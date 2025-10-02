Scandalurile, controversele şi ciocnirile politice cu Trump nu au făcut decât să-i crească averea: Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere de peste 500 mld. dolari

00:15

„Am 18 ani şi stu­diez la Colegiul Naţio­nal I.L. Cara­giale, pe pro­filul mate­matică-informatică intensiv engleză. Pasiunile mele principale se împart în mod egal între cântatul la chitară acustică şi electrică, la bas, antreprenoriat şi sport. Cred că oamenii nu ar trebui să se limiteze la un singur spectru de pasiuni. Personal, încerc mereu să îmbin latura profesională cu cea artistică, pentru că ele se completează reciproc“, spune Oliver Lepădatu. Din acest mod de a privi lucrurile, Oliver şi-a dat seama că există un gol de informaţii, mai ales pe zona de antreprenoriat în licee, aşa că a decis să schimbe ceva.