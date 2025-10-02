Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase

13:10

Echipa Golden State Warriors este pregătită să îi reunească pe fraţii Curry, după ce a ajuns la un acord pe un an cu Seth, care ar urma să joace alături de Stephen, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a relatat presa americană de marţi, citată de Reuters. Seth Curry urmează să vină la echipa […]