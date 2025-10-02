Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina
Digi24.ro, 2 octombrie 2025 11:50
Un băiat de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.
• • •
Acum 5 minute
12:30
Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii # Digi24.ro
Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. Măsura vine în contextul în care au fost prognozate ninsori la munte cu depunerea unui strat de zăpadă de peste jumătate de metru, precum și vânt care va sufla cu putere.
12:30
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față # Digi24.ro
Armata rusă și-a modificat rachetele balistice și reușește din ce în ce mai frecvent să evite apărarea aeriană a Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali pentru Financial Times. Nici interceptoarele Patriot, care sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să le doboare, nu mai fac față. „Este o schimbare radicală pentru Rusia”, atrag atenția analiștii.
12:30
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme” # Digi24.ro
Județele Olt și Dolj urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații. Va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc pentru inundații. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, spun oficialii.
Acum 30 minute
12:10
Parlamentul European va dezbate o rezoluție privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al României # Digi24.ro
Parlamentul European va discuta săptămâna viitoare o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu.
Acum o oră
11:50
11:40
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Copenhaga, că ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni.
11:40
Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor (MF) a planificat în luna octombrie împrumuturi de 7,99 miliarde lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.
Acum 2 ore
11:30
Șefa guvernului danez: „Toţi au subestimat ameninţarea Rusiei”, iar Europa nu se mişcă „suficient de repede” # Digi24.ro
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia.
11:20
Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile # Digi24.ro
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost găsit în stare de comă după ce s-a răsturnat cu autoturismul, joi, pe DJ 226 la ieşirea din localitatea Corbu, pompierii constănţeni intervenind în urma primirii unui apel fără legătură de voce.
11:00
Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin # Digi24.ro
Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.
11:00
10:50
10:50
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare # Digi24.ro
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.
10:40
Veteranele armatei SUA îl acuză pe Pete Hegseth că minte despre standardele militare: „Nu am cerut tratament special” # Digi24.ro
Discursul lui Pete Hegseth despre „revenirea la standardul masculin” în armată, susținut la adunarea generalilor, a stârnit reacții dure în rândul veteranelor SUA. Acestea îl acuză de minciună și spun că regulile de luptă au fost mereu identice pentru femei și bărbați.
Acum 4 ore
10:30
10:20
Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea Comunităţii Politice Europene. Ucraina şi securitatea europeană, printre temele de discuție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, transmite Administraţiei Prezidenţiale.
10:20
Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ) # Digi24.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani pentru publicația Wall Street Journal (WSJ). Inițiativa vine în contextul în care administrația Trump ia în considerare să trimită Kievului arme puternice care pot fi folosite în astfel de atacuri.
10:10
Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate # Digi24.ro
Coreea de Sud şi-a recunoscut pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive a zeci de mii de copii trimişi în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii.
09:50
Accident grav pe DN13 între trei mașini. O persoană a murit și o alta a fost rănit. Traficul e oprit între Brașov și Rupea # Digi24.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită într-un accident în care au fost implicate trei maşini și care a avut loc astăzi dimineață, în localitatea Feldioara. Traficul este oprit între Braşov şi Rupea.
09:30
09:20
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace # Digi24.ro
Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel. Aceasta, în condițiile în care președintele american își dorește premiul Nobel pentru pace. Șansele să-l primească sunt însă mici, consideră experții.
09:20
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni # Digi24.ro
Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World.
09:20
Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist # Digi24.ro
Zeci de percheziţii se desfășoară joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov la infractori acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Report uriaș de peste 7,1 milioane de euro la 6/49. Bani mulți în joc și la Joker # Digi24.ro
Joi, 2 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:10
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul discută azi legi vitale pentru securitatea României # Digi24.ro
Serviciul militar voluntar va fi discutat joi, în ședința de Guvern. Ministerul Apărării Naționale propune o variantă pentru civili, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști. Totodată, Armata vrea să schimbe legea astfel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării.
09:00
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma # Digi24.ro
O echipă italiană specializată în arte a confiscat, marţi, 21 de opere dintr-o expoziţie importantă din Parma dedicată lucrărilor lui Salvador Dali, după ce au suspectat că au fost fals atribuite artistului suprarealist spaniol, scrie The Guardian.
08:50
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes # Digi24.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din lume care a atins o avere netă de 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.
Acum 6 ore
08:00
Șase alerte de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol. Măsurile anunțate de autorități # Digi24.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat în condițiile în care meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt puternic în jumătatea de sud a țării. În zonele de munte va ninge și va fi viscol. De asemenea, sunt avertizări pentru risc de inundații pe majoritatea râurilor din sud, motiv pentru care au fost mobilizate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Și Administrația Capitalei este în alertă pentru că sunt anunțate rafale violente de vânt de până la 85km/h. Raul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că în acest moment este cel mai frig în partea de nord a Moldovei.
07:10
Planul în 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza, anunțat de președintele american Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Benjamin Netanyahu, se apropie de așteptările create de Trump. Este o încercare îndrăzneață de a aborda toate problemele care trebuie rezolvate pentru a se ajunge la o pace durabilă în Gaza, scrie cercetătorul Ian Parmeter, specializat în Studii privind Orientul Mijlociu, de la Universitatea Națională Australiană, într-o analiză pentru The Conversation.
07:10
Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume. „Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el” # Digi24.ro
Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Conform creatorilor săi, care îl pot manevra doar cu echipament de protecție, concentrația sa de substanță iute a depășit recordul mondial, deținut de un ardei din Statele Unite. „Ar fi echivalentul a 400 de ardei iuți normali”, explică, pentru Digi24, Matilda Popescu, cercetător științific. Noul soi, care nu a primit încă un nume oficial, este în curs de omologare.
07:10
Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic # Digi24.ro
Traficul de persoane este o realitate care se ascunde printre noi în fiecare zi. Iar pericolele sunt cât se poate de reale. Un jurnalist Digi24 a întâlnit o tânără care a fost traficată încă de înainte de a împlini 18 ani. Și-a spus povestea cu prețul curajului, dar și sub protecție strictă. Numele și vârsta ei rămân secrete, locul filmării nu poate fi dezvăluit, așa că au fost eliminate elementele sugestive, iar discuția a avut loc sub supraveghere permanentă. Pentru siguranța ei și a jurnalistului, fiecare detaliu a fost controlat. Urmăriți mărturia dintr-o lume nevăzută, unde pericolul pândește permanent. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
07:10
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI # Digi24.ro
După aeroporturile din Cluj și Sibiu, care au ridicat deja restricțiile privind lichidele la bordul avioanelor, se lucrează acum la extinderea sistemului. Cel târziu în primăvara anului viitor, și pasagerii care vor decola de pe Aeroportul Otopeni din Capitală vor putea lua cu ei sticla de doi litri cu apă în avion. Totodată, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată, la controlul de securitate, dispozitivele electrice din bagaje. Ofițerii SRI avertizează, însă, că aceste reguli nu se vor aplica pe toate aeroporturile din Europa și le transmit pasagerilor să se documenteze cu privire la condițiile specifice de călătorie de pe fiecare aeroport de pe care decolează.
07:10
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată” # Digi24.ro
Un obicei tot mai popular, dar și periculos, apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din domeniul tehnologiei din China amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. După ce a fost promovat și adoptat de unele firme din Silicon Valley, trendul „996”, care se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața la 9 seara 6 zile pe săptămână, a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale.
07:10
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 # Digi24.ro
Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.
07:10
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în urmă cu 7 ani nu a fost folosit niciodată. Acum s-a degradat # Digi24.ro
De-a lungul anilor statul român a aruncat sute de milioane de euro pe investiții făcute fără cap sau prost executate. Vă arătăm acum un caz tipic de risipă a banilor publici. La Giurgiu, un bazin de înot didactic, destinat exclusiv elevilor nu a fost deschis niciodată de când a fost finalizat. Au trecut de atunci șapte ani de zile. Instituțiile statului se ceartă și se acuză una pe alta ba de lipsă de interes, ba că au ignorat lucrările prost executate. Din 2018, de când construcția a fost abandonată, instalațiile s-au degradat iar acum trebuie să fie schimbate. Bani aruncați în vînt. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă care le-ar aduce românilor un „cadou” lunar de la angajatori # Digi24.ro
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira pentru fiecare angajat până la 150 de euro în plus pe lună față de contribuția obligatorie din prezent, care e 4,75% din salariul brut. Plata ar urma să fie deductibilă pentru companiile care aleg să facă asta, iar angajații spun că banii în plus, mai ales la bătrânețe, nu strică niciodată.
07:10
„NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea”: Cum rescrie propaganda Moscovei realitatea # Digi24.ro
Pe măsură ce sprijinul populației pentru continuarea războiului scade la un minim istoric, Kremlinul intensifică propaganda. Vladimir Putin și Serghei Lavrov încearcă să rescrie realitatea, prezentând NATO și Uniunea Europeană drept agresori, în timp ce Rusia se declară victimă, relatează Politico.
07:10
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale # Digi24.ro
Studenții din București beneficiază de o serie de facilități menite să le ușureze viața universitară - de la reduceri semnificative la transportul în comun și până la tarife speciale pentru servicii culturale și recreative
07:10
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său # Digi24.ro
Transformarea Ucrainei în una dintre principalele puteri militare ale Europei, specializată în folosirea dronelor și a altor tehnologii inovatoare, reprezintă cel mai mare coșmar al lui Vladimir Putin. Însă, este un coșmar care a devenit realitate tocmai din cauza agresiunii ruse care a dus la extinderea și modernizarea armatei ucrainene, iar acum mai multe țări NATO încearcă să învețe din experiența Ucrainei pentru a-și întări propriile trupe și capacități militare.
07:10
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred” # Digi24.ro
Strugurii, fructele-vedetă ale sezonului, pot deveni un inamic al sănătății, dacă sunt consumați în cantități mari. Specialiștii spun că, deși sunt sănătoși și gustoși, au și foarte mult zahăr, iar asta poate duce la creșterea în greutate. Porția recomandată este de 150 de grame, altfel pot apărea și problemele. „Creșterea glicemiei e inevitabilă”, avertizează medicii. Mulți dintre români respectă regula, însă sunt și care recunosc că se întâmplă să o treacă cu vederea.
07:10
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok # Digi24.ro
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furt de cupru în Franţa, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro.
Acum 12 ore
03:40
Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii” # Digi24.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
00:20
Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București # Digi24.ro
Meteorologii anunță câteva zile cu vreme foarte rece, ploi și vijelii în Capitală, dar și în restul sudului țării, ceea ce a făcut ca autoritățile să convoace Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care a decis ca Primăria Capitalei să ia măsuri pentru prevenirea accidentelor și distrugerilor provocate de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vânt puternic pentru joi ziua, urmat de un cod portocaliu de vijelii de joi noapte până vineri dimineață.
00:20
Pavel Durov susține că a supraviețuit unei tentative de otrăvire: „Simțeam dureri în tot corpul” # Digi24.ro
Într-un interviu făcut public marți, Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, însă a ales să nu spună nimic până acum, relatează Kyiv Post.
1 octombrie 2025
23:40
Flotila Gretei Thunberg a fost „interceptată” de forțele israeliene în drum spre Gaza. Navele au intrat într-o zonă cu risc ridicat # Digi24.ro
Mai multe nave dintr-o flotilă pro-palestiniană au fost interceptate de forțele israeliene la aproximativ 120 de kilometri de coasta Fâșiei Gaza, în timp ce activiștii încearcă să rupă blocada maritimă impusă pentru teritoriul sfâșiat de război și să aducă ajutoare, scrie The Guardian.
23:40
Dezvăluiri exclusive din spitalul unde au murit 7 copii: Curățenie doar în acte la ATI. Cazul ajunge la Parchet # Digi24.ro
La spitalul de copii din Iași, în secția de Terapie Intensivă, este încălcată una dintre cele mai importante norme de curățenie care ar limita răspândirea infecțiilor nosocomiale. Saloanele pacienților nu au chiuvete, iar asta înseamnă ca personalul medical nu are unde să se spele pe mâini. Deși este o neregulă majoră, Direcția de sănătate publică a acordat autorizația de funcționare în urmă cu 2 ani, când spitalul a fost renovat. Ies la iveală și date despre cum sunt sifonati bani către firme de curățenie care nu prestează aceste servicii. Cei care decontează toate aceste nereguli sunt pacienții. În acest caz cu propria viață. Ministrul sănătății a anunțat la Antena3 CNN că trimite descoperirile din controlul făcut la Parchet.
Acum 24 ore
23:30
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.
23:20
Bogdan Ivan: Avem blocaje la proiectele de hidrocentrale din cauza gândacilor și peștilor. Sunt aberații. Voi merge în CSAT # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că a pregătit „un pachet pentru Consiliul Suprem de Apărare a Țării” cu o propunere „foarte clară să fie incluse ca obiective de siguranță națională toate proiectele energetice majore”. Acesta a precizat că există 6 hidrocentrale care sunt blocate la stadiul de proiect, deoarece nu au avizele de mediu, ceea ce reprezintă „aberații”. Acesta a reclamat că „un funcționar de la Apele Române cerea din nou toată documentația pentru faptul că nu era pus opis-ul și cuprinsul în anumită ordine și pentru faptul că nu era trecută zglăvoacă, o denumire a unui pește conform dicționarului”. El de asemenea dorește să atragă atenția asupra faptului că în 2027 România va scoate din producție reactorul 1 de la Cernavodă, adică 700 de megawați-oră producție în bandă, care nu va mai putea să funcționeze timp de aproximativ 3 ani.
23:00
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân # Digi24.ro
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a pornit, miercuri seară, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Naţională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, ea afirmând că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. „Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa”, a adăugat ea.
22:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat, în direct la Digi24, că facturile la energie vor scădea începând cu a doua jumătate a lui 2026, odată cu inaugurarea unor noi capacități de producție, precum centrala nouă a Romgaz de la Iernut. „Scopul meu este unul foarte clar: prin orice metode legale, de a scădea prețul energiei și de a face, de a începe aceste proiecte care s-au lăsat așteptate zeci de ani”, a subliniat ministrul de resort.
