrenorului Peter Bosz și a fost titularizat miercuri seară în duelul cu Bayer Leverkusen, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League. Internaționalul român a intrat foarte bine în meci și a reușit să-și treacă în cont un assist după doar cinci
1 octombrie 2025
23:40
Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit” # Antena Sport
Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în luna octombrie. Tricolorii vor înfrunta Moldova într-o partidă amicală, iar pe data de 12 octombrie va primita vizita Austriei, într-un duel din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre posibila absență de la lot a
23:10
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” # Antena Sport
După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției. Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată
23:00
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV # Antena Sport
Dennis Man a avut ghinion în timpul meciului dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Internaţionalul român a fost titularizat în premieră de către Peter Bosz şi a primit un vot de încredere după ce a pasat decisiv etapa trecută, cu Excelsior. Dennis Man, aproape de
22:40
Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor # Antena Sport
Barcelona a început tare meciul de pe teren propriu cu deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, PSG, din etapa a doua a fazei principale. După o ocazie uriaşă, când Zabarni l-a blocat pe Ferran Torres, după o pasă de geniu a lui Lamine Yamal, acelaşi Ferran Torres a înscris. În minutul 19, atacantul spaniol a marcat
22:00
Mirel Rădoi și dilema dinaintea meciului din Conference League: „Doar la asta mă gândesc” # Antena Sport
Universitatea Craiova va debuta joi în faza principală a UEFA Conference League și va înfrunta Rakow Częstochowa, formație unde evoluează și românul Bogdan Racovițan. Oltenii au reușit un parcurs de excepție în faza preliminariilor, acolo unde au eliminat formații precum FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir. „Curaj" – cuvântul de ordine în tabăra Universității
Acum 24 ore
21:30
Jurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor
21:20
Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova promite să sperie Europa
21:20
Jurnal Antena Sport | România încă mai trage speranţe în grupa de calificare la Mondial # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | România încă mai trage speranţe în grupa de calificare la Mondial
21:20
Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român # Antena Sport
În așteptarea revenirii pe gazon, după accidentarea gravă suferită la începutul anului 2025, Radu Drăgușin a făcut un pas important pe plan personal și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa Ioana Stan. Anunțul cel mare a fost făcut de cei doi pe Instagram, alături de mai multe fotografii într-un cadru special și romantic, ce i-a
21:10
Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys
21:00
Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii # Antena Sport
Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, a pierdut meciul de campionat de duminică, de pe terenul lui Elche, scor 1-2, dar portarul român a avut o nouă prestaţie foarte bună. În meciul din etapa cu numărul 7, Ionuţ Radu a apărat şi un penalty. Chiar dacă nu a reuşit să îşi ajute echipa să câştige,
20:20
Elena Hagi, soţia lui Ianis Hagi, a publicat prima fotografie cu Giorgios Hagi. Fiul internaţionalului român s-a născut pe 20 august 2025 şi a primit nota 10. Soţia internaţinalului român a publicat miercuri seară mai multe fotografii de la botezului micuţului Giorgios. Ianis şi Elena Hagi, primele imagini cu Giorgios Hagi Elena Hagi a postat
20:20
Violențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri # Antena Sport
Napoli primește vizita celor de la Sporting Lisabona miercuri seară, în runda a doua a grupei principale din UEFA Champions League. Campioana din Serie A a pierdut pe Etihad Stadium în runda inaugurală, în timp ce portughezii au învins fără emoții Kairat Almaty. Cu câteva ore înainte de startul partidei de pe stadionul "Diego Armando
19:40
Bogdan Racovițan nu se teme de Baiaram, înaintea meciului din Conference League: „Îl aștept pe teren” # Antena Sport
Universitatea Craiova are un sezon de excepție, fiind pe primul loc în Liga 1, dar și calificată în grupa principală de UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi înfruntă Rakow, iar Bogdan Racovițan l-a avertizat pe Ștefan Baiaram înaintea jocului. Fundașul care visează să devină titular incontestabil în naționala României a vorbit la conferința
19:40
Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild # Antena Sport
Atacantul rus Kiril Kaprizov a semnat un contract record în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), în valoare de 136 de milioane de dolari, pe opt ani, cu Minnesota Wild, transmite Reuters. Înţelegerea, care va debuta odată cu sezonul 2026-27, îi oferă lui Kaprizov un salariu anual de 17 milioane de dolari, după
19:30
Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa – Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor # Antena Sport
Dan Şucu va băga mâna în buzunar înaintea meciului din Cupa României. Echipa lui Costel Gâlcă va scăpa de o deplasare lungă, în Banat, acolo unde ar fi trebuit să aibă loc meciul din Cupa României cu Dumbrăviţa. La finalul lunii octombrie va avea loc meciul din prima etapă a grupelor Cupei României dintre Dumbrăviţa
19:10
Rapid – CSM București 27-32. Victorie pentru „tigroaice”, într-un meci nebun în Liga Florilor # Antena Sport
CSM București s-a impus în derby-ul cu rivala Rapid, în etapa a patra a Ligii Florilor. Formația pregătită de Adrian Vasile a trecut repede peste eșecul suferit în Liga Campionilor și a obținut un succes important în campionatul intern. Pentru Rapid este un start de sezon de coșmar. Gruparea giuleșteană a bifat a treia înfrângere
19:00
Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe antrenorul de la Young Boys: „Talentat” # Antena Sport
FCSB va primi joi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale de UEFA Europa League. Campioana României are trei puncte după debutul excelent reușit pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Antrenorul formației oaspete a prefațat disputa cu gruparea roș-albastră și a evidențiat trei jucători ai echipei
18:40
Mihai Stoichiţă, încredere totală în Ianis Hagi: “Poate decide un meci în orice moment. E un jucător de valoare” # Antena Sport
Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, are mare încredere în Ianis Hagi. După ce a ratat acţiunea din luna septembrie, internaţionalul român de la Alanyaspor s-a regăsit pe lista stranierilor lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Partida cu Austria se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, în
18:30
Andrei Cristea, verdict înainte de FCSB – Young Boys! Ce a spus despre derby-ul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
FCSB și Universitatea Craiova au parte de dueluri tari în cupele europene, înaintea meciului direct din Liga 1. Gruparea roș-albastră a debutat cu victorie în faza principală a UEFA Europa League, în timp ce oltenii vor juca în premieră în grupa principală de Conference. Andrei Cristea a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport despre cele
17:40
Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League” # Antena Sport
Zoltan Kadar, antrenorul secund al celor de la Young Boys Berna, s-a născut în România, în judeţul Covasna. Fostul jucător de la Dinamo şi Universitatea Cluj a prefaţat meciul de joi seară contra FCSB-ului, din etapa a doua a fazei principale Europa League. Kadar este de părere că FCSB pleacă favorită în meciul de joi
17:40
Rezultat șoc
17:10
Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu! # Antena Sport
Fondată în august 2021, AF Elbasani trăiește o poveste demnă de carierele din jocurile video Football Manager. Patru ani mai târziu, după ce a promovat din a patra ligă până în Kategoria Superiore, prima divizie din Albania, Elbasani visează la primul ei titlu de campioană. După cinci runde jucate, are 11 puncte și e liderul […] The post Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu! appeared first on Antena Sport.
17:00
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino # Antena Sport
O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârşit de an, de la Torino, va aduce câştigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obţinut Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open, conform Associated Press. Suma exactă pentru o participare fără […] The post Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino appeared first on Antena Sport.
17:00
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj # Antena Sport
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a reacționat după cartonașul roșu încasat de Nicușor Bancu, în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, încheiat cu scorul de 2-2. Atunci, căpitanul oltenilor a fost eliminat după un duel cu Armstrong. Mai mult decât atât, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a […] The post Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj appeared first on Antena Sport.
16:50
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea” # Antena Sport
Contractul lui Malcom Edjouma cu FCSB expiră în această iarnă şi nu se ştie dacă va mai continua la campioana României. Înaintea meciului cu Young Boys Berna, din etapa a doua a grupei principale Europa League, Edjouma a fost prezent la conferinţa de presă. Acolo, el a fost întrebat dacă ar accepta prelungirea contractului, dar […] The post Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea” appeared first on Antena Sport.
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie de pe as.ro. 1. Becali vrea 3 puncte Gigi Becali e plin de încredere înainte ca FCSB să o înfrunte pe Young Boys, în Europa League: “Trei puncte. Ce alte aşteptări?”, a spus Becali. 2. Chivu, victorii pe linie Interul lui Cristi […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:30
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni” # Antena Sport
După succesul obținut pe Arena Națională cu Oțelul Galați, FCSB va primi joi vizita celor de la Young Boys Berna, în etapa cu numărul doi a grupei principale a UEFA Europa League. Campioana României nu a primit vești bune din partea staff-ului, după ce Daniel Graovac s-a accidentat în disputa din etapa cu numărul 11 […] The post Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni” appeared first on Antena Sport.
16:00
Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii # Antena Sport
Barcelona – PSG, cel mai tare duel din seara de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Alte opt partide se vor disputa în această seară. De la ora 19:45, Qarabag, echipă care a învins-o pe Benfica în prima etapă […] The post Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii appeared first on Antena Sport.
16:00
Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională # Antena Sport
România o întâlnește pe 12 octombrie pe Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, un duel care se anunță extrem de important pentru echipa națională. Acum aproape două săptămâni, au fost puse în vânzare biletele pentru duelul din Grupa H, iar fanii și-au manifestat un interes ridicat pentru partida care va avea loc pe Arena Națională. […] The post Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
15:40
Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore # Antena Sport
The post Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore appeared first on Antena Sport.
15:10
“Ai fost vreodată portar?”. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL # Antena Sport
Manuel Neuer n-a ezitat să arunce o “săgeată” către un jurnalist care l-a deranjat prin întrebarea pe care i-a pus-o după meciul dintre Bayern și Pafos, scor 5-1 pentru nemți. Discuția dintre cei doi a pornit de la golul superb încasat de goalkeeper-ul de 39 de ani. Omul de presă a vrut să afle de […] The post “Ai fost vreodată portar?”. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL appeared first on Antena Sport.
14:30
Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu”. Noua vedetă de la CFR Cluj: “Fără 5 milioane nu discut” # Antena Sport
Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu” de la CFR Cluj. Patronul clujenilor vrea să dea lovitura cu Lorenzo Biliboc, tânărul jucător în vârstă de doar 18 ani. Biliboc a fost transferat de CFR Cluj în vară, de la Juventus U20. El a bifat deja opt meciuri la formaţia lui Andrea Mandorlini, pentru care […] The post Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu”. Noua vedetă de la CFR Cluj: “Fără 5 milioane nu discut” appeared first on Antena Sport.
14:10
România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației # Antena Sport
România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2-10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde. Evenimentul marchează primul test internaţional al noului ciclu olimpic către Los Angeles 2028, reunind peste 500 de sportivi din 93 de naţiuni. Sportivii care se vor lupta pentru medalii la Mondialele de […] The post România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației appeared first on Antena Sport.
13:50
Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: “Câți jucători am produs noi” # Antena Sport
Victor Angelescu a constestat și el recent regula Under-21, după ce și Andrea Mandorlini a vorbit acum câteva zile despre acest aspect din fotbalul românesc. Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că echipele nu ar trebui obligate să folosească un tânăr jucător în teren, ci mai degrabă ar trebui să fie premiate în […] The post Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: “Câți jucători am produs noi” appeared first on Antena Sport.
13:50
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev: “Am vorbit cu el” # Antena Sport
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Atacantul a fost transferat de ucraineni de la FCU Craiova, luna trecută, şi a intrat într-un conflict cu fanii. El a fost acuzat că a distribuit videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare. Vladislav Blănuţă şi-a exprimat ulterior susţinerea faţă de […] The post Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev: “Am vorbit cu el” appeared first on Antena Sport.
13:40
Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB # Antena Sport
Mihai Rotaru a prefaţat duelul Universităţii Craiova cu Rakow, din prima etapă a grupei de Conference League. Patronul oltenilor a dezvăluit că Mirel Rădoi nu se confruntă cu probleme de lot, urmând să alinieze cea mai bună echipă de start. Totodată, Mihai Rotaru a subliniat că Universitatea Craiova va miza pe cel mai bun 11 […] The post Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
13:10
Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen # Antena Sport
Echipa Golden State Warriors este pregătită să îi reunească pe fraţii Curry, după ce a ajuns la un acord pe un an cu Seth, care ar urma să joace alături de Stephen, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a relatat presa americană de marţi, citată de Reuters. Seth Curry urmează să vină la echipa […] The post Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen appeared first on Antena Sport.
