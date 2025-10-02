Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!

10:20

O femeie și-a comandat un tricou ieftin, în valoare de 23 de lei, de pe un site chinezesc de pe care foarte mulți români comandă. Însă nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt. Oamenii obișnuiesc să facă cumpărături online: de la haine, la alimente sau electrocasnice, toate pot fi comandate de pe […]