Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
Gândul, 2 octombrie 2025 11:50
Publicistul Ion Cristoiu prezintă un nou jurnal, cu titlul „Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!”. Acesta spune că nu există, de fapt, niciun raport. „Eu am arătat pe larg că nu există niciun raport!”, spune scriitorul. „O parte a presei noastre, zise și independente, ne-a anunțat […]
• • •
Acum 5 minute
12:30
„Ambasadoarea cimpanzeilor” s-a stins din viață la 91 de ani. Cercetătoarea Jane Goodall a făcut descoperiri revoluționare despre maimuțele antropoide # Gândul
Celebrul primatolog britanic Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi înfocată susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat miercuri institutul său. Cercetătoarea „a murit din cauze naturale” în timp ce se afla în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA, a anunţat Institutul Jane Goodall într-un comunicat, potrivit […]
Acum 10 minute
12:20
Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, transmite mesaje parțial neinteligibile partenerilor străini, în limba engleză. Ce s-a întâmplat cu drona rusească, pe care armata română a fugărit-o prin aer, dar n-a răpus-o? Asta ar fi vrut să explice președintele unui jurnalist străin, fără succes. Șeful statului este la Copenhaga, unde participă la reuniunea Comunității Politice Europene. Mai […]
12:20
Premierul Bolojan rămâne surd la problemele studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ” # Gândul
În ciuda vremii, studenții din mai multe centre universitare din țară continuă protestele în Piața Victoriei și nu se vor opri până nu vor vedea măsuri concrete și schimbarea deciziilor luate de guvernanți anterior, prin care le sunt încălcate drepturile, spun reprezentanții Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR). ANOSR a mobilizat studenți din București, Cluj-Napoca, […]
12:20
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor # Gândul
Veste importantă. Un produs dispare definitiv de pe rafturile magazinelor din România. Este vorba despre săpunul Fa, acesta dispare din magazine după mai bine de 70 de ani în care a fost pe piață. Compania germană Henkel va pune stop producției și se va concentra pe categorii care au o creștere mai rapidă și un […]
Acum 30 minute
12:10
De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline? # Gândul
România a reușit să umple integral depozitele de gaze naturale, atingând 100% din capacitate cu o lună înainte de termenul limită stabilit de Uniunea Europeană – 31 octombrie. Potrivit datelor centralizate de la operatorii europeni, doar România și Polonia au atins deja pragul maxim de umplere, în timp ce media la nivelul UE este de […]
12:10
12:10
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu # Gândul
Invitatul zilei este Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
Acum o oră
11:50
11:40
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați # Gândul
Începând cu anul 2026, în urma transpunerii unei directive UE, angajatorii vor fi obligați să publice salariile oferite, încă din perioada recrutării. Angajații vor ști în condiții perfect legale cât câștigă colegii pentru aceeași poziție. Transparentizarea salarială este una dintre cele mai așteptate modificări legislative planificate pentru anul 2026. Directiva UE care obligă angajatorii să […]
11:40
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată # Gândul
Luna octombrie vine ca o poartă cosmică pentru anumiți nativi. Energia trecutului care îi apasă se va dizolva și lecțiile dureroase se transformă în combustibil pentru o doză de curaj. Viitorul arată promițător. Ceea ce părea imposibil acum se poate transforma într-o șansă, iar ce părea sfârșitul poate deveni un nou început. Berbec Ani la […]
Acum 2 ore
11:30
11:30
11:30
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei # Gândul
Averea Ioanei Popescu este estimată la sute de mii de euro. Acest subiect stârnește însă tensiuni, după moartea jurnalistei. Astfel, vila și apartamentul lăsate în urmă deschid un nou capitol al moștenirii. Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani, lăsând în urmă nu doar durere, ci și un șir întreg de întrebări legate […]
11:20
Jucătorul de fotbal Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au creștinat fiul. Elena și Ianis s-au căsătorit în urmă cu aproape un an, iar la finalul lunii august cei doi au devenit pentru prima dată părinți. Cuplul s-a bucurat din plin de nașterea fiului lor și au fost discreți în ceea ce privește nașterea, însă […]
11:20
Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei # Gândul
Mai mulți militari ai Armatei franceze au descins la bordul unui petrolier despre care autoritățile cred că ar face parte din „flota din umbră” a Rusiei, folosită pentru a evita sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. Nava Boracay a părăsit Rusia luna trecută și se afla în largul coastei Danemarcei când drone neidentificate au […]
11:10
Analistul Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă din data de 01.10.2025 a explicat că oficialii români nu contează prea mult în acest context, pentru că România și-a asumat ferm poziția sa europeană și sprijină 100% Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a precizat că, în cazul unui conflict militar sau […]
11:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri seară că ia în calcul un proiect de lege prin care consumatorii casnici vulnerabili să beneficieze de un preț maxim de 1 leu/kWh, în această iarnă. Măsura ar urma să se aplice persoanelor cu venituri lunare de cel mult 2.500-3.000 de lei. „În momentul de față, iau în […]
11:10
Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți # Gândul
Un nou val de greve urmează să se desfășoare pe teritoriul Franței, joi, în contextul în care sindicatele se opun planurilor de economii bugetare și măsurilor adoptate de Guvern. La mobilizarea de pe 2 octombrie se așteaptă să participe mai puțini cetățeni decât în cazul celei de pe 18 septembrie. Incluzând ziua de acțiune aflată […]
11:10
Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului # Gândul
Joi dimineața, circulația a fost închisă pe Transalpina, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Restricția este impusă pentru a doua oară săptămâna aceasta. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, ora 09.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina). De precizat este […]
11:00
Cod roșu de ploi abundente în două județe. Avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol # Gândul
E cod roșu de ploi abundente în două județe ale țării. De altfel, ANM a emis mai multe avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol. Administrația Națională de Meteorologie informează că, în următoarele zile, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente, intensificări ale […]
10:50
Tentative de FRAUDE online în numele unor instituții oficiale. Găselnița folosită de atacatorii cibernetici # Gândul
Atacatorii cibernetici și-au diversificat metodele și nu mai țin cont de nimic în încercarea de a-și manipula victimele. Escrocii trimit mesaje în numele unor instituții oficiale cheie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează o serie de tentative de fraudă online și atrage atenția asupra mesajelor false transmise în numele unor autorități precum Interpol, Europol, […]
10:50
Vești bune pentru pensionari, ce sumă trebuie să încasezi lunar pentru a primi ajutor la căldură # Gândul
Pensionarii din mai multe orașe din România pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea casei în sezonul rece 2025-2026. Sprijinul se acordă în conformitate cu legea nr. 226/2021 care vizează consumatorul vulnerabil și se poate obține până în primăvara anului viitor. Ajutorul se adresează atât pentru plata agentului termic, cât și pentru suplimente pentru energie, acestea […]
10:40
Dan Dungaciu: „RUSIA a dat semnale că intră în confruntare cu reprezentanții statelor care vor confisca activele rusești” # Gândul
La emisiunea Marius Tucă din data de 1 octombrie 2025, analistul Dan Dungaciu a oferit o perspectivă amplă asupra concluziilor și problemelor discutate la Summit-ul de la Copenhaga. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a început prin a evidenția importanța flancului estic în contextul securității europene, menționând „barajul de drone” – un […]
Acum 4 ore
10:30
Nicușor Dan pune pe masa liderilor europeni raportul procurorului general despre anularea alegerilor # Gândul
Nicușor Dan prezintă liderilor europeni raportul făcut de procurorul general, Alex Florența, despre anularea alegerilor. Președintele participă la reuniunea Comunității Politice Europene, organizată la Copenhaga. „Azi o să fie o reuniune a statelor europene, în uniune sau nu, cu o adunare plenară cu mai multe discuții. Una pe Republica Moldova, imediat după alegeri, una pe […]
10:20
Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant # Gândul
Polițiștii din Iași au reușit să prindă o altă cerșetoare, însă, de această dată, agenții au avut parte de un moment cu totul și cu totul comic. Cerșetoria reprezintă o problemă tot mai mare pentru orașul Iași, de multe ori persoanele care primesc amenzi apelează la mila trecătorilor. Asta s-a întâmplat și în cazul unei […]
10:20
O femeie și-a comandat un tricou de 23 de lei de pe un site chinezesc, folosit de mulți români. Ce a primit, de fapt # Gândul
O femeie și-a comandat un tricou ieftin, în valoare de 23 de lei, de pe un site chinezesc de pe care foarte mulți români comandă. Însă nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt. Oamenii obișnuiesc să facă cumpărături online: de la haine, la alimente sau electrocasnice, toate pot fi comandate de pe […]
10:10
Influentul „lup tânăr” Krasnov, procurorul general al Rusiei, scos de Putin din schemă și relocat la Curtea Supremă. „Premiu de consolare, a deranjat ELITELE” # Gândul
„Este remanierea sistemului judiciar rus o încercare de a controla forțele de securitate?”, se întreabă Mikhail Komin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Întrebarea are ca punct de pornire decizia lui Vladimir Putin de a-l schimba din funcția de procuror general pe „lupul tânăr” Igor Krasnov. E drept că acesta a fost […]
10:10
Victor Negrescu: „Am inclus pe agenda P. E. o dezbatere despre încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești” # Gândul
Eurodeputatul Victor Negrescu(PSD) a reușit să atragă atenția Parlamentului European asupra României, cu privire la repetatele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul nostru. Dezbaterea parlamentarilor europeni, pe această temă, urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi, informează Negrescu, pe facebook. „Am […]
10:00
Dan Dungaciu: „România nu are căi de ieșire. ROMÂNIA este arondată unui proiect care nu se discută la București” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat poziția României în raport cu partenerii externi și costurile achizițiilor militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Cumpărăm poziția noastră anti-americană” Marius Tucă a susținut că România nu obține nimic în schimbul gesturilor sale publice. Dungaciu confirmă că, […]
10:00
WSJ: Statele Unite vor oferi informații Ucrainei pentru a realiza ATACURI împotriva infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei # Gândul
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații pentru a realiza atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, a relatat miercuri Wall Street Journal. Acest ajutor ar urma să vină în timp ce Washingtonul analizează posibilitatea de a trimite Kievului noi arme care ar putea fi folosite pentru a ataca ținte […]
10:00
ANAF se pregătește să-i facă de rușine pe datornici. Va publica lista cu numele și sumele de achitat # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală(ANAF) face publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat(T3 2025). ANAF justifică gestul cu o prevedere din Ordinul Ministerului FinanțelorPublice nr.558/2016 privind procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, la nivelul iulie-septembrie 2024. La […]
10:00
Prognoză completă octombrie 2025 în România: Temperaturi de vară, dar și ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Iată prognoza completă pentru luna octombrie 2025 în România. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de vară, dar și ninosori. Luna octombrie a venit în calendar, dar se simte din plin și în ce privește temperaturile de afară. Totuși, meteorologii prognozează că această lună va fi una a contrastelor în România. Pe de o parte vor fi […]
09:50
Cernobîlul se confruntă cu o pană de curent/ ZELENSKI acuză Rusia că este o „amenințare mondială” # Gândul
Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat, miercuri, că alimentarea cu energie a structurii de izolare care adăpostește o partea centralei nucleare de la Cernobîl, distrusă în timpul dezastrului nuclear din 1986, a fost întreruptă de bombardamentele rusești. „Din cauza supratensiunilor electrice, noul înveliș de siguranță, o instalație cheie care izolează cel de-al patrulea reactor distrus […]
09:50
Pentru că mai este foarte puțin până la weekend, Gândul.ro vă propune o porție copioasă de râs. Un banc menit să stârnească amuzament în rândul cititorilor. Doi proaspăt arestați discută în celulă: – De ce ai fost arestat? – Pentru concurență. -…? – Fabricam aceleași bancnote ca și statul. Să râdem în continuare: BANC | […]
09:40
Dacă e joi, atunci este momentul să ne delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, este vorba despre un inedit anunț mortuar, venit din Austria. Iată bancul! Anunț mortuar din Austria: După o viață grea, chinuită și plină de lipsuri, DI. Gunther Fisher, născut la 13.11.1943, și-a găsit, în sfârșit, pacea și liniștea. […]
09:30
TABEL | Cât vom plăti lunar pentru căldură la iarnă, dacă avem centrală termică, în funcție de câte ore o folosim zilnic și de numărul camerelor # Gândul
Apropierea sezonului rece reprezintă o grijă în plus pentru români, mai ales în cazul facturilor. Gândul vă propune un tabel cu calcule pentru a afla cât trebuie să scoți din buzunar în funcție de câte ore ții centrala pornita, dar și de numărul camerelor. La un preț al gazului de 0.31 ron / kWh (TVA […]
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat vulnerabilitățile României în raport cu partenerii externi și a criticat achizițiile militare făcute mai degrabă din rațiuni politice. Discuția a atins tema îndatorării și a unei poziții strategice slabe, care ne transformă în cumpărători de indulgențe. Urmăriți aici, […]
09:20
Papa Leon al XIV-lea susține că cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, „nu sunt cu adevărat pro-viaţă” # Gândul
Pentru prima dată de la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea s-a implicat în politica americană, criticându-i pe cei care se declară împotriva avortului, însă susțin pedeapsa cu moartea, susținând că aceștia „nu sunt cu adevărat pro-viață”. Originar din Chicago, Leon a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blasé Cupich de […]
09:10
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro # Gândul
Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu un anunț oficial referitor la data la care va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o „bijuterie” în valoare de 172 de milioane de euro. Aprobarea proiectului prin care se dă undă verde proiectului este așteptată la jumătatea acestei luni, demolarea va […]
09:10
Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane # Gândul
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor […]
09:10
Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc/ Orban denunță poziția „agresivă” a UNIUNII EUROPENE # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că Budapesta nu va renunța la petrolul rusesc în absența unei alternative, denunțând poziția „agresivă” a Bruxelles-ului. Ungaria nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum cer Statele Unite conduse de Donald Trump și majoritatea țărilor UE, a insistat Orban. „Nu avem nicio altă opțiune”, […]
09:10
Antrenorul lui Young Boys, Giorgio Contini, l-a „înțepat” pe Gigi Becali, după ce finanțatorul FCSB a anunțat primul 11 al echipei roș-albastre înaintea partidei de pe Arena Națională. FCSB joacă joi cu Young Boys Berna în etapa a doua a Europa League. Giorgio Contini are toate datele despre FCSB, iar secundul său, românul Zoltan Kadar, […]
09:00
Malcom Edjouma a anunțat obiectivul FCSB în Europa League: optimile competiției. Primul pas e o victorie cu Young Boys, în etapa a doua competiției. FCSB va întâlni Young Boys joi, de la ora 19:45, în etapa a doua a competiției Europa League. Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu Young Boys. FCSB și-a stabilit […]
08:50
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre achizițiile militare ale României, despre împrumuturile uriașe făcute pentru tancuri și drone și despre lipsa unei strategii. El a explicat că militarii nu sunt consultați suficient și că deciziile sunt luate mai degrabă politic decât strategic. Urmăriți […]
08:50
O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa # Gândul
Dispeceratul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și system Transelectrica estimează că deficitul de energie electrică din producția internă, pentru acoperirea consumului României în iarna care vine, la orele de vârf de sarcină ale serii, va fi de aproximativ 1.120 MW, în scenariul moderat elaborat de instituție, și de circa 3.800 MW în […]
08:40
FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous # Gândul
FCSB va juca diseară cu Young Boys, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Europa League. Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu elvețienii, pe care-i consideră mai puternici ca Go Ahead Eagles. Echipa roș-albastră a câștigat cu olandezii, 1-0, în prima etapă a Europa League. Young Boys vine după […]
Acum 6 ore
08:30
Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final # Gândul
Guvernanții discută joi despre programele voluntare de pregătire militară a tinerilor din România. Recent, ministrul Apărării,Ionuț Moșteanu, a declarat că resursa de cadre este una îmbătrânită. Bărbați și femei, între 18-35 de ani, cetățeni români, vor putea cere Ministerului Apărării să ia parte, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, în baza unui […]
08:30
Cum a ajuns Palatul Cotroceni la dispoziția Andreei Esca pentru un LIVE: „Îi mulțumesc GAZDEI noastre, Mirabela Grădinaru” # Gândul
Mirabela Grădinaru i-a pus Palatul Cotroceni la dispoziție Andreei Esca, pentru un live, în jurnalul de la ora 19.00. Cam așa s-ar putea rezuma evenimentul de miercuri seară, de la Administrația Prezidențială. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru un eveniment privat. Organizată de fundația Mihaelei Geoană, seara de […]
08:10
Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre strategia de război a Ucrainei în fața atacurilor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ne-am întors în 2022. Prăbușirea regimului Putin și regimului din Federația Rusă ca urmare […]
08:10
One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră # Gândul
• Una dintre unitățile de învățământ va fi amplasată în cadrul dezvoltării One Academy Club, o alta în cadrul One Lake District. Investiția cumulată pentru cele două școli se ridică la aproximativ 19 milioane de euro. • Pe lângă acestea, dezvoltatorul a alocat investiții semnificative pentru infrastructura rutieră și de agrement din proximitatea acestor dezvoltări. […]
