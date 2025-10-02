Dr. Irina Badrajan, despre debutul campaniei de vaccinare antigripală: Noi sfătuim pacienții să accepte acest vaccin, pentru că va fi foarte folositor. Și anul trecut am făcut și nu s-a întîmplat nimic rău

12:10

Autobuzele Societății de Transport Public Local Suceava, inclusiv cele de pe rutele metropolitane, sînt spălate și igienizate zilnic de către angajații companiei. Referitor la rutele unde autobuzele sînt mai curate, directorul TPL, Gabriel Petruc, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Per general, autobuzele care fac transport metropolitan, acolo se observă că, […] Articolul Gabriel Petruc, directorul TPL Suceava, despre mizeria lăsată în unele autobuze: Ține de educația noastră. Lumea de la țară este cu mai mult bun simț și mai mult respect. Toate autobuzele sînt spălate, sînt igienizate în fiecare noapte