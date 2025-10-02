Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiţă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina

23:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că a pregătit „un pachet pentru Consiliul Suprem de Apărare a Țării” cu o propunere „foarte clară să fie incluse ca obiective de siguranță națională toate proiectele energetice majore”. Acesta a precizat că există 6 hidrocentrale care sunt blocate la stadiul de proiect, deoarece nu au avizele de mediu, ceea ce reprezintă „aberații”. Acesta a reclamat că „un funcționar de la Apele Române cerea din nou toată documentația pentru faptul că nu era pus opis-ul și cuprinsul în anumită ordine și pentru faptul că nu era trecută zglăvoacă, o denumire a unui pește conform dicționarului”. El de asemenea dorește să atragă atenția asupra faptului că în 2027 România va scoate din producție reactorul 1 de la Cernavodă, adică 700 de megawați-oră producție în bandă, care nu va mai putea să funcționeze timp de aproximativ 3 ani.