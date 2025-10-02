Bugetul ar putea fi rapid suplimentat cu circa 18 miliarde de lei. Soluția oferită de CFA România
HotNews.ro, 2 octombrie 2025 11:50
Statul român ar putea obține lejer între 12 miliarde -18 miliarde de lei la Buget doar din listarea unor pachete suplimentare de acțiuni la companiile de stat deja listate, arată o analiză realizată de CFA…
Acum 5 minute
12:30
Firmele care aduc muncitori străini spun că România este Vestul Sălbatic al recrutării și propun noi legi în domeniu # HotNews.ro
Întârzierile de până la 12 luni în procesarea vizelor îndepărtează forţa de muncă calificată, în timp ce companiile se luptă cu deficitul cronic de personal. În fabricile, şantierele şi centrele logistice din România, locurile de…
Acum 10 minute
12:20
Joi au căzut la munte primele ninsori importante din această toamnă. Unde este cel mai gros strat de zăpadă # HotNews.ro
Octombrie a început cu temperaturi foarte scăzute și cu vreme rea, iar joi dimineață au fost temperaturi de sub -5 grade Celsius la munte și s-a depus strat de zăpadă care depășește 10 cm. ANM…
12:20
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea celei mai mari clinici multidisciplinare din județul Argeș # HotNews.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro. Noua unitate, cu o…
Acum 30 minute
12:10
Deschiderea unui magazin Shein în emblematica clădire BHV din Paris și alte 5 orașe naște proteste în Franța # HotNews.ro
Retailerul online de modă rapidă Shein își va deschide primele magazine permanente în Franța în luna noiembrie, în baza unui acord cu proprietarul de mari magazine Société des Grands Magasins – o mișcare ce a…
12:00
„Primeam de mâncare doar firimiturile de pe masă”. Povestea Dianei Borcea, copilul crescut în plasament, care a ajuns pe podiumurile internaționale de modă # HotNews.ro
Când privești astăzi fotografiile Dianei Borcea alături de familie sau când îi vezi creațiile pe podiumurile internaționale de modă, e greu să îți imaginezi drumul lung și dureros pe care l-a parcurs, pornind din centrele…
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
11:30
Leonardo DiCaprio a dezvăluit ultimele cuvinte pe care i le-a spus celebrei cercetătoare Jane Goodall înainte să moară. Ce i-a legat pe cei doi # HotNews.ro
Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu emoționant unei alte activiste pentru mediu, prietena sa Jane Goodall, cercetătoarea renumită pentru munca sa de pionierat cu cimpanezi. Goodall a murit miercuri la vârsta de 91 de ani,…
11:30
Inspecția Judiciară s-a autosesizat în cazul judecătoarei care a explicat pe Facebook de ce a dat pedeapsa maximă unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoarea care a scris pe Facebook că nu are „niciun sentiment de milă” după ce l-a condamnat la 30 de ani de închisoare pe un bărbat care a încercat de două ori să-și…
11:20
Șeful Ryanair se implică neașteptat în dezbaterea despre apărarea Europei și are o soluție dură împotriva dronelor rusești # HotNews.ro
Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, a criticat UE pentru că nu a protejat aeroporturile europene și a declarat că dronele neautorizate care perturbă traficul aerian ar trebui doborâte, scrie Politico. Liderii Uniunii Europene au discutat miercuri…
11:20
George Enescu, la Art Safari! Ce poți vedea în expoziția în care muzica, arta și scenografia se împletesc # HotNews.ro
Deși Festivalul Enescu s-a încheiat, spiritul lui continuă în expoziția „Enescu și Minotaurul”, la Art Safari, până pe 14 decembrie. O incursiune vizuală și simbolică în viața și creația marelui compozitor, care marchează 70 de…
11:10
Autonomie record și GPS care nu te lasă la greu. HUAWEI WATCH GT 6 e partenerul de aventură pe care merită să-l iei cu tine # HotNews.ro
Când te pregătești de o drumeție, o călătorie, un antrenament sau chiar de o plimbare, ai câte un „kit” specific pentru fiecare, fie că vorbim de un rucsac bine echipat, un troller stylish sau pur…
11:10
Rachetele rusești Iskander deviază acum de la traiectorie și se aruncă în picaj abrupt spre țintă. Ucrainenii și aliații admit o vulnerabilitate a sistemelor Patriot # HotNews.ro
Ultimele atacuri aeriene ale Rusiei sugerează că Moscova a reușit să-și modifice rachetele balistice pentru a evita cu succes apărarea antiaeriană a Ucrainei, asigurată în parte de sistemele americane Patriot, spun oficialii ucraineni și occidentali,…
11:10
Schimbări la legea privind pregătirea populației pentru apărare: Tinerii vor putea participa voluntar la programe de pregătire militară # HotNews.ro
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege…
11:00
„Stop complicității la genocid”. Mai multe organizații cer României să încheie colaborarea cu Elbit Systems, „cel mai mare producător israelian de armament” # HotNews.ro
Zeci de organizații anunță lansarea campaniei „Elbit Out”, prin care cer statului român să încheie orice formă de colaborare cu firma Elbit System, pe care o descriu ca fiind „cel mai mare producător israelian de…
10:50
O mare companie aeriană va oferi alcool gratuit la bordul avioanelor sale după ce pasagerii s-au plâns de creșterea tarifelor # HotNews.ro
„Mâncarea și băuturile tind pur și simplu să aibă un impact disproporționat asupra satisfacției clienților, mai mare decât orice altă caracteristică a produselor și serviciilor noastre”, a declarat Scott O’Leary, vicepreședintele responsabil de loialitate și…
10:50
Cancerele copiilor pot fi depistate din timp prin testare genetică, înainte să apară semne de boală. Când se impune o astfel de investigație # HotNews.ro
O parte dintre cancerele copilăriei au cauze ereditare și pot fi identificate prin testare genetică, însă screeningul nu se aplică tuturor copiilor. Cele mai multe cancere pediatrice apar sporadic, fără moștenire genetică demonstrabilă. „Testarea genetică…
10:40
Dosarul Georgescu – Potra, discutat în reuniunea Comunității Politice Europene. Nicușor Dan: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public” # HotNews.ro
Alegerile din Republica Moldova, problema drogurilor și cea a dezinformărilor și influențelor rusești vor fi discutate astăzi în cea de-a șaptea Comunitate Politică Europeană. În cadrul discuțiilor pe dezinformări și influențe ruse, președintele Nicușor Dan…
Acum 4 ore
10:30
SuperLiga: „E o enigmă cum rezistă la FCSB”. Semn de întrebare privind un fotbalist căzut în dizgrația lui Becali # HotNews.ro
David Kiki (31 de ani) a fost titular în victoria cu Go Ahead Eagles (1-0), dar prestaţia sa nu l-a mulţumit pe patronul Becali. A fost schimbat la pauză cu Radunovic. Fotbalistul din Benin se…
10:30
DocTalks la Astra Film Festival 2025. Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul # HotNews.ro
Într-o lume marcată de războaie, violență digitală, ură viralizată online și confuzii identitare, Astra Film Festival aduce în prim-plan DocTalks, programul de dezbateri deschise publicului, care pornesc de la cele mai valoroase și mai puternice…
10:20
China restricționează folosirea echipamentelor Nokia și Ericsson în rețelele sale telecom. Ce s-a întâmplat în Europa # HotNews.ro
China limitează utilizarea echipamentelor de telecomunicații furnizate de companiile europene Nokia și Ericsson în propriile sale rețele, pe măsură ce președintele Xi Jinping încearcă să decupleze infrastructura tehnologică critică a țării de cea a Occidentului,…
10:10
Șase alerte de vreme rea, valabile acum. Avertismentul meteorologilor pentru toată țara # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a avertizat, printr-o informare valabilă în toată țara și cinci coduri galbene și portocalii pentru jumătatea de sud a României, că vremea se înrăutățește cu temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă,…
10:00
Sănătatea sexuală și reproductivă este protejată prin garantarea drepturilor sexuale și reproductive. După cum se afirmă în art. 96 al Platformei de acțiune de la Beijing (1995), aceste drepturi se bazează pe drepturile omului, derivând…
09:40
Recunoaște migrena, o boală cu impact major asupra calității vieții: 14% din populație suferă de migrenă care nu este o simplă durere de cap # HotNews.ro
Pentru a veni în sprijinul persoanelor care suferă de migrenă, cu ocazia Zilei Europene a Migrenei, Organon lansează ”Recunoaște migrena”, o campanie de conștientizare asupra importanței identificării simptomelor migrenei și diagnosticării acestei boli de către…
09:40
Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, 46 de percheziţii într-un dosar în care se investighează activitatea unui grup infracţional care avea ca scop obţinerea de bani din practicarea prostituţiei de către concubine, soţii, persoane din anturaj…
09:30
VIDEO Incidente pe mare. Forțele israeliene au interceptat 13 vase din flota cu ajutoare pentru Gaza / Dar 30 de nave continuă drumul spre enclava palestiniană # HotNews.ro
Organizatorii flotilei au denunțat raidul israelian de miercuri ca fiind o „crimă de război” și au subliniat că sunt deciși să ajungă în Gaza. Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o…
09:10
Domnule parlamentar european, ne va lua inteligența artificială joburile? Interviu cu negociatorul Parlamentului European pentru AI Act, Brando Benifei # HotNews.ro
Odată cu dezvoltarea „roboților” de inteligență artificială, ca Gemini sau Chat GPT, folosiți deja în firme din toate domeniile, oamenii își pun problema pierderii locurilor de muncă, iar patronii de firme mici se tem să…
09:00
Averea miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depășit pentru scurt timp pragul de 500 de miliarde de dolari, a anunțat miercuri revista Forbes, citată de France Presse. Averea netă a șefului…
09:00
British American Tobacco (BAT) a transmis, la București, un mesaj ferm: viitorul industriei tutunului se îndreaptă către produse inovatoare, care reduc riscurile asociate fumatului, având astfel un impact pozitiv asupra societății. Am stat de vorbă…
09:00
„Republica Moldova votează geopolitic, cu Vestul sau cu Estul, în funcție de cine crede că e mai tare sau mai interesat, iar Europa a fost impecabilă la aceste alegeri, prin urmare, victoria noastră e verosimilă”,…
Acum 6 ore
08:30
„Domnul Nimeni împotriva lui Putin”. Un profesor a filmat propaganda rusă după invadarea Ucrainei. Peste câteva luni, ar putea primi aplauze la Oscaruri # HotNews.ro
Un film despre un profesor din Rusia, care a filmat, în școala unde lucra, punerea în mișcare a propagandei de stat după invadarea Ucrainei, va fi proiectat în curând la Festivalul de film documentar de…
08:30
FOTO/VIDEO Cel mai înalt pod din lume a fost inaugurat. Construit în mai puțin de patru ani, reduce timpul de călătorie de la două ore la două minute # HotNews.ro
Prezentat în China ca un „miracol al infrastructurii”, podul este conceput pentru a stimula turismul și creșterea economică într-una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale țării, scrie NBC. Cel mai înalt pod din lume…
08:20
Trei români, condamnați pentru furturi de cupru în Franța. Reacția ironică a judecătoarei după ce „Americanu” i-a spus că furau de foame # HotNews.ro
Doi hoți cu cetățenie română au fost condamnați miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru din sud-vestul Franței, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea unei cantități…
07:30
Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia # HotNews.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate la distanță în Rusia, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în contextul în care se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete…
07:10
Voucherul de curent electric. Cum autoritățile au decis ca înscrierea să se facă online, mii de oameni au completat greșit aplicația. Câți consumatori vulnerabili vor primi reducerea la factură # HotNews.ro
Doar 864.357 de consumatori vulnerabili s-au înscris pentru a primit voucherul de 50 de lei pe lună de la stat pentru plata facturii la energie. Aceasta deși Guvernul estima că peste 2,1 milioane de gospodării…
07:00
Europe Holdings, furnizor de servicii de real estate management și asigurări, parte a conglomeratului grec Intracom, deținut de omul de afaceri Sokratis Kokkalis, a cumpărat 50% din Alpha Insurance Brokers, filiala din România a Vista…
07:00
„Ține foarte mult dacă vrei să faci lucrurile bine sau nu”. Cum mănâncă, de fapt, pacienții români în spitale? Cu ce diferă meniul față de spitale din Austria și Spania # HotNews.ro
„Situația în ceea ce privește mâncarea din spitale s-a îmbunătățit în ultimii ani”, spune, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, președintele celei mai mari asociații de pacienți din România. Sunt însă și „acele exemple negative,…
07:00
Veste proastă pentru autostrada din Moldova – Din șase loturi cu termen la final de an, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului: „Acesta e scenariul optimist” / Cum arată acum – VIDEO # HotNews.ro
În Moldova sunt în prezent în execuție șase loturi din Autostrada A7, toate cu termen oficial de finalizare sfârșitul anului 2025. Sunt aproape 173 de kilometri, toți construiți de grupul de firme UMB, însă marea…
Acum 12 ore
01:30
SuperLiga: Căpitanul Universității Craiova și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Dinamo # HotNews.ro
Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a fost sancționat miercuri, de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), cu suspendare pentru două etape și cu penalitate sportivă de 5.000 de lei…
01:10
După o critică venită de la Papa Leon, Casa Albă aruncă vina pe administrația lui Biden, iar JD Vance îi blamează pe „străinii” care se prezintă la urgențe # HotNews.ro
Casa Albă a apărat miercuri politica dură a președintelui Donald Trump în materie de migrație, după ce Papa Leon al XIV-lea, născut în SUA, a criticat tratamentul „inuman” aplicat migranților de actuala administrație a Statelor…
00:50
Dacă relaxați legislația, vom investi miliarde – îi transmit Uniunii Europene titanii industriei # HotNews.ro
Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea. Airbus, Siemens, Novo Nordisk și alți giganți ai industriei…
00:00
Armata israeliană tocmai a interceptat flotila cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada asupra Fâșiei Gaza. Ce vor organizatorii să facă mai departe # HotNews.ro
Militarii israelieni a interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și a urcat la bordul navelor sale, în timp ce aceasta se apropia de enclava devastată de război, au…
00:00
VIDEO Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări/ Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei # HotNews.ro
Peste 400 de persoane au fost arestate şi 280 rănite în revoltele din ultimele zile din Maroc, a anunţat miercuri Ministerul de Interne al regatului, după ce protestele lansate de tineri s-au intensificat cu o…
1 octombrie 2025
23:50
A murit celebra cercetătoare Jane Goodall, pionieră în studiul aprofundat al cimpanzeilor şi apărătoare a vieţii sălbatice # HotNews.ro
Omul de ştiinţă şi activistul global Jane Goodall, care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri, la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul…
Acum 24 ore
23:30
Trump anunță când se întâlnește Xi Jinping și ce subiect important vor discuta: „Fermierii noștri sunt afectați deoarece China nu mai cumpără” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că soia va fi un subiect important de discuție atunci când se va întâlni, peste patru săptămâni, cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters. „Cultivatorii de soia din…
23:30
Ministerul Energiei intenționează adoptarea unor măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunţat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienţi vulnerabili care nu îşi permit să plătească facturile, dar şi…
23:10
„Situație de urgență” raportată la centrala nucleară de la Cernobîl, după noi bombardamente ale rușilor. Kievul anunță că și noul „sarcofag” a fost afectat # HotNews.ro
Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată…
23:00
Două femei, printre favoriții la conducerea uneia dintre cele mai mari confesiuni creștine din lume # HotNews.ro
Marea Britanie urmează să anunţe vineri următorul Arhiepiscop de Canterbury, două femei fiind printre favoriţii pentru a conduce Biserica Anglicană şi a deveni figura simbolică pentru 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, transmite…
22:50
Presupuşi membri Hamas, arestați la Berlin. „Plănuiau atacuri anti-evreieşti în Germania” # HotNews.ro
Trei presupuşi membri ai Hamas, suspectaţi că au achiziţionat arme destinate „atacurilor mortale împotriva instituţiilor israeliene sau evreieşti din Germania”, au fost arestaţi miercuri la Berlin, după cum a anunţat parchetul federal german, informează News.ro…
22:40
Concedierile „sunt iminente”, avertizează Casa Albă, în prima zi de „shutdown” guvernamental # HotNews.ro
Casa Albă a avertizat miercuri că disponibilizările angajaților federali sunt iminente, în prima zi a „închiderii” guvernului, chiar dacă vicepreședintele JD Vance a insistat că nu s-a luat încă nicio decizie finală, scrie Reuters. Purtătoarea…
22:30
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă # HotNews.ro
Europarlamentarii vor dezbate luni şi vor vota joi asupra cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va putea evalua statutul majorităţii sale la Strasbourg, relatează AFP, preluată…
