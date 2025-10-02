Salvamont Prahova anunţă închiderea traseelor de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, din cauza înrăutăţirii vremii
News.ro, 2 octombrie 2025 11:50
Reprezentanţii Salvamont Prahova anunţă, joi, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Măsura a fost luată în condiţiile în care la munte, la altitudini mari, sunt anunţate ninsori în urma cărora stratul de zăpadă care se va depune va depăşi jumătate de metru.
• • •
