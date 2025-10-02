FOTO Ioan - Paul Rafail începe un proiect cu locuințe de lux pe terenul cumpărat de la Globalworth
Profit.ro, 2 octombrie 2025 11:50
Dezvoltatorul imobiliar 1Development, deținut de omul de afaceri Ioan-Paul Rafail, începe lucrările pentru Nordului 50, o clădire boutique exclusivistă, lângă parcul Herăstrău, pe un teren cumpărat de la Globalworth, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 5 minute
12:30
WIN Gallery deschide expoziția personală a artistului Valentin Tănase, intitulată „Realitatea ireală” # Profit.ro
WIN Gallery deschide expoziția personală a artistului Valentin Tănase, intitulată „Realitatea ireală”, într-un cadru somptuos, în prezența colecționarilor, diplomaților, liderilor de business și iubitorilor de artă.
12:30
FOTO Omniasig a subscris în ultimii 30 de ani prime de asigurare de peste 30 miliarde lei și a plătit daune către păgubiți de 18 milliarde lei. Mihai Tecău, Președinte Directorat: Ne-am propus atingerea unui profit net similar celui atins în 2024 # Profit.ro
Omniasig, parte a grupului financiar Vienna Insurance Group, locul 3 la finele anului 2024 în topul asigurătorilor locali, a subscris în ultimii 30 de ani prime de asigurare de 30,7 miliarde de lei și a plătit daune către păgubiți de 18,4 milliarde de lei pentru 3,9 milioane de dosare de daună, potrivit datelor prezentate de președintele Directoratului, Mihai Tecău, aflat la conducerea companiei din anul 2012.
Acum 10 minute
12:20
Grupul german IGEL, unul dintre liderii mondiali în securitatea la nivel de endpoint, deschide la București un hub R&D Center of Excellence.
Acum 30 minute
12:10
Vremea ploioasă instalată în aceste zile, care diminuează drastic producția de energie solară, face ca prețul spot al energiei electrice din România să fie astăzi cel mai ridicat din Uniunea Europeană, în pofida faptului că, în ultimele 2 luni, acesta a părăsit topul celor mai scumpe piețe spot europene, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum o oră
11:50
FOTO Ioan - Paul Rafail începe un proiect cu locuințe de lux pe terenul cumpărat de la Globalworth # Profit.ro
11:50
GRAFICE România a ajuns la 95% umplere gaze. Poate fi nevoită să-și majoreze importurile pentru a umple depozitele până pe 1 noiembrie # Profit.ro
România are înmagazinați în prima zi a lunii octombrie peste 32 TWh de gaze, reprezentând un grad de umplere a depozitelor de gaze de 95%. Însă scăderea ritmului de înmagazinare ca urmare a majorării consumului intern ar putea face ca depozitele să fie umplute până la 1 noiembrie doar dacă România își majorează volumele de gaze importate, potrivit calculelor Profit.ro.
Acum 2 ore
11:30
Anunțat în luna iunie cu surle și trâmbițe ca un produs construit în întregime în Statele Unite, telefonul care trebuia vândut sub brandul Trump nu a intrat pe piață când era anunțat.
11:20
Prețurile producției industriale au crescut cu 3,2%, în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024.
11:10
Șeful Dacia România se revoltă: Extinderea fabricii, posibil amânată din cauza taxelor. Avem o chestie pe ghicite care azi e, mâine nu e. Rabla ne-a diminuat vânzările de patru ori! # Profit.ro
Mihai Bordeanu, șeful Dacia în Sud-Estul Europei, dar și director al fabricii Dacia din Mioveni, susține că aplicarea în continuare a impozitului minim pe cifra de afaceri la multinaționale va afecta proiectele companiei pe care o conduce. Printr-un comunicat al ACAROM, directorul Dacia atrăgea atenția că vor fi puse în pericol proiectele existente. Acum confirmă această poziție, într-un interviu.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
11:10
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a desfășurat o acțiune amplă de control în agențiile de pariuri sportive, pentru a verifica respectarea strictă a legislației în vigoare.
11:00
Fibula Air Travel și 5 to go au încheiat un parteneriat și oferă reduceri la pachete de vacanță, direct în cele peste 650 de locații 5 to go, din toată țara.
10:50
ANUNȚ România lansează un program de pregătire militară, cu bani pentru cine îl parcurge # Profit.ro
Un proiect de lege aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului prevede că bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază
10:50
În luna septembrie, Tesla a înregistrat o creștere a vânzărilor pe mai multe piețe europene, inclusiv Franța, Danemarca, Norvegia și Spania.
10:40
Filip & Company asistă DIGI Romania la achiziția unei părți din Telekom România Mobile Communications # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a asistat DIGI Romania S.A. („DIGI”) în tranzacția prin care compania a achiziționat o parte din activitatea și activele Telekom Romania Mobile Communications S.A. („TKRM”).
Acum 4 ore
10:30
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, își continuă planurile de dezvoltare în sectorul 2 al Bucureștiului cu investiții în infrastructură și unități de învățământ.
10:10
Instagram a început să testeze deschiderea aplicației în secțiunea Reels, ceea ce ar reprezenta o mare schimbare de filosofie în goana după TikTok.
10:00
Cea mai mare bancă din România atacă segmentul de finanțare a IMM-urilor din Republica Moldova prin achiziția indirectă a Microinvest.
09:50
Potrivit INS, rata șomajului în luna august 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea ȋnregistrată ȋn luna iulie 2025.
09:40
La doar o zi după ce Amazon a prezentat o sumedenie de dispozitive smart pentru casă, care folosesc Alexa+, Google se grăbește să facă același lucru și să lanseze o nouă serie de device-uri cu AI-ul Gemini.
09:20
Compania Microsoft intenționează să își construiască infrastructura de inteligență artificială bazându-se în special pe cipuri proprii.
09:10
Navigația pe ceas îți dă libertatea de a te ghida din vibrații și indicii scurte, fără să ții telefonul în mână
09:10
Vinul zilei: un Syrah intens și catifelat din Republica Moldova, cu arome florale, exotice și accente de fructe roșii coapte și prune uscate. Ideal alături de preparate din carne de vită, berbec sau brânzeturi maturate cu mucegai nobil # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Barriquello Syrah 2022, este un vin roșu elegant, de la o cramă fondată în 2019 în Republica Moldova.
08:50
Meta Platforms va începe să folosească interacțiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele și conținutul afișat pe platformele Facebook și Instagram.
08:40
Premierul Viktor Orbán spune Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc.
Acum 6 ore
08:20
Cotațiile petrolului au coborât la cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de scăderi.
08:10
Constantin Poiană, Manager Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Constantin Poiană, Manager Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:00
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, deschide Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
07:50
Opinii: ”Obiectivul strategic” OCDE: o altă șansă de comunicare publică ratată sau poate nu este prea târziu? # Profit.ro
Am avut recent vizita la București a secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, care a salutat progresele făcute de România în ultima perioadă.
07:40
VIDEO Profit.ro Live TV – Florin Dănescu, ARB: Cu o intermediere financiară de doar 23%, România nu are cum să ajungă la convergență economică cu Europa. Urgența – Cum crești capacitatea statului de a se finanța legal, coerent, plenar # Profit.ro
România rămâne una dintre economiile europene cu cea mai scăzută intermediere financiară, ceea ce îngreunează considerabil procesul de dezvoltare și convergență cu statele occidentale. În timp ce media europeană a creditelor acordate populației și companiilor raportat la PIB este de 77%, România se află la numai 23%.
07:40
DOCUMENT Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România. Se va pedepsi cu până la 12 ani de închisoare sau sute de mii lei pe zi amendă # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) vor deveni infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.
07:30
Pentru a doua lună consecutiv, România nu se mai situează în topul celor mai scumpe 5 piețe de energie din UE, terminând luna septembrie pe poziția a 6-a, cu un preț mediu de 97,3 euro/MWh, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
DOCUMENT - BRD va împrumuta Primăria Capitalei cu 150 milioane lei pentru mari proiecte. Ce dobânzi va încasa banca # Profit.ro
BRD-Groupe Societe Generale va împrumuta Primăria Municipiului București (PMB) cu până la 150 milioane de lei, pe 10 ani.
07:10
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, preia o nouă afacere în România, la câteva luni după ce a semnat o tranzacție de 3,3 miliarde de dolari pentru achiziția companiei indiene de outsourcing WNS, inclusiv a subsdiarei românești.
07:00
FOTO KMG Rompetrol a instalat la granița cu Ungaria 11 stații de încărcare a mașinilor electrice, care au costat 2,2 milioane euro # Profit.ro
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat instalarea a 11 stații de încărcare pe autostrada A1, parte a unui proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport).
Acum 8 ore
06:10
Asirom și Allianz-Țiriac câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:40
ULTIMA ORĂ Tranzacție - Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România CONFIRMARE # Profit.ro
Europe Holdings, furnizor de servicii de real estate management și asigurări, parte a conglomeratului grec Intracom, deținut de omul de afaceri Sokratis Kokkalis, a cumpărat 50% din Alpha Insurance Brokers, filiala din România a Vista Bank, intrând astfel în asigurările din România.
01:20
Compania statului de transport subteran Metrorex transmite Profit.ro că a executat o scrisoare de garanție a grupului francez Alstom, în valoare de peste 10 milioane euro, pentru întârzierile apărute în livrarea și punerea în funcțiune a trenurilor noi de metrou.
01:20
EXCLUSIV Fondul german T2Y Capital vrea să își crească participația în producătorul român Prime Batteries, care începe anul acesta construcția a două fabrici de baterii # Profit.ro
Producătorul român de baterii litiu-ion Prime Batteries Technology, fondat și controlat de antreprenorul român Adrian Polec, ar urma să primească o nouă injecție de capital din partea fondului german T2Y Capital, bani care să îi sprijine planul de a începe anul acesta construcția celor două fabrici noi de baterii de lângă București. Producătorul este impulsionat și de planurile Comsiei Europene, care vrea să intre în competiție cu China la producția de baterii.
01:20
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, vrea să deschidă aproximativ 4.000 de magazine în România și Polonia până la finele anului 2028, cu 1.000 de magazine mai mult decât estima inițial, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:10
ULTIMA ORĂ O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariul pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor merge deloc # Profit.ro
Dispecerul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și sistem Transelectrica estimează că deficitul de energie electrică din producția internă, pentru acoperirea consumului României în iarna care vine, în orele de vârf de sarcină ale serii, va fi de circa 1.120 MW, în scenariul moderat elaborat de instituție, și de aproximativ 3.800 MW în cel pesimist, conform unui document analizat de Profit.ro.
00:50
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 miliarde dolari # Profit.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari.
00:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ia în calcul elaborarea unui proiect de lege prin care să se impună un preț final maxim la energie electrică de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici cu venituri lunare de cel mult 2.500 – 3.000 de lei.
00:00
Compania aeriană islandeză low-cost Play iese de pe piață.
1 octombrie 2025
23:50
Acum 24 ore
22:10
UE a confiscat mărfuri contrafăcute cu o valoare record în 2024. România, printre țările fruntașe la confiscări # Profit.ro
Autoritățile vamale din Uniunea Europeană au interceptat 112 milioane de mărfuri contrafăcute anul trecut, cele mai multe în Italia, România și alte cinci țări, valoarea bunurilor confiscate atingând un nivel record de 3,8 miliarde de euro.
21:50
În septembrie, Inflația în Zona Euro s-a situat la 2,2%, pe fondul scumpirii serviciilor și a alimentelor.
21:20
Xpeng și-a triplat vânzările și a atins un nou record. De luna aceasta începe producția primelor două SUV-uri în Europa # Profit.ro
Cea mai efervescentă companie auto chineză, considerată o veritabilă revoluție tehnologică la nivel de platforme auto, a reușit să-și dubleze vânzările în luna septembrie și și le-a triplat în primele trei trimestre ale anului.
21:00
Guvernul american cumpără acțiuni la ceea ce va deveni cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică # Profit.ro
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziționat 5% din compania Lithium Americas, plus încă 5% la joint-venture-ul acesteia cu General Motors la proiectul minier Thacker Pass.
