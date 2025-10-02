O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Fanatik, 2 octombrie 2025 11:50
Dumitru Dragomir știe cine este echipa care va lua cu asalt fotbalul românesc în următorii ani. Premoniția fostului șef LPF.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
12:30
Kyros Vassaras, președintele CCA, a trimis o scrisoare neașteptată cluburilor din Superligă. Ce a solicitat grecul conducătorilor din fotbalul românesc.
Acum 10 minute
12:20
Care este generația care nu mai vrea să își cumpere case. Un studiu Revolut surprinde schimbările majore de pe piața investițiilor # Fanatik
Un studiu Revolut arată cum s-au schimbat preferinţele românilor în materie de investiţii. Noile generaţii nu mai sunt atrase de cele tradiţionale, în imobiliare.
Acum o oră
11:50
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă” # Fanatik
Dumitru Dragomir știe cine este echipa care va lua cu asalt fotbalul românesc în următorii ani. Premoniția fostului șef LPF.
Acum 2 ore
11:30
Se știe arbitrul partidei FCSB – Universitatea Craiova! „Centralul” a fost criticat recent de Gigi Becali # Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni duminică în derby-ul etapei 12 din Superligă, iar duelul va fi condus de un „central” criticat recent de patronul campioanei, Gigi Becali.
11:10
Clasamentul favoritelor la câștigarea Champions League, dat peste cap după etapa 2 din faza ligii! Cine are acum prima șansă la cucerirea trofeului # Fanatik
Etapa a 2-a a fazei ligii din Champions League a fost una cu mai multe rezultate suprinzătoare, iar Liverpool a pierdut statutul de favorită la câștigarea trofeului.
10:50
Ianis Hagi și partenera sa de viață, Elena, și-au creștinat copilul. Ce prenume spectaculos au ales cei doi soți pentru băiatul născut în luna august.
10:40
Jucătorul Universității Craiova care a băgat frica în polonezi înaintea meciului cu Rakow: ”Cea mai periculoasă amenințare” # Fanatik
Universitatea Craiova va debuta cu Rakow în faza grupei de Conference League, iar polonezii au descoperit care este cel mai periculos jucător din tabăra oltenilor.
Acum 4 ore
10:20
Cum poate să o învingă FCSB pe Young Boys în Europa League. Jucătorul cheie care trebuie blocat și fundașul care o comite # Fanatik
Rapoartele Wyscout arată că Young Boys este o echipă cu un joc ofensiv, bazat pe multe urcări pe flancuri. Sunt și slăbiciuni în defensiva elvețienilor de care FCSB poate profita.
10:10
Arena Națională găzduiește, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, primul meci de acasă pentru FCSB în noua ediție de Europa League. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul FCSB […]
10:00
Ionel Ganea, anchetat pentru ucidere din culpă! Ce pedeapsă riscă fostul internațional după tragicul accident în care fiul său și-a pierdut viața # Fanatik
Ionel Ganea a fost implicat într-un accident cumplit în luna mai, care a dus la decesul fiului său de doar doi ani. Autoritățile au dezvăluit detalii din dosarul deschis fostului internațional român.
09:40
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt” # Fanatik
Reacția FRF după scandalul în care a fost implicat Ion Geolgău. Ce a făcut, de fapt, angajatul Federației. “Este un flirt între un bărbat și o femeie”.
09:10
FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Al doilea hop pentru campioana României # Fanatik
Urmărește FCSB - Young Boys live video în etapa 2 de Europa League! Toate informațiile despre meci, formații de start, analize, detalii exclusive și declarații de final.
08:50
Cine este Rakow, prima adversară a Universității Craiova din Conference League. Oltenii dau piept cu o echipă care a băgat 10.000.000 de euro în transferuri # Fanatik
Rakow este primul adversar care iese în calea Universității Craiova. Oltenii se află la debutul pe tabloul principal în Conference League. Totul despre echipa la care joacă și Bogdan Racovițan
08:40
Final de coșmar pentru cel mai ghinionist fotbalist din România. Reia pregătirea după ce a fost operat de patru ori # Fanatik
Cele patru operații la genunchi suferite de cel mai ghinionist fotbalist din Superliga României au pus în pericol cariera acestuia, dar coșmarul pare să se apropie de final
Acum 6 ore
07:40
Giovanni Becali, dezvăluiri neştiute despre Diego Simeone: “El e coleric pe teren, dar în viaţa de zi cu zi e o dulceaţă!” # Fanatik
Diego Simeone a fost antrenat în Italia de Mircea Lucescu. Giovanni Becali, amintiri de senzație cu principalul de la Atletico Madrid.
06:40
Cel mai frumos cadou pe care l-a primit Alexandru Musi: “Când am văzut, am început să plâng!” # Fanatik
Alexandru Musi are parte de o carieră frumoasă de fotbalist în prezent. Care a fost cel mai deosebit cadou primit de tânărul jucător român.
Acum 8 ore
05:50
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce # Fanatik
Cine este directorul de la compania de stat cu cel mai mic salariu din țară. Câți angajați conduce și ce rezultate financiare a avut compania cu o istorie de peste un secol
Acum 12 ore
01:00
Dennis Man, lăudat în Olanda după pasa de gol din Champions League: „Un fotbalist strălucitor”. Ce note a primit # Fanatik
Dennis Man a dat o pasă de gol în meciul Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven din Champions League. Din păcate pentru el însă, reușita respectivă a fost anulată ulterior de VAR pe motiv de offside
00:50
Arbitrajul lui Istvan Kovacs din Villarreal – Juventus, analizat la sânge în Spania! Verdictul dat de expertul de la AS # Fanatik
Istvan Kovacs a fost trimis de UEFA la meciul Villarreal - Juventus, iar arbitrul român a avut un joc cu multe faze la limită. Prestația sa a fost imediat analizată de experții spanioli.
00:40
Fotbalistul de la Dinamo cu două facultăţi: „Am terminat la zi! Mergeam la cursuri şi la antrenamente” # Fanatik
Un jucător de la Dinamo impresionează și în afara terenului. Acesta a absolvit două facultăți, iar pe una dintre ele a terminat-o la zi, deși activa deja la un nivel important ca fotbalist.
00:00
Cine câștigă titlul în SuperLiga. Pronosticul dat de Denis Drăguș, atacantul golgheter al naționalei României # Fanatik
Denis Drăguș a analizat la FANATIK SUPERLIGA lupta la titlu din campionatul României și consideră că principalele candidate la trofeu sunt Universitatea Craiova și FCSB.
1 octombrie 2025
23:40
David Beckham nu se mai oprește din făcut bani! Un nou an cu profituri record: cu ce afacere a dat lovitura fostul fotbalist englez # Fanatik
David Beckham este unul dintre puținii fotbaliști care au dat lovitura în afaceri după încheierea carierei, iar fostul internațional englez a reușit încă un an pe profit.
Acum 24 ore
23:30
Pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 9.63 de la Superbet cu meciuri din etapa 12 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 2 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 12-a, care se vor disputa în perioada 3-6 octombrie.
23:20
Assad Al Hamlawi: „Vreau să câștig cu Craiova meci după meci. De ce să nu ne gândim la titlul de campioni?!”. Interviu exclusiv # Fanatik
Assad Al Hamlawi este una dintre loviturile celor de la Universitatea Craiova în acest sezon. După meciurile foarte bune din tururile preliminare, noul „tunar” este pregătit pentru debutul în grupa de Conference League, în Polonia, cu Rakow. Haideți să-i descoperim povestea și ambițiile într-un interviu exclusiv FANATIK.
23:10
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut # Fanatik
Irina Manea a decis să este momentul să facă o schimbare în viața sa. Soția lui Cristi Manea și-a vopsit părul într-o culoare îndrăzneață, care o prinde de minune.
22:50
Radu Drăgușin, pas important în viață. A cerut-o de soție pe Ioana Stan într-o atmosferă de vis. Foto # Fanatik
Accidentat încă de la începutul anului, Radu Drăgușin trage din greu să revină pe teren. Dar până atunci, internaționalul român a cerut-o de soție pe Ioana Stan.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 2 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 452 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Europa League: Panathinaikos - Go Ahead Eagles și Feyeenord - Aston Villa
22:30
Antrenorul revelaţiei din SuperLiga semnează: “Am avut o discuţie şi ne-am înţeles”. Primarul vrea să adopte modelul Arsenal. Exclusiv # Fanatik
Sezonul actual din SuperLiga a adus multe surprize la nivelul rezultatelor, iar FC Argeș, echipă pregătită de Bogdan Andone, este una dintre echipele care se află în top și a dat calculele peste cap.
22:10
Au fost scoase la vânzare primele bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Prețuri uluitoare după avertismentul lui Donald Trump # Fanatik
Biletele pentru Cupa Mondială din 2026 au fost puse în vânzare, chiar dacă doar jumătate dintre echipele calificate sunt stabilite. Prețurile sunt uluitoare în urma anunțului făcut de președintele SUA, Donald Trump
21:50
A luat foc Dinamo – Rapid! Robert Niță, contre dure în direct cu Dănuț Lupu înainte de marele derby # Fanatik
Doar o etapă ne mai desparte de meciul dintre Dinamo și Rapid, ce avea loc în runda cu numărul 13, iar spiritele au început dej să se încingă.
21:30
Alertă la echipa națională! Nicolae Stanciu, incert pentru meciurile cu Moldova și Austria. Ce spune Mircea Lucescu: „Este o situație delicată” # Fanatik
Mircea Lucescu riscă să nu se poată baza pe căpitanul Nicolae Stanciu la meciurile naționalei din această lună! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la Genoa
21:30
Video. Eazy Asigurări, povestea celui mai nou asigurător din România ajuns deja în top. Polițe simple, digitale și avantaje reale pentru șoferi # Fanatik
Eazy Asigurări, cel mai nou jucător de pe piață, are deja peste un an de activitate și a urcat în top 10 din România. Află ce avantaje au cei care aleg polițele emise de această companie.
21:10
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu # Fanatik
Ce motiv ar putea invoca Horațiu Potra pentru a convinge autoritățile arabe să nu îl extrădeze în România? Unde și în ce condiții e în acest moment șeful mercenarilor?
21:10
Mirel Rădoi are un singur gând înainte de Rakow – Universitatea Craiova! Ce le-a cerut jucătorilor săi: „Întâlnim un adversar mai bun decât noi” # Fanatik
Mirel Rădoi, discurs extrem de ferm înainte de Rakow - Universitatea Craiova din Conference League! Singurul lucru pe care îl cere de la jucătorii lui
21:00
Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB – Craiova. Ce pronosticuri dă la meciurile celor două rivale în cupele europene # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat meciurile din perioada următoare și a venit cu o serie de profeții interesante. Cine câștigă duelurile din următoarea etapă de Superliga.
20:50
CSM București își continuă parcursul fără greșeală din Liga Florilor. ”Remontada” de senzație în fața marii rivale Rapid # Fanatik
Etapa a 4-a din Liga Florilor a adus derby-ul dintre Rapid și CSM București, iar ”tigroaicele” au obținut o victorie muncită după o revenire spectaculoasă.
20:40
Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat” # Fanatik
Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul lui Young Boys, a lăudat un jucător de la FCSB înaintea duelului de pe Arena Națională. Tehnicianul elvețienilor a fost impresionat de fotbalistul uitat pe bancă de roș-albaștri
20:20
O veste absolut șocantă a venit din Anglia. Un fost antrenor al echipelor feminine ale cluburilor Liverpool și Chelsea s-a sinucis la vârsta de doar 47 de ani.
20:10
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți # Fanatik
Ocazia importantă unde a fost văzut Darius Olaru. Fotbalistul lui FCSB a avut-o aproape pe iubita sa, dar și alți sportivi de renume.
20:00
Măsuri speciale luate de jandarmerie înainte de FCSB – Young Boys. Sprijin din partea poliției elvețiene # Fanatik
Aproximativ 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională pentru FCSB - Young Boys din Europa League. Jandarmeria, în colaborare cu autoritățile elvețiene, a luat măsuri speciale pentru acest joc
19:50
BAT lansează un site destinat reducerii riscurilor asociate fumatului. „Prioritatea este să susținem această tranziție către alternative fără fum” # Fanatik
Compania British American Tobacco (BAT) a lansat site-ul Omni™ destinat reducerii riscurilor asociate fumatului. Strategia BAT de a construi „un viitor fără fumat”.
19:40
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat # Fanatik
Tavi Popescu de la FCSB, ipostază surprinzătoare pe social media. Oamenii i-au lăsat comentarii după ce au văzut imaginea.
19:20
Bogdan Racovițan i-a pus gând rău lui Ștefan Baiaram înainte de Rakow – Universitatea Craiova: ”Îl aștept pe teren” # Fanatik
Universitatea Craiova debutează în grupa de Conference League cu un meci pe terenul formației poloneze Rakow, iar Bogdan Racovițan a avut un mesaj special pentru Ștefan Baiaram.
19:10
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Cât va lipsi căpitanul oltenilor # Fanatik
Nicușor Bancu a fost eliminat în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2, iar acum a venit pedeapsă pentru fundașul stânga al formației lui Mirel Rădoi.
19:00
Unul dintre jucătorii legendari ai lui Liverpool a ajuns într-o situație critică, după ce compania sa a acumulat datorii uriașe și a intrat în faliment.
18:40
Prezentatoarea de Champions League a frânt inimile fanilor! Oamenii plătesc peste 800 de euro lunar pentru conținutul pentru adulți, dar ea nu există în realitate. Cum este posibil # Fanatik
O 'prezentatoare' din Turcia are zeci de mii de următori pe rețelele sociale, însă marea majoritate nu își dau seama că persoana cu care interacționează nu este reală.
18:20
Dan Șucu scoate banii pentru Dumbrăvița – Rapid, în Cupa României. Care e motivul și ce legătură are Steaua # Fanatik
Dan Șucu scoate banii pentru a le face jucătorilor lui Costel Gâlcă un cadou pentru meciul din Cupa României contra celor de la Dumbrăvița.
18:10
“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui Dinamo, stupefiați după ce construcția noii arene va fi din nou amânată. Exclusiv # Fanatik
Întârzierile de la construcția noii arene a lui Dinamo i-au făcut pe oficialii clubului să anunțe la FANATIK SUPERLIGA că sunt șanse mici ca proiectul să fie realizat la termen.
17:50
Roger Federer se pregătește de intrarea în istorie. A fost nominalizat pentru International Tennis Hall of Fame # Fanatik
Considerat de mulți cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor, marele Roger Federer a fost nominalizat pentru intrarea în International Tennis Hall of Fame.
17:30
Fotbalistul lui Real Madrid a ieșit la atac după ce a fost acuzat că nu a dorit să joace în Champions League! De la ce a pornit totul # Fanatik
Un fotbalist important de la Real Madrid a fost lăsat pe bancă de Xabi Alonso pentru meciul cu Kairat Almaty, iar acesta a fost acuzat că ar fi refuzat să joace.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.